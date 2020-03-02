Роман Дорофеев: «Мне очень нравится идея Минкульта по ограничению в кинотеатре количества сеансов одного фильма»

В прошлом году два фильма «Русского Репортажа» стали лидерами по бокс-офису среди релизов прокатчика – фантастический триллер ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО и мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА. Семейная анимация в целом ознаменовала переход компании от выпуска артхаусного и фестивального кино к прокату арт-мейнстрима и расширению целевой аудитории. Об этом, а также о проблемах независимого рынка кинопроката мы поговорили с директором по прокату «Русского Репортажа» Романом Дорофеевым.

Как вы оцениваете итоги 2019 года для «Русского Репортажа»?

2019 год стал прорывным для нашей компании. Мы попробовали выпустить в прокат анимацию на 400 копий. Это был первый крупный проект для «Русского Репортажа», и мы довольны полученными результатами. Ранее мы занимались в большей степени ограниченным прокатом, бывали релизы покрупнее, но семейную анимацию не выпускали никогда. У нас вышла вторая часть мультфильма НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ, а с третьей мы работали уже вместе с компанией «Централ Партнершип» и очень довольны этим сотрудничеством. У ЦПШ было уже даже не 400 копий, а 1200, и сборы, соответственно, больше, чем у нас. Также приятно было получить хорошие отзывы и собрать отличную кассу на довольно сложном проекте ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО Клер Дени. Мы купили фильм на стадии сценария, зная о задействованных звездах – Роберте Паттинсоне, Мие Гот и Жюльетт Бинош. Понимая, что Клер Дени – в большей степени артхаусный режиссер, и даже посмотрев фильм, очень боялись, что он попадет в ограниченный прокат и не соберет запланированной суммы. Также мы довольны сборами проекта РОМАНТИКИ 303, маленькой немецкой комедии от известного режиссера Ханса Вайнгартнера. Она до сих пор на экранах, хотя мы и выпустили ее в начале 2019 года. Не все кинотеатры хотели эту картину брать, она была для них темной лошадкой, но результаты нас впечатлили. По поводу ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКИ, сложного для восприятия фильма, мы переживали, как на него отреагирует российский зритель, и не ожидали, что эта жесткая картина будет так хорошо принята у нас. Также нас порадовала комедия КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН. Мы изменили оригинальное название, хотя изначально хотели выпускать фильм как ПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ. По результатам проката мы посчитали, что приняли правильное решение, поскольку отсылать к старой работе Дени Аркана ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ было не очень верно, так как это сократило бы аудиторию до уровня киноманской. Наша задача в этом году состояла в том, чтобы расширить аудиторию и уйти от артхаусного направления больше в арт-мейнстрим, что в принципе, я считаю, нам удалось. Конечно, были и разочарования. К примеру, мультфильм БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ, получивший премию за лучший анимационный фильм Европейской киноакадемии, не порадовал нас сборами. Более того, мы пришли к выводу, что анимация для взрослых – в целом сложный продукт на нашем рынке. Несмотря на то, что 2020 год будет юбилейным для Бунюэля, я сделал мини-ретроспективу его картин и мы всячески привлекали внимание к проекту, видимо, не все готовы узнать что-то новое о режиссере. Это получился в чистом виде артхаусный проект. С ним мы выполнили в большей степени просветительскую цель, нежели коммерческую. Также мы выпустили фильм Ксавье Долана МАТИАС И МАКСИМ с обширной рекламной кампанией. Хотя картина оказалась камерной, ее стоимость была на уровне предыдущих проектов Долана, которые собирали больше. Фильм также до сих пор на экранах кинотеатров. Мы очень довольны картиной МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК и тем, как отработала ее режиссер Валерия Гай Германика, несмотря на то, что это как раз были последние месяцы ее третьей беременности. Мы старались успеть выпустить фильм до наступления счастливого события. Успели даже показать его в конкурсе Минского международного кинофестиваля. Мы понимали, что проект сложный, и хотели бы собрать на нем больше, но то, как мы с ним работали и как помогала Валерия, оставило самые положительные эмоции.

