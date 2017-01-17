Обзор новинок проката на уикенде 19 – 22 января

Затишье на отечественном рынке после «новогодней битвы» может завершиться уже в предстоящий уикенд выходом на экраны трюкового экшна ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (CPP). В триквеле публика сможет увидеть как героя первого фильма франшизы в исполнении Вина Дизеля, так и Айса Кьюба, сыгравшего в сиквеле. Не случайно в новинке присутствуют почти все черты суперпопулярного киносериала ФОРСАЖ: масштаб, абсолютно нереальный, но зрелищный экшн и наличие премиальных форматов. Однако аудиторию так просто не обмануть, поэтому уровни ожидания новинки ниже последних частей гоночной франшизы. Зато они выше других жанровых аналогов: NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ и НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ.

Отечественная киноиндустрия в предстоящий уикенд делает ставку на мистический хоррор НЕВЕСТА (CRP) от создателей ПИКОВОЙ ДАМЫ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД. И, разумеется, создатели новинки рассчитывают, что их новое детище превзойдет кассовый результат того фильма. Маркетинг НЕВЕСТЫ прежде всего делает ставку на атмосферность истории и высокую концентрацию пугающих моментов. А успех картины во многом будет зависеть от того, насколько она заинтересует женскую часть аудитории.

Поклонники авторского кино смогут посмотреть новую работу Андрея Кончаловского РАЙ (WDSSPR). Картина демонстрировалась на многих престижных кинофестивалях, а в Венеции даже была номинирована на главный приз и получила награду за лучшую режиссуру.

Кроме того, в предстоящий уикенд на экраны выходят фильм-нуар ЛОВУШКА (CPRG), хулиганская комедия ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ (KNLG/АКМ), фильм ужасов ПРИЗРАК ДОМА БРИАР (PRD), мультфильм ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ (RR), историческая драма ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ (RWV) и 45-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

17.01.2017 Автор: Семен Брожитов