Роман Исаев: «2021 год может стать самым кассовым за всю историю мировой киноиндустрии»

После очень непростых двух недель работы российские кинотеатры и вся отечественная киноиндустрия стоят на пороге продолжительной паузы, которой еще никогда не было в истории кинобизнеса. О том, какие угрозы и возможности несет в себе столь необычная ситуация, БК поговорил с генеральным директором comScore в России и СНГ Романом Исаевым.

Как сейчас работают сотрудники вашей компании? Все ли перешли на работу из дома? Если нет, то планируют ли?

Все офисы comScore по всему миру переведены на работу из дома, каких-то существенных изменений в системе и алгоритмах нашей работы мы не почувствовали. Сотрудникам разрешено посещать офис в случае крайней необходимости, с уведомлением руководства и специально созданного командно-технического центра. Мы продолжаем свою деятельность, тем более что наша корпорация анализирует данные не только кинопроката, но и измеряет домашнее смотрение, телевидение, онлайн.

Как кризис повлияет на планы развития comScore на постсоветском пространстве? Ожидаются ли сокращения в компании?

В настоящее время говорить о развитии достаточно самонадеянно. Перед индустрией стоит вопрос выживания и выхода из всей этой непростой ситуации с минимально возможными потерями. Хотя уже сейчас понятно, что потери нас ожидают колоссальные. Так что о развитии будем рассуждать чуть позже. Что касается сокращений – нет, они не ожидаются.

Как вы оцениваете ситуацию для своих кинотеатральных партнеров, учитывая, что даже если кинотеатры не закроются в ближайшее время, им нечего будет показывать?

В целом ситуация сложная, непредсказуемая и каждый день усугубляется. Внутри comScore введены ежедневные совещания для уточнений, где и какие меры предпринимаются правительствами и индустрией для ограничения передвижения людей и запрета массовых мероприятий. В ситуации, когда уже везде в Европе и странах СНГ, да и практически во всех странах мира кинотеатры закрыты, понятно, что и в России они также дорабатывают последние дни перед уходом на карантин. Как известно, правительство наконец выпустило требование к региональным властям полностью запретить работу кинотеатров. Это должно дать им основание для успешного разговора с арендодателями по поводу приостановки начисления арендной платы, так как сейчас кинотеатры находятся в очень странном подвешенном состоянии. Платить аренду и прочие платежи надо, а платить при этом не с чего. Как выживать кинотеатрам – этим сейчас озадачены все. Есть кинотеатры, у владельцев которых имеется накопленная подушка безопасности. Таким площадкам будет проще. Но у подавляющего большинства не только кинотеатров, но и вообще предпринимателей никаких резервов нет, и как выживать дальше, никто не понимает. Протянуть месяц многие кинотеатры смогут, но что делать дальше, если кризис продлится, а возможно, усугубится, – это вопрос, ответа на который пока нет.

Известны ли вам случаи, когда коммерческие площадки сами смогли договориться с арендодателями об особых условиях оплаты в период кризиса и таким образом временно закрылись без особого ущерба?

Да, мне известны такие случаи. И я хотел бы выразить от лица индустрии огромную благодарность тем арендодателям, которые мудро подошли к этой ситуации и, не дожидаясь прямых указаний наших государственных органов, пошли навстречу своим партнерам-арендаторам, в данном случае – кинотеатрам.

Какие, на ваш взгляд, стоит предпринять меры для поддержки кинопоказа и других сегментов отрасли на время кризиса?

Все необходимые меры сформулированы Ассоциацией владельцев кинотеатров и будут направлены в ближайшие дни в специальном обращении правительству, прочим органам государственной власти и индустриальным институтам. Безусловно, требуется на срок до полугода освободить кинотеатры как работодателей от выплаты социальных страховых взносов, от уплаты НДС, подоходного налога, частично компенсировать ставку тарифов на коммунальные услуги, приостановить выплаты по кредитам кинотеатров и их сотрудников, применить прочие подобные меры. Обязательно льготы должны быть предоставлены и дистрибьюторам, которые также оказались в тяжелой ситуации. Уже говорилось о крайней необходимости, чтобы различные надзорные органы перестали «драконить» кинотеатры своими проверками. Отдельно стоит упомянуть, что требуется помощь из Фонда социального страхования, в который кинотеатры, как и все прочие ответственные работодатели, исправно осуществляли ежемесячные платежи. Хорошо, если из этих средств будет выплачиваться хотя бы часть зарплат сотрудникам, как это сделано во многих странах Европы. Перед руководителями европейских стран можно снять шляпу за то, что они не бросают свой бизнес в трудную минуту и хотя бы в какой-то степени облегчают предпринимателям финансовую нагрузку в части зарплат.

Какие меры, на ваш взгляд, потребуется предпринять для «оживления» кинотеатров уже после простоя? Будет ли иметь смысл смотреть на китайский опыт?

В данном случае должны сработать два фактора – слаженная работа всех игроков индустрии по возвращению зрителя, во-первых, и наличие свежего качественного контента, во-вторых. Под первым фактором я имею в виду донесение до аудитории информации, что посещение кинозала для нее будет безопасно, и применение всех необходимых мер обработки и дезинфекции. В момент возобновления работы кинотеатров может сработать фактор цены – важно, чтобы кино осталось одним из самых доступных видов досуга. Тем более многих сейчас заботит самый простой вопрос: хватит ли им денег на еду?

