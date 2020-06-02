Ольга Зинякова: «Торговые центры должны пойти на максимальные уступки в отношении кинотеатров»

Сеть кинотеатров «КАРО» пытается максимально быстро адаптироваться к вызовам коронакризиса: компания запустила доставку попкорна, онлайн-платформу и сотрудничество с онлайн-кинотеатрами. Президент киносети Ольга Зинякова рассказала БК, как сеть переживает простой и какие у нее прогнозы на возобновление работы.

Что сейчас происходит в сети кинотеатров «КАРО» с сотрудниками и кинотеатрами?

Кинотеатры закрыты с 20 марта, хотя имело смысл закрывать их дней на десять раньше. Сотрудники и офиса, и кинотеатров продолжают работать в удаленном режиме, получая две трети от тарифной ставки или оклада. В настоящий момент мы не планируем сокращения, нам важно сохранить всех сотрудников, так как штат в сети и так очень оптимизирован. Будем смотреть по ситуации, надеемся, что к июлю площадки действительно уже будут работать. Я не большой любитель прогнозов, особенно когда по десять тысяч человек заболевает каждый день. Однако, как показывает практика иностранных кинотеатров, сейчас все по-разному, но выходят из карантина. В США несмотря на то, что было заявлено, что ряд штатов уже открыт, действующих кинотеатров пока нет – там разрабатываются меры безопасности. Если рассуждать чисто математически, насколько мы от них отстаем, то можно предположить, что возможность открывать площадки появится к началу или середине июля. Это оптимистичный прогноз. Другой наш вариант развития событий предполагает, что кинотеатры откроются в сентябре.

В интервью «Ведомостям» вы говорили, что каждый сеанс обходится в 12–15 тысяч рублей, и вам невыгодно показывать кино с ограничением количества зрителей в 50 человек. Но после разрешения на возобновление работы кинотеатры наверняка будут первое время работать с ограничениями. Как вы будете действовать в этой ситуации?

С одной стороны, если будет дано разрешение на открытие площадок, юридически мы будем обязаны возобновить операционную деятельность. С другой стороны, это коммерческий вопрос, поскольку ограничение в 50 человек – абсолютная бессмыслица для нас. Еще несколько недель назад вся кинотеатральная индустрия обратилась в Роспотребнадзор с инициативой по поводу того, что формат открытия, предложенный для ресторанов и баров, нам не подходит. Из обратной связи, которая есть со стороны министерства культуры и других курирующих органов, мы видим, что там есть понимание: нам нет смысла работать с этим ограничением. И кинотеатры, естественно, будут открываться последними из всех предприятий. Мы высказали свои предположения и пожелания относительно мер, которые позволили бы нам работать и при этом не генерировали бы еще больший убыток, чем тот, который мы генерируем сейчас. Но мы рассчитываем, что после первой и второй фазы выхода из карантина, а кинотеатры находятся в третьей, будут выработаны четкие адекватные инструкции, и они будут соответствовать тем пожеланиям, которые мы высказали.

Можете ли вы подробнее рассказать об этих пожеланиях?

С учетом международного опыта мы составили протокол безопасности, включающий около 30 ключевых пунктов. В начальный период зрителям будет необходимо предоставить некоторое дистанцирование, но с возможностью семьям и парам сидеть вместе. Здесь речь идет о дистанцировании от незнакомых людей. Кроме того, мы в сети уже давно активно внедряем бесконтактный проход в зал, когда не нужно распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. Безусловно, нам предстоит использовать средства дезинфекции, обеспечить усиленный клининг, для тщательной уборки зала вводить более продолжительный интервал между сеансами. На площадках изменится продажа продукции кинобара. Поскольку в большинстве наших кинотеатров внедрен формат u-choose, мы сейчас корректируем продуктовую матрицу для того, чтобы только покупатель и никто больше не контактировал с продуктом, то есть пакеты и ведра должны быть закрыты. Будет необходимо регулярно тестировать здоровье сотрудников, в частности, измерять температуру. Мы озвучили, что кинотеатральные сети будут всячески способствовать тому, чтобы гости чувствовали себя в безопасности, мы обеспечим социальное дистанцирование, но при этом нам не нужны серьезные ограничения по количеству людей в залах. Социальное дистанцирование автоматически предполагает, что в зале может быть занято максимум половина мест.

