Рубен Дишдишян: «Еще пять лет назад я считал бессмысленным покупать права на ремейк зарубежного фильма»

После ХЭППИ-ЭНДА вторым российским проектом Sony Pictures станет комедия КРАСОТКА В УДАРЕ, ремейк КРАСОТКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ с Юлией Александровой в главной роли. Производством фильма занималась компания «Марс Медиа», в этом году вошедшая в число лидеров индустрии по версии Фонда кино. Продюсер картины Рубен Дишдишян рассказал БК о прокатных ожиданиях от картины, премьерах сериалов «Марс Медиа», произведенных для онлайн-платформ, и планах на дальнейшее производство.

Комедия КРАСОТКА В УДАРЕ заявлена на вторую неделю августа. Каковы ваши ожидания от проката картины?

Фактически мы заново начинаем кинопрокат, поэтому не можем точно предсказать, какова будет реакция зрителей и каковы будут результаты. Фильм рассчитан на активную молодую аудиторию. И если люди истосковались по кино, то есть вероятность, что они пойдут в кинотеатры и посмотрят нашу картину.

Почему вы все-таки решили выпускать фильм сейчас, а не отложить выход?

На мой взгляд, осенью начнется столпотворение, можно будет легко затеряться среди множества остальных релизов. КРАСОТКА В УДАРЕ – оптимистичный, веселый, позитивный, искренний, летний фильм. Если люди вообще пойдут в кинотеатры, у картины есть все предпосылки, чтобы достучаться до сердец зрителей. Скорее даже зрительниц, так как она рассчитана на женскую аудиторию, а уж они приведут за собой свои вторые половинки. Фильм очень нравится нам в компании. А когда нравится, ты относишься к нему с любовью и вкладываешь все силы. Разумеется, тут очень важно мнение нашего прокатчика Sony Pictures, компании с огромным опытом. Sony предложила нам выходить сейчас, мы долго думали об этом, обсуждали, следили за августовскими релизами, в частности, за ДОВОДОМ Кристофера Нолана. В итоге приняли предложение прокатчика, несмотря на опасения и риск. И теперь будем с замиранием сердца ждать результатов.

Когда начнется промокампания картины и как она будет проходить?

Промокампания началась в середине июля и дальше будет идти по нарастающей. Мы выпустили с Sony постер и трейлер. Постер получился ярким и провокационным, мы утвердили его после долгих обсуждений. Из-за карантина не было возможности собрать актеров на фотосессию, к тому же исполнительница главной роли Юлия Александрова находилась все это время за границей, поэтому мы пошли кардинальным путем и отрисовывали его по кадрам со съемочной площадки. Сейчас мы ведем переговоры с Первым каналом и СТС. Надеюсь, договоримся, и вдобавок к купленной на этих телеканалах рекламе они обеспечат промоподдержку. Фильм также в большом объеме поддержат «Одноклассники» и «Русское Радио». Плюс мы обратились в Министерство культуры с просьбой помочь с бюджетом на рекламу и продвижение. Все-таки мы первые и рискуем. Понятно, что в любом случае цифры будут меньше, чем мы бы ожидали в прежней жизни, поэтому фильму нужна раскрутка. И помощь Минкульта стала бы очень своевременной и правильной. Это все время обсуждается, но мы уже просим не обсуждения, а конкретных решений. В Нижнем Новгороде на Горький Fest состоялась гала-премьера фильма, который представили режиссер Яна Гладких, продюсер Лариса Блажко и актриса Юля Александрова.

Насколько ваша картина связана с КРАСОТКОЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ? Почему вы отказались от упоминания первоисточника в промокампании?

Мы купили права на адаптацию фильма у компании Voltage. Евгения Хрипкова написала замечательный сценарий. Можно сказать, что у нас получилась абсолютно оригинальная история, которую объединяет с первоисточником только хай-концепт: ход с ударом головой, который кардинально переворачивает восприятие себя героиней. А все остальное придумали сами. Поэтому называть КРАСОТКУ В УДАРЕ ремейком нельзя. В нашем случае вернее говорить об адаптации сценария. Помню, когда выходила ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, хейтеры, не разобравшись, обвиняли нас в заимствовании сюжета. Только в ГРОМКОЙ СВЯЗИ мы очень близко следовали итальянскому сценарию, а Женя Хрипкова практически полностью отошла от оригинала и написала свой самостоятельный.