Насколько целесообразно будет проводить в сдвинутые сроки Кинорынки и все другие киномероприятия, учитывая, что призовой сезон 2020-2021 уже фактически сорван?

Вся эта фестивальная система, которая традиционно развивалась на протяжении десятилетий, фактически сорвана, ее больше нет. Нужно привыкать к мысли, что мы живем в новой реальности, в которой уже не будет многих привычных вещей. Но на фоне отмены Олимпиады или чемпионатов мира, то есть глобальных событий, переживать о переносах несравнимо более скромных профессиональных кинофорумов было бы странно. С другой стороны, возобновлять кинособытия непременно надо, мы все успеем соскучиться друг по другу за время изоляции, здесь явно накопится сильный отложенный спрос, но пока безопасность и здоровье надо ставить во главу угла.

Стоит ли, по-вашему, выделять средства для поддержки российского контента на международных рынках?

Продвигать российский контент за рубеж нужно, но сейчас это не должно являться приоритетом. Если найдутся какие-то лишние средства, лучше их оставить внутри страны, чтобы помочь кинотеатрам и производителям, у которых могут остановиться съемки.

Как вы относитесь к протесту АВК против маркетинговых акций онлайн-сервисов?

Всем понятно, что традиционным кинотеатрам и так непросто выживать в условиях российских реалий. Стоимость каждого нового зала, грубо говоря, составляет 10 миллионов, а с падением курса рубля эта сумма станет еще больше. В этой ситуации владельцы кинотеатров особенно заинтересованы в сохранении своей аудитории. Поэтому любые попытки со стороны смежных сервисов перетягивать зрителей на себя воспринимаются болезненно. А уж в текущей ситуации форс-мажора, по-настоящему глобальной трагедии, которая убивает индустрию широкими взмахами топора, получать удар в спину со стороны родственных, по сути, сервисов, которые могли бы и согласовать свои действия с офлайновыми игроками, так как являются составной частью той же индустрии, это, конечно, совсем некорректно. Так что я всецело поддерживаю реакцию АВК и считаю, что они могли действовать еще жестче. Хотя мы видели опровержения и успокаивающие письма от представителей сервисов, но тем не менее все понимают, что имелось в виду. При этом я верю, что представители онлайн-сервисов как люди глубоко индустриальные вполне могли бы, используя свой опыт и понимание рынка, найти те схемы, которые вызовут интерес зрителей, дадут им леденец в этой тяжелой ситуации, но не навредят индустрии в долгосрочной перспективе.

Как могут измениться модели выпуска релизов после окончания эпидемии? Насколько показателен кейс вторых ТРОЛЛЕЙ? Можно ли говорить о том, что нынешняя ситуация приведет к революционному пересмотру вопроса театральных окон?

Общий алгоритм выпуска релизов и выстраивания окон изменится, но насколько кардинально – пока не берусь судить. Однозначно, что кинотеатральный прокат у студий остается в приоритете. Неслучайно все высокобюджетные блокбастеры с большим потенциалом пока именно отложены, а не заявлены к выходу онлайн. Будем надеяться, кейс ТРОЛЛЕЙ не станет повсеместной практикой, что это была просто реактивная мера на текущую ситуацию в стремлении спасти релиз. Обсуждая этот вопрос с зарубежными коллегами, мы пока пришли к выводу, что ни один крупный проект с бюджетом свыше 100 миллионов долларов пока до сих пор не способен отбиться исключительно в онлайне. Посмотрим, на сколько лет назад отбросит коронавирус мировой кинобизнес. Так или иначе нас ждет страшный удар, ведь кинотеатры фактически никогда не закрывались со времен Второй мировой войны.

Насколько долго, как вам кажется, продлится кризис? Каковы в данной ситуации оптимистичный и пессимистичный сценарии?

О пессимистичном сценарии пока не хочется и думать. Про оптимистичный вариант могу добавить следующее. На днях мы у себя в компании comScore записали свой первый подкаст. Будем его пиарить и продвигать по профильным СМИ и другим индустриальным каналам. Вести его будет наш старший медиааналитик Пол Дергарабедьян. Так вот, главный вывод первого выпуска – за время карантина у людей накопится невероятный отложенный спрос на социализацию и коммуникацию. Им будет буквально физически необходимо где-то побывать с друзьями и близкими. И когда появится возможность снова выйти на улицы, это будет чем-то похоже на ликование после войны, что всех невероятно сильно сблизит. Хочется верить, что за время самоизоляции людям надоест онлайн-смотрение и стремление к единой коллективной эмоции приведет их в кинотеатры. По нашим сильно предварительным прогнозам, 2021 год может стать самым кассовым за всю историю мировой киноиндустрии. Но чтобы это состоялось, восстановление должно пройти максимально быстро. Хочется верить, что карантин продлится считанные недели, а не месяцы. В противном случае восстанавливаться отрасль будет, конечно, несколько лет.

30.03.2020 Автор: Никита Никитин