Роман Исаев: «Для нас 2016 год прошел под эгидой слияния с comScore»

Интервью было опубликован в печатном БК №1-2 за 2017 год.

В феврале 2016-го, произошло слияние двух гигантов в сфере анализа потребительских рынков – Rentrak и comScore. О том, как это повлияло на работу российского представительства, БК побеседовал с его генеральным директором Романом Исаевым, попутно обсудив текущее положение дел с отчетностью в России и СНГ, а также предстоящие нововведения.

Итоги 2016-го, казалось бы, уже подведены, однако спектр мнений оказался так широк, что каждое из них по-прежнему требует пояснений. В интервью изданию Meduza вы, например, довольно негативно отзывались о результатах Года российского кино. Не можем не спросить: почему?

Скорее это не негатив, а разочарование. Большое количество деятелей нашей индустрии пребывало в надеждах на прорывы, свершения; градус ожиданий был довольно высок. А то, что мы получили по итогам, к сожалению, несоизмеримо с изначальным уровнем ожиданий. У больших и предположительно событийных российских картин было несколько заметных недоборов с точки зрения кассы. Да, отлично выступил ЭКИПАЖ, под конец года яркой финальной вспышкой был ВИКИНГ. Эти два примера стали в прямом смысле локомотивами российского кинопроката и показали индустрии, что большие проекты продолжают появляться и на нашем небосклоне. Но, к сожалению, с точки зрения общей картины года они не смогли дать ожидавшейся системности развитию российского кино. Опять же, очень хорошая изначально история с финансированием переоборудования кинотеатров в малых городах ярко характеризует попытки нашего государства каким-то образом усовершенствовать недоразвитую с точки зрения индустриальных требований нишу. Но существует большое количество вопросов и неувязок в том, как эти кинотеатры, получившие гранты на оборудование, будут работать; вопросы существования и дальнейшего коммерческого функционирования этих площадок не продуманы. Все это ведет к тому, что мы уже видим первые примеры возврата грантов Фонда кино. Кинотеатры пытаются вдохнуть новую жизнь в свои залы, но, к сожалению, у них это не получается, и они вынуждены идти в обратную сторону. При этом в целом результаты 2016 года по российской киноиндустрии, конечно, можно и нужно признать успешными, потому что отрасль двигается. У нас появилось два проекта (ЗВЕРОПОЛИС в чистом виде по России, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ – включая страны СНГ), которые перешагнули психологическую планку в 2 миллиарда рублей, чего до этого со времен АВАТАРА никому не удавалось. Это очень знаковые для нашей индустрии показатели, характеризующие ее как живой и развивающийся организм, демонстрирующие, что несмотря на кризисные явления люди продолжают интересоваться кинематографом, показатели бокс-офиса и посещаемости могут и должны расти.

Для Rentrak одним из ключевых событий в 2016 году стало слияние с comScore. Изменилась ли как-то в связи с этим политика компании?

Год для Rentrak действительно прошел под эгидой слияния с comScore. Те внутрикорпоративные процессы, которые происходили на протяжении 2016-го, были не видны ни индустрии, ни нашим партнерам, но тем не менее активный период нашей реструктуризации внутри теперь уже объединенной структуры comScore практически завершен. Что касается части бизнеса, связанной с кинотеатрами, то больших организационных и структурных изменений не произошло, во многом потому, что у comScore никогда не было кинотеатрального сегмента бизнес-аналитики, им располагал только Rentrak. В каких-то других областях (телевидение, онлайн), конечно, comScore и Rentrak пересекались, во многом поэтому и было принято решение объединиться, чтобы развивать аналитику в этих сферах совместно, с привлечением наработок обеих компаний. Мы влились в общую структуру, но каких-то изменений по нашей работе с кинотеатральным сегментом и не предполагалось, в объединении это было объявлено изначально. В чем мы сейчас можем замечать изменения, так это в тех стандартах работы comScore, которые были привнесены после сделки и которые имеют определенное влияние и на нашу деятельность. В остальном, в принципе, нам абсолютно комфортно двигаться в заданном нашим руководством направлении, что мы и продолжаем делать.