В Южной Корее некоторые кинотеатры стали работать в бесконтактном режиме. Значит, это возможно и в России?

Мы внедряли такую систему еще полтора года назад. Покупая билет в Интернете, а мы уверены, что билеты в кинотеатры будут преимущественно приобретаться через онлайн-ресурсы, люди проходят в кинозал с QR-кодом через сканирование, то есть они не общаются напрямую с кассиром. У нас есть чекпоинты, где проверяются и сканируются билеты, но контакт будет минимизирован. Следующим этапом станет перевод продажи продукции кинобара полностью в бесконтактный формат, потому что независимо от того, каким образом и когда закончится карантин и как скоро люди полноценно вернутся в кинотеатры и рестораны, это будет новой нормой. Бесконтактная оплата и для гипермаркетов стала абсолютно естественной и привычной, это удобно и гораздо более эффективно с точки зрения безопасности. При этом все равно есть люди, которые хотят распечатать билеты в киосках, либо в силу недостаточной информированности не пользуются этими услугами.

Есть ли здесь пространство для обмана системы со стороны посетителей?

До карантина сканирование штрих-кода происходило на чекпоинтах. Проверка осуществлялась бесконтактно, зрители не давали ни свою карточку, ни билет, чтобы оторвать корешок, ни деньги. В перспективе, при выходе из карантина, мы будем тестировать возможность прохода в залы напрямую. У нас таким образом устроена система видеонаблюдения и безопасности, что мы будем совершенно точно знать, какие билеты куплены, а какие нет. Поэтому в случае злоупотребления со стороны гостей мы, конечно, будем просить их покинуть зал. В любом случае, думаю, в первое время это действительно поможет вернуть людей в кинотеатры.

Многие владельцы ресторанов и ритейлеры в интервью говорят о том, что сейчас оценивают рентабельность своих предприятий и прогнозируют закрытие до 30% площадок. Есть ли у вас в планах закрытие каких-то кинотеатров?

У нас нет планов по закрытию кинотеатров, до кризиса все площадки были рентабельны, поэтому мы хотим сохранить их по максимуму. Но все будет зависеть от договоренностей с арендодателями, поскольку аренда является ключевой статьей расходов для кинотеатров. К сожалению, в настоящий момент не все арендодатели готовы вести переговоры. Многие ждут выхода из карантина и только тогда готовы обсуждать условия. Это не очень походит кинотеатральному бизнесу, потому что в ситуации, когда есть ограничения по посещаемости, определенные сложности с контентом и трудные социально-психологические обстоятельства, для того, чтобы площадка открылась вновь, условия должны быть максимально комфортны. Когда кинотеатры вернутся на доковидный уровень посещаемости и выручки, можно будет обсуждать и какие-то другие финансовые условия. В настоящий момент открытие площадок зависит от того, о каких условиях удастся договориться с арендодателями. Есть хорошая практика со стороны крупных торговых центров, в частности, на недавней международной конференции представители Ingka Centers Russia [владеет всеми ТРЦ «Мега» в России – прим. БК] говорили о том, что их компания не будет взымать арендную плату в период карантина. У нас тоже есть ряд партнеров, которые согласились не начислять арендную плату за время закрытия площадок.

В какой форме вы получили господдержку после попадания киносетей в число системообразующих предприятий?

В настоящий момент единственная реальная поддержка – отсрочка до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за квартал. Плюс был принят новый закон о выплатах по аренде до конца 2021 года. Что касается списка системообразующих предприятий, могу сказать, что каких-то итоговых мер пока нет, ведется работа, оценивается финансовое состояние компаний. Этот процесс курирует министерство культуры, мы сейчас плотно работаем с ним. Думаю, позднее будет понятно, какие меры будут реально предложены системообразующим предприятиям. Мы все оказались в нестандартной ситуации, поэтому для предоставления этой поддержки должны быть выработаны какие-то единые правила. Мы все-таки рассчитываем, что это будет достаточно существенная поддержка. Уже сейчас также введено предоставление беспроцентных кредитов на заработную плату компаниям, которые сохраняют до 90% сотрудников.

