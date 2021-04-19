Алексей Бажин: «Мы не будем показывать кино в дубляже. Главная ценность, которую мы предоставляем – первозданность оригинала»

После завершения локдауна в репертуаре кинотеатров окончательно закрепилась классика кинематографа. Основной вклад в данный тренд внесла компания «Иноекино». На счету этого нишевого дистрибьютора девять из десяти самых кассовых перевыпусков последних трех лет. 1 апреля компания выпустила в повторный прокат знаковый фантастический боевик ВСПОМНИТЬ ВСЕ с Арнольдом Шварценеггером. БК поговорил с руководителем проекта «Иноекино» Алексеем Бажиным о специфике подбора фильмов, нововведениях в работе с релизами и особенностях аудитории классики.

С чем вы связываете довольно бурный рост сборов ретро-релизов – с изначально низкой базой или с чем-то еще?

Во-первых, я не могу назвать наши релизы этим дурацким словом «ретро». Все-таки у него довольно неприятные коннотации – нечто запылившееся, устаревшее, сугубо ностальгическое, наивное и нелепое. А релизы, которые мы выпускаем, это фильмы культовые и классические, которые люди до сих пор с удовольствием смотрят. Эти картины зачастую не менее актуальны, чем в момент их выхода в свет много лет назад. Вот скоро мы выпускаем ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. Это что, «ретро»? Ничего подобного! Разве фильм устарел? Наивен и ностальгичен? Тоже нет. Это очень актуальное и смелое высказывание сейчас для нашей страны. А каков там Николсон? Так что нет, этот фильм, как и ПЕРСОНА Ингмара Бергмана или ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ Вонга Карвая, ничуть не устарел и никакого «ретро» в нем нет. Это не «дискотека 80-х». А ВСПОМНИТЬ ВСЕ – не просто «кино эпохи VHS», а смелое остросоциальное авторское высказывание, еще и насыщенное качественным даже по современным меркам экшном. Касательно бурного роста не могу ничего сказать. Вернее, не готов оценивать и комментировать. Как говорят американцы, мы просто делаем свою работу. Такой вот дурацкий, но искренний пафос. Добавлю самоиронии: сдается мне, я ничуть не оригинален, ведь, начав делать то, что мне самому в жизни вокруг не хватало, внезапно и довольно быстро выяснил, что этого же не хватало еще сотням тысяч людей, причем в самых удаленных дебрях нашей огромной страны.

Нынешние цифры классических релизов – потолок для рынка или еще есть потенциал для роста? Если да, на сколько процентов еще могут вырасти сборы?

Тут ведь как: смотря какие цели ставить. Если релиз запихнуть в каждый захудалый кинотеатр, еще и по несколько сеансов в день, то сборы будут намного выше. Но у нас нет таких возможностей, мы не мейджор, мы не можем и не хотим диктовать и навязывать условия кинотеатрам. Это не наш метод. И это не нужно на самом деле, ведь тогда начнет падать качество, то есть в данном случае – наработка на сеанс. Это плохо. Наши релизы как раз хороши тем, что их смотрят единомышленники в большой компании, это классный опыт. На сеансах наших фильмов редко бывают зрители «залетные». И пока нас полностью устраивает текущее положение дел, если говорить о кинотеатральном прокате. Ну разве что хотелось бы чуть больше сеансов и кинотеатров в некоторых случаях, стабильно иметь охват в 70–80 городов, но это дело наживное. К тому же мы уже начали смотреть в сторону рынка онлайна, даже выпускаем кое-что в этом формате. Это очень интересная история, и одно другому в этом случае очень помогает. Тем более наши активности будет видеть наша аудитория, таким образом ее лояльность еще больше увеличится. Поэтому разных форм для развития нашей компании предостаточно, и я надеюсь, что мы еще какие-то новые идеи станем генерировать в будущем. И да, все это и будет увеличивать число ценителей классики, культового и просто толкового, содержательного, не одноразового кино.

Как вы считаете, Владимира Мединского можно назвать крестным отцом вашего бизнеса? В том смысле, что без его запретительных инициатив по отношению к ретроспективам и фестивалям компания «Иноекино» не вышла бы на такие обороты.

