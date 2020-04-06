Юрий Кириллов: «Кинотеатры, которые переживут этот кризис, будут чувствовать себя прекрасно»

БК продолжает обсуждать с экспертами отрасли текущее состояние проката, пребывающего в тотальной консервации. Как демонстраторам договариваться с арендодателями? Ждать ли кинотеатрам помощи от государства? Как изменится отрасль кинопоказа по итогам кризиса? Об этом и многом другом беседуем с экс-гендиректором сети «Формула Кино» Юрием Кирилловым.

Как вы советуете действовать кинотеатрам в текущей непростой ситуации?

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Точка. А чтобы спасать бизнес и себя самого, нужны голова и здравый расчет. Наша первейшая задача – экономить ресурсы. Разумным кажется начать с отказа от самых больших трат. Как простым людям стоит отказаться от дорогих покупок, так и кинотеатрам стоит пересмотреть бюджеты сверху вниз. Самая значительная статья расходов кинотеатра, которая составляет около трети от общей выручки, – это прокатная плата. Забудьте сразу! Не платите ни копейки, как это сделала объединенная сеть «Кино Окко». Я лично аплодировал их решению. На моей памяти они впервые среагировали быстро, проявив лидерские качества. Заметьте, не кинотеатры сделали первый ход. Сначала студии изъяли из графика все большие фильмы, по сути оставив кинотеатры на произвол судьбы. Студии сложно за это винить, они соблюдают свои бизнес-интересы. Но не платить прокатную плату – это тоже профессионально с позиции кинотеатров. Когда дым рассеется, тогда разберемся. Надеюсь, без обоюдных обид. Вторая значительная статья расходов, около пятой части выручки, – это аренда. Тут трудно давать универсальные советы. Могу лишь сказать, что кинотеатры оказались не единственными неплательщиками. Сейчас ни у кого нет денег на аренду, покуда торговые центры пустуют. Нужно честно признаться арендодателю и передать слова бывшего премьера: «Денег нет!» Причем я бы не скрывал, что деньги появятся не скоро. Выкладывайте на стол весь негатив. Никто никого не будет сейчас выселять или банкротить, иначе придется выселить 99 процентов арендаторов. Это как раз то время, когда можно и нужно договариваться на перспективу.

Желательно совсем отказаться от фиксированных платежей и переходить на процент с оборота, хотя бы до конца года, пока ситуация не стабилизируется. Покрутите свою бизнес-модель, посчитайте, какой процент с оборота вы потянете за аренду, и смело гните свою линию в переговорах с лендлордом. Уверен, что вас поймут и пойдут на уступки. Потому что доля аренды кинотеатра в общей выручке торгового центра – сущие копейки. Арендодателю выгоднее лишиться части аренды от кинотеатра, чем потерять в трафике, который генерирует кинопоказ. И, пожалуй, главное: всегда находитесь на связи. Нет ничего хуже «пропавшего» арендатора. Постарайтесь оплатить самые минимальные платежи, чтобы показать лендлорду свою надежность. Ему сейчас в сто крат сложнее, чем вам. В будущем это зачтется.

Третья часть расходов, и, наверное, самая болезненная – это люди и их зарплата. Тут любой бизнес оказывается перед непростым выбором. С одной стороны, сотрудники – самый ценный актив в любой компании. С другой – бизнес не в состоянии платить всем за простой. Что в первую очередь надо удерживать на плаву? Людей или сам бизнес? Неслучайно на Западе правительство помогает и бизнесу, и людям напрямую, буквально сбрасывая деньги с вертолетов. Только так можно спасти экономику. У нас последствия борьбы с эпидемией будут катастрофическими, потому что помощи ждать неоткуда. Будут массовые сокращения работников и зарплат, без этого никак.

