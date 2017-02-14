Обзор новинок проката на уикенде 16–19 февраля

Переезд нового фэнтезийного эпика ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI) с Мэттом Дэймоном с точки зрения кассового потенциала новинки выглядит двояко. С одной стороны, на старой дате картина выглядела безоговорочным фаворитом, с большим отрывом опережая остальных конкурентов, а теперь ей придется делить сеансы с достаточно большим числом новинок и холдоверов. С другой стороны, на второй неделе у фильма будет праздничный уикенд, который способен минимизировать снижение сборов проекта.

Сам же фильм представляет собой довольно классическое этническое фэнтези, по своей структуре напоминающее 47 РОНИНОВ, содержащее азиатскую специфику и голливудскую звезду. Однако картина с Киану Ривзом выходила в период «новогодней битвы», что придало ей дополнительный импульс. Так что старт новинки на уровне БОГОВ ЕГИПТА уже будет отличным результатом. Хотя ранние уровни предпродаж билетов выглядят не слишком впечатляюще.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это точно не продукт, предназначенный только для китайского рынка, для важности приправленный голливудскими звездами. Это основанная на восточном колорите абсолютно универсальная история, которая будет хорошо понятна зрителям всего мира. Перед нами увлекательная динамичная экзотическая сказка с голливудским размахом, таким же бюджетом и максимально упрощенным сюжетом уровня КУНГ-ФУ ПАНДЫ».

Помимо ОБИТЕЛИ ЗЛА противостоять китайским воинам постарается новая комедия Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (CP), превью-показы которой начнутся в День святого Валентина. Здесь сразу формируется сравнение с картиной ВСЕ И СРАЗУ. Однако более ярко выраженная романтическая тематика новинки, хорошо подходящая дате релиза, может поспособствовать и более высокому старту, и более успешной работе в длину. Особенно в случае формирования хорошего «сарафана».

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Отличное предложение для зрителей на День святого Валентина. Пусть не идеальное, пусть не ровное, но в целом достойное хороших отзывов кино, которое, конечно, будет теплее приниматься в регионах, нежели в столицах. Единственным минусом релиза можно назвать лишь то, что его продают как чисто женское кино, хотя на самом деле в нем есть элементы, которые могли бы заинтересовать и мужчин».

Кинозрителям, внимательно следящим за судьбой номинантов на премию «Оскар», должно быть интересно появление двух активных участников гонки за этой престижной наградой: мелодрамой ЛЕВ (CPF) с Николь Кидман, Девом Пателем и Руни Марой, а также продюсерским проектом Брэда Питта, драмой ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD). Ценители авторского кинематографа, наверняка, не оставят без внимания новую работу Джима Джармуша ПАТЕРСОН (AOF). Поклонники же европейских комедий смогут посмотреть немецкую ленту НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО (VLG).

Мария ПОЗИНА, автор БК: «Добротный фильм, который, без сомнения, обзаведется позитивным «сарафаном». Очевидно, что европейское кино без узнаваемых актеров заведомо имеет определенные ограничения по сборам, но для мультиплексов НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО – это идеальный вариант заполнить нишу «женского», в меру сентиментального, в меру развлекательного кино».

Также на рынок будут выпущены криминальная драма КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (CPRG), а также 47-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

14.02.2017 Автор: Семен Брожитов