Да уж, минкульт сделал предложение, от которого мы не смогли отказаться. Загнал нас в угол, отня... простите, зарегулировал ретроспективы в кинотеатрах так, что их стало проводить настолько хлопотно и затратно, что мы решили наконец заняться тем, чем давно планировали – закупкой и выпуском в кинопрокат как новых фильмов, так и классических и культовых картин. Чиновники не сформировали или запустили новые, а усилили и ускорили и так уже ранее наметившиеся тенденции и процессы. Так обычно говорят про кризисы или коронавирус, но тогда эту роль прекрасно взял на себя минкульт. Даже не знаю, кому тут говорить спасибо – им или нам самим. Лучше скажу спасибо зрителям и работникам киноиндустрии.

Что изменилось в маркетинге компании по сравнению с доковидной эпохой?

Избыточное убрали, а на работающее еще больше цинично и манипулятивно надавили. Вот переживем все эти колебания пандемийные и снова, может быть, начнем экспериментировать с идеями с помощью новых сотрудников. Я уже над этим задумываюсь, но тут важно правильно выбрать момент и иметь план, чтобы не свалиться за горизонт событий, не перегореть. Говоря об избыточном, я, например, имею в виду отказ от флаеров во время ковида. Пока мы не планируем к ним возвращаться. Они приносили нам внушительные расходы на печать и транспортировку, но при этом не гарантировали контактов с аудиторией. Их легко могли забыть выложить. Или не доложить, когда их уже разобрали. Это все крайне сложно контролировать. Сэкономленные средства мы направили на таргетинговую рекламу в соцсетях. При всей дешивизне это крайне выгодный и грамотный способ привлечения аудитории. С помощью этого инструмента можно привлечь зрителя к покупке билета буквально за 5–10 рублей. И это можно отследить при помощи статистики. Плюс подобная реклама прекрасно работает на перспективу, формируя долговременные сообщества лояльных зрителей. Также мы отказались от различного информационного партнерства. Раньше мы охотно вели переговоры о взаимном размещении логотипов на постерах, в трейлерах и тому подобном, но на текущий момент утверждение постеров с информационными партнерами стало заметно тормозить наш процесс по выпуску релизов. У нас выработан четкий график: один релиз в три недели, мы его стараемся придерживаться. Возможно, в скором времени попробуем его участить, перейдем на график один фильм в две недели. Также мы отказались от такой внешней активности, как запись лекций. Это вещь нужная, но в текущих условиях не самая оправданная.

Очевидно, что ваша ставка на классику девяностых сработала – целевая аудитория подобных релизов не видела эти фильмы на большом экране, а потому охотно восполняет пробелы. Куда, по-вашему, можно двинуться дальше? Будут ли также востребованы хиты нулевых годов? Как в этом смысле вы оцениваете перспективы перевыпуска ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ?

Будут, а куда они денутся. В нулевых ведь тоже снято немало фильмов, которые войдут и даже уже вошли в историю. Важно правильно почувствовать момент перевыпуска того или иного проекта, его ценность, значение и актуальность, и грамотно это все преподнести. Тут важна ведь и просветительская деятельность, который мы занимаемся на протяжении всего процесса работы с картиной. Перспективы перевыпуска трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ я не берусь оценивать. Зависит от задач. У нас они были бы одни, а у прокатчика-мейджора, который его и выпускает в качестве представителя студии-правообладателя, – другие. Тем более UPI выпускает проект исключительно в дублированной версии, насколько я знаю. Мы бы сделали традиционно наоборот, чтобы сохранить актерам великих фильмов настоящие голоса и интонации, и фанаты, которых несчетное количество, были бы рады и довольны, а так у них просто нет выбора – придется идти и смотреть в дубляже.

Кстати, есть ли у вас в планах когда-нибудь начать показывать кино в дубляже? Не кажется ли вам, что субтитры слишком сильно ограничивают потенциальную аудиторию?