Продюсеры ЛЬДА и ВТОРЖЕНИЯ недавно озвучили суммы, которые им задолжали кинотеатры. Как вы в целом оцениваете ситуацию с существованием долгов по фильмам, выходившими в прокат задолго до пандемии?

Это достаточно сложная ситуация для всех участников. Мне кажется, решить ее можно только в формате очень плотного и конструктивного диалога, потому что проблемы с долгами сейчас присутствует не только в России, но и в Штатах, и странах Европы. Это ни в коем случае не является нормальным, а сложным и критичным положением. Мы ведем переговоры и стараемся найти точки соприкосновения и компромиссные решения. Понятно, что у всех есть свои кредитные и зарплатные нагрузки, поэтому это можно решить только в переговорах.

В том числе и это могло повлиять на решение продюсеров выпустить СПУТНИК в Интернете. Затем и ФЕЯ вышла онлайн. На ваш взгляд, это временные решения, вызванные вирусом, или ускорение существующих тенденций с сокращением цифровых окон?

Как и ситуация с Universal, это исключительные ситуации, вызванные форс-мажором, хотя он и не признан таковым. Это не может быть нормальной практикой в силу того, что она экономически не целесообразна для создателей кино. Такое решение было принято продюсерами в ситуации, когда понятно, что привычного проката может и не быть, а большое количество фильмов уже заявлено на вторую половину года. Мы, конечно, не можем поддержать это решение, потому что оно напрямую влияет на наш бизнес. Безусловно, СПУТНИК собрал бы определенную кассу в кинотеатрах, хотя сейчас сложно прогнозировать, какую именно. Тем не менее мы относимся к этому как к ситуации, которая, видимо, не могла быть решена другим образом. Но совершенно точно это не будет обычной практикой. Уже сейчас мы формируем официальную позицию по цифровым окнам со стороны кинотеатральной отрасли. Надо сказать, что в России это некий прецедент вследствие отсутствия правильного саморегулирования отрасли в этом вопросе. Мейджоры все-таки соблюдают цифровые окна до двух месяцев, а иногда и дольше. Но большое количество российских проектов, в том числе поддержанных государством, выходят в онлайн-прокат через три-четыре недели после кинотеатрального. Эта совершенно недопустимо, и мы точно будем выдвигать жесткие условия, потому что это меняет восприятие аудитории. Многие распробовали онлайн-просмотры. И хотя онлайн не является прямым конкурентом, тем не менее есть ряд картин, которые люди хотели бы и могли посмотреть в кинотеатрах. При этом когда рекламная кампания на онлайн-площадках начинается одновременно с выходом в кинотеатральный прокат, это влияет на нашу посещаемость, так как люди просто психологически исходят из того, что через каких-то две-три недели смогут посмотреть фильм онлайн.

Нельзя не вспомнить случай СТОРОЖА, который стартовал в вашей сети одновременно с выходом онлайн. На ваш взгляд, повлиял ли на сборы фильма онлайн-релиз?

Это как раз абсолютно не противоречит моим словам. Мы еще до СТОРОЖА экспериментировали с разными форматами: совместно с «Амедиатекой» показывали на большом экране «Игру престолов» и ряд других сериалов. И, в принципе, мы делаем премьерные, событийные активности для контента, созданного либо купленного онлайн-ресурсами. СТОРОЖ – все-таки очень нишевый проект, не предполагавший широкого проката, что, собственно, и доказали сборы этого фильма и в кинотеатрах, и в онлайне. Это была маркетинговая акция, которая стала достаточно показательной для нас. Она дала понять, что есть проекты, которые безусловно нуждаются в цифровом окне, но также есть проекты, которые можно не выпускать на большой экран.

Известно, онлайн-площадки готовы платить больше, если фильм был показан в кинотеатрах. Поэтому иногда дистрибьюторы выпускают в прокат фильмы и просят ставить в расписание картины, которым нет необходимости выходить в широкий прокат. Как вы относитесь к тому, что такие фильмы есть в репертуаре кинотеатров?

