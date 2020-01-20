Ваган Егоян: «Взяли курс на развитие, будем открывать один-два новых кинотеатра в год»

Рынок кинотеатральных сетей в России за последние два года претерпел серьезные изменения. Так, например, федеральная киносеть «Пять Звезд», уверенно присутствовавшая в топ-10 крупнейших российских игроков, покинула этот список и до сих пор туда не вернулась. Однако сейчас стало известно, что компания намерена отвоевать свои позиции. БК поговорил с гендиректором сети Ваганом Егояном о планах по ее развитию, о том, как он оценивает растущую конкуренцию, и об изменениях условий рынка на фоне снижающихся доходов населения.

Мы все помним, как тревожно начинался 2019 год для независимых киносетей и как в январе было объявлено о банкротстве «Люксора». Каким этот год в итоге получился для вашей сети?

2019-й и правда был непростым, но и самым сложным я бы его тоже называть не стал. В 2014-2015 годах обстановка была гораздо сложнее. Что касается ликвидации «Люксора» – да, действительно в начале года некоторая нервозность присутствовала, но я думаю, что теперь она прошла, рынок стабилизировался. Главным итогом для нас стало то, что в 2019-м мы закончили обновление всех действующих кинотеатров, усовершенствовали их концепцию.

Какой из кинотеатров показал лучший результат?

Не хотелось бы выделять отдельные кинотеатры. В принципе, все показали положительную динамику и все сейчас находятся в хорошем состоянии. Благодаря этому теперь мы можем взять курс на развитие. Начиная со следующего года, планируем открывать один-два новых кинотеатра в год. Но дальнейшее развитие сети зависит от множества факторов: в первую очередь – от особенностей региона и конкуренции в нем, а также, конечно, от специфики конкретного торгового центра, в который мы планируем заходить с нашим бизнесом. А мы, разумеется, рассматриваем как площадки в первую очередь именно торговые центры. Многое теперь будет зависеть от условий договоренностей с их владельцами. Причем в качестве перспективных территорий мы рассматриваем и Москву, и Санкт-Петербург, и другие регионы. Уже в сентябре открываем в Тюмени большой восьмизальный кинотеатр.

Насколько остро сейчас обстоит дело с конкуренцией на рынке? И на какие преимущества сети вы будете опираться в конкурентной борьбе?

Конкуренция, безусловно, есть везде, и в разных регионах она представлена по-разному. Есть города с очень высокой конкуренцией – и я говорю сейчас не только о Москве или Санкт-Петербурге. Я недавно просматривал аналитику, где самая большая концентрация торговых центров и кинотеатров, и с удивлением для себя обнаружил, что первое место по этому показателю сейчас принадлежит не столицам, а Самаре, где у нас уже действует один восьмизальный кинотеатр сети «Пять Звезд» более чем на тысячу мест в торгово-развлекательном комплексе «Вива Лэнд». По объему торговых площадей на душу населения Самара опережает всех, но есть и регионы, в которых конкуренция значительно ниже, и мы сейчас активно к ним присматриваемся. Что касается преимуществ, то это наше фирменное качество предоставления услуг, сбалансированная репертуарная

политика, когда представлены фильмы на любой вкус, и гибкая ценовая политика, учитывающая в том числе и специфику региона.

2019 год запомнится еще и появлением на рынке нового крупного игрока – южнокорейской киносети CJ CGV. Как вы оцениваете этот шаг, считаете ли его реальной угрозой уже существующим сетям?

У этой компании очень амбициозные планы. Ее представители активно делятся намерениями охватить порядка 30–40 процентов рынка, и, конечно, такие заявления сложно оставить без внимания. Но пока что по факту сеть запустила два не самых крупных кинотеатра в Москве – четырехзальный CGV «Ангара» и восьмизальник CGV «Саларис». Их выход на рынок ни на чем не отразился. Два кинотеатра – это очень низкая доля даже для Москвы, не говоря уже о федеральном уровне. При этом я считаю, что появление новых игроков – это всегда плюс. От этого выиграют и зрители, у которых появится больше выбора, и сами кинотеатры, которые должны будут еще выше поднимать планку качества предлагаемых услуг.

Как меняются условия рынка на фоне снижающихся доходов населения? Как вы планируете реагировать на этот фактор – что будет дальше с ценовой политикой ваших кинотеатров?

Это, конечно, чувствуется, хотя о существенном влиянии на рынок говорить пока не приходится. Но если эта тенденция будет продолжаться, а доходы населения – и дальше падать, то нам придется реагировать на это и снижать цены на билеты.

В последние годы все больше кинотеатров переводят свои точки питания на самообслуживание. Не планируете ли и вы последовать их примеру?

Мы сейчас тестируем вендинговую систему продаж, и в зависимости от того, как пройдет этот эксперимент, будем думать, как развиваться дальше – сделать выбор в пользу вендинговых технологий или других форматов самообслуживания. И то, и другое направление нам, в принципе, интересно, но полного понимания, как именно будет развиваться рынок, у нас пока нет.

Как изменилась в 2019 году статистика посещаемости кинотеатров вашей сети, в том числе соотношение возрастных сегментов? Как в целом меняются предпочтения зрителей? Выделите, пожалуйста, основные тенденции.

Мне кажется, что существенных изменений за последние годы не произошло. Есть ощущение, что постепенно повышается возраст активных посетителей. Это общая тенденция для всей индустрии развлечений, да и для всего нашего общества: планка среднего возраста все увеличивается. Общество стареет, а показатели рождаемости не слишком высоки. Но опять-таки, это происходит очень плавно, существенно на рынке это не отражается, и о кардинальном влиянии этой тенденции на репертуар говорить не приходится. Это не значит, например, что зрители стали оказывать предпочтение более взрослому, в том числе авторскому кино – вовсе нет, соотношение предпочтений остается примерно таким же, как и прежде.

Чем тогда можно объяснить высокие цифры наработки, которые приносят, допустим, показы фильмов на языке оригинала в кинотеатре «Пять Звезд на Новокузнецкой» в Москве? Вы планируете развивать этот сегмент кинопоказа, тиражировать этот успех на другие регионы?

Это специфика данного конкретного кинотеатра в Москве и его аудитории, которую мы наращивали в течение длительного периода. В принципе, у нас все площадки работают достаточно успешно, в том числе и те, где авторское кино представлено не так широко. При этом мы действительно отмечаем, что популярность таких фильмов постепенно растет, в том числе и в регионах, и планируем постепенно пропорционально наращивать их присутствие в нашей сети. Но рост этот идет очень медленно, не такими темпами, как нам самим хотелось бы.

Сказывается ли на посещаемости авторского кино и фильмов, адресованных более старшей аудитории, распространение онлайн-кинотеатров?

Если и влияет, то совсем незначительно. Честно говоря, мы не видим прямой взаимосвязи между развитием онлайн-кинотеатров и статистикой посещаемости авторских фильмов в обычных кинотеатрах.

Какие альтернативные форматы кинопоказа кажутся вам привлекательными? VR, трансляции, киберспорт?

Мы действительно пробуем различные альтернативные форматы, время от времени показываем трансляции, например. Но пока не видим повышенного спроса на подобные услуги и не делаем ставку именно на это направление. В целом мы планируем и дальше развиваться как классический кинотеатр.

20.01.2020 Автор: Анастасия Гайкова