В кинотеатральном сегменте нашего рынка всегда остро стоял вопрос подключения к системе независимых дистрибьюторов. Удалось ли за минувший год продвинуться в этом направлении?

Это процесс сложный, кропотливый, очень упорный. В 2016 году были продолжены переговоры с рядом наших крупнейших независимых кинопрокатчиков, включая тех, кто развивается в очень хорошем темпе и наращивает свою рыночную долю – я имею в виду в том числе компанию «Экспонента Фильм». Надеюсь, что в 2017-м мы сможем подойти к финализации наших переговоров и началу сотрудничества с оставшимися крупными игроками, которые на данный момент не являются клиентами Rentrak.

Собирать данные вам помогает «Астра Пейдж». Как сейчас строится ваше сотрудничество с этой компанией? Планируете ли вы его продолжать?

Сотрудничество с «Астра Пейдж» у нас осуществляется уже на протяжении многих лет, и мы им довольны. Это структура, которая долгие годы собирала данные для Rentrak и продолжает это делать в том сегменте, который ей делегирован. На данный момент процесс в целом идет успешно, он выверен и четко структурирован. Да, случаются определенные технические сбои, которые происходят в любой работе и в каждом бизнесе, и от этого никуда не уйти, но так или иначе моментальная, четкая и быстрая реакция сотрудников «Астра Пейдж» в таких форс-мажорных ситуациях достойна похвалы. Активно продолжается перевод на автоматическую выгрузку тех кинотеатров, которые в данный момент продолжают отчитываться в ручном режиме через «Астра Пейдж». Особенно здесь хочется поблагодарить, как всегда, компанию Universal, которая ведет с нами активное сотрудничество по подключению кинотеатров. Порядка 60 процентов площадок на данный момент отчитываются через автоматическую выгрузку. В этом сегменте находятся все крупные кинотеатры и большинство – среднего звена, а также, конечно, все киносети, поэтому эти площадки дают примерно 75 процентов бокс-офиса России. Да, в отличие от ЕАИС, у нас в кармане нет 126-го федерального закона, который помог бы нам подключать кинотеатры моментально под угрозой штрафов и санкций со стороны государственных органов, но тем не менее процесс подключения ведется достаточно активно. На ближайшее время мы планируем продолжать сотрудничество с «Астра Пейдж», так же как и будем активно продолжать подключать площадки к автоматической выгрузке. В любом случае конечная цель – перевести 100 процентов кинотеатров России и СНГ на отчетность в автоматическом режиме. В дополнение могу сказать, что сейчас совместно со студиями Universal и Warner Bros., а также их представителями на рынках СНГ, компаниями «Интерфильм Дистрибьюшн» и «Сулпак» в Казахстане, мы находимся в активнейшей фазе по переводу всех кинотеатров СНГ на автоматическую выгрузку. Есть фиксированная дата, 1 февраля, к которой большинство площадок должно быть переведено на электронную отчетность. Соответственно, процент автоматически выгружающихся кинотеатров по рынкам СНГ в феврале существенно вырастет.

Кстати, расскажите, пожалуйста, как вообще происходит сбор данных по СНГ.

В настоящий момент сбор данных по всем рынкам СНГ ведется в той же систематике, что и по России. То есть у нас есть автоматическая выгрузка, которую, как правило, осуществляют ключевые игроки рынка. В основном это ведущие киносети, которым для их статуса, имиджа, для организационно-структурной части их работы уже давно стало выгодно и единственно правильно предоставлять нам данные в автоматическом режиме посредством электронной выгрузки с серверов кинотеатров. Какая-то часть площадок предоставляет нам данные в отчетах Excel вручную. Скажем, в ряде регионов СНГ до сих пор есть кинотеатры, которые продают билеты на корешках, то есть не имеют автоматизированной продажи билетов, что мы называем «как было в СССР». Но и они уже сейчас подходят к той финальной черте, когда необходимо автоматизироваться. Слава богу, на данный момент существует множество билетных систем, в том числе и небольших, доступных для малых кинотеатров, прежде всего российской разработки, хотя также есть и решения казахских программистов, которые применяются в ряде кинотеатров Казахстана, а в случае, например, с Азербайджаном есть турецкие билетные системы, которые установлены в некоторых кинотеатрах Баку, и так далее.

