Олег Капанец: «Наша задача – выйти в диапазон максимальных сборов российского кино на сегодняшний день»

28 ноября в кинотеатрах стартует ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ – сложнопостановочная картина в горячо любимом российскими зрителями жанре спортивного байопика. Прокатчиком стал Megogo Distribution, для которого фильм будет вторым отечественным проектом в истории и первым российским кино такого масштаба. Выпуск релиза откладывался из-за сложностей с господдержкой, появлялись новости, что министерство культуры планирует оштрафовать создателей за сорванные сроки. БК поговорил с продюсером картины Олегом Капанцом о продвижении проекта.

Чем ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ отличается от предыдущих спортивных байопиков? Почему зрителям нужно его увидеть?

Смотря каких... По масштабу и коммерческому потенциалу наша картина стоит в одном ряду с самыми успешными из них, по продюсерскому подходу и господдержке фильмы разные. Зрители давно ждут это кино. Есть не так много таких харизматичных и поистине народных любимцев, как Яшин, особенно тех, чьи достижения признает весь мир. Плюс огромная возрастающая популярность футбола дает уверенность в том, что зрители придут в кинотеатры.

В прошлом интервью БК вы говорили, что если у вас будет соответствующий бюджет на продвижение и грамотная роспись, ЛЕВ ЯШИН соберет не меньше, чем ЛЕГЕНДА № 17. Какие сейчас складываются бюджеты на маркетинг, какой получается роспись?

Это абсолютно соизмеримые по потенциалу фильмы. Они принципиально отличаются только объемом выделенной господдержки на производство, продвижением и условиями выхода. Почему так получается – это тема отдельного интервью. А что касается бюджета на маркетинг, то он достаточен для того, чтобы, с одной стороны, фильм был хорошо расписан, а с другой – привел в кинотеатры по всей России целевую аудиторию, которая при возрастном ограничении 6+ весьма многочисленна. Также нас масштабно поддержали Первый канал, реклама на котором начнется на следующей неделе, и наши партнеры: банк ВТБ, Алишер Усманов со своими возможностями на медийных ресурсах холдинга, общество «Динамо», Российский футбольный союз и другие.

Кто отвечает за маркетинг? Как вы рекламируете картину?

За маркетинг отвечаем мы вместе с прокатчиком и агентством «Планета Информ», нашим партнером по продвижению. Стратегия рекламной кампании направлена на максимальный охват аудитории не только целевой (спортивные болельщики), но и семейной, которая не так часто ходит в кино. Прокатчиком фильма стал Megogo Distribution, который только начинает работу с российским кино.

Почему вы остановились на этой компании, что внушает вам веру в успех?

Начнем с того, что в кинопрокате не так много компаний, способных организовать широкий прокат, и в основном они обременены обязательствами со стороны Голливуда, российское кино для них вторично. Мы им показывали рабочие материалы, все выказали заинтересованность, но договорились мы с Megogo, поскольку совпали по дате релиза и подходу к продвижению картины.

Каковы условия вашего сотрудничества? Есть ли особые договоренности по релизу фильма в онлайне?

Условие одно – выпустить достойно и отработать по максимуму.

Почему проект так часто переезжал?

Проект никуда не переезжал. Мы единожды заявили дату в прокате 28 ноября и стоим на ней. До этого в прессе, еще в процессе производства, озвучивалось желание выпустить фильм к чемпионату мира по футболу в России, но из-за проблем с поддержкой от Фонда кино нам пришлось перенести завершение на год.

На пресс-конференции по фильму вы назвали одной из причин задержки выпуска технологическую сложность съемок. Какие технологии вы применяли, чем планируете удивлять?

Повторюсь, для того, чтобы качественно снимать футбол в кино, требуются практический опыт и соответствующие технические возможности. На это нужны ресурс и время. Пусть зритель оценит нашу работу. На мой взгляд, нам это удалось.

