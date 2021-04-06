Трейлеры новинок: «Мортал Комбат» лидирует на YouTube, но не по охвату в кинотеатрах

В предстоящий уикенд в российском прокате снова появится голливудский блокбастер, а также после небольшого перерыва на экраны выйдет очередная анимация для всей семьи. Не обойдется и без отечественного кино. В этот раз будем анализировать показатели трейлеров фильмов МОРТАЛ КОМБАТ (UPI), 100% ВОЛК (NKI), БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP), УРОКИ ФАРСИ (BN) и МИНАРИ (EXP).

Новым лидером уикенда должна стать экранизация компьютерной игры МОРТАЛ КОМБАТ. По нашим данным, в кинотеатрах ролик картины начали показывать лишь перед стартовавшим недавно фильмом НИКТО. Соответственно, охват аудитории составил 543 тысячи человек. Зато на YouTube у трейлеров новинки ожидаемо высокие показатели. Три ролика в совокупности дали порядка 5,5 млн просмотров (120 тыс. лайков и 4 147 дизлайков). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер фильма был просмотрен 229 106 раз. Невероятные для данного портала цифры, но очевидно, что ведущую роль здесь сыграла фанатская направленность проекта.

У анимационного проекта 100% ВОЛК трейлеринг в кинотеатрах был более широким: ролик крепился к таким релизам, как ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ, ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ, СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ, АЯ И ВЕДЬМА. Впрочем, общий потенциальный охват аудитории составил лишь 54 тыс. зрителей. А вот на YouTube три ролика мультфильма получили почти 2,5 млн просмотров (47 лайков и 3 дизлайка). К этому можно добавить 21 тыс. просмотров дублированного трейлера на «КиноПоиске».

Самый массивный трейлеринг в кинотеатрах среди новинок оказался у отечественной мелодрамы БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Ролики картины крепились к фильмам ЗОЯ, LOVE, БЕЛЫЙ СНЕГ и БЫВШАЯ. В итоге в кинозалах их могли увидеть 872 тыс. человек. На YouTube трейлер фильма получил в общей сложности чуть более 50 тыс. просмотров (813 лайков и 693 дизлайка), и 4 587 раз ролик посмотрели на «КиноПоиске».

Ролик фильма УРОКИ ФАРСИ, показанного на Берлинском кинофестивале 2020 года во внеконкурсной программе, шел хардлоком к картинам ИГРЫ ШПИОНОВ и ПОСТУПЬ ХАОСА. В кинотеатрах трейлер могли увидеть 205 тыс. человек. При этом на YouTube у роликов картины 74 666 просмотров (1 808 лайков и 69 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 13 808.

Трейлер получившей шесть номинаций на премию «Оскар» драмы МИНАРИ был прикреплен к фильмам ДИКАЯ ПАРОЧКА, ВОЗДУШНЫЙ БОЙ и ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА. Общий охват аудитории в кинотеатрах составил 66 тыс. человек. К этому можно добавить 122 тыс. просмотров трех роликов картины на YouTube (3 838 лайков и 267 дизлайков) и 7 860 просмотров на «КиноПоиске».

06.04.2021 Автор: Дмитрий Некрасов