Интересен случай ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА, который показал самые высокие сборы для вашей компании за все время работы, несмотря на то, что это авторское кино. Насколько, на ваш взгляд, повлияло участие Роберта Паттинсона?

Несмотря на французского режиссера и международный каст, мне кажется, англоязычное кино в большей степени имеет шансы на успех, чем неанглоязычное. Роберт Паттинсон и его харизма, безусловно, повлияли на сборы. И вообще, фантастическое кино на космическую тему всегда привлекало внимание наших зрителей. Думаю, удачная для проката дата, День космонавтики, отсутствие конкурентов на ту же тему на этой дате и реклама фильма позволили нам получить результаты выше ожиданий.

Даже прокатывая европейское кино, вы считаете, что англоязычное более востребовано зрителями?

По результатам ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА мы приходим к такому выводу. Хотя, конечно, и англоязычные фильмы проваливаются в прокате, но все равно большинство кинотеатров спрашивают, на каком языке снято кино. Огромное количество площадок показывает картины на языке оригинала с субтитрами, и если речь идет об английском, то отношение всегда более лояльное. В России все в основном изучают этот язык и гораздо меньшая часть знает какие-то другие. Опять же, не делаю никаких точных прогнозов. Мы видим, что корейский фильм ПАРАЗИТЫ отлично работает, а он совсем далек от англоязычной культуры. Но это скорее исключение, чем правило.

Насколько вам вообще интересно заниматься семейной анимацией?

В первую очередь это уже общий тренд. Мы начинали кинопрокатную деятельность в годы, когда основной аудиторией кинотеатров были взрослые люди. Тогда мы заняли нишу и работали для независимых и арт-хаусных площадок, которые давали хорошие сеансы и были востребованы зрителями. Cейчас открылось огромное количество мультиплексов, многие отдельно стоящие артхаусные кинотеатры закрываются, а многозальники стимулируют семейные походы в кино, поэтому фильмы должны нравиться и взрослым, и детям. Все это диктует необходимость переходить на какой-то другой контент. Семейное кино собирает лучше, чем артхаусное, которое в нынешние времена сложно поставить на хорошие сеансы. Как правило, мультиплексы отдают ему ночное или дневное время, чтобы оценить, как на эти проекты пойдут зрители, а видя, что не идут, на следующей неделе снимают фильм, в редких случаях – продлевают его, опять же, на неудобном сеансе. С анимацией, с одной стороны, проще, потому что ее ставят в дневное время и она не мешает прайм-сеансам, с другой стороны, сложнее, так как в будние дни родители работают, а дети одни в кино не ходят. Зато в выходные посещаемость семейной анимации высокая. В среднем по сборам получается, что, если такие мультфильмы хорошо расписаны и на дате нет конкурентов, то с этим контентом можно добиться очень хороших результатов. Мы пока попробовали поработать с тремя проектами. И можно сделать вывод, что в этом направлении нам нужно еще много сделать.

А как вы выходили на целевую семейную аудиторию при выпуске мультфильмов, если основная ваша публика, с которой вы много лет работаете, – поклонники арт-хаусного и фестивального кино?

Это было непросто. Прежде всего мы привлекали к сотрудничеству новые паблики с целевой аудиторией, блогеров и лидеров мнений в соцсетях, новых информационных партнеров. Это были пробные шаги, и совместный прокат с компанией «Централ Партнершип» позволил получить новый интересный опыт. Так как, помимо кинопроката, мы занимаемся продажей других видов прав, анимационный контент, безусловно, оказался востребован на VoD и Pay TV. На данный момент четвертая часть НОРМА И НЕСОКРУШИМЫХ также куплена нами и планируется к прокату в этом году.

Тоже с ЦПШ?

Пока не могу подтвердить, но переговоры ведутся.

Планируете ли вы выпускать еще мультфильмы, кроме НОРМА?

Мы будем продолжать работать с анимацией, хотя рынок на данный момент ею перенасыщен. Нам потребуется больше сил и средств в этом направлении.