Наложил ли на вас в конечном счете минкульт обещанный штраф? Как в целом вы оцениваете ситуацию с должниками и применяемыми к ним санкциями – например, «доску позора» на сайте ЕАИС?

Я с детства не любил доски почета, а тем более – позора. Попахивает чем-то популистским из недавнего советского прошлого. Что касается штрафов, санкций, экзекуций и прочего, то условия и принцип применения должны быть одинаковы для всех, а если это сделано, чтобы наказывать неугодных, или служит оружием в конкурентной борьбе, то это безнравственно и недопустимо. А что касается конкретно нашей ситуации, то мы попали в список потенциальных штрафников по недоразумению, так как запрашиваемая поддержка по линии минкульта пришла к нам с опозданием более чем на один год, если точнее, то в конце 2018-го, поэтому были сдвинуты сроки завершения производства.

Вы говорили, что вокруг проекта сформировался мощный зрительский запрос. Как вы оцениваете этот интерес сейчас, незадолго до старта?

Оцениваю положительно. Кино достойное, зритель останется довольным. Хуже, когда кино отстойное, и зрителя заманивают в кинотеатры путем масштабной и умелой рекламной кампании. Это потом отрицательно сказывается на последующих релизах российских картин.

Можете ли вы озвучить ваши предстартовые эстимейты по проекту?

Наша задача – выйти в диапазон максимальных сборов российского кино на сегодняшний день. Учитывая серьезное падение на рынке кассы отечественных фильмов, успешным релизом можно считать сборы, перевалившие за 300 миллионов рублей. Те редкие примеры кассового успеха за 1 миллиард, как правило, достигаются не художественным уровнем проекта и его коммерческим потенциалом, а финансовым и административным ресурсами, использованными при его продвижении.

Какая у картины целевая аудитория? Чем кино о далеком прошлом заинтересует молодежь?

Наша целевая аудитория и есть молодежь, а прошлое не такое далекое. Все мальчишки, играющие в футбол или болеющие за игру, подражают Яшину и боготворят его. Ну а для женской аудитории у нас есть эмоциональная любовная линия взаимоотношений главного героя с женой, идущая через весь фильм.

Бюджет фильма составил 360 миллионов рублей, но при этом вы озвучили на пресс-конференции, что аналогичное кино снимается с бюджетом примерно в полтора раза больше. За счет чего удалось потратить меньше?

За счет рационального и трезвого подхода к производственному бюджету фильма.

Почему на главную роль был выбран неизвестный широкой публике актер Александр Фокин?

Потому что у него есть актерский талант и соответствующие физические природные данные для вратаря. Сценарий переписывался ради соблюдения исторической правды и сохранения важных деталей биографии вратаря под пристальным контролем его вдовы Валентины Яшиной.

Почему для вас было так важно соблюсти фактическую точность? Осталось ли в фильме место художественному вымыслу?

Художественного вымысла предостаточно. А когда в качестве цензора есть самый близкий человек главного героя, с которым они прошли через всю жизнь, падения и взлеты, вместе переживали неудачи и мировую славу, то это большое преимущество.

Насколько реалистичным и точным проект сделали консультанты – Василий Фролов, вратарь, внук Льва Ивановича Яшина, Антон Шунин, российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо», Владимир Пильгуй, советский футболист, вратарь, преемник Льва Яшина, игрок сборной СССР и клуба московского «Динамо»?

Антон Шунин не принимал участия в работе над фильмом в силу своей занятости и отсутствия личного общения с Яшиным. Он просто очень переживает за кино и болеет за нас как поклонник таланта Яшина. Остальные заявленные консультанты оказали огромную помощь в создании картины. Владимир Пильгуй приезжал на съемки, давал мастер-класс нашему кинематографическому Яшину. Внук Василий Фролов вообще трудился как пчелка с первых дней съемок, и сейчас от имени нашего творческого коллектива поедет 2 декабря в Париж на вручение специального приза «Золотой мяч имени Льва Яшина» лучшему голкиперу Европы.

25.11.2019 Автор: Аня Корниенко