Чем вас заинтересовала эта история, раз вы решили переложить ее на российскую действительность?

Еще до выхода в прокат КРАСОТКУ НА ВСЮ ГОЛОВУ предложил рассмотреть продюсер Николай Ларионов. Я увидел в этом потенциал, и мы купили права. После ГРОМКОЙ СВЯЗИ нам хотелось сделать еще адаптацию, и необычный и универсальный хай-концепт фильма нам очень понравился. У зрителя есть запрос на мотивационное кино, где герой или героиня из точки минус выходят в плюс, добиваются своих целей и тем самым дарят зрителям положительный заряд после просмотра фильма.

Исполнительницу главной роли Юлию Александрову совсем нельзя назвать некрасивой. Не видите ли вы в этом проблему для фильма про преображение героини?

Этот вопрос возникает у многих, но, посмотрев фильм, зрители найдут на него ответ. Когда мы впервые пришли к Sony с предложением о прокате, они, зная, что это адаптация КРАСОТКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ, ровно так же заметили, что Александрова – красивая девушка и не подходит на эту роль. Однако, посмотрев первую сборку, согласились с нашим выбором и признали, что она отлично сыграла! Здесь все зависит от таланта актрисы, от ее перевоплощения, от того, как она создает образ, героиню, характер. Юля Александрова сыграла очень убедительно. Мне кажется, женская аудитория поверит ей на все 100%. А мужская аудитория будет удивляться игре красивой артистки.

Есть ли что-то еще, что заинтересует мужскую аудиторию в этом фильме?

В фильме замечательный главный герой, с которым у героини Александровой складываются романтические отношения в результате разнообразных приключений. На мой взгляд, картина созвучна любому зрителю, потому что она настоящая, искренняя и про нашу жизнь. В ней затронуто много важных и актуальных тем, в частности, поиск себя и своего места в жизни, отношения с близкими, восприятие самого себя.

Интересно ли вам еще это направление адаптации зарубежных проектов для российской киноиндустрии? Есть ли еще какие-то проекты, которые вам бы хотелось адаптировать в России?

Еще пять лет назад я был главным скептиком по покупке зарубежных прав, считал это бессмысленным и бесполезным. Тимур Вайнштейн тогда предлагал сделать вместе «Родину», однако мы не договорились по условиям. Со временем становишься мудрее и понимаешь, что какие-то хай-концепты действительно универсальны и работают в любой стране. Когда мы приобрели итальянский формат ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, я с замиранием сердца следил за тем, что у нас получается. Мне кажется, фильм зрителям пришелся по душе, так как собрал большую кассу. Особенно приятно, что его оценили и профессионалы – режиссеры и в особенности сценаристы. Все говорили, как он хорошо сделан. И вот этот успешный опыт позволили нам совершить вторую покупку. Сейчас мы рассматриваем еще несколько зарубежных фильмов на адаптацию. Мы оказались настолько уверены в себе, что не постеснялись и сделали продолжение ГРОМКОЙ СВЯЗИ – ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, написав с «Квартетом И» оригинальный сценарий. Это само по себе уникально. Самым сложным оказалось согласовать это с итальянцами, так как они не сразу согласились на сиквел. Кстати, несколько стран обращались к создателям с идеей продолжения, если не ошибаюсь, Германия и Китай, всем им отказали, а нам разрешили. Сейчас съемки ОБРАТНОЙ СВЯЗИ завершены, картина выходит на Новый год. В случае успеха, я не исключаю, что будет и третья часть. Мне кажется, нам удалось создать полюбившихся всем персонажей. Как зритель, я с удовольствием бы прожил с ними и их проблемами полтора часа экранного времени. На мой взгляд, зрители будут рассуждать так же, поэтому, надеюсь, второй фильм тоже найдет отклик в их сердцах.