Первым вашим проектом в этом году стал перевыпуск ОЛДБОЯ. Насколько в целом вам интересна эта ниша?

Интересна. К выпуску этого фильма в прокат мы долго готовились, рассматривали различные варианты его показа и, что особенно важно в данном случае, даты выхода. Успех ПАРАЗИТОВ, выпуск предыдущего фильма Пон Джун-хо СКВОЗЬ СНЕГ и общий подогрев интереса к корейскому кино повлияли на наше решение о дате старта. Ведь проект был куплен нами еще в начале 2019 года. Это был специализированный релиз, мы работали с одной крупной киносетью на эксклюзиве. Результатами более чем довольны: премьеры прошли отлично, у нас были хорошие сеансы в течение всего проката. Картине не так много лет, но новое поколение зрителей ее не видело. С учетом всех слагаемых это был очень успешный опыт.

Будете ли вы продолжать работать в этом направлении?

Стоит продолжить, но очень точечно и избирательно. Однозначно это не будет основным направлением нашей деятельности. Уже существуют компании, которые выпускают повторные релизы. Думаю, зритель сам выберет, какие фильмы ему интереснее смотреть вне зависимости от того, какая компания их прокатывает.

В позапрошлом году вы экспериментировали с документальным кино, в прошлом – с анимацией. Есть ли какие-то еще планы по работе с необычным для вас контентом?

Не могу сказать, что он будет необычным, тем не менее мы планируем работать с более дорогими фильмами. Осенью мы выпустим два очень крупных релиза. Одним из них станет запланированный на октябрь триллер с Марио Касасом ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ. Его стоимость была намного выше тех проектов, которые мы выпускали ранее. Сборы предыдущего релиза с этим актером воодушевили нас на такой эксперимент. Будем стараться работать с фан-базой Марио Касаса и любителями остросюжетного кино. Мы нечасто выпускали триллеры, из последнего вспоминается разве что ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА. Этот жанр очень популярен, его востребованность, опять же, продиктована мультиплексами и средним возрастом киноходящей аудитории. Вторым фильмом в этом направлении станет ОТЕЦ с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. По нашей информации, картина будет участвовать в оскаровской гонке 2021 года. Несмотря на то, что ее премьера состоялась еще на «Сандэнсе», в мировой прокат лента выйдет только осенью. Мы выпустим эти фильмы с большими пиар-активностями и максимально широко.

ПАРАЗИТЫ были куплены «ПРОвзглядом» на этапе сценария, да и ваше ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО, которое показало такие хорошие результаты, по вашим словам, вы приобрели так же рано. Насколько вообще легко увидеть в сценарии потенциал и купить удачную картину?

На мой взгляд, это крайне сложно. У нас были и другие кейсы покупки фильма на стадии сценария, прочитав который, нам казалось, должна была получиться очень хорошая картина, но финальный результат оказался далек от того, что мы себе вообразили. В частности, невозможно представить музыку, а она играет очень важную роль в восприятии фильма. Необходимость покупать проекты на таком раннем этапе продиктована временем и огромным количеством конкурентов на рынке. Понятно, что очень много картин оказываются проданными еще до первого показа. Работы именитых режиссеров уходят на этапе объявления проекта. Бывает, что обещают одних актеров, а в итоге снимаются другие, происходят пересмотры сделок, поэтому покупка фильма на этапе сценария требует двойного просчета и предвидения. Если речь идет о не очень известном режиссере, то спрогнозировать что-то крайне сложно. Конечно, важно дружить и работать с международными сейлз-агентами, которые тоже имеют свое мнение и могут что-то подсказать. В частности, «ПРОвзгляд» прокатывал предыдущий успешный корейский фильм, ПЫЛАЮЩИЙ, поэтому у них уже завязалась дружба с этим агентом, что позволило им купить следующий проект. Мы тоже выпускали несколько азиатских картин и помним, что какое-то время был интерес к ним, а потом он снизился. У меня сумасшедший успех ПАРАЗИТОВ вызывает немного странное ощущение. ПАРАЗИТЫ сделаны очень качественно, но таких фильмов в Южной Корее довольно много. На мой взгляд, в этом году так сошлись звезды и в Каннах, и на «Оскаре».