Нет, переходить на дубляж не планируем, это наша принципиальная позиция. Мы никогда не будем показывать кино в дубляже, так как в данном случае это уже не оригинальный фильм, а подделка. Необходимость дубляжа – чисто советский стереотип. В большинстве стран Европы и даже в Америке все иностранные картины демонстрируются только в оригинале. И это не говоря о фестивалях, где фильмы всегда идут без дубляжа. Напомню кейс ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ, главного претендента на «Оскар», который сама компания Disney выпустила преимущественно в оригинале. Даже оголтелые фанаты перевода, когда все-таки попадают на наши показы, после признают, что субтитры не мешали им смотреть, а фильм раскрылся для них с новой стороны. Они понимают, что все это время любили какое-то другое кино, а оригинальную историю по-настоящему не видели. Субтитры – дело привычки, их не нужно читать, в них нужно подглядывать, особенно в случае давно знакомого фильма. Особенно легко читать субтитры на большом экране в кинозале с правильным подъемом. Да, бывают особо разговорные картины, где диалоги важны, но такие случаи – редкость. Даже если считать субтитры неудобством, мы все равно выбираем такой компромисс вместо того, чтобы лишать нашу аудиторию реальных интонаций актеров. Благодаря субтитрам мы ведь, среди прочего, сохраняем и оригинальный ремастированный звук. Показывать классику в дубляже, в версии, не задуманной ее авторами – безумие. «Иноекино» не занимается широким прокатом, мы никому не навязываем субтитры, но и не намерены отказываться от нашей главной «фишки», основной ценности, которую мы предоставляем аудитории – первозданность оригинального фильма. Еще одна объективная причина, по которой мы не показываем кино в дубляже – как только мы предоставим дублированную версию, кинотеатры перестанут брать копию фильма с субтитрами, и от нас отвернется вся наша преданная аудитория. Кроме того, заниматься дубляжом крупного студийного релиза – слишком большая забота, а стоимость выпуска вырастет в разы.

Есть ли проекты, которые вам хотелось, но не удалось выпустить? Если не ошибаемся, в свое время вы очень хотели выпустить МАТРИЦУ.

Были и такие. МАТРИЦА – один из них, да. Но как-то не срослось. Ну ничего, бывает. Переживем. Уже пережили.

Можно ли утверждать, что компания «Иноекино» фактически покинула рынок новых арт-релизов, уютно чувствуя себя в ретро-нише? Или скорый выход ГУНДЫ как раз доказывает обратное?

Опять «ретро»... Нет, нельзя так утверждать. Даже при том, что выпуск фильма Виктора Косаковского ГУНДА – это скорее исключение. Просто мы подружились с автором и уже давно к этому фильму присматривались, даже была договоренность предварительная еще до пандемии. Ну а дальше посмотрим, на что мы еще решимся. Чтобы заниматься выпуском еще и нового кино, надо и компанию расширять, и количество релизов увеличивать процентов на 70–100. А к этому надо все-таки подготовиться. Мы не сторонники непродуманных и опрометчивых решений, мы любим действовать поступательно. Так привыкли, так лучше всего у нас получается.

Как вы считаете, есть ли сегодня проблемы с коммерческой привлекательностью современного артхауса? Памятен ваш кейс скромно прошедших ЗИМНИХ БРАТЬЕВ. Есть также ощущение, что даже продвинутые зрители сейчас не рвутся смотреть проекты вроде ПУГАЛА и ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ. Где та грань между арт-мейнстримом и артом?

