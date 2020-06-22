Елена Хажинская: «Для бизнеса требование шахматной рассадки губительно»

Возможность скорого открытия вселяет надежду в показчиков. БК поговорил с генеральным директором букинг-агентства «Оптима Кино» Еленой Хажинской о текущей стадии кризиса, предстоящей июльской росписи, осенних перспективах и уже произошедших изменениях в кинопрокате.

Как вы переживаете изоляцию?

Лично я переживаю ее на все пять баллов, если вообще изоляцию можно оценивать. Третий месяц я живу за городом с семьей. Компания с 1 апреля находится в режиме простоя.

Как последние два месяца работали сотрудники вашей компании? Планируете ли возобновлять работу офиса «Оптима Кино»?

Во время простоя мы работаем, но неполноценно, конечно. Всегда есть задачи, до которых руки не доходят. Вот сейчас и настало время этих самых дел. Аналитика, статистика, проверка документов и так далее. В офис мы выйдем, как только начнут работать 30% наших кинотеатров. Скорее всего, это будет июль.

Какие, на ваш взгляд, стоит предпринять меры для поддержки кинопоказа и других сегментов отрасли на текущей стадии кризиса?

Если рассматривать нынешнее время как стадию «до открытия еще далеко», то хотелось бы от государства субсидию не в размере двух МРОТ, а по количеству месяцев простоя. Выдача субсидий кинотеатрам на период простоя – лучше, чем открытие новых залов в деревнях, нужно помочь тем, кто может не открыться после карантина. Я не погружена в процесс поиска сторонней или государственной помощи, но коллеги говорят, что много чего наобещано, но не все реализуется. А в целом – пусть лучше не мешают.

Сколько кинотеатров, по вашей оценке, не переживут пандемию?

Не рискну пока ответить. Думаю, что это сложно прогнозируемо. Все будет зависеть от того, когда кинотеатры начнут работать.

Есть прогноз, что карантин могут не пережить 20% площадок – согласны ли вы с ним?

Предполагаю, что сложнее всего придется кинотеатрам, которые были сильно закредитованы на момент начала пандемии. Из наших клиентов (54 кинотеатра) точно не откроются два. Считаю, что 20% – это максимальная цифра, даже если нас откроют не в июле.

Как остро стоит проблема долгов кинотеатров перед дистрибьюторами? Были ли выработаны за время карантина какие-то возможные пути ее решения?

Для должников стоит остро, для тех, кто расплатился, такой проблемы нет. Это очень трудная ситуация, и мне бы хотелось, чтобы дистрибьюторы смогли пойти навстречу кинотеатрам, которые имеют долги, и дать возможность оплатить их в рассрочку после открытия.

Как поствирусный кризис изменит финансовые отношения между дистрибьюторами и демонстраторами? Может ли измениться распределение кассовых сборов между прокатчиками и кинотеатрами?

Конечно, как представителю кинотеатров мне бы хотелось, чтобы до Нового года мы могли иметь бóльшую долю кассовых сборов. Со студийными фильмами договориться об этом будет сложно, а вот российские картины, профинансированные государством, вполне могут себе такое позволить. И долю повысим, и денег заработаем.

Вообще, насколько реальна перспектива открытия кинотеатров в июле, на ваш взгляд?

В большинстве регионов залы можно открыть и завтра, только показывать в них нечего. Есть мнение, что открывать можно релизом ДОВОД Кристофера Нолана. Это хороший фильм, но его одного категорически мало. Необходимы три-четыре хорошие новинки, чтобы зрителям было из чего выбрать. На старые релизы люди не пойдут – все это есть уже в Интернете. В связи с этим крайне необходимо в первую очередь российским продюсерам выпустить свои релизы на старте открытия кинотеатров. Можем договориться о дате премьер. 16 июля – как один из вариантов.

Каковы ваши ставки на российское кино этим летом? Сработает ли оно?

Российское кино летом никогда не работало. Но, повторюсь, чтобы наполнить кинотеатр новыми интересными зрителям релизами, нам никак не обойтись без громких российских премьер. Очень на них надеемся. И будем делать все возможное, чтобы привлечь зрителей в кино.

Что вы подразумеваете под потенциально громкими российскими премьерами? Например, потенциал того же СТРЕЛЬЦОВА довольно внушительный. Да и примеры успешных отечественных релизов, выходивших летом, вспомнить можно – БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

Фильм ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО выходил 9 июня – это самое начало лета, а БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 25 августа – это самый его конец. Из новинок ждем СТРЕЛЬЦОВА, НА ОСТРИЕ, ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ, БУМЕРАНГ, ПАЛЬМУ и ГУДБАЙ, АМЕРИКА, для детей – новую БЕЛКУ И СТРЕЛКУ и ОТ ВИНТА 2. Не все соберут большую кассу, но это фильмы, которые уже готовы – значит, могут выходить летом.

Как будет проходить роспись в первые недели открытия кинотеатров? Что будет происходить с прокатом, если кинотеатры будут открываться неравномерно?