Все больше прокатчиков, которые занимались артовым кино, начинают показывать зрительские фильмы, экспериментируют с жанрами. Вы также говорите, что стремитесь перейти к арт-мейнстриму. Как в целом вы оцениваете перспективы артхаусного и фестивального кино на рынке кинопроката?

Если не относить фильмы ДЖОКЕР и ПАРАЗИТЫ к арт-хаусному и фестивальному кино, то за последний год сложилась такая тенденция, что сложные для понимания картины, которые ценят критики и они входят в историю кинематографа как нечто новое, не обязательно собирают огромное количество зрителей и почитателей в кинотеатрах конкретно в данный год и в данных местах. При всех достоинствах ДЖОКЕРА странно, начиная с Венецианского кинофестиваля и заканчивая «Оскаром», говорить только о нем и игнорировать независимые картины. Как ни крути, ДЖОКЕР – все-таки мейджорский контент. Несмотря на то, что он очень хорошо сделан и бьет по всем фронтам, завоевывая и артхаусную, и широкую аудиторию. На мой взгляд, сейчас фестивали награждают именно качественный продукт, который будет собирать огромные деньги в прокате. Не осуждаю членов жюри, выносящих такие решения, возможно, данный тренд сложился только в этом году, но подобные фильмы просто уничтожают на своем пути практически все новые начинания, эксперименты с киноязыком, что-то, что могут сказать молодые режиссеры. Если ставить в конкурс мейджорские проекты и сравнивать их с независимыми малобюджетными картинами, то, наверное, шансов у последних не будет никаких. Какое бы жюри ни было. Фестивали сейчас идут по пути привлечения в конкурс громких мейджорских картин, на них выстраивается пиар мероприятия. Это фильмы со звездами, которые приезжают и блистают в красивых нарядах на красной дорожке, остальные ленты как будто идут каким-то дополнением. Естественно, они не будут иметь такого огромного освещения в медиа. Если что-то и получат, то какие-то дополнительные призы. Думаю, с этим связана и тенденция в кинопрокате. В России, а возможно, и в других странах, это также совпало с тем, что большое количество независимых кинотеатров закрылось. Неизвестно, когда откроется «Художественный», «35 мм» закрылся навсегда. На данный момент альтернатив у них практически нет. Есть только сетевые площадки, которые в принципе работают по американской модели проката: смотрят, как в четверг отработало кино, и в пятницу либо сокращают, либо расширяют сеансы. В этой связи, может быть, кто-то из моих коллег будет против, но мне очень нравится идея Минкульта по ограничению в кинотеатре количества сеансов одного фильма. Не секрет, что у многих мейджоров есть планы по числу показов и в связи с этим имеется стремление полностью забить своими фильмами все кинозалы, не оставляя зрителям выбора. Независимым компаниям остается какой-нибудь один сеанс, и то не всегда.

Компания RWV на форуме «Российский кинобизнес» говорила о том, что не понимает, почему артовое кино перестало собирать. Есть ли у вас объяснения этому?

Нельзя сказать, что аудитории у артового кино совсем нет – она есть, но сильно расслаивается. Проект с перевыпусками оттягивает на себя публику, в какой-то степени часть зрителей забирает театральный контент, который хорошо пиарится как альтернативный – вместе с фестивалями и с какими-то премьерами он всегда в первых рядах. В большом количестве интеллектуальная аудитория (я вижу это по многим своим друзьям) также подсела и ждет какую-то новую театральную постановку. Лет двадцать назад такое даже представить ебе было сложно. Конечно, на все у людей просто нет времени, и они выбирают более верный и предсказуемый для себя проект. В связи с этим объем зрителей, скажем так, распределяется по всему альтернативному контенту. Нужно искать новые пути и подходы к выпуску в прокат того или иного фильма. В частности, мейджоры первыми предложили такие варианты, когда проект выходит только на один уикенд или лишь несколькими сеансами на фестивалях и получает максимальную концентрацию зрителей. Все ищут различные пути расширения и объединения аудитории, которая бегает по фестивалям, трансляциям и перевыпускам и может пропустить какой-то новый фильм, потому как считает, что можно отложить просмотр и увидеть его когда-нибудь потом в Интернете. На мой взгляд, прокат артхаусного кино не изменился, вопрос только в том, как завлечь эту публику, как ее найти и как правильно организовать прокат того или иного фильма. В некоторых случаях обычный прокат на две недели не совсем оправдан в рамках сложившейся ситуации.

