Олег Капанец: «При хорошем бюджете на продвижение и росписи, наш проект соберет не меньше «Легенды №17»

Продюсер нового фильма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ Олег Капанец полон оптимизма относительно коммерческого потенциала проектов о советских спортивных легендах и в то же время крайне негативно оценивает деятельность Фонда кино. Об этих «полюсах» он рассказал в интервью «БК».

Если не ошибаемся, проект ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ был заявлен три года назад, но сроки его производства несколько раз переносились. На какой стадии сейчас находится картина? Есть ли уже понимание, когда она появится в прокате?

У нас снято порядка 80 процентов фильма, но дата релиза пока не определена. Изначально мы планировали выпустить его в прокат весной, в преддверие чемпионата мира по футболу – это был бы отличный трамплин для выхода картины о Яшине. Но у нас возникли сложности с финансированием из-за того, что мы три года безуспешно пытались получить поддержку от Фонда кино.

Не проходили по конкурсу?

Я бы сказал, что нас три раза просто «сливала» сценарная комиссия. Сначала прозвучало, что тема неактуальная. Но это смешно. Лев Яшин – человек, который представлял весь советский футбол, которого почитает весь мир. Потом было сказано, что сценарий слабый, но это еще нелепее, потому что его писал наш великий драматург Владимир Валуцкий, и объективно это очень сильная работа. Потом мы все же выяснили, в чем дело. Голосование в сценарной группе происходит, что называется, «по свистку». Есть управляемая масса, которая голосует, как ей скажут, и может утопить любой проект вне зависимости от его потенциала, силы и востребованности. Скажут дать отрицательный ответ – они и читать сценарий не будут, напишут отказ. А до экспертов, у которых есть свое мнение, эти «ненужные» проекты даже не доходят.

Это серьезное обвинение.

Я говорю, как есть. Если отказывают один раз – допускаю. Но когда три года подряд исключительно по одному и тому же сценарию проходит селекция... Как можно еще объяснить, почему, выражаясь спортивным термином, вне игры оказывается проект, который ждут не только все футбольные болельщики России, но и простые зрители, неравнодушные к ярким страницам истории нашей страны? Или почему эксперты министерства культуры в свою очередь признали наш фильм достойным поддержки? Вряд ли там работают более слабые профессионалы, чем в Фонде кино.

То есть с вашей точки зрения система господдержки недостаточно прозрачна и справедлива?

У Фонда кино свои цели и задачи, которые не всегда совпадают с целями и задачами компаний – производителей кино, что создает нервозную атмосферу и мешает развитию кинопроцесса. Помните детскую сказку про сороку-ворону, которая кашу варила? Этому дала, а этому не дала. Необъективная оценка проектов и соответствующие решения, кому давать господдержку, а кому – не обязательно... Когда фонд только начинал работать, было больше объективности в принятии решений. Сегодня две трети всех денег забирают лидеры, а на одну треть выстраивается очередь, и у каждого в этой очереди есть свой ресурс – дружеский ли, административный ли. И начинается, как бы помягче сказать, цирк с тремя неизвестными. В качестве доказательств моих слов – посмотрите, сколько откровенно слабых картин получает поддержку и выходит в прокат. В то же время сильные проекты не попадают в ротацию. Да, кому-то дают по чуть-чуть для общей картинки, чтобы показать, что у нас для всех дверь открыта. Но если появляется кино, претендующее на общественный резонанс, как в нашем случае, то тут включается «принципиальный» подход. Здесь уже идет конкуренция – зачем им создавать еще одного потенциального лидера, с которым надо будет потом делиться бюджетом?

При этом сборы и доля российского кино растут, а это и есть главная задача Фонда кино. В то же время министерство культуры поддерживает просветительские, общественно значимые проекты – в вашем случае все как будто бы логично…

Если бы у нас было авторское кино, тогда было бы логично. Но ЛЕВ ЯШИН – это масштабный биографический фильм о целой эпохе в советском спорте. У нас бюджет 320 миллионов рублей, что, кстати, для такого проекта не так уж и много. Мы запрашивали у Фонда кино 30–50 процентов от бюджета. В результате – ничего. А министерство культуры, где скромнее возможности, выделило нам 20 миллионов, что составляет меньше 10 процентов бюджета. Конечно, хорошо, что хоть что-то дали, и за это спасибо. Но наш проект заслуживает большего внимания со стороны государства. На этом фильме сформировался огромный зрительский запрос, это нельзя не учитывать. А потом важно, какие картины по содержанию будут составлять долю российского кино в общем прокате. Если это будут фильмы-однодневки, сделанные по голливудским лекалам, с надуманной драматургией, при этом еще и спекулирующие на нашей истории, то кому нужна такая доля? Нельзя зомбировать зрителя, загонять в кинотеатры, пользуясь бешеной рекламной поддержкой, тем более – за государственный счет

У вас есть решение, как сделать систему поддержки кинопроизводства более эффективной?