Здесь каждая конкретная площадка решает самостоятельно в зависимости от своей репертуарной политики. В нашей сети репертуар кинотеатров, расположенных в центре города, отличается от репертуара кинотеатров в торговых центрах, ориентированных больше на семейную аудиторию. Что уж говорить о регионах, где совсем другая репертуарная политика. Поэтому здесь у площадок должно быть приоритетное право на решение, что они готовы брать в прокат, а что нет. И фильмы в кинотеатральном прокате должны иметь адекватное рынку цифровое окно. При этом есть фильмы (в частности, тот же СТОРОЖ), выходящие в рамках нашего нишевого проекта «КАРО.Арт» и предполагающие ограниченный точечный прокат. Это другой формат работы с контентом, близкий к событийному прокату – такому, как показы «Игры престолов» или театральных постановок.

Ваша сеть запустила совместный проект с Wink по продаже билетов и доставку попкорна с промокодом ivi. Это беспрецедентный опыт сотрудничества традиционных кинотеатров с онлайн-платформами. За этим будущее? Или это тоже временное решение в исключительных обстоятельствах?

Это маркетинговые активности. Нам было интересно, как отреагирует аудитория на такое партнерство, и в целом мы получили достаточно хороший медийный охват за счет этого проекта. Но это, конечно, история только на период карантина.

То есть сотрудничество с онлайн-кинотеатрами невозможно в «мирное время»?

Оно возможно в формате событийных показов и точечных спецпроектов. Мы достаточно много сейчас работаем с онлайн-платформами. Какие-то ключевые сериалы, большие красивые проекты, даже если они изначально не были рассчитаны на это, имеет смысл показать на большом экране, обсудить и привлечь таким образом дополнительную аудиторию. Другая наша онлайн-активность связана с доставкой попкорна и продукции кинобара, и мы предполагаем сохранить ее после выхода из карантина. Мы запустили платформу «КАРО.Арт LIVE», где также реализованы совместные с онлайн-кинотеатрами проекты, но это не статья дохода, а коммуникационная площадка, некий навигатор в мире альтернативного контента. Естественно, основной целью проекта является привлечение людей в кинотеатры для просмотра фильмов на большом экране. Еще из активностей запущена новая платформа для построения корпоративной культуры KARO Learning Zone – это приложение, которое мы изначально создали для внутренней работы «КАРО» и перевели на нее практически все управление персоналом. Программа дала очень хорошую оптимизацию расходов. Благодаря переводу тренингов в онлайн отпала необходимость привозить на обучение сотрудников из регионов, мы сэкономили около 5 млн рублей в бюджете компании, очень серьезно сократили трудозатраты в подсчете в человеко-часах при наборе новых сотрудников и введению их в должность. И, что самое главное, через эту платформу формируется лояльность сотрудников компании. Около 90% наших сотрудников активны в Learning Zone, они быстро видят обратную связь, положительные рекомендации и признание своей работы, понимая, что их труд отслеживается руководителями компании на самом высоком уровне. Это как раз тот формат онлайна, в котором мы намерены развиваться. И, естественно, мы максимально переведем покупку билета и продукции кинобара в онлайн.

Вы сказали, что в партнерстве с Wink хотели посмотреть на реакцию аудитории. В итоге востребована ли эта услуга?

Оценивать пока рано, так как проект еще не завершился. Но его цель была маркетинговой, а не коммерческой.

Какие, на ваш взгляд, произойдут изменения в вашей работе, когда кинотеатры откроются – в долгосрочной и краткосрочной перспективах?

