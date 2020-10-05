Александр Иванов: «Кинобазы перестали думать о потребностях зрителей. Мы пытаемся это исправить»

В эпоху трудностей для традиционного кинопроката и торжества OTT-сервисов все прежние формы бытования контента подвергаются переосмыслению. Не стали исключением и способы хранения информации о контенте. БК поговорил с Александром Ивановым, руководителем сайта Kinorium, превратившегося в одну из самых быстрорастущих киноэнциклопедий русскоязычного сегмента Интернета. Он рассказал, что за последний год посещаемость «Кинориума» выросла в пять раз, а также объяснил, почему в ближайшем будущем исключена возможность продажи ресурса какой-нибудь крупной компании.

Расскажите, пожалуйста, про проект Kinorium. Что он из себя представляет, в чем его основная идея?

Костяк нашей команды – опытные пользователи IMDb, «КиноПоиска» и других киносайтов-энциклопедий. Как коллектив мы сформировались в момент, когда пять лет назад «Яндекс» постарался перезагрузить «КиноПоиск», превратив его в онлайн-кинотеатр, но ради этого лишив преданную аудиторию ресурса столь необходимых ей «плюшек» – оценок, списков и прочих возможностей. Мы решили, что было бы неплохо оставить Рунету полноценную энциклопедию по кино. Я знаю, что после этого многие задумывались о подобном, в том числе крупные компании, но вперед продвинулись немногие. Все-таки это не такая простая задача. Собственно, и мы начали активную работу только года два назад, а до этого долго собирались с мыслями. Пять лет назад волна возмущенных комментариев пользователей остановила «Яндекс» от радикального редизайна сайта.

Но можно ли сейчас сказать, что пользователи старого «КиноПоиска» выиграли битву, но не войну? Ведь в итоге ресурс все равно сделал ставку на превращение в онлайн-кинотеатр.

Да, пожалуй. Пользователи тогда победили, но сейчас плавное сползание «КиноПоиска» в онлайн-кинотеатр становится все более заметным. Какие-то данные там уже совсем не появляются, какие-то обновляются медленно и так далее. Мы хотим всех этих ошибок избежать. Хотим вернуть Рунету качественную кинобазу и сервисы вокруг этой базы.

О каких недостатках кинобазы ваших конкурентов идет речь?

Зайдите в блог команды «КиноПоиска» и почитайте комментарии пользователей под новостями о том, какие введены обновления. Под каждым постом можно встретить до тысячи комментариев с замечаниями. Безусловно, такие комментарии пишут наиболее активные пользователи, киноманы, которым важны мелкие нюансы и каждая циферка. А «КиноПоиск» все больше делает акцент на онлайн-просмотрах, трейлерах, ярких видео. Но если вы не зритель онлайн-кинотеатра, вам это не очень интересно. Некоторые активные пользователи продолжают продвигать идею петиции против данного развития «КиноПоиска», но такой поддержки, какая была пять лет назад, эти призывы не получают.

Какие первые непосредственные шаги по созданию сайта были вами предприняты?

Мы довольно долго подбирали команду. Нам нужны были люди идейные, готовые делать качественный продукт не только строго восемь часов в день, но и сверхурочно. В итоге таких людей найти удалось, в нашей команде работает до десяти человек, часть из них сотрудничает с нами на полставки, в свободное от основной занятости время. При этом без помощи самих пользователей такой проект жить, безусловно, не может. Нам на безвозмездной основе помогают около двадцати модераторов, много новой информации присылают сами пользователи. Присланную информацию, естественно, надо проверять, чем и занят наш «партактив» – ядро самых активных пользователей. Большим подспорьем для нас стало то, что нам повезло собрать интернациональную команду из России, Украины и Беларуси. Мы изначально делали проект на двух языках – русском и украинском. И как раз в момент нашего запуска на Украине было принято решение заблокировать все сервисы «Яндекса». Таким образом, украинские пользователи в один момент остались без большого киносайта. Единственным выходом для них стал переход на наш ресурс, что они и сделали. В общей посещаемости эти пользователи дают нам долю только в 20 процентов, но что касается ядра нашей аудитории, которое принимает активное участие в жизни ресурса, то здесь разделение идет 50 на 50. Сейчас мы задумываемся об английской версии сайта, понимаем, как ее сделать, но пока в приоритете минимально необходимый набор функциональности.