Нужно ее перезагрузить – обновить механизм принятия решений, применять ко всем проектам одинаковые критерии отбора. Лидеры в течение пяти лет получали деньги, они в принципе уже могут снимать собственными силами. В любом случае должна быть здоровая конкуренция! Например, можно сделать одним из критериев отбора наличие у компании 50 процентов от запрашиваемого бюджета, и тогда бόльшая часть кинокомпаний не сможет участвовать в конкурсе по причине отсутствия этих самых средств. И те же мэйджоры, накопившие за последние годы «жирок», смогут соответствовать этим критериям. Это, конечно, жестко, но по крайней мере честно. Хочешь делать кино с большим бюджетом – докажи свою состоятельность и возьми на себя половину расходов, а также соответствующих рисков за конечный результат.

Можно ли сегодня обходиться без государственной поддержки при производстве масштабных проектов – за счет привлечения частных инвестиций?

В России это не работает. Редкий случай, когда бизнесмены вкладывают деньги в кино. Как правило, это происходит из личного интереса – хочется снять в кино ребенка или жену, или поддержать конкретного режиссера. Но с точки зрения бизнеса кино – это высокорискованная область, потому что нет механизма возврата вложений. И потом, процесс привлечения спонсоров отнимает очень много сил и времени. У меня есть опыт продюсирования в Голливуде. Вот там нет господдержки, там кино – это в первую очередь бизнес. Я в Америке сделал несколько проектов. Но это все чисто коммерческое кино, главная задача которого – заставить зрителя съесть побольше попкорна во время сеанса. Мне это уже не интересно, пройденный этап. Чтобы там сделать что-то значительное, нужен огромный по нашим меркам бюджет.

Насколько вам интересен бокс-офис ваших российских проектов?

Коммерческий результат никто не отменял. Если у нас будет соответствующий бюджет на продвижение и грамотная роспись, ЛЕВ ЯШИН соберет не меньше, чем ЛЕГЕНДА №17. Во всяком случае, футбольных болельщиков в нашей стране больше, чем хоккейных. Но нам важна не только касса. Мы хотим показать сегодняшней молодежи, как и за что играли наши спортсмены, какой ценой они добывали победы. Этот фильм – также и дань уважения нашим ветеранам спорта, которые с нетерпением ждут кино о Яшине. К сожалению, многие не дождались, за последние два года целая когорта великих спортсменов ушла из жизни.

Кого вы видите целевой аудиторией? Насколько, по-вашему, картина будет интересна людям, далеким от футбола?

Конечно, главные зрители – это футбольные болельщики и любители спорта. Данная аудитория уже может обеспечить приличный коммерческий результат. Но у нас кино не только про футбол, но и про любовь, про бережное отношение к своим кумирам и про веру в себя. Этот фильм подходит для семейного просмотра без ограничения возраста. Для зрителей постарше у нас сильная драматическая составляющая, а для молодежи – зрелищный аттракцион в виде сцен футбольных матчей, снятых на очень высоком уровне. Визуальные эффекты, графика позволят зрителю быть внутри спортивных баталий. Мы полностью реконструируем исторические матчи: финальную игру с югославами за кубок Европы во Франции в 1960 году, четверть финала чемпионата мира в Чили в 1962-м, когда Яшина обвинили в поражении, после чего он чуть не ушел из спорта. И, конечно, у нас будет знаменитый «матч века», состоявшийся в Лондоне в 1963 году, в котором сборная мира сразилась со сборной Англии и в котором приняли участие все звезды футбола того времени. Главного героя играет молодой актер Александр Фокин. Чтобы он убедительно выглядел на воротах, его тренирует внук Льва Яшина Василий Фролов, который тоже является профессиональным вратарем. Вообще, у нас разноплановый актерский ансамбль, на вторые роли привлечены звезды разного калибра – Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Кищенко, Юрий Гальцев, Ян Цапник, Галина Беляева, Юлия Хлынина в роли жены Яшина и другие.

Есть ли уже договоренности с прокатной компанией?

Пока нет, все в процессе переговоров. Картина будет готова к чемпионату мира по футболу. А вот выпускать ее в широкий кинотеатральный прокат есть смысл осенью 2018 года. Премьера должна состояться на новом стадионе «Динамо», который к тому времени уже будет функционировать вместе со всей инфраструктурой.

Думаете ли вы уже о будущих проектах?

У меня есть ряд проектов в разработке, которые уже можно запускать в производство. Но так далеко я сейчас не загадываю, нам надо хорошо сделать и выпустить ЛЬВА ЯШИНА.

05.02.2018 Автор: Мария Позина