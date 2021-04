Дарья Бондаренко: «С ростом спроса растут и цены на российский контент за рубежом»

Оригинальный сериал видеосервиса START «Контейнер» вышел в финал международного конкурса MIPDrama, проходящего во время рынка Digital MIPTV. Ранее среди финалистов MIPDrama был еще один сериал платформы – «Лучше, чем люди», купленный Netflix. В прошлом году проект «257 причин, чтобы жить» получил приз Canneseries за лучшую женскую роль. О востребованности оригинальных проектов START за рубежом мы поговорили с вице-президентом по международным продажам и закупкам холдинга Дарьей Бондаренко.

Как для START прошел EFM? Можете ли вы рассказать о продажах платформы? Насколько в целом для бизнеса удобен онлайн-формат проведения Кинорынков?

Это был очень продуктивный рынок. Мы представили третий сезон хита START «Бывшие», драму Константина Богомолова «Хороший человек» и сериал «Пассажиры», ранее показанный на международной индустриальной конференции Content London. Там проект стал первым российским сериалом, презентованным в рамках Hot Properties – как одна из трех неанглоязычных драм, которые, как ожидается, окажут влияние на международную индустрию в ближайшие полтора года. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами из Чехии: они планируют купить один из этих проектов. Есть высокий спрос на сериалы в качестве форматов. Например, у «Бывших» и «Пассажиров» могут появиться адаптации в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке. Во время пандемии, безусловно, онлайн-формат – наиболее эффективный способ ведения бизнеса и продаж. Это шанс найти новых партнеров и выйти на новые рынки. Отдельно хочу отметить работу «Роскино» по международному продвижению отечественных фильмов и сериалов и созданию таких новых площадок и бизнес-инструментов для взаимодействия, как Key Buyers Event. Но, конечно, вряд ли цифровой формат сможет заменить реальное общение с партнерами, потому что живые встречи – это особая энергия. И зачастую сделки при личном контакте идут быстрее, чем в режиме онлайн, когда процесс слегка растянут во времени.

Как изменились предложение и конкуренция на рынке по сравнению с тем, что было в прошлом году?

Российский контент стал пользоваться бόльшим спросом. Это касается не только кино, но и сериалов. Однако я бы говорила не о росте конкуренции на рынке. Скорее наоборот: каждая новая сделка российской компании за рубежом способствует популяризации и повышенному интересу на наш контент в мире. Это то, что произошло какое-то время назад с Израилем, теперь израильские сериалы – одни из самых востребованных на рынке, причем как на ТВ, так и у цифровых площадок. Поэтому особенно приятно наблюдать похожую положительную динамику спроса на российские фильмы и сериалы.

Какие проекты можно назвать драйверами продаж сервиса START?

Важно отметить, что дистрибуция является одним из ключевых направлений холдинга START. В него на сегодняшний день входят видеосервис, одноименная студия и All Media Company. Кроме дохода от продаж, сделки способствуют продвижению бренда START за рубежом через оригинальный контент, это также очень важная для нас часть. При этом, кроме originals, в пакете есть кинохиты Yellow, Black and White, телевизионные проекты, форматы ready made. Если говорить про конкретные драйверы – это, безусловно, сериал «Содержанки». Географию проекта можно назвать глобальной. Первые сделки были подписаны на территориях Германии, Голландии, Франции, где сериал вышел под брендом Amazon Exclusives, затем была Англия в рамках Walter Presents и Channel 4, скоро проект появится в Австралии и Новой Зеландии на крупнейших площадках Stan и TVNZ on Demand, а также выйдет и в Южной Корее. Сериал «Лучше, чем люди» появился в линейке Netflix Originals. По этому проекту мы сейчас также ведем переговоры с ведущими телеканалами Франции и Германии. Безусловными драйверами являются «257 причин, чтобы жить» (Beta) и «Шерлок в России». Первая сделка по сериалу про самого известного в мире сыщика состоялась на территории Японии, премьера прошла на канале Sony AXN Mystery, будет еще несколько важных сделок, о них мы расскажем чуть позже.

Как, на ваш взгляд, эти проекты воспринимают на рынке?

«Содержанки» сочетают в себе сразу несколько жанров – от классической драмы до детективной истории, с сильной героиней в центре сюжета. Красивые женщины, деньги, власть, интриги и элементы триллера – это такая взрывная комбинация, интересная зрителям со всего мира. Здесь можно только процитировать Уолтера Юззолино, основателя сервиса Walter Presents: «Это дерзкая, захватывающая сага о сексуальных манипуляциях и жадности, с элементами детектива. И она не похожа ни на один российский сериал, который я когда-либо видел». Успех сериала «Лучше, чем люди» говорит сам за себя. Sci-fi – сложный жанр, при этом один из наиболее популярных на мировой арене. Тут важно сохранить ощущение правдоподобности истории. Именно этот элемент и затягивает. Ты испытываешь страх или восторг, ведь происходящее на экране может реально случиться с нами уже завтра. А эмоции – это то, что хотят покупать. Именно это и делает наш сериал – он вызывает эмоции. При этом он также имеет высокую производственную ценность, отвечающую мировым стандартам качества. Поэтому «Лучше, чем люди» был по достоинству оценен Netflix, и теперь его смотрят во всем мире.

Сериал «Контейнер» вышел в финал MIPDrama. Какие качества проекта, по вашему мнению, позволили ему это сделать?

«Контейнер» затрагивает важную и очень современную тему – суррогатное материнство. Можно ли купить счастье и человеческую жизнь за деньги? Это сериал про настоящих людей с настоящими проблемами, который не боится исследовать и очень чувствительную тему – моральную составляющую этого вопроса. Помимо острой социальной тематики, «Контейнер» отвечает мировым стандартам качества в том, что касается production value. Это визуально дорогой, качественный сериал с первоклассной актерской работой и сильной сюжетной линией. К тому же над проектом работает команда, отвечавшая за два сезона драмеди «257 причин, чтобы жить», отмеченного наградой фестиваля Canneseries и вошедшего в шорт-лист международной премии Rose D’Or.