Как на ресурсе проходит работа по пополнению базы данных?

Недавно мы запустили форум, сидящие на нем люди специализируются на самом проекте «Кинориума». Они обсуждают не фильмы или новости, а базу, сервисы, предложения, исправления ошибок. На нашем сайте любой пользователь может зайти на страницу фильма, нажать кнопку «Редактировать», ввести свою информацию и отправить ее на проверку. В конечном счете самых активных мы пригласили стать модераторами, проверять тех, кто также присылает обновленную информацию. Модераторов у нас, как я уже говорил, около двадцати, а вот апдейтеров, кто регулярно присылает новую информацию, уже больше тысячи. Они занимаются обновлением и пополнением базы. Среди них есть настолько фанатичные люди, что их пыл можно было бы даже поубавить. В абсолютных числах их немного, но тот поток информации, который они создают, заставляет нас работать практически безостановочно. У нас внутри сайта есть собственная социальная микросеть, где одни пользователи добавляются в друзья к другим и следят за историей оценок друг друга, для этого есть удобная лента. Также тебе приходят различные интересные или важные уведомления, например, о выходе нового эпизода любимого сериала.

Каковы алгоритмы выставления оценок и рекомендаций на сайте?

Все довольно стандартно. Введена десятибалльная система, пользователи ставят оценки, у фильма формируется рейтинг. Есть специальные штуки, которые помогают блокировать накрутки и так далее. Хитрости начинаются на этапе рекомендаций, но и этот раздел пока находится в начальном варианте. Как раз здесь применяется искусственный интеллект, машинное обучение и прочее. Прямо сейчас мы его переделываем и улучшаем.

Ощущаете ли вы интерес со стороны рынка? Существует ли профессиональный запрос на полную базу фильмов с оценками зрителей?

Нам часто пишут актеры и прочие члены съемочных групп с просьбой обновить информацию о себе. Это пока не звезды первой величины, но нам все равно приятно, и мы всегда идем навстречу. Наверняка нас пока знают не все кинодеятели, но, к примеру, недавно у нас зарегистрировался Александр Акопов. Нам точно известно, что некоторые онлайн-кинотеатры используют наш сервис.

Вы можете раскрыть свои источники финансирования?

Есть несколько частных лиц, которые нас поддерживают, что позволяет проекту существовать на данный момент.

Какой объем вложений потребовался для запуска?

Мы – довольно экономные ребята, за пару лет пока потратили всего несколько миллионов рублей.

Ждать ли появления на сайте рекламы?

Да, в будущем, но она будет в максимально компактном формате, чтобы не отпугивать посетителей. Возможно, это будет аккуратная видеореклама или что-то подобное. Очень многие пользователи сами предлагают нам донаты, спрашивают, как можно перевести деньги. Мы пока не подключили эту опцию, но скоро, где-то в начале следующего года, наверняка это сделаем. Мы обсуждаем вопрос спонсорства с одним онлайн-кинотеатром, но пока не могу сказать, с каким именно.

Вы как-то вкладывались в продвижение? Какие шаги навстречу широкой аудитории вы предпринимали?

Особенно активно в этом направлении мы пока не работали, но делали несколько акций с блогерами в конце прошлого года. Пока наши приоритетные задачи – улучшить функционал на сайте и доработать мобильное приложение. Как только это закончим, сразу активизируемся по части рекламы.

На ваш взгляд, кто ваши основные конкуренты?

Наши конкуренты – такие небольшие компании, как Google, «Яндекс», Wikipedia и так далее. Мы хотим стать крупным сервисом, построенным вокруг данных о фильмах.

В вашем программном заявлении указано, что вам не нравится, как развиваются сайты о кино, что это не развитие, а деградация. Поясните это, пожалуйста.