После окончания режима самоизоляции людям, конечно, потребуется время, чтобы вернуться в кинотеатры. Особенно это касается семейной аудитории, которая для нас крайне важна. Но с другой стороны, учитывая, как долго мы все сидели в изоляции, насколько сильно мы соскучились по таким простым вещам, как общение со своими друзьями и близкими, мне кажется, и это есть в русском характере, людям как можно быстрее захочется вернуться и в кинотеатры, и в рестораны и снова разделить с близкими эти эмоциональные переживания. Конечно, есть сложности с контентом, так как большое количество фильмов с 2020 года переехало на 2021 год. Но для всего мирового рынка определенной ватерлинией является фильм Кристофера Нолана ДОВОД, по-прежнему выходящий в июле. Есть разговоры, что его могут перенести, но пока и студия, и сам режиссер заявляют, что будут выходить в июле. В принципе, мы считаем, что людей в кинотеатры приведут несколько настоящих блокбастеров в репертуаре. Может быть, изначально они соберут меньше, чем предполагалось до карантина, но это необходимая жертва, которую и дистрибьюторы, и открывшиеся кинотеатры должны будут принести для того, чтобы люди начали возвращаться в кино. Второй важный для нас момент связан с тем, как поведут себя российские продюсеры и когда они будут выпускать свои картины, потому что крайне важно, чтобы они тоже это делали. Чем больше в кинотеатрах будет представлено жанров, тем быстрее публика вернется. Насколько мне известно, уже принят ряд мер, которые в ближайшее время позволят возобновить производство фильмов, что тоже очень важно, так как это повлияет на то, чем мы будем работать в 2021 году. И в ряде стран – в Новой Зеландии, Чехии – крупные студии уже тоже готовы вернуться к работе.

Изменятся ли как-то потребительские привычки зрителя? Вы и раньше говорили о том, что в кинотеатры стало сложнее привлечь зрителей от 13 до 20 лет, так как они привыкли потреблять контент в Интернете. С такой погруженностью в онлайн, как сейчас, это станет еще сложнее и, возможно, не только в этой возрастной категории?

Мне кажется, как раз-таки сейчас людям, особенно молодым, может быть, даже тем, кто давно не был в кино, обязательно захочется пойти в кинотеатры, встретиться со своими друзьями, любимыми и провести время вне дома, не за экраном мониторов. Уже есть исследования, которые говорят о падении интереса к онлайн-контенту, потому что за прошедшие два месяца произошло определенное пресыщение домашним просмотром. Я уверена, что молодежь – та аудитория, на которую мы должны будем работать в первую очередь. Среди потребительских привычек прежде всего разовьется необходимость максимально бесконтактной оплаты, я думаю, более позитивное восприятие новых технологий произойдет и у более старшего поколения. Вот эта цифровизация, которая уже была начата, сейчас многократно ускорит свои темпы развития.

Можно ли как-то оценить потери, которые уже понес рынок на текущий момент?

В денежном выражении пока не могу сказать, потому что мы еще не открылись, а это значит, что каждый день, неделю и месяц мы генерируем дополнительные убытки. Сейчас существует прогноз, что по итогам года рынок потеряет до 35% кассовых сборов. Опять-таки, мне кажется, это оптимистичный прогноз. Будем надеяться, что 35% все и ограничится.

После кризиса аналитики предрекают проблемы в работе торговых центров, вызванные усилением онлайн-продаж и снижением покупательской способности граждан. Как это затронет кинотеатральный бизнес, на ваш взгляд?

У кинотеатров, конечно, есть определенная конверсия от посещаемости торгового центра, поэтому в долгосрочной перспективе падение трафика торгового центра повлияет на наш трафик тоже. Здесь очень важно, чтобы торговые центры в большей степени переориентировались на индустрию развлечений, что уже, кстати, начало происходить и до кризиса. Все уже обратили внимание, что стандартные фудкорты заменены фудхоллами, где представлена совершенно другая продукция. Крупные компании из классического ритейла, я думаю, имеют определенный запас прочности для преодоления кризиса. Крепкому середнячку, за счет которого торговый центр в общем-то и живет с точки зрения арендных платежей, будет достаточно сложно, но это вопрос политики торгового центра, на что арендодатели будут ориентированы. Правда заключается еще и в том, что большое количество торговых центров устарело, при этом они постоянно просят проводить реновации, например, в кинотеатре. Полностью реконструированный кинотеатр в морально устаревшем торговом центре – тоже проблема для аудитории, так как зрителям важна входная группа, освещение, витрины. Конечно, для торговых центров кризис станет определенным испытанием. Насколько я знаю, им тоже обещана определенная поддержка со стороны государства, которая, мы надеемся, будет оказана. Иначе нам будет сложнее договориться по условиям.

Кризис заставляет предполагать, что выживут наиболее крупные игроки, а также входящие в состав холдингов компании. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего укрупнения киносетей и консолидации рынка? Видите ли возможности прихода неожиданных инвесторов?

