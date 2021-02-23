Трейлеры новинок уикенда: в кинотеатрах ролики «Тома и Джерри» увидели больше 3,6 млн зрителей

БК продолжает анализировать показатели трейлеров выходящих в прокат фильмов. На этой неделе рассмотрим цифры проектов ТОМ И ДЖЕРРИ (СAO), БАТЯ (CP), ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (EXP), ПУГАЛО (IK / PVZGL), ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (MG) и ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ (BN).

Основной новинкой ближайшего уикенда должен стать зарубежный проект, это игровая картина с элементами анимации ТОМ И ДЖЕРРИ. Трейлер релиза был прикреплен к картинам БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА, ВЕДЬМЫ, ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984, ЗОЯ, ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ и LOVE. В кинотеатрах ролик новинки могли увидеть 3,6 млн человек. Самый востребованный трейлер фильма на YouTube, появившийся в Сети три месяца назад, получил 8,2 млн просмотров (28 тыс. лайков, 5,4 тыс. дизлайков), а на «КиноПоиске» – 62 тыс. просмотров.

Российская комедия БАТЯ успешно отработала в превью-формате на прошлой неделе и стартовала в широком прокате с 23 февраля. В кинотеатрах трейлер картины, по нашим данным, был прикреплен лишь к одному релизу – КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? Потенциальный охват аудитории у ролика составил лишь 47 тыс. зрителей. Зато у трейлера внушительные цифры просмотров в Сети – 1,4 млн на YouTube (26 тыс. лайков, 1 тыс. дизлайков) и 90 тыс. на «КиноПоиске».

Также в широкий прокат сейчас выходит экшн ВОЗДУШНЫЙ БОЙ, который работал на превью-сеансах неделей ранее. Ролик проекта крепился к мелодраме ДИКАЯ ПАРОЧКА, и в кинотеатрах его могли увидеть 14 тыс. зрителей. На YouTube у трейлера фильма с Хлоей Морец 413 тыс. просмотров (7,4 тыс. лайков, 1,5 тыс. дизлайков), а на «КиноПоиске» его посмотрели 32 тыс. раз.

Видеореклама якутской драмы ПУГАЛО в кинотеатрах шла хардлоком к двум проектам дистрибьютора «Про:взгляд» – ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА и ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО. Потенциальный охват аудитории составил 24 тыс. человек. Наиболее популярный трейлер победителя «Кинотавра» на YouTube получил 51 тыс. просмотров (324 лайка, 19 дизлайков), на «КиноПоиске» же его посмотрели более 10 тыс. раз.

Ролик драмы ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА был прикреплен к картине ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН. В кинотеатрах его могли увидеть более 16 тыс. человек. Самый популярный трейлер фильма на YouTube посмотрели более 109 тыс. раз (4,9 тыс. лайков, 54 дизлайка), а на «КиноПоиске» – больше 2 тыс. раз.

У трейлера драмы с Наоми Уоттс ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ, по нашим данным, не было хардлоков. На YouTube ролик проекта получил 45 тыс. просмотров (1,5 тыс. лайков, 76 дизлайков), на «КиноПоиске» же его посмотрели всего 812 раз.

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23.02.2021 Автор: Дмитрий Некрасов