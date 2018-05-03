Брет Ким: «Мы хотим стать в России киносетью номер один»

В октябре 2017 года российская девелоперская компания ADG group и крупнейшая южнокорейская киносеть CJ CGV объявили о создании совместного предприятия, которое займется реконструкцией и перестройкой сети бывших советских кинотеатров в Москве. Всего в управлении вновь созданной структуры окажется 33 площадки, расположенные в спальных районах столицы, которые планируется превратить в новый формат торгово-развлекательных комплексов – районные центры. БК пообщался с вице-президентом по глобальному развитию бизнеса CJ CGV господином Бретом Кимом и расспросил его о концепции будущей киносети, о привлекательности российского рынка для иностранных игроков и о дальнейших планах в России.

Приход на рынок крупного иностранного игрока не мог остаться незамеченным. Господин Ким, прежде всего хочется спросить: почему вы выбрали именно Россию в качестве следующего шага своей мировой экспансии? Какие перспективы видите на нашем рынке?

CJ CGV – большая компания, мы занимаем пятое место в мире по количеству экранов. Но на данный момент мы представлены в основном в Азии: в Корее, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Мьянме и Турции. Мы же стремимся стать глобальной сетью, поэтому ищем выходы на другие территории. После того, как мы открыли свое представительство в Турции, следующим логичным шагом для нас было продолжить движение в Европу. И мы решили, что лучший вариант – Россия. Это отличный рынок. Здесь хорошая экономика, многочисленное население и богатая культура. И главное, люди очень восприимчивы к искусству, в том числе к кино. Даже после падения рубля Россия остается в топ-15 среди мировых территорий по бокс-офису. Мы видим здесь прекрасный потенциал для развития сети, а также свою роль в дальнейшем росте российской киноиндустрии. В данном случае я исхожу из двух факторов. В среднем россияне ходят в кино 1,2 – 1,3 раза в год. В Корее этот показатель на уровне 4,5 раз. Мы не ждем, что в России получится достичь таких же цифр, но вполне возможно поднять их хотя бы до 2,5 – 3,5. Второй фактор – количество экранов на долю населения. В Южной Корее на миллион зрителей приходится около 60 экранов, в России – значительно меньше. Эту долю мы также планируем поднять. Какие у нас цели? Мы хотим стать тут киносетью номер один.

Серьезное заявление.

Конечно, у нас серьезные амбиции. Наша сеть занимает первое место в Корее, Турции и Вьетнаме. Лидерство на рынке дает массу возможностей – мы улучшаем экономическую ситуацию, получаем доступ к лучшим новым торговым центрам. На данный момент российский рынок очень фрагментирован. Даже после того, как объединились сети «Формула Кино» и «Синема Парк», вместе они занимают менее 20 процентов рынка. Это очень мало. В Корее наша доля – 50 процентов, в Турции – 50, во Вьетнаме – 60. Я не говорю, что мы нацелены на такие же цифры и в России, но, думаю, 30–40 процентов рынка – это вполне достижимая цель. Для того, чтобы ее осуществить, нам необходимо открыть 200 площадок и около 1600 экранов. Наше партнерство с ADG group – это отличное начало, которое даст нам сразу более 10 процентов московского рынка и поможет попасть в тройку крупнейших столичных показчиков, но мы хотим большего. Мы хотим быть не только в Москве, но и в других российских городах.

Расскажите, пожалуйста, как возник ваш совместный проект с ADG group.

Мы начали переговоры с ADG group, потому что нас заинтересовал их проект сети районных культурных центров. Это уникальная концепция. Мы привыкли, что современные жители мегаполисов любят проводить свое свободное время в больших шопинг-моллах. Но когда я приехал в Москву, то увидел, что тут у людей другие привычки. Москвичи любят отдыхать рядом с домом: гулять в парках, общаться, ходить в ближайшие супермаркеты и кинотеатры. Это часть их привычной жизни. Но подчас им приходится ехать за несколько километров в большие торговые центры, потому что в их районах недостаточно магазинов или развлечений. Мы же хотим дать людям все необходимое рядом с их домом. Мне кажется, этот концепт должен прижиться в Москве. В настоящее время мы с ADG group договорились об открытии 33 кинотеатров в районных центрах, а далее планируем строить новые площадки в рамках этой концепции.

Можно немного поподробнее, что собой представляет районный центр? Что он будет включать в себя, помимо кинотеатра?