Ранее в финал MIPDrama попадал сериал «Лучше, чем люди». Какие возможности участие в этой секции открывает для проекта?

MIPDrama – уникальная площадка, на которой можно заявить о проекте на ранней стадии производства и сделать пресейл, ведь здесь контент увидят международные байеры из многочисленных стран. Так что быть отобранным из сотни претендентов со всего мира и получить статус участника основной программы скрининга – это не просто имиджевая история для проекта, компании и создателей, но и прекрасный инструмент для дальнейших продаж.

Сериал «Лучше, чем люди» стал первым российским проектом, представленным на Netflix в категории Originals, и был дублирован на 25 языков. Каждый год российские проекты попадают в эту секцию. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?

Мне кажется, это хороший показатель и тенденция, которая говорит о растущем качестве историй и в целом – производства, которое отвечает мировым стандартам качества. Недавно я говорила со скандинавскими партнерами и они тоже отметили, что российские драматические проекты вышли на новый уровень, стали заметнее на мировой арене, где наш контент привлекает все больше внимания международных закупщиков.

Как на судьбу «257 причин, чтобы жить» повлияла победа Полины Максимовой на Canneseries?

Полина блестяще исполнила свою роль в сериале «257 причин, чтобы жить», и это по достоинству оценили критики всего мира и конкурс Canneseries, где Максимова получила приз за лучшее актерское исполнение. Права на международную дистрибуцию проекта приобрела компания Beta Film, и уже есть первые сделки на территории Германии (Sony Сhannels), Прибалтики, Португалии и других стран.

Как в целом проходит маркетинг проектов на зарубежных рынках? Как происходит адаптация промоматериалов?

То, что хорошо работает у нас, может совсем не сработать за рубежом и наоборот. Мы, например, часто собираем трейлеры с нуля для зарубежных продаж просто потому, что вкусы у аудитории различаются. За границей, например, любят видеть больше динамики в трейлерах, в то время как для локального рынка можно сделать акцент на диалогах.

Насколько на рынке востребованы вторые и третьи сезоны проектов?

Все зависит от успеха первого сезона. Если он показал высокие результаты, то, конечно, есть спрос и на последующие. Например, благодаря международному успеху «Содержанок» к нам обращаются за продолжением, а новые рынки, такие как Австралия, Корея и Новая Зеландия, сразу покупают пакет из всех сезонов, включая те, которые они еще не видели, потому что уже знакомы с брендом и представляют себе уровень качества продукта.

Amazon и Netflix приобрели «Лучше, чем люди» и первый сезон «Содержанок» за миллион долларов каждый. На каком уровне цен находятся продажи таких проектов, как «257 причин, чтобы жить», «Шерлок в России» и «Хороший человек»? Действительно ли можно сказать, что международные продажи для российских продюсеров из имиджевой истории становятся бизнесом?

Мы не можем комментировать озвученные вами суммы сделок из-за NDA. С ростом спроса растут и цены на российский контент, поэтому для нашего рынка важна каждая продажа. И мы радуемся за коллег, когда их новый проект – сериал или фильм – оказывается на крупной платформе, канале или в каталоге ведущего дистрибьютора. Дорогу осилит идущий, и очень важно не сбавлять темп! Оригинальный сериал видеосервиса «Содержанки» – первый российский проект премиального качества, снятый и показанный эксклюзивно на цифровой платформе, который не только окупился за счет подписки, но и стал приносить прибыль. Его коммерческий успех связан в большей степени с доходом от подписки, но важную роль в экономике «Содержанок» играет и дистрибуция на зарубежных рынках.

Как после выхода Netflix на российский рынок и заключения партнерского договора платформы с НМГ происходит коммуникация с видеосервисом?

Мы продолжаем коммуникацию с партнерами в прежнем виде, при этом приоритетной остается премьера на START.

Ваша площадка позиционируется как сервис, доступный в любой стране мира. Расскажите, пожалуйста, как в остальных странах смотрят START?

Да, START доступен русскоязычной аудитории по всему миру. Около 20 процентов пользователей находится за пределами России, лидеры по количеству пользователей вне СНГ – Германия, США, Латвия, Польша.

По каким принципам происходит отбор зарубежного контента на START? Насколько в целом российские проекты конкурентоспособны по сравнению с западными здесь и сейчас?

В первую очередь START – сервис премиального российского контента. Мы делаем ставку на проекты, которые производим сами. Мы с большим вниманием выбираем актуальные сюжеты, неординарные сценарии и профессионалов-визионеров, двигающих индустрию вперед. Наши оригинальные сериалы и фильмы, основанные на локальном материале, – ключевой фактор успеха и быстрого роста платформы. Наверное, именно поэтому так широко развит рынок форматов в мире, ведь как бы ни были хороши оригинальные «Родина» или «Мост», каждая страна стремится сделать свою адаптацию, близкую местному зрителю. Если говорить про закупной контент, то это тоже в большинстве своем российские сериалы и фильмы, рассчитанные на достаточно широкую аудиторию, те, что смогут затронуть струны души отечественного зрителя. В конечном счете, каждый выбирает контент, который близок в силу собственной жизненной истории. Мы не исключение, мы пытаемся найти и отобрать именно такие проекты. Иногда это проще, когда видишь успех того или иного проекта в прокате, иногда чуть сложнее – когда отсматриваешь независимое фестивальное кино.

05.04.2021 Автор: Рая Башинская