Как в этих условиях вы работаете над привлечением аудитории?

Прежде всего – тщательно отбираем картины. Было время, когда мы выпускали все приобретенные фильмы в кинотеатральный прокат, так как владеем всеми правами на них. Сейчас мы пересматриваем эту позицию. Также очень важным мне кажется выбор верной даты под какое-то событие или праздник – это всегда находит отклик у аудитории. Так как я, помимо того, что являюсь директором по прокату «Русского Репортажа», также веду несколько программ старого кино (программа «35 мм» в Музее кино и «Советский экран» в «Иллюзионе»), то всегда стараюсь делать ретроспективы под выход проекта. В феврале мы выпустили румынскую картину СВИСТУНЫ, участника конкурсной программы Каннского кинофестиваля, которая в какой-то степени была вдохновлена серией фильмов о комиссаре полиции, выходившей в советский прокат. В своей программе «Советский экран» в этом месяце я показал четыре серии франшизы, в том же кинотеатре состоялась премьера СВИСТУНОВ. Такие события тоже привлекают внимание. Новый фильм становится интереснее зрителю, поскольку он очень киноманский и напичкан цитатами из классики. Одно дело – просто посмотреть новую картину, другое – ознакомиться с ретроспективой работ, повлиявших на ее создание, и затем увидеть ее уже другими глазами.

Интересно, что в предыдущем интервью БК в 2016 году вы как раз говорили об обратном – что стараетесь выпускать в прокат все приобретенные фильмы.

Да, действительно, у нас была такая позиция, но за последние годы она изменилась. Прежде всего это связано с тем, что фильмы чаще стали закупаться на стадии сценария, и мы не видим, какой продукт получается на выходе – при просмотре наравне с восторгом есть вероятность и разочарования. Во-вторых, количество проектов настолько увеличилось, что иногда выпустить картину в прокат бывает дороже, чем не выпустить. Также влияют огромная конкуренция, высокие цены на доставку контента и необходимость минимального рекламного бюджета.

Как, на ваш взгляд, на независимом рынке кинопроката отразится появление крупной медиакорпорации в лице нового прокатчика «Белые ночи»?

Возможно, я не до конца обладаю информацией, но насколько я знаю, эта компания собиралась прокатывать в основном российское кино. Хотя, как мы видим, первым релизом нового дистрибьютора станет фильм Терренса Малика. Мы тоже интересовались этим проектом и хотели его купить, и, как мне известно, этот проект ушел в Каннах и не продавался на Восточную Европу. Он достался какому-то мейджору. Возможно, это их пилотный проект, который они действительно не покупали, а договорились с мейджором, отказавшимся выпускать его в прокат в России. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Конечно, если медиакорпорация будет заниматься закупкой независимого зарубежного кино, конкурировать с ней будет крайне сложно. Время покажет.

Насколько, по-вашему, появление такой компании приведет к перераспределению рынка?

В какой-то степени он, конечно, перераспределится, но в любом случае у каждой компании есть свои эстимейты. Как правило, когда новый игрок выходит на рынок, он либо получает какие-то инвестиции, либо преследует свои амбиции и начинает перебивать цены на рынке. Единственный способ о себе заявить – это перебить цены на рынке, купить контент за сумму, которую другие не могут заплатить, и выпустить фильм в прокат. На мой взгляд, здравый смысл все равно должен победить, потому что один-два проекта можно так купить, но если это не будет приносить доход, то, наверное, в дальнейшем не обойтись без инвестиций, а если даже они и есть, любой инвестор ждет какой-то отдачи. Конечно, если речь не идет о благотворительности.