Единственный совет, который я могу дать руководителям бизнеса: фонд зарплаты нужно сокращать с самых верхних позиций, то есть начинать с себя. Если директор или владелец киносети в первую очередь урежет свой оклад и откажется от остальных бонусов, ему легче будет разговаривать с коллективом. Иначе команду не удержать. Покажите всем пример социальной ответственности, потом вам легче будет производить сокращения. Во всяком случае, люди воспримут это менее болезненно. И далее по всему списку затрат действует принцип «всех впускать, никого не выпускать», то есть полнейшая консервация бизнеса. Никому не платим, но со всеми договариваемся.

Можно ли нам ждать каких-то реальных мер от государства по поддержке кинопоказа и других отраслей экономики? Или участникам рынка нужно рассчитывать только на себя?

Ситуация, в которой мы все оказались, действительно очень тяжелая. Причем это касается не только кинотеатров и не только нашей страны. Как известно, вся розничная торговля непродовольственными товарами «легла», торговые центры по всему миру обезлюдели. Опустели офисы, рестораны, кинотеатры, дворцы спорта, а люди заперты в своих квартирах. Соответственно, все отрасли экономики, которые завязаны на живые контакты с людьми (торговля, сервис, транспорт, туризм, общепит и прочее), переживают глубочайший кризис. В нашей стране эпидемия усугубляется падением цен на углеводороды. Нефть торгуется по ценам двадцатилетней давности, а стоимость газа бьет антирекорды середины 90-х. Это значит, что ресурсы правительства в ближайшей перспективе будут урезаны. Если Запад спасает экономику большими вливаниями денег, раздавая миллиарды населению и бизнесу, то у нашей власти для этого объективно нет средств. Хорошо, если хватит на помощь нефтяной отрасли и банковскому сектору, у которых сейчас начнутся колоссальные проблемы. Поэтому простым людям и кинотеатрам в частности надеяться на помощь правительства не приходится, что в принципе подтвердили первые шаги власти по спасению экономики от вируса. Денег дали копейки, и то не всем. А изымут в виде новых налогов на вклады и дивиденды много больше. Частный бизнес вообще прикончили, объявив оплачиваемые каникулы для всех. Только откуда взять деньги на зарплату для этого праздника, не сказали. Мы давно уже свыклись с мыслью, что «денег нет, но вы держитесь». Крылатая фраза Дмитрия Медведева сегодня приобрела особую актуальность. Для многих она должна стать прямым руководством к действию.

Насколько долго, по-вашему, все это продлится?

Самое ужасное, что никто пока не может предугадать, когда это закончится и как быстро мы сможем восстановиться. Ситуация с каждым днем становится все более напряженной. Еще пару недель назад всем казалось, что будет достаточно ограничить количество посетителей до пятидесяти человек, чтобы победить вирус. Сегодня кинотеатры закрыты совсем. Хотя, глядя на другие страны, уже месяц назад можно было предполагать, что быстро и легко это не закончится.

Каковы оптимистичный и пессимистичный сценарии в данной ситуации?

В бизнесе нельзя быть оптимистом или пессимистом. Ты всегда должен оставаться реалистом. И реалии жизни таковы, что мы пока даже не прошли пик эпидемии. Скорее всего мы в самом начале, судя по числу заразившихся. А значит, нас ждут как минимум два месяца социальной изоляции или даже больше. Соответственно, наши кинотеатры будут точно закрыты до лета, но быстрого восстановления после этого не произойдет. Потребуется еще пара месяцев, пока зритель вернется к обычной жизни. По этой причине голливудские студии поберегут большие картины до осени, то есть первые деньги кинотеатры начнут зарабатывать в последнем квартале. Я имею в виду не только наш кинопрокат, но и мировой.

Как стоит оценивать китайский опыт открытия кинотеатров? Ждать ли нам в момент возобновления работы площадок столь же настороженной реакции зрителей?

Этот опыт нельзя назвать положительным. Они как открыли кинотеатры, так тут же и закрыли. Дело здесь даже не в вирусе или зрителях – дело в контенте. Как сказал Билл Гейтс в 1996 году: «Контент – это король». Кто владеет контентом, тот определяет правила игры. Неслучайно онлайновые платформы-гиганты вкладывают миллиарды в производство сериалов. И наши тоже неплохо снимают. Китайцы открылись, а студии убрали фильмы из графиков. И что кинотеатрам показывать? Именно поэтому восстановление будет долгим.