Не вижу особых проблем с привлекательностью, а вот проблемы в самой киноиндустрии есть. Независимым прокатчикам все сложнее пробивать себе место в расписании кинотеатров, когда такое засилье низкопробных фильмов ужасов, комедий и прочей одноразовой ерунды. Причины этого засилья разные, но они есть. ЗИМНИЕ БРАТЬЯ – наш самый первый релиз в российском прокате, это важно помнить. Тогда у нас был совсем другой опыт, не было никаких связей, не было имени. И тем не менее я не могу сказать, что первый блин был комом. Мы даже второй фильм этого же режиссера купили, но его прокат сорвал локдаун сразу на старте. ПУГАЛО, на мой взгляд, прошло прекрасно. Вы наработку на копию смотрели? Она высокая. Не вижу причин называть его прокат неудачным, как раз наоборот – очень даже достойный результат, особенно с учетом специфики кинематографа Якутии применительно к аудитории всей остальной России. Дальше больше будет, вот увидите. С ЗЕМЛЕЙ КОЧЕВНИКОВ, на мой взгляд, другая история. Он и в Сеть был слит, и это все-таки не формат мейджора, к продвижению такого кино, возможно, нужен особый подход. Опять же, фильм – победитель Венецианского кинофестиваля не обязательно должен пользоваться народным вниманием, это нормально. Но у такого проекта все равно есть и будет своя немалая аудитория. Кино непростое для восприятия, нарочито обыденное, в чем-то отталкивающее, неуютное и не увлекающее. Но это нормально же – спорность высказывания. На меня этот фильм не оказал какого-либо воздействия, может быть, я такой киноязык не принял, но понимаю, что ценность этого проекта сейчас велика в мировой повестке. Это важно. В этом и есть ценность авторского кино – оно говорит об актуальном, болезненном, спорном и остром. К сожалению, это очень редко можно сказать о российском кино, и виной тому – цензура и самоцензура, наличие которых в нашей стране уже ни у кого не вызывает сомнений. О многом у нас теперь страшно говорить вслух, писать у себя в соцсетях, не то что об этом фильмы снимать. Откатываемся назад, к сожалению.

Раз уж вы заговорили о самоцензуре – как вы оцениваете историю с СУПЕРНОВОЙ?

Тема неприятная, сложная. И напрямую связана с удручающей политической ситуацией в нашей стране. Хотя я верю в лучшее и уверен в том, что архаичный авторитарный режим рано или поздно исчезнет, но нервов всем он еще попортит немало. Понимаете, все то хорошее, что случается в российском бизнесе, во многом происходит вопреки, а не благодаря. Людей много работящих и талантливых, но вся эта цензура, угрозы, неработающие и деструктивные законы, зарегулирования очень плохо влияют на все процессы в обществе и в бизнесе. В итоге кто-то выступает активно и громко против цензуры, кто-то, наоборот, пугается, прячется, не дает комментарии и применяет от испуга самоцензуру, что является, безусловно, постыдным поступком. При этом я не готов кого-либо судить. Страх в такой ситуации легко понять. У всех нас масса обязательств перед другими, а бизнес в России до сих пор является делом практически не защищенным: захотят по чьей-либо прихоти или недальновидности – могут и отнять, разрушить. Сложно это все и печально. Но я надеюсь на лучшее и на сильных и смелых людей в бизнесе тоже, кто будет отстаивать свои права и ценности гуманизма.

Есть ли у вас портрет аудитории ваших фильмов?

Аудитория же разная, какая уж тут конкретика. И от фильма может зависеть тоже. При этом может и пересекаться, несмотря на то, что картины сильно разные. Конечно, есть фильмы, которые цепляют еще и публику непривычную для нас, разовую. Это случается, когда у релиза уж очень громкое имя в истории, например, НАЗАД В БУДУЩЕЕ. Тем не менее костяк нашей аудитории – это люди интересующиеся, внимательные, любящие кино содержательное, то есть не сугубо развлекательное (кстати, это касается и жанрового кино) и точно не одноразовое. Наш зритель любит получать интересный и необычный опыт от кинопросмотра, в том числе и испытывать катарсис, откровения. Эта публика очень требовательна к качеству изображения, звука и, кстати, субтитров. И нам это очень нравится. Держит в тонусе. У нас происходит такое взаимное воспитание, обмен опытом. Круто же. Мы очень много получаем сообщений и комментариев.

Недавно вы удаленно приняли участие в слете художественных кинотеатров в Воронеже. Как вы его оцениваете? Какие основные выводы для себя сделали?

Это была очень хорошая затея. Спасибо Олегу Березину, его команде и причастным, а также кинотеатру «Спартак» в Воронеже. Я сам приболел, не смог приехать, хотя билеты уже были на руках, но зато я поучаствовал в дискуссии по Zoom, а заодно подробно рассказал о нашей работе – взаимодействиях с кинотеатрами и с аудиторией, и еще много о чем интересном, благо опыт уже накопился для оценки нашей работы изнутри. А вывод простой: надо чаще встречаться и коммуницировать, это пойдет всем на пользу.