Какой подход к истории вы нашли, чтобы снять сиквел ГРОМКОЙ СВЯЗИ?

Мы рассказываем о наших героях, когда они встречаются на Новый год, чтобы отпраздновать праздник вместе. И дальше разворачивается камерная история на даче, которую они снимают на несколько дней. Будем следить за драматическими коллизиями отношений между друзьями и женами. Открою секрет: там уже все будет крутиться не вокруг телефонов.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ стала единственным российский фильмов в прокате Украины в 2019 году. Как вам удалось этого достичь?

Поскольку у сопродюсеров фильма, участников «Квартета И», есть украинское гражданство, они родом из Одессы, очень ее любят и проводят там все лето, у них хорошие связи на местном рынке. Точно такие же хорошие отношения с коллегами и у нас, и у Sony. Это и позволило фильму выйти на Украине и заработать неплохой бокс-офис.

Если вернуться к КРАСОТКЕ, то партнером фильма стала Okko Studios. Значит, картина выйдет эксклюзивно на Okko. Насколько скоро это произойдет, учитывая, как стремительно сокращаются цифровые окна в этом году?

По контракту с Sony, с начала релиза окно составляет пять месяцев на ТВ-права и шесть недель на онлайн. Но точные даты будет определены позднее, это сейчас в обсуждении. Есть правила игры, и Okko в этом смысле достойный партнер, выдерживающий прописанные в контракте с прокатчиком условия. Дистрибьюторы всегда требуют более длительное окно для того, чтобы был разрыв между прокатом и показом на цифровых платформах и на эфирном телевидении.

Как вы относитесь к сокращению окон?

Каждый фильм необходимо оценивать индивидуально. Как продюсер я понимаю, что, сокращая окна, мы начинаем быстрее возвращать деньги. С этой точки зрения, это правильная тенденция. Но с другой стороны, нужно выжимать максимум из проката. Здесь необходимо соблюдать баланс интересов всех игроков.

Рассматривали ли вы во время карантина возможность онлайн-премьеры, как было со СПУТНИКОМ?

В случае с КРАСОТКОЙ В УДАРЕ такая возможность не рассматривалась. Вернее, если бы кинотеатры вообще не открылись до конца года, может быть, мы и подумали об этом. Но мы верили, что прокат возобновится, хотя и не знали, произойдет ли это в августе, сентябре или позже, однако для себя решили, что фильм абсолютно прокатный, хотелось, чтобы он вышел в кинотеатрах. Слава богу, сейчас это происходит. Очень переживаем за прокат, волнуемся, как кинотеатры восстановятся после полугодичного простоя. Понимаю, что им очень непросто, что нужны драйверы – фильмы, на которые придут зрители. Хочется верить, что КРАСОТКА В УДАРЕ именно такая – публика на нее придет, и это поможет площадкам. В кинопрокате мы все связаны пуповиной, мы единое целое.

Как вы оцениваете соседство в графике релизов с другим российским проектом прокатчика – и тоже комедией – ХЭППИ-ЭНД?

Sony как профессионалы все проанализировали и взвесили – и смотрят на это нормально. Всегда есть конкуренция, так как невозможно жить в совсем безвоздушном пространстве, поэтому мы нормально это воспринимаем.

Как в целом пандемия повлияла на бизнес и кинопроизводственные планы «Марс Медиа»?

Это тяжелый кризис для всей индустрии и для нас в том числе. Как и у всех, почти все запланированные на этот год съемки фильмов и сериалов были плавно перенесены на следующий год. Только в августе стартуют съемки линейки проектов для ТВЦ. С другой стороны, мы очень активно использовали это время для девелопмента, доводили сценарии до ума.

Сейчас на more.tv с рекордными результатами идут «Чики». Ожидали ли вы такого успеха, запуская этот проект?

Честно говоря, совсем не ожидали, что сериал найдет такой отклик у зрителя. Это был сложный проект с трудными съемками. И поэтому мы рады, что все вложенные усилия и перенесенные на протяжении съемок тяготы вот так оправдались.

В чем причина успеха, как вы думаете?