Насколько независимый и российский контент будет привлекателен для зрителей летом, если голливудские фильмы не выйдут?

Это интересный вопрос. Наши продюсеры привыкли создавать себе тепличные условия, расчищая под себя самые хлебные окна проката. Вот теперь настало время и им проявить сознательность, так сказать, «тряхнуть патриотизмом». Окна для них будут самыми широченными этим летом. Конкуренции от проклятого Голливуда не будет никакой. Давайте, ребята, доставайте из загашников свои блокбастеры, покажите, на что вы способны. Раньше вам ФОРСАЖИ и МСТИТЕЛИ мешали. Теперь дорога открыта. А мы посмотрим, чего вы там наснимали за государственный счет. Но я за наших творцов не переживаю. Эти лазейки наверх знают, им точно казна поможет. А вот независимые прокатчики пострадают больше всех. У них и раньше дела шли неважно, а в условиях карантина они могут совсем загнуться. Весь контент приобретался за доллары, доллар взлетел, зритель ушел. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА или ПАРАЗИТЫ – на мой взгляд, одни из лучших фильмов последних лет, но и они, по гамбургскому счету, собрали немного. Поэтому даже суперкачественные проекты от независимых прокатчиков не способны вытянуть кассу. Летом надежда будет только на СТРЕЛЬЦОВА. Чем черт не шутит, а вдруг отечественное «выстрелит»? Ведь случалось же такое не раз.

Можно ли как-то оценить потери, которые уже понес рынок на текущий момент?

До середины марта, как известно, потерь не было никаких. Результаты были совсем неплохие. Потери только начинаются, а прогнозы ухудшаются с каждым часом. Буквально несколько дней назад я общался с владельцами кинотеатров, и мы пришли к консенсусу, что по году мы потеряем 20 процентов бокс-офиса, что для кинотеатров довольно болезненно, но не смертельно. Такие потери можно смягчить за счет отказа от развития и стройки, трат на маркетинг, рекламу, небольшого сокращения сотрудников и скидок на аренду. Выжить можно. Но сейчас уже видно, что один квартал у нас выпадает полностью, а еще один кинотеатры будут работать без приличного репертуара – если вообще будут. Пользуясь вашей терминологией оптимиста и пессимиста, мой годовой прогноз сейчас следующий. Вилка потерь по выручке варьируется от оптимистичных 30–35 процентов до 45–50 в пессимистичном сценарии. Такие потери ни одна сеть, даже самая сильная, не потянет. Я уж не говорю про независимых, особенно тех, у которых нет поддержки банков или родственника-олигарха.

Сколько, по-вашему, кинотеатров закроется в России по итогам карантина?

Выживут только те, кто быстрее всех сумел «законсервироваться», сберег ресурсы и смог договориться с партнерами по бизнесу и арендодателями. Надеюсь, что таких окажется подавляющее большинство, но четверть залов мы скорее всего потеряем. Для некоторых городов, как ни странно, это будет иметь положительный эффект. Я имею в виду те, в которых кинотеатров было настроено выше крыши, как, например, в моем любимом Питере или в нелюбимой Рязани.

Может ли измениться модель взаимодействия «кинотеатр – дистрибьютор» после кризиса? Выживет ли разделение выручки 50 на 50 или кинотеатры первое время могут рассчитывать на что-то большее?

Нет, ничего не поменяется, ожидания кинотеатров напрасны. Я слежу за работой западных киносетей, их акции торгуются на бирже, и все результаты есть в открытом доступе, так как они обязаны их публиковать. Так вот, доля отчислений за прокатную плату у наших коллег в Америке или Европе сопоставима с нашей. Никакая студия не будет специально под нас перекраивать правила игры, как бы нам этого ни хотелось. Сейчас ведь все оказались в равном положении. Думаете, Disney легче? Их акции на бирже упали почти наполовину. Скажите спасибо, что они не просят поднять прокатную плату. Но здесь я, пожалуй, промолчу, а то вдруг кто-то из дистрибьюторов воспользуется моим советом (смеется).