Вы много говорили о трудностях, которые приходится преодолевать при продвижении арт-фильмов. Как вам кажется, станет ли прошедший слет первым серьезным шагом к развитию диалога между дистрибьюторами и кинотеатрами?

Сложно сказать. Не знаю. Я не думаю, что будут какие-то серьезные сдвиги сразу в этом направлении, но ведь вода камень точит. Это самое главное в таком деле, и пример развития нашей компании, которая выросла из клубных показов, – тому подтверждение. Было бы желание у разных сторон, но ведь это и наша задача – создать культурное привлекательное поле. Скажу больше: понятие «арт-фильм» мне не очень нравится, как-то оно сужает территорию, а кого-то может даже отпугивать. Тут мы согласны с Антоном Долиным, который не раз повторял, что любой человек в состоянии любить фильмы Бергмана или Карвая и одновременно получать удовольствие от просмотра научно-фантастических боевиков или хорроров, ведь это тоже значительные и выдающиеся произведения, созданные талантливыми людьми и даже гениями. Просто надо найти подход к зрителю, понятно и нескучно рассказывать о таком кино. Почаще его выводить в поле обсуждений. И все будет прекрасно, примеров немало. Здесь крайне важны регулярность и стабильность. Эти факторы порой важнее событийности. Потому что аудитория такого кино притязательная, даже привередливая и обидчивая, но при этом крайне благодарная и лояльная. Нам очень нравится работать именно с такой публикой. Поэтому важно не оставлять этих зрителей без того, чего они искренне хотят – например, посмотреть на большом экране фильм любимого Дэвида Линча.

На какие-то реальные изменения в своей работе слет вас вдохновил?

Если честно, то нет. У нас сейчас все хорошо настроено, мы это долго оттачивали, чтобы после общения с коллегами что-то резко менять. Но какие-то идеи мы постоянно между собой обсуждаем. Всегда думаем о развитии, ищем тренды и пробуем нащупать запросы аудитории. Переживем весну, а там уже посмотрим, может быть, подключим новых людей в команду, чтобы расширять это культурное поле у нас в стране, а заодно и повышать сборы наши и кинотеатральные по мере своих возможностей. Участники слета сошлись на том, что у культурного потребления явно есть перспективы роста. В то же время сложно спорить, что культурный запрос населения в столицах несравнимо превосходит аналогичные показатели в регионах.

За счет чего, по-вашему, можно ускорить развитие потребления качественного кино в регионах?

Просто столицы начали это все развивать раньше, что понятно. Но и в регионах, на мой взгляд, запрос растет. У нас уже сейчас доля региональных сборов достигла 50 процентов. Оставшаяся половина – это доля Москвы и Петербурга. И это, как мне кажется, серьезный показатель. Раньше были другие цифры. Все больше регионов интересуется содержательным и умным кино, чтобы привлечь в кинотеатры ту аудиторию, которая туда редко заходит в силу разных причин и разочарований. А ускорить развитие можно только за счет собственной заинтересованности у руководителей кинотеатров, за счет упорства и веры в хорошее кино и разборчивого зрителя.

А какие региональные центры в лидерах, если говорить о сборах ваших релизов? Только ли количество жителей играет роль?

В лидерах все равно города-миллионники. Например, Екатеринбург. Но есть и развитые города Новосибирск и Нижний Новгород, где только один классный кинотеатр в центре, а остальные находятся на окраинах и поэтому собирают намного хуже. Есть города, где просто не хватает интересных кинотеатров – например, это Томск, где имеется активная молодая аудитория, а работает с нами только сеть «Киномакс». Маловато как-то. Так что есть в нашей стране направление, куда можно продолжать развиваться. Есть, кстати, города и с избыточным количеством кинотеатров, где не так много активной публики, хотя общая численность населения высокая. Но наши 50 на 50 – это прекрасная тенденция.

19.04.2021 Автор: Никита Никитин