Говоря о высокой конкуренции на рынке, почему, на ваш взгляд, появляется так много новых компаний и выходит столько фильмов на датах?

Думаю, люди в принципе интересуются этой профессией и увлечены ею. Имея какие-то деньги, они начинают открывать свои компании и выходить на рынок. Конечно, это очень интересная работа, предполагающая посещение Кинорынков, фестивалей, выбор контента, общение с иностранными кинопроизводителями. Этот бизнес засасывает. Соответственно, если есть какие-то положительные кейсы, дистрибьюторы во что бы то ни стало пытаются продолжить эту работу. Многие компании образовываются на стыке каких-то интересов, кто-то сходится, кто-то расходится и организовывает свой бизнес. Кто-то открывает собственную компанию, получив опыт работы в крупной. Мы видим сейчас рост, но на каком-то этапе он должен остановиться. Объем этого рынка не безграничен, и он уже не очень вмещает все заявленные релизы.

Говоря о реализации всех прав на фильмы, насколько увеличилась доля онлайна в общих доходах картин?

Рост есть, работа в этом направлении ведется, но пока трудно сравнить эти цифры со сборами в кинопрокате. Хотя некоторые проекты, даже проваливаясь в кинотеатрах, иногда больше собирают на VoD. Это как раз к вопросу о том, стоит ли выпускать в прокат все фильмы, может быть, есть смысл ограничиться VoD, потому что есть картины, которые просятся к просмотру именно в домашней атмосфере, на маленьком экране, а в кинотеатрах они теряются среди крупного мейджорского контента.

Изменилась ли как-то доля ТВ-прав в доходах фильмов?

Насколько я знаю, очень сильно сократился объем закупок по эфирному телевидению, по Pay TV он остался на уровне. Опять же, все очень зависит от контента. На телевидении есть проблемы с фильмами 18+, так как некоторые каналы не хотят ставить их в сетку. Это плохой знак, потому что такой возрастной рейтинг присваивают картинам с пограничными вещами, которые в принципе не мешают показать кино по телевидению, в частности, если есть сцены с употреблением наркотиков, но эта тема там не превалирует. В целом я считаю, что после введения возрастных ограничений по ним так и не пришли к какому-то консенсусу, не все до конца понимают, что такое 18+ и 16+, в чем между ними отличия, что можно смотреть с разницей в два года, а что нельзя. Даже некоторые мои более молодые коллеги после просмотра наших фильмов готовы перестраховаться и поставить рейтинг 18+, хотя я не вижу причин для такого строгого ограничения. Наверное, мое поколение воспитывалось во времена относительной свободы, и 18+ мне кажется подходящим для жесткой эротики или ужасов с расчлененкой, но я не вижу необходимости все подряд ограничивать этим рейтингом – курение, минимальные упоминания о наркотиках, ЛГБТ. Мне кажется, в данном направлении нужно еще проводить работу и совершенствовать систему, а пока вокруг этого есть какая-то истерия.

Индустрия уже год работает по новому закону о фестивалях. Как это отразилось на вашей деятельности?

Скажу честно: никак. Этот закон много обсуждали, многие высказывались против него, но по факту никакого окончательного понимания нет. Все показывают, что хотят. Есть какие-то исключения по поводу того, что посольства могут демонстрировать фильмы на своих фестивалях без прокатного удостоверения, есть фестивали, включенные в перечень Минкульта, есть те, которые там отсутствуют, а какие-то вошли в перечень с определенными датами, но проходят в другие. Вроде есть какая-то сноска для музеев, которая разрешает им показывать все что угодно без прокатного удостоверения. Зачем было тогда вводить этот закон, если в музеях можно показывать все что угодно? Какая-то упорядоченность с фестивалями появилась, но их такое количество, что, честно говоря, я не вижу большой разницы между тем, что было, и тем, что стало.

02.03.2020 Автор: Рая Башинская