В честности и бескомпромиссности. В замечательном актерском составе. Самое главное – это огромная заслуга Эдуарда Оганесяна-Туразашвили, режиссера проекта, автора идеи и сценария. Без его силы воли, его стопроцентной уверенности в проекте и твердости сериал вряд ли бы состоялся. «Чики» выстраданы Эдиком, за что мы ему очень благодарны, он вынес проект на своих плечах.

Как сложилось сотрудничество с «НМГ Студией»? На каком этапе они присоединились к проекту?

Мы с Эдиком и Ирой Горбачевой рискнули и сняли пилот фактически на собственные деньги. Стали показывать его рынку. Рынок в основном нам весь отказал, и только видеосервис more.tv, за что мы ему очень благодарны, поверил в проект, попросил заново переснять пилот и стал нашим сопродюсером и партнером. Потом подключилась команда Михаила Врубеля, Федора Бондарчука и Вячеслава Муругова. Спасибо им огромное, они сильно помогали нам.

В этом году компания выпустила «Закрытый сезон», «Водоворот», «Чики», позднее на IVI выйдут комедийный сериал «Когда твоя девушка – смерть» и детектив «Стеклянная крепость», не говоря уже о «Шторме» на START. Сотрудничество с онлайн-платформами вам в целом становится все более интересным?

Это очень перспективное направление. С выходом платформ на рынок, на мой взгляд, начало меняться и лицо телевидения, это дало больше свободы и возможностей реализовывать проекты, которые годами лежали на полке по цензурным и каким-то другим соображениям. В этом смысле платформы более смелые, рассчитаны на молодую аудиторию, что дает продюсерам возможность творить и делать такие смелые картины, как тот же «Шторм», «Водоворот» и «Чики». Мы независимая компания, не входим ни в один медиахолдинг, который не позволил бы работать ни с кем, кроме структур холдинга. И очень ценим нашу независимость – она дает нам возможность сотрудничать со всеми на рынке. Алена Званцова будет снимать наш следующий проект со START, с Okko мы разрабатываем два сериала. В нашем портфеле много сценариев, и мы можем каждой из платформ предложить достойнейший, сильный контент.

Как компании вам выгоднее и интереснее снимать проекты для телевидения или Интернета?

Если оценивать с точки зрения бизнеса, то разницы нет, так как в обоих случаях действует один и тот же принцип: ты снимаешь сериал за условные 10 рублей и продаешь за 12. Возможно, для эфирного телевидения даже выгоднее, потому что каналы не забирают все права, оставляя их себе на какой-то срок, а потом возвращая продюсерам. Цифровые платформы пока выкручивают руки: фактически ты один раз производишь для них, единожды зарабатываешь и все. Думаю, со временем это будет меняться. Я помню, что телевидение пять-десять лет тоже забирало все права. Сегодня эфирному телевидению приходится конкурировать с платформами, что повысило ценность хороших проектов. В любом случае нам приятно делать сериалы, где мы можем позволить себе творческую свободу.

Считается, что платформы лучше знают свою аудиторию. Есть ли от них запрос на какие-то конкретные истории в зависимости от предпочтений пользователей?

Я бы сказал, что лучше всех свою аудиторию знает «Яндекс». Поскольку в основе лежит поисковик, вокруг которого выстроилась огромная экосистема со множеством разных пользователей, то, наверное, компания чуть лучше остальных платформ чувствует именно своего зрителя и точнее понимает его потребности. Но все равно это новое направление развития, поэтому все – и продюсеры, и платформы – пытаются нащупать путь и понять, куда и как двигаться. Мне кажется, через пару лет платформы начнут специализироваться на разных аудиториях: к примеру, глянцевой, московской, региональной и т.д. Ровно как телевидение различается по своим зрителям, то же самое будет происходить и здесь. В США, где этот процесс начался раньше, чем у нас, есть четкая разница между HBO, Amazon и Netflix. Кроме того, на мой взгляд, через пару лет на рынке произойдут слияния и поглощения, потому что сейчас появилось чересчур много платформ. На мой взгляд, в результате могут остаться три-четыре игрока.

Для телевидения вы снимаете много военных сериалов. Какие темы вам интересны для производства для онлайна?