Они уже открываются неравномерно. Ленинградская область и Южно-Сахалинск работают. Скорее всего, в июне «отпустят» еще какие-то регионы. Все, кто захочет открыться в отсутствие новинок, будут показывать фильмы, которые пользовались спросом в течение первых трех месяцев года или хиты прошлых лет. Но денег это не принесет. Нужны новые релизы.

Согласны ли вы с предположением, что с ограничением количества сеансов и зрителей прайм-сеансы станут на вес золота и будут отдаваться преимущественно крупным проектам – ДОВОДУ и МУЛАН, а проекты независимых не смогут выработать свой потенциал?

Не согласна. Всегда вечерние сеансы отдаются тому фильму, который лучше работает. И это нормально, это бизнес. Если фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи независимой компании «Вольга» работал в прайм лучше, чем фильм от мейджора, то ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и получали прайм. Пока непонятно какие релизы независимых компаний точно будут выходить в момент старта фильмов ДОВОД и МУЛАН, но предполагаю, что именно эти два фильма будут достойны прайма.

Насколько вырастут расходы кинотеатров из-за дополнительных мер безопасности? Не боитесь ли вы, что показчиков задавят санитарными проверками?

Сложно на этот вопрос ответить. Своих кинотеатров нет, а с коллегами я это еще не обсуждала. Очевидно, это ведет к удорожанию работы кинотеатра, причем существенному. Считаю, что правильнее иметь рекомендательный характер предписаний Роспотребнадзора, а не обязательный к выполнению. Пока вроде бы так и озвучено, но на региональном уровне могут придумать свои местные требования.

Насколько сильно по кинотеатрам ударит ограничение на количество зрителей в зале?

Я против шахматной рассадки зрителей. Если это рекомендация, то пусть кинотеатр сам решает, применять данную меру или зрители сами разберутся, как им рассесться. Если без ограничений никак, то пусть это будет процент от общего числа мест. Залы у всех разные, ограничение по количеству человек выглядит бредом. У кого-то зал 50 мест, у кого-то – 300. Кинотеатры ответственно будут подходить к безопасности своих зрителей. А те, кто боятся – пусть дома сидят. Для бизнеса кинотеатра требование такой рассадки губительно.

Не кажется ли вам, что кинотеатры будут стремиться по-тихому обходить ограничения Роспотребнадзора? Например, те же 30 минут между сеансами – насколько необходим такой промежуток и как четко его будут соблюдать?

Соблюдать будет сложно, особенно в многозальнике. Если кинотеатр успевает обработать зал и произвести всю необходимую уборку за 20 минут, то не вижу ничего преступного, чтобы сеанс запустить и через 20 минут. Неужели кто-то думает, что если в зале оказался человек с COVID-19 и «обчихал» все соседние кресла, то за 30 минут все само выветрится? Оно и за час не выветрится, если не обработать. А вообще я думаю, что чихающего и кашляющего товарища зрители сами сдадут администрации еще во время сеанса. Долго можно дискутировать на эту тему. А что делать, если пришел носитель без признаков заболевания? Подводя итог, можно сказать, что Роспотребнадзор должен рекомендовать. А мы этим рекомендациям по возможности будем следовать.

Можно ли по итогам всех пертурбаций ожидать изменений характера потребительского спроса? Есть мнение, что семейное кино на какое-то время уйдет в тень.

Я с таким мнением не согласна. Считаю, что зрительский вкус никак не изменится. Люди будут всегда смотреть хорошее кино, а плохое – не будут. Если будет отличный семейный релиз, на него обязательно придут семьи.

Что вы думаете о перегруженности осеннего графика релизов?

Пока заявлено не так много студийных релизов. Многие ушли на 2021 год. Будет идеально, если дистрибьюторы договорятся и не станут устраивать проблем ни себе, ни нам. Но это, видимо, только в идеальном мире может произойти (смеется). Главное, чтобы Министерство культуры не стало включать свои рычаги и не начало двигать студийное кино ради своих любимых режиссеров и продюсеров.

Сейчас в России обсуждается перспектива проведения Кинорынков в режиме онлайн. Такая форма бизнес-конвентов может прижиться?

Не вижу никаких перспектив в переходе в онлайн. Любой профессиональный форум – это живое общение коллег и показ эксклюзивных материалов. Ни одного, ни другого в онлайне не будет.

Какие уроки можно извлечь из текущего кризиса? Как в целом изменится киноотрасль после пандемии?

Ничего хорошего для отрасли за это время не произошло, поэтому уроки только печальные. Кризис заставил многих руководителей прочитать трудовое законодательство и научил увольнять сотрудников. Заставил кинотеатры острее взглянуть на проблему сокращения окна для выпуска онлайн. Уверена, что впереди очень жесткая дискуссия с российскими продюсерами на эту тему. Думаю, кризис показал многим владельцам, как не надо договариваться с арендаторами. Многие из арендаторов повели себя неправильно и могут сильно об этом пожалеть в будущем. Из хорошего – кризис нас сплотил, не все мы думаем одинаково и готовы принимать консолидированные решения, но однозначно мы стали больше делиться опытом, советами и просто добрым словом друг с другом.

22.06.2020 Автор: Никита Никитин