Мы отказались от модели обычного кинотеатра, потому что у такого формата нет будущего. Просто посмотреть кино можно и дома. Если ты предлагаешь людям, грубо говоря, кресло и экран, они не понимают: а зачем для этого идти в кинотеатр? Чем меня привлекает концепция районного центра – это комплексный сервис. В них будут располагаться супермаркеты, где люди вечером смогут сделать мелкие покупки: продукты, косметику и тому подобное. На другом этаже они смогут посидеть в кофейне или ресторане, а также посетить кинотеатр, в котором мы предлагаем не только просмотр фильмов, но и даем возможность людям провести время вместе, пообщаться, поиграть в игры виртуальной реальности и другие активности. А главное – для этого не надо далеко ехать.

Как вы оцениваете столичный рынок в плане насыщенности игроками?

Мы считаем, что в Москве еще очень много пространства для новых площадок. По цифрам статистики можно сделать вывод, что столичный рынок заполнен, но если посмотреть по карте, окажется, что это не так. Есть множество районов, где вообще нет кинотеатров. Еще один важный аспект – качество кинопоказа. Конечно, есть московские кинотеатры, в которых потрясающий уровень сервиса, но есть площадки, где качество хромает. И для нас это возможность конкуренции – если мы сможем предложить сервис лучше, люди начнут ходить к нам.

Будет ли какой-то особый подход к репертуарной политике на ваших площадках? Планируете ли вы показывать корейское кино?

Если русские зрители захотят смотреть корейское кино – привезем (смеется). Наша репертуарная политика будет строиться на спросе локального зрителя.

Учитывая, что Южная Корея сегодня – одна из главных законодательниц мод в мире технологий, стоит ли нам ждать инновационных чудес на московских площадках CJ CGV?

CGV большое значение придает инновациям. Не могу обещать каких-то чудес, но в Москве мы будем использовать те же технологии, что и у себя на родине. В частности, сбор данных, который позволяет нам изучать свою аудиторию. В Корее 75 процентов билетов в кино продаются через Интернет или мобильные приложения. Благодаря нашей системе мы точно понимаем потребности каждого зрителя: какие фильмы он любит, когда и с кем он предпочитает ходить в кино. Зная эти данные, мы можем предложить то, что нужно конкретному гостю. Например, вы любите анимацию, вы посмотрели в нашем кинотеатре уже десять мультфильмов: ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ, ЗВЕРОПОЛИС, ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и так далее. Мы знаем, что в ближайшее время выйдет новая отличная анимация, и делаем вам специальную скидку или пакетное предложение на несколько билетов и набор закусок, если вы придете с семьей. Конечно, в своих кинотеатрах мы стремимся к полной автоматизации операционной системы. Если раньше был целый штат сотрудников, которые следили за выключением света, температурой в зале, чистотой, то теперь всем этим занимается система-автомат. Что касается технологий кинопоказа, то CGV является разработчиком двух форматов – 4DX и ScreenX. Первый позволяет дать зрителям новые ощущения при просмотре – движущиеся кресла, прикосновение ветра, запахи, холод или жару. ScreenX – это проекция на три стены, что создает более сильный эффект погружения. Мы пока не знаем, будут ли обе технологии на всех 33 площадках, думаем над этим. На самом деле мы не планируем злоупотреблять спецэффектами, только чтобы удивить российских зрителей. Сначала мы проанализируем спрос, чтобы предложить только то, что нужно аудитории.

Есть ли уже точный график открытия районных центров в Москве?

Мы ожидаем, что первая площадка откроется к концу этого года. У ADG group очень агрессивный план – запустить все 33 объекта в течение двух лет. Надеюсь, мы сможем следовать этому графику.

В целом проект выглядит достаточно дорогим. Вы планируете полностью менять дизайн зданий, обновлять интерьеры, оборудование. Можете поделиться объемом инвестиций и планами по срокам окупаемости?

Тут необходимо отметить, что мы финансируем не весь проект, а только кинотеатры. Совокупные инвестиции в развитие кинопоказа в сети районных центров составят свыше 70 миллионов долларов в ближайшие три года. Я не могу назвать точные сроки окупаемости расходов. И мы в отличие от банков, инвестируя в бизнес, не думаем о том, как вернуть деньги в течение года или трех лет. Мы планируем остаться в России навсегда, мы верим в российский рынок, в российскую экономику, поэтому готовы вкладывать средства.