В настоящий момент у меня нет информации, чтобы кто-то обсуждал слияния и поглощения. Есть некоторая консолидированная позиция индустрии в целом, по аренде, по общей рекламной кампании. Но об объединении бизнесов сейчас сложно говорить. Для того чтобы оценивать перспективы, прежде всего надо выйти из этого кризиса. И уже тогда будет понятно, какой процент кинотеатров на рынке действительно останется на плаву. Логично предположить, что кто-то захочет продать свой бизнес. Вопрос будет только в цене и в условиях, потому что компенсировать все те минусы, которые сгенерировал карантин, никто не в состоянии.

В целом это не первый и уж точно не последний экономический кризис в нашей стране, два последних вы встречали в руководящих должностях. Чему они вас научили? Выработали ли вы какой-то алгоритм действий для преодоления кризисной ситуации?

Каждый раз отсутствуют правила (смеется). Это то, к чему всегда нужно быть готовым. В кинотеатральной отрасли мы все работаем как кризис-менеджеры, потому что у нас то финансовый кризис, то чемпионат мира по футболу, то история с «Зимней вишней», то COVID-19, то онлайн, то раздвижки релизов. Честно говоря, я не помню, когда в последний раз мы работали легко и исключительно на развитие. Мы все время существуем в условиях кризиса. Могу сказать, что мы совершенно точно вынесли из своего опыта. Во-первых, команда, с которой ты работаешь, проверяется этими кризисами. И совершенно точно команда «КАРО» – это люди, которые прошли не одну острую ситуацию. Лояльность и разделение ценностей компании – это действительно то, что характеризует команду. Лояльность сотрудников, правильный подход к управлению, корпоративная культура в том числе дают определенные надежды на выживание и последующий рост бизнеса в сложной ситуации. Во-вторых, нельзя паниковать и действовать хаотично. Если говорить о ситуации с карантином, мне кажется, нами были предприняты очень правильные меры. Ассоциация владельцев кинотеатров и не входящие в нее сети выступали с инициативами о том, что необходимо закрывать площадки. То есть индустрия не ждала каких-то мер, а, наоборот, действовала превентивно. Собственно, сейчас то же самое происходит с планированием открытия. Мы не пассивные наблюдатели, а принимаем активное участие в дискуссиях и обсуждениях тех мер, которые необходимы для того, чтобы кинотеатральная отрасль действительно могла восстановиться.

Что бы вы посоветовали делать сейчас своим коллегам – владельцам кинотеатров?

В первую очередь договариваться по условиям аренды, составляющей львиную долю затрат. Это нельзя оставлять на последний момент, потому что потом не останется времени для переговоров. Совершенно точно торговые центры не смогут вернуть свой трафик без открытия кинотеатров. Сейчас очень важно занять с одной стороны достаточно жесткую, с другой стороны, совершенно партнерскую позицию. Наш бизнес очень капиталоемкий, по сравнению с любым другим ритейлом у нас огромные расходы, несопоставимые с другими риски. Поэтому торговые центры должны пойти на максимальные уступки в отношении кинотеатров. Тогда мы сможем направить свои ресурсы на то, чтобы восстановить наш трафик и чтобы все смогли заработать.

Вы входите в международный союз кинотеатров UNIC. Какой выход из кризиса видят европейские кинотеатры? Как они видят будущее кинопроката?

Они смотрят в будущее достаточно оптимистично с точки зрения графика релизов, который сейчас вырисовывается на 2021 год. Все с интересом наблюдают за ситуацией, разворачивающейся в США вокруг Universal. И я думаю, что позиция кинотеатральной отрасли относительно онлайна сейчас будет формулироваться все более четко. Но в целом европейские кинотеатры настроены оптимистично. Они принимают совершенно беспрецедентные меры по безопасности, и это как раз world best practice, которую мы перенимаем, обсуждаем совместно с ними и обязательно будем внедрять. Исследования показывают, что кинотеатры в настоящий момент являются наиболее желаемым видом досуга у всех категорий людей, что дает надежду на светлое будущее для нашей отрасли.

02.06.2020 Автор: Рая Башинская