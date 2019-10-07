Чермен Хадиков: «Людям нужен праздник, и мы его для них приготовили с 10 октября»

В начале этого года в российском прокате успешно отработала отечественная комедия БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2, использующая классический сюжет про переодевание мужчины в женщину. На следующей неделе стартует еще один российский проект на схожую тему – ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. БК поговорил с продюсером проекта Черменом Хадиковым о нестандартном маркетинге, инструментах продвижения комедий и интересе аудитории к подобным картинам.

Современный зритель демонстрирует очень избирательное поведение, когда речь идет о российских релизах. Как вы собираетесь преодолевать предубеждение публики к российским комедиям?

Результаты новых российских комедий ломают предубеждения. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ и БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 – прокатные хиты. Российская комедия снова в тренде. Мы собрали оптимальный звездный актерский состав на самую широкую зрительскую аудиторию. В фильме задействованы непревзойденный Дмитрий Нагиев, народный любимец Роман «Мухич» Попов, Зоя Бербер, Владимир Яглыч, Дмитрий Власкин, Алена Чехова, Артем Сучков, Лиза Моряк и Сергей Белоголовцев. Это мощная обойма для достижения оптимального результата, любимцы российского зрителя. У нас будет очень креативная рекламная кампания.

Вы заявляли рекламный бюджет фильма в 50 миллионов рублей и говорили, что рассчитываете охватить 60 миллионов человек. Как выстраивается стратегия продвижения? Задействовано ли ТВ?

Рекламный бюджет серьезно превысил 50 миллионов. У нас значительные пакеты на ТВ: Первый канал, ТНТ, СТС. Дополнительно сегментированно мы докупили большой объем региональной рекламы, это и ТВ, и радио, и местные бумажные СМИ, и наружка. Особый акцент приходится на digital-продвижение. Мы развернули беспрецедентную и очень креативную рекламную кампанию в Интернете. Некоторые даже шутят, что, мол, в рекламе у вас больше креатива, чем в фильме… Нет, у нас везде всего в достатке. Благодаря новым технологиям мы цепляем нашего зрителя и приводим за руку в кинотеатр.

На какую аудиторию вы рассчитываете? Чем комедия будет интересна молодым зрителям, а чем привлечет взрослую аудиторию?

Фильм для широкой аудитории. В картине есть все и для молодых, и для более зрелых зрителей. Молодым будут интересен современный юмор, много экшна, молодежных трендовых «фишек», хитовой музыки. Те, кто повзрослее, получат удовольствие от юмора и игры Нагиева, Яглыча, Белоголовцева. Все вместе будут наслаждаться прекрасной картинкой голливудского оператора Карима Белькасеми. И, конечно же, вечный и, как ни парадоксально, всегда актуальный сюжет про переодевания-перевоплощения.

Как в продвижении участвует Дмитрий Нагиев?

Несмотря на свою невероятную загруженность, Дмитрий Нагиев целиком и полностью с нами!

Проходят ли у вас какие-то нестандартные активности? Обыграно ли как-то участие в фильме петуха?

Вся рекламная кампания проекта нестандартна. Мы нашли самых безбашенных креативщиков, digital-художников, и они творят чудесные мини-сюжеты, которые уже живут параллельной с фильмом жизнью. Создалось общее ощущение, что все уже знают наше кино, его уже растаскивают на цитаты, и это уходит в народ. Петух – вполне самодостаточный персонаж картины и талисман кампании. Все любят котиков и прочих милых животных. А у нас такая вот птичка, реальный многократный чемпион по петушиным боям. И не спрашивайте меня о том, какой у него был гонорар! (Смеется.)

На какие инструменты продвижения приходится обращать особое внимание при прокате российских комедий?

Нет шаблона, универсального инструментария для российских комедий. Приемы и механизмы, принесшие успех одному фильму, контрпродуктивны в случае другого. Важно ситуативно идентифицировать настроение зрителя и его предпочтения именно в этот самый момент. Главное, зритель всегда чувствует фальшь. Чем честнее со зрителем, тем проще наладить контакт. Ну и при этом он любит, чтобы с ним поиграли, уделили персональное внимание. Мы уделили.

Учитываете ли вы в промокампании фильма то, что российские комедии в основном смотрят в провинции?

Дискуссионное утверждение. Но наше кино, да, больше для провинциальной неснобистской аудитории. Поэтому у нас интенсивное продвижение в регионах. Причем сегментированное и адресное, с учетом специфики каждого региона.

Сюжет фильма очень напоминает комедию В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. Насколько в продвижении вы ориентировались на этот проект?

Все правильно. В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ – это наш фильм. В 2014 году он собрал более 8 миллионов долларов в российском прокате. Новые ДЕВУШКИ – это спин-офф первого фильма с парафразом сюжета, и он задумывался как продолжение. Но прошло пять лет, это много (с точки зрения зрительских ожиданий), поэтому мы решили делать универсальную историю, событийно не привязанную к первой картине. В промо мы не акцентируем внимание на том, что это продолжение.

В январе этого года в прокате успешно отработала комедия БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. В целом что вы думаете об интересе зрителей к комедиям с переодеванием?

Это нетленные сюжеты, и их будут разыгрывать всегда. Они собирали аншлаги еще в Древней Греции, и мы тоже, может, к теме перевоплощений вернемся, сделаем третьих ДЕВУШЕК.

Почему вы решили изменить первоначальное название фильма КАНИКУЛЫ В ЮБКАХ на ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ?

КАНИКУЛЫ В ЮБКАХ было рабочим названием. После фокус-групп мы решили, что «девушки бывают разные» – это ведь про наш фильм: девушки действительно бывают разные, а выбрать надо одну.

Какую реакцию фильм вызвал у фокус-групп?

Очень позитивную. Основной месседж от зрителей – это очень ярко, очень красиво и очень неожиданно по актерским работам. Все отмечают невероятную работу Ромы Попова. Говорят, со времен донны Розы Калягина и Табакова в «Мэри Поппинс» не было такого фантастического перевоплощения в противоположный пол. Рома оказался реально большим актером. Зрителей впечатлила игра стабильно крутого Нагиева, очень сексуальных девушек и парней.

Как вы оцениваете кассовый потенциал фильма? На что делаете ставку в проекте?

У фильма хороший кассовый потенциал. Мы планируем собрать в прокате более 300 млн рублей. Это кино, которое по сюжету, ощущениям и времени выхода к зрителю попадает в цель – назло осенней хандре, назло проблемам, назло всему, что мешает жить счастливо и в полную силу. Там много юмора, отличные актеры, сочная музыка, постоянная интрига, гарантированное хорошее настроение. На дате выхода это единственная комедия. Людям нужен праздник, и мы его для них приготовили с 10 октября.

Как на проект отреагировали кинопоказчики на Кинорынке?

К нам подходили и говорили, что это была самая креативная презентация на рынке. Фильм получил широкую роспись.

Как вы оцениваете результаты российских комедий в этом году?

Русская комедия снова в тренде. Подчеркну, что именно смелая русская комедия успешна.

07.10.2019 Автор: Рая Башинская