Пару лет назад мы были молодыми и горячими (смеется). Сейчас эту реплику, возможно, стоит подредактировать. Она относится к сайтам-энциклопедиям о кино. К тому же IMDb, например. Он недавно полностью уничтожил страницы персонажей. Amazon решил, что они зрителям не нужны. Раньше ты мог пойти и посмотреть, в скольких фильмах и сериалах участвовал, например, Джокер, и какие именно актеры его играли, а теперь – нет. Киносайты все чаще перестают учитывать желания и потребности киноманов, а мы так делать не хотим. Мы хотим знать, понимать и слышать свою аудиторию.

Кто, кстати, ваша основная аудитория? Вы можете описать своего среднестатистического пользователя?

Наш сайт может быть полезен любому человеку, который интересуется кино чуть больше обычного пользователя Интернета. Кому интересно посмотреть рейтинг фильма, узнать фильмографию актера, составить список просмотров на будущее. Если брать статистику за лето, то за этот период наблюдался перекос в сторону женской аудитории, 52,5 процента против 47,5 процентов мужчин. По возрасту примерно 27 процентов аудитории приходится на сегмент 25–34 лет, второй сегмент по численности – от 18 до 24 лет, их 20 процентов.

Сколько посетителей приходит к вам ежедневно?

Не хочу пока раскрывать эти цифры. Могу сказать, что в сравнении с 2019 годом у нас наблюдается прирост в пять раз.

Как ваш проект пережил локдаун? Как самоизоляция отразилась на вашей посещаемости и активности сообщества?

Пережили отлично, все мы как работали из дома, так и продолжили работать, в этом смысле ничего не изменилось. А в плане трафика все выросло, конечно, сильнее, чем мы ожидали. Люди стали больше искать кино, больше вводить запросов в поисковые сети, все эти запросы приводили их к нам.

Можно ли сказать, что у вашего проекта есть миссия расширить пространство киноманской активности в России?

Не знаю, не уверен. Нам не важно, кто приходит на ресурс за информацией, киноман или нет. Нам хочется просто упростить жизнь людям, которые интересуются кино. Дать им удобный, классный сервис на компьютере или телефоне. Но мы, конечно, будем развивать проект вглубь и привлекать все больше киноманов. Кто будет готов помогать с обновлением базы данных, писать в дальнейшем какие-то материалы и прочее. Наш сайт существует, безусловно, для всех, но для киноманов – в особенности.

Сегодня многие замечают переизбыток контента. Насколько полно вам удается охватить онлайн-премьеры и сериалы?

С этим проблем нет, здесь у нас работа настроена. У Netflix и других кинотеатров всегда очень много информации по фильмам, так что наши активные пользователи всегда пришлют в базу необходимую информацию. Сложнее приходится с YouTube-контентом, среди которого сегодня появляется много интересного. Мы пытаемся отслеживать крупные YouTube-шоу, те же интервью Дудя или «Редакцию» Пивоварова, чтобы пользователи могли отмечать их в просмотрах, оценивать, комментировать и так далее. На странице фильмов мы публикуем кнопочки-ссылки на онлайн-кинотеатры, где их можно легально посмотреть. Это важный дополнительный плюс нашего сервиса. Платформ сегодня столько, что порой люди не понимают, где именно можно посмотреть тот или иной проект. Когда выходил сериал «Чики», у меня в ленте постоянно спрашивали, где его смотреть. Или, например, я сам был уверен, что ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС можно найти на Netflix, но в итоге Kinorium мне подсказал, что его нужно искать не там.

В какую сторону вы намерены развиваться? Планируете расширяться как база киноданных или будете двигаться в сторону мультимедийного портала?

Нам интересно нарастить массив сервисов вокруг выстроенной базы данных – оценки, рекомендации, отзывы, списки фильмов, социальные «фишки» и так далее. О мультимедийной части, собственных подкастах и прочем пока не задумываемся.

Рассматриваете ли вы продажу своего ресурса какой-нибудь крупной компании?

Нет, в ближайшем будущем мы не рассматриваем такой возможности. В команде есть люди, которым такая перспектива не понравится. Мы любим свое дело и хотим заниматься им максимально долго.

05.10.2020 Автор: Никита Никитин