Наличие собственных разработок в Казахстане как-то сказывается на скорости автоматизации? Как сейчас собираются данные по этому крупнейшему после России рынку СНГ?

Сейчас предоставление данных происходит в основном в ручном режиме, потому что в случае Казахстана пять сетей, приблизительно половина рынка, предоставляют данные в автомате. Крупнейшая сеть Kinopark в настоящий момент к выгрузке не подключена, ведем переговоры. Есть и обратные примеры – кинотеатру CINEMAXX Dostyk Multiplex можно выразить уважение за его принципы работы, так как еще до открытия они уже выразили желание выгружаться в автоматическом режиме. Остальные игроки независимого сегмента казахского рынка отчитываются в ручном режиме. Но на данный момент, как я уже сказал, мы ведем их к автоматической выгрузке.

Ведете ли вы учет фильмов казахского производства?

Мы собираем все национальные фильмы, которые появляются не только в Казахстане, но и на остальных рынках СНГ. Мы в обязательном порядке их отслеживаем, вносим в наш список релизов и собираем по ним данные. То, что приходит в автоматической выгрузке от крупнейших сетей, от крупнейших игроков рынка, у нас имеется. Также, например, в прошлом году мы начали сотрудничать с главным казахским кинопорталом «Бродвей». Движение с точки зрения наращивания нашей клиентской базы по Казахстану и по остальным странам СНГ мы будем продолжать, готовы к сотрудничеству с любым игроком рынка СНГ. На протяжении прошлого года и в этом году ведутся переговоры с продюсерскими центрами Казахстана по поводу подключения к нашей базе данных, они очень заинтересованы, и на данный момент мы рассматриваем детали и условия сотрудничества.

Другой крупный и не менее любопытный рынок СНГ – Беларусь. Как собираются данные там?

В Беларуси 100 процентов кинотеатров имеют автоматическую выгрузку. Все белорусские площадки технически могут выгружать нам цифры по всем фильмам, с которыми они работают, как мы от них того требуем. Автоматическая отчетность предполагает получение данных по всему спектру продаваемых билетов на весь контент, работающий в данном кинотеатре. Но ввиду того, что в настоящий момент ряд структурных вопросов между правообладателями и кинопоказчиками на территории Республики Беларусь не финализирован, нет согласия со стороны наших партнеров несмотря на то, что у нас имеется полная техническая возможность, нам приходится часть данных по стране вносить с пресловутых ручных отчетов. Мы надеемся, что в ближайшее время структура предоставления данных финализируется, и все, что мы получаем реально в фактическом воплощении, будет отражаться в нашей базе данных.

Перешли ли вы на сбор данных в иностранных валютах?

Да, с 2015 года, когда нами было произведено отделение рынков СНГ от России, мы перешли на сбор в национальных валютах. Весь спектр данных, который мы получаем по рынкам СНГ, и в автоматическом, и в ручном режиме собирается в национальной валюте. При желании любой пользователь может смотреть цифры по каждому из рынков СНГ в национальной валюте, перевести цифры в рубли простым нажатием одной кнопки в настройках, в доллары и евро – в случае, если это наши студийные коллеги с международных рынков.

В 2013 году в США был запущен сервис по сбору информации о настроениях зрителей, покидающих зал кинотеатра – PostTrak. Как он проявил себя в Америке и планируется ли подключение России к PostTrak?

Я резюмировал бы то, что происходило с сервисом PostTrak на протяжении последних лет, таким образом: при том, что это очень интересный и необычный, эксклюзивный инструмент, его техническое воплощение и те организационно-структурные моменты, которые возникли по факту его применения, пока не позволили использовать его на международных рынках. Поэтому продукт еще находится в стадии доработки, и нет четкого графика его внедрения на рынки вне Соединенных Штатов. В ближайшее время, я думаю, с этим вопросом мы определимся, но на данный момент в разрезе международных рынков это все же продукт не сегодняшнего дня, а недалекого будущего. В отличие от PostTrak, который меряет реакцию аудитории уже по итогам просмотра картины, второй сервис, который идет параллельно с PostTrak или скорее предваряет его, – это PreAct. Он замеряет ожидания по всему широчайшему спектру веб-пространства и всех смежных сфер, определяет интерес, который аудитория проявляет ко всему, что происходит в инфопространстве проекта, готовящегося к выпуску. PreAct себя показал еще более интересным и эффективным инструментом в сравнении с PostTrak. Он будет дорабатываться и, опять же в каких-то видоизмененных формах, выводиться на международные рынки, потому что продукт настолько уникален и интересен для студий, для продюсеров, что не привязывать его к реалиям каждого рынка было бы, наверное, расточительно с точки зрения его полезности, эффективности и перспектив.