В нашем портфеле платформенного контента находится около 20 абсолютно разножанровых сценариев. Мне кажется, наша сила в том, что мы как продюсеры можем отличить подделку от таланта, и поэтому собрали сильные проекты, за которыми стоят талантливые люди. Со временем начинаем понимать, какие из них понравятся START, что подойдет «Яндексу» или заинтересует more.tv. Мы много общаемся с представителями платформ и тоже задаемся вопросом, какова их аудитория, сколько ей лет, сколько там женщин и сколько мужчин. В ответ слышим, что они сами до конца не понимают, сами изучают и смотрят. Очень многое зависит от продукта, который они показывают у себя, так как контент формирует аудиторию. Но пока никто не видит картину целиком и полностью. В течение пары лет будут проходить исследования аудитории, и ситуация станет более понятной и ясной. Отталкиваясь от этого, платформы смогут конкретнее формулировать запрос для продюсеров. Пока же мы ищем интересные истории, за которыми стоят талантливые люди, потому что такие сюжеты в любом случае найдут своего зрителя.

Ориентируетесь ли вы при производстве сериалов на потенциальный интерес международной аудитории?

Пока нет. Если интерес возникнет, мы будем рады, но закладывать в бизнес-план такую возможность мне не кажется корректным. Сейчас разрабатываем несколько проектов, в которых есть международный потенциал – это Fashion о модной индустрии и «Миллиарды», действие которого в основном происходит во Франции. Мы их снимем и потом, возможно, получится продать либо формат, либо права на показ на зарубежной платформе.

Недавно стало известно о судебном иске, который «Марс Медиа» подала на «Большое кино» по поводу КОМЫ. Каковы ваши прогнозы на развитие дела?

Мы находимся в процессе экономического разбирательства. Какие-то предложения по решению этих вопросов рассматриваются. Единственное, что могу добавить: как зрителю КОМА мне нравится, хотя фильм и не без огрехов.

Почему, на ваш взгляд, результаты в прокате оказались невысокими?

У меня нет ответа на этот вопрос. Результаты нас удивили. Значит, что-то было сделано неправильно. Сложно сказать, что конкретно послужило причиной. Возможно, совокупность факторов. Может быть, негативную роль сыграло то, что КОМУ много раз переносили – у нас не любят переносы релизов, сразу возникают мысли, что фильм не удался. Может быть, не хватило средств на компьютерную графику, чтобы сделать ее лучше, хотя она кажется мне достойной. Возможно, что-то было недоработано в сценарии.

Почему, на ваш взгляд, российские фантастические фильмы не пользуются успехом у отечественных зрителей?

Ну, сборы ВТОРЖЕНИЯ – это скорее удача, чем неудача. Первая и вторая части франшизы собрали миллиард – это достойные цифры. Возможно, при другом окружении или в другую дату он мог бы собрать больше, но говорить, что ВТОРЖЕНИЕ собрало мало не очень корректно. Мы это сейчас особенно анализируем, потому что нам предстоят съемки большого фантастического проекта МИРА – мы уже как мейджоры подали заявку на финансирование в Фонд кино. Режиссером будет Дмитрий Киселев. На мой взгляд, если в основе фантастического фильма лежит сильная человеческая история, то он сможет достучаться до зрителя. Картины этого жанра очень сильно зависят от сюжета и от мира, который нужно показать. Чтобы убедительно представить этот мир, требуются большие деньги. Коллеги из США уже 30-50 лет снимают фантастику, они умеют это делать, их бюджеты в десять раз больше, чем у нас. Наш зритель, знакомый с американскими фильмами, проводит сравнения с отечественными картинами не в нашу пользу, так как мы все еще проигрываем в компьютерной графике, хотя с каждым годом это отставание сокращается. Поэтому мне кажется неправильным гнаться за тем, чтобы сделать лучше американцев. В основе фильма должна быть сильная человеческая история, которой мы должны зацепить зрителя. Очевидно, качество компьютерной графики должно быть на уровне, и мы научились это делать. Но, погрузившись в историю, зритель в первую очередь будет с интересом следить за героями и их переживаниями, и тогда компьютерная графика не вызовет у него нареканий.