Вы уже несколько раз упомянули российскую экономику в позитивном ключе – ощущение, что вы излишне оптимистичны в этом плане.

Да, я по жизни оптимист (смеется). Но я вижу, что экономические возможности в вашей стране действительно отличные. Идет строительство новых торговых центров, у людей есть средства на развлечения, во всяком случае, они более обеспечены, чем жители других территорий – Вьетнама, Индонезии.

Понятно, все дело в сравнении. И к слову о сравнениях: корейский рынок сильно отличается от российского?

В Южной Корее рынок намного меньше и на нем больше нет возможности для роста. Наше население – 55 миллионов человек, и, как я уже говорил, в среднем корейцы ходят в кинотеатр 4,5 раза в год. Добиться большего практически нереально. Представьте, вот тут стоит один кинотеатр CGV, тут – второй, тут – третий, на расстоянии пешей прогулки могут быть две-три площадки или нашей сети, или конкурентов. Поэтому, с одной стороны, рынок не дает расти, а с другой – конкуренция очень жесткая. Но это и хорошо, так как ограничения заставляют нас быть лучше, постоянно работать над маркетингом, операционной и IT-системами, дизайном, чтобы оставаться лидерами на своей территории.

Были ли у вас какие-либо затруднения при вхождении на российский рынок как у иностранца? Вы знакомы с нашим государственным регулированием в области кинопоказа: правилами лицензирования, обязательствами по отчетности и тому подобным? Насколько они для вас понятны и приемлемы?

Нет, никаких особых сложностей у нас не возникло. Может быть, мы пребываем еще в наивном заблуждении, но для нас пока что все складывается в России очень легко, проще, чем было на других территориях. Да, мы знаем о государственном регулировании. Не могу сказать, что оно кажется нам жестким, все вполне приемлемо.

Что вы думаете по поводу участия государства в поддержке российского кино и определенного давления на кинотеатры в этом плане?

Я не могу сказать пока что-то определенное на этот счет, потому что еще не сталкивался с этим вопросом, но в целом я понимаю эту политику. Если хотите, чтобы рынок развивался, вы должны иметь сильный национальный кинематограф. Мы готовы поддерживать любые инициативы, направленные на поддержку российского кино. Но все должно быть в рамках разумного и в интересах зрителей. Я приведу пример из нашей практики. В Корее была похожая ситуация, когда государство прикладывало усилия для поддержки национального контента. Но у них ничего не получалось. И главная причина была в качестве самого контента. Люди приходили в кинотеатры, смотрели корейское кино и уходили разочарованные, потому что уже привыкли к голливудским фильмам. Это продолжалось до тех пор, пока наши кинематографисты не научились снимать сильные ленты. Сегодня корейское кино занимает 50–55 процентов от общего бокс-офиса страны. Мое мнение – вы должны быть уверены, что национальное кино конкурентоспособно. Но опять же, я пока не берусь судить о чем-либо, так как не смотрел российские фильмы, не общался ни с вашими производителями, ни с представителями государственных органов на эту тему.

Относительно дальнейших планов в России: вы планируете строить новые кинотеатры или рассматриваете варианты приобретения уже действующих сетей? В СМИ проходила информация о ваших переговорах, в частности, с руководством сети «КАРО» – эта сделка еще может случиться?

Я не могу комментировать конкретные переговоры. Мы встречались со многими игроками. Мы рассматриваем все варианты развития – как покупку существующих сетей, так и строительство собственных площадок. Главное, чтобы предложение было привлекательным.

Какие наиболее острые и актуальные задачи стоят сегодня перед вами?

Их очень много. В первую очередь нас волнует, чтобы все 33 площадки получились высокого уровня, чтобы москвичи были впечатлены дизайном, интерьером, комфортом, качеством как показа, так и закусок в баре. Для нас это очень важно. Второе – конечно, дальнейшее развитие. Поэтому мы сейчас очень активно общаемся с игроками рынка, и я им предлагаю: пожалуйста, позвольте нам купить вас! (Смеется.) И третье – так как у нас до этого не было бизнеса в России, нам необходимо нарабатывать связи с индустрией. Мы хотим познакомить российский рынок с компанией CJ CGV и нашей стратегией, довести до всех, какую пользу мы можем принести отрасли.

03.05.2018 Автор: Мария Позина