Ждет ли нас еще что-то новое?

В 2017 году Rentrak выводит на рынки, где представлена наша компания, ряд очень интересных сервисов, которые однозначно помогут в различных сегментах индустрии. Среди них особенно перспективными представляются на данный момент три сервиса. Это Forecast, который на нашей широчайшей базе данных бокс-офиса за продолжительный период времени, а также с подгрузкой различных критериев и параметров выпуска фильма будет позволять прогнозировать сборы любой картины с точностью, превышающей 90%. Тестовые периоды этого сервиса завершены, он представлен всем крупнейшим американским студиям и международным игрокам рынка, интерес к нему огромен ввиду его уникальности, и в 2017 году предполагается активная фаза его внедрения как на уровне международных глобальных сделок между comScore и студиями, так и на всех территориях, где мы работаем. Второй интересный инструмент – это Insights, сервис, который предназначен для глубокой, детальной аналитики показателей работы киносетей, и не только киносетей, а в целом игроков сегмента кинопоказа. Сервис позволяет анализировать широчайший спектр данных в сфере работы кинотеатра как заведения кинопоказа с точки зрения огромного количества параметров, включающих не только продажи билетов, но также показатели работы кинобара и всех смежных продаж, которые ведутся на территории кинокомплекса. Третьим сервисом, который также заинтересует игроков рынка, будет история под названием Swift, которая предлагает генерацию и отправку итоговых отчетов от кинотеатров к дистрибьюторам. В реалиях российского документооборота сервис предлагает автоматическое формирование актов сдачи-приемки работ. Впечатляющий объем документооборота между кинотеатрами и дистрибьюторами в перспективе будет благодаря этому сервису переведен в электронное поле, что очень сильно упростит жизнь и сотрудникам кинотеатров, и соответствующим департаментам кинопрокатных компаний. Также к выпуску готовится еще ряд интересных сервисов, но о них я буду рад сообщить чуть позже.

Минувшей осенью в отрасли появился новый инструмент – мобильное приложение ЕАИС, постепенно набирающее популярность. У вас тоже есть приложение. Что отличает его от продукта ЕАИС? Планируется ли расширение функционала?

Разработчики ЕАИС – большие молодцы, что создали такое полезное и удобное мобильное приложение. То, которым располагали мы, было актуальным и работало с опережением в технологическом смысле на протяжении какого-то периода, но технологии ушли вперед. Мы это прекрасно понимали, поэтому на данный момент наше новое мобильное приложение находится в финальной стадии доработки. Оно уже обрело дополнительный функционал, который будет крайне полезен и интересен пользователям, и с точки зрения интерфейса приложение будет смотреться очень интересно, информативно и удобно. Мне удалось его протестировать, и могу сказать, что продукт очень полезный и приятный. В ближайшее время мы выпустим его на все международные рынки. Естественно, в отличие от приложения ЕАИС, мы не собирались и не планируем предоставлять его в общественный доступ, да и большой вопрос, насколько подобный инструмент интересен в сегменте B2C. Система Rentrak IBOE является подписной базой данных, и доступ к нашему мобильному приложению будет только у тех пользователей, которые имеют подписку на нашу систему. У нас в планах нет вывода этого сервиса к сегменту потребителей и зрителей, и в данном смысле мы, наверное, будем продолжать отличаться от приложения ЕАИС, но нас это совершенно не пугает и не напрягает.

Можно ли тем не менее сказать, что сферы ваших с ЕАИС интересов во многом пересекаются?