По поводу зрелищности – в МИРЕ, где речь идет о космосе и метеоритном дожде, наверняка будет много визуальных эффектов?

Понятно, что никто не может спрогнозировать результат, но мы постараемся сделать все, чтобы кино получилось достойным. На мой взгляд, у фильма большой международный потенциал. И у него абсолютно уникальный хай-концепт, которого я пока не могу раскрыть.Расскажу только, что в основе лежат взаимоотношения 16-летней дочери и ее отца-космонавта, находящегося на орбитальной станции.

В прошлом году вы с МИРОЙ участвовали в питчинге Фонда кино, но не получили финансирование. Сейчас вы говорите, что будете претендовать на поддержку как мейджор. Что изменилось в проекте?

Работа над проектом продолжается ежедневно. На мой взгляд, тогда проблемой стало то, что мы участвовали в конкурсе детско-семейного кино. Нам казалось, что отношения дочки и папы позволяют участвовать в подобном питчинге. К сожалению, экспертный совет решил иначе. По конкурсу сценариев мы заняли второе место, но не прошли в последнем туре, так как комиссии показалось, что картина недостаточно детская. Наверное, в какой-то степени я соглашусь с таким решением. С этим фильмом нам порекомендовали выходить в основном питчинге Фонда. К счастью, нас признали мейджорами, и МИРА станет одним из двух проектов, с которыми будем участвовать на питчингах в этом году. Вторым фильмом будет МАЛЬВИНА, сценарий к которой написала Евгения Хрипкова. Это будет женская комедийная драма о том, как тридцатилетняя женщина пытается найти себя в современном мире. Даже повзрослев, она сохраняет связь со своим воображаемым другом, очень сильно влияющим на происходящее в ее жизни.

Какие открывает перспективы и возможности для «Марс Медиа» вхождение в состав лидеров индустрии?

В принципе, все остается так же, как было – как делали свои проекты, так и делаем. Просто это дает дополнительную возможность выступить с каким-то большим фильмом, в частности, с МИРОЙ. У нас в планах еще много масштабных картин, которые сейчас пытаемся правильно распределить. Планирование в компании идет на три года вперед.

Одним из этих проектов наверняка будет МАСТЕР И МАРГАРИТА. Что сейчас происходит с фильмом? Удалось ли решить вопрос с правами, о чем говорили продюсеры МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ База Лурмана?

У нас никогда не было проблем с правами. Пока по этому фильму я ничего не могу рассказать. Возможно, осенью представим большой пресс-релиз по проекту.

Можно ли назвать большим проектом экшн НУЛЕВОЙ ОТДЕЛ с Климом Шипенко?

Это будет большой фильм, сейчас пишем сценарий. Но пока не видим по нему полностью картину, поэтому и не заявляем официально. Еще из масштабных проектов – КРАКЕН, его действие происходит под водой. На прошлой неделе Алексей Сидоров завершил сценарий, он получился замечательным, нам в компании очень понравился.

C таким высоким спросом на контент, который вызвали онлайн-платформы, существуют ли еще какие-то проблемы в современном российском кинопроизводстве, на ваш взгляд?

Проблемы есть всегда. Прежде всего, мало хороших идей и хороших сценаристов. Это вечные трудности, так как талантливых людей, к сожалению, в целом мало. Сейчас непонятно, что будет происходить с прокатом. Меня очень беспокоит судьба кинотеатров, сколько останется после кризиса? Беспокоит, насколько платежеспособным будет население. Мне кажется, из-за пандемии точно изменятся предпочтения и пользовательские привычки аудитории, хотя пока непонятно, как именно. Но мы уже не вернемся к тому, как было год назад. Экономически кризис сильно коснется всей нашей индустрии, в том числе и продюсерской сферы. Очень важно понимать, сколько времени займет восстановление, и когда мы вернемся назад к докризисному уровню. Боюсь, это нескорый процесс, на который уйдет пара лет. Понимаю, что многие компании из киноиндустрии разорятся, им будет сложно, нам самим очень непросто. Я ежедневно общаюсь с коллегами и вижу, что всем трудно. А по творчеству все нормально. Вроде мы генерируем идеи. Дай бог, чтобы было, для кого их реализовывать. Хочу, чтобы эфирное телевидение справилось со своими проблемами, нашло свою нишу и развивалось дальше. Конечно, болею за платформы, чтобы они крепко встали на ноги и двигались вперед. Хочется победить пиратство, но, опять же, этот кризис, думаю, только усилит пиратские настроения в обществе, а это может сильно сказаться на платформах.

Есть ли что-то, что в последнее время вас удивило в кинопроизводстве?

Я вижу, как год от года появляется все больше сильных проектов. Приятно, что и мы прикладываем к этому руку. Вижу новое поколение тридцатилетних талантливых ребят и внимательно слежу за ними. Мне нравится, что молодые кинематографисты как-то очень адекватно понимают, что происходит в мире. Идет нормальный процесс смены поколений. Сначала были мэтры, потом появилось поколение Алексея Сидорова, Андрея Прошкина, Саши Велединского, потом стали работать Анна Меликян, Александр Котт, Дмитрий Киселев, Борис Хлебников, сейчас возникла новая волна молодых режиссеров, в число которых можно включить Яну Гладких. Это очень разные режиссеры: кто-то силен в авторском кино, кто-то – в зрительском. И, конечно, в этом смысле платформы очень помогают талантам раскрываться, и у молодых есть возможность проявить себя. Надо отметить, что сильные платформы не бояться рисковать и привлекать молодых неизвестных режиссеров. Мы тоже в том числе всегда рады работать с молодыми – в них есть энергия, желание работать, для них деньги еще не самое главное, как уже для бывалых профессионалов. Им еще хочется творчески реализовать себя, и они готовы это делать даже за те минимальные бюджеты, которые бывают в силу разных обстоятельств. Только бы экономика в стране не навернулась, и было, для кого снимать кино.

Вот вы сказали, что осенью будет не протолкнуться. При этом ПАЛЬМА у вас заявлена на 8 октября. Каковы ваши ожидания от проекта?

ПАЛЬМА – очень дорогой для нас проект, мы все очень любим этот фильм, лелеем его и болеем за него. Буквально в прошлое воскресенье мы закончили съемки, так как с прошлого года оставалось три съемочных дня, которые мы должны были доснять в феврале, а потом в марте, затем все в целом накрылось, и мы стали переносить и переносить досъемки. Никто не ожидал, что все будет так серьезно и драматично. Основной монтаж готов, мы вклеим в него новые кадры, и технически действительно будем готовы выходить в прокат 8 октября. Дату выхода выбирал прокатчик «Централ Партнершип». У ЦПШ достаточно плотный график релизов, и, конечно, нас чуть расстраивает, что мы не попадаем прямо на детские каникулы, которые начинаются позже. Но на той дате у них запланирован другой большой фильм. Поэтому ПАЛЬМА заявлена на 8 октября, однако не исключаю, что мы будем рассматривать более поздние варианты. Поскольку в производстве ПАЛЬМЫ участвовало множество партнеров – «Амедиа» Леонарда Блаватника, Okko, ЦПШ, «Россия 1» – решение о дате выхода необходимо согласовывать со всеми. У разных продюсеров разные мнения. Безусловно, хотя мы и ведущие продюсеры, окончательное решение будем принимать в содружестве с партнерами. Нас смущает, что пандемия больше всего ударит по семейной аудитории. Наш фильм рассчитан на зрителей старше шести лет, но захотят ли родители приводить своих детей в кино? Поскольку действие происходит в 70-х годах, то картина рассчитана и на зрителей старше 50 лет, им наш фильм был бы очень интересен. Однако в ситуации с пандемией это наиболее уязвимая категория людей, и потенциально мы можем потерять эту часть аудитории. Мы же видим, что кино получается, оно очень трогательное, цепляющее, поэтому будет обидно, если из-за внешних факторов мы не сумеем правильно достучаться до той аудитории, которая реально есть у этого фильма.

03.08.2020 Автор: Рая Башинская