Наличие ЕАИС – это решение государственных органов, ее существование подкреплено и формализовано федеральным законом, а соответственно, dura lex, sed lex – это еще мудрые древние римляне подметили. Мы существуем в этой реалии, нам абсолютно комфортно в индустрии, где имеется и ЕАИС как система, и Фонд кино как ее оператор. Мы продолжаем наше сотрудничество с фондом, он является нашим клиентом, имеется принципиальное понимание, что есть Rentrak как индустриальный инструмент, который давно существует на всех развитых мировых кинорынках, и есть ЕАИС, который в силу определенного структурного и политического развития нашей индустрии существует в России. Мы будем продолжать работать по сверке наших данных и по движению как российской киноиндустрии в целом, так и ее отчетности в сторону еще большей прозрачности. Надеюсь, что на этом тернистом пути нам совместно удастся преуспеть.

Насколько нам известно, у Rentrak существуют планы собирать статистику онлайн-рынка. Правда ли это?

Планы такие есть. Что касается наших текущих реалий, то мы работаем в структуре comScore, у которого основная сфера деятельности – это как раз работа с онлайн-пространством, поэтому именно в данном направлении сейчас формируются и наши стратегии развития, движение в эту сторону идет. Мы будем учитывать специфику каждого международного рынка, потому что не секрет, что как кинотеатральная индустрия, так и онлайн-сегмент кинобизнеса имеют большие различия от рынка к рынку. В самое ближайшее время, думаю, мы сможем частично начинать объявлять направления, тезисы и цели, которые с точки зрения замера онлайн-рынка мы себе поставим и по которым будем стараться двигаться.

Онлайн-рынок вообще мало изучен. С чего вы планируете начать работу по сбору данных?

Тут прежде всего надо говорить о том, что в реалиях российского онлайн-рынка необходимо сначала четко описать структуру его работы, провести аналитику сегментирования, выяснить, как доли распределяются по игрокам, которые работают на рынке как площадки: получают контент у правообладателей и реализуют его через свои платформы. Дальше, уже с пониманием структуры рынка, нужно двигаться к самой механике сбора данных. Понятно, что это прямое взаимодействие с площадками и предоставление данных с их стороны в адрес структур, которые будут осуществлять процесс сбора с созданием некой базы данных и с допуском в эту базу тех игроков, которые на этом рынке существуют. Мы понимаем, что это должны быть мэйджоры-правообладатели как владельцы контента и площадки, реализующие этот контент уже для конечного потребителя посредством онлайн-кинотеатров, которые мы приравняем к кинотеатрам в классическом виде в нашей индустрии. Думаю, это однозначно будет полезно, потому что та разрозненная, несистемная информация, которая имеется на данный момент, недостаточна для понимания уровня развития рынка, его динамики движения на протяжении последнего периода времени, для понимания его перспектив. Статистика поможет понять в более глубоком, структурном описании, куда это все движется. А то, что за этим сегментом огромное будущее, сомнений нет.

Очевидно, что объем работы у вас огромный. Каково справляться с ним тем небольшим количеством сотрудников, которое у вас есть?

Офис Rentrak в России и странах СНГ действительно крайне небольшой. Есть я как генеральный директор по России и СНГ, есть мой заместитель Ольга Худошина, которая работает в Rentrak уже много лет, с 2008 года, когда компания только вошла на российский рынок. Есть у нас еще новый эффективный и перспективный сотрудник, который работает с нами с апреля 2016 года, – это Евгения Рязанцева, которую многие знают по кинокомпаниям, где она трудилась, в том числе по «Каро Премьер», где и мне посчастливилось проработать девять лет. Да, работы действительно много, но она структурирована и более-менее сбалансированно распределена между сотрудниками. Как мы уже говорили, есть и компания «Астра Пейдж», которая является нашим партнером и несет на себе достаточно большой объем работы по сбору данных. Там трудится менеджер Елена Милованова, которая координирует операторов и является связующим звеном между Евгенией Рязанцевой, Ольгой Худошиной и кинотеатрами, а также нашими клиентами-дистрибьюторами при возникновении вопросов с их стороны. Работы много, но по нынешним временам это скорее позитивный, чем отрицательный момент (смеется). Так что всем побольше работы, зрителей и сборов!

13.03.2017 Автор: Анна Багрова