Можно ли прогнозировать резкий рост спроса на онлайн-контент в текущих условиях? Могут ли как-то кардинально измениться модели выпуска релизов после окончания пандемии?

Мне кажется, тема противостояния онлайн- и офлайн-просмотров несколько преувеличена. Кинотеатры – не конкуренты онлайн-платформам, как и McDonald's не конкурирует с «Пятерочкой». Кино – это такая же пища, только духовная. Есть контент, который удобно смотреть на домашнем экране, лежа на диване. Такой контент массово производится в виде сериалов. Тихое, спокойное кино, требующее вдумчивого, длительного просмотра. Для кинотеатров снимают совсем другое кино, более зрелищное, рассчитанное на огромный экран и соответствующий звук. Это два разных типа просмотра, две разные эмоции. Я не вижу смысла отказываться от одного в пользу другого. Более полувека во всех домах есть обычное эфирное телевидение, где показывают в том числе разные фильмы. А рядом прекрасно работают кинотеатры. Почему никого не заботит конкуренция с телевидением? Точно так же мы не должны беспокоится об онлайн-платформах. В Голливуде умеют считать деньги. Какой продюсер добровольно откажется от сотен миллионов, которые он получит от театрального проката? Поэтому окна и очередность выпуска фильмов соблюдаются. Сначала получили выручку в кинотеатрах, потом – от Netflix и Amazon, и так далее по цепочке. Выжимают все до цента со всего мира. Ничего личного, просто бизнес. Правда, сейчас люди во всех странах сидят по домам, и студии пытаются экспериментировать с премьерами даже больших фильмов на онлайн-платформах. Это временное явление, своеобразный форс-мажор, который закончится вместе с вирусом. От денег, которые зарабатывают кинотеатры, никто отказываться не будет. Волнения напрасны.

Какие уроки мы сможем извлечь из кризиса?

Я сейчас, возможно, скажу парадоксальную вещь, пусть на меня не обижаются коллеги. Этот кризис и без всяких вирусов назрел в нашей отрасли. Мне много приходилось разбираться с балансами киносетей, во всяком случае, первую пятерку крупнейших я знаю довольно неплохо. У всех одна и та же «люксоровская» болезнь. Сети сильно закредитованы. А когда вы имеете большие долги перед банком, у вас нет права на ошибку. Любое неверное решение менеджмента, отсутствие приличных фильмов в репертуаре или кризис, как сейчас, – все это превращает прибыль в убытки, и вы не в состоянии расплачиваться по кредитам. Именно это произошло с «Люксором» без всякой эпидемии. Но пока кинотеатры работали в обычном режиме, никто не просчитывал риски, хотя стрессоустойчивость сетей была на крайне низком уровне. Стоило выручке упасть на 10 процентов, и киносеть уходила под воду. Вот сейчас самое время перезапуститься и взглянуть на бизнес-модель трезвым взглядом. Я в первую очередь крупные сети имею в виду. Хватит уже шиковать и каждый раз менять вывески. Для меня первый признак больших проблем киносети – это смена вывесок. Значит, все другие варианты уже опробовали, ничего не помогает, остается только вывески менять. Многое должно поменяться. Будут банкротства и смены собственников. Сами собственники по-другому оценят менеджмент, а у менеджмента спадут розовые очки, и все вернется в нормальное русло.

Как в целом изменится наша киноотрасль после эпидемии? Что больше никогда не будет прежним?

Нам нужна была подобная встряска, чтобы обновиться. В последнее время кинотеатры немного буксовали. Развития практически не было, так как отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства, который наблюдался в начале 2010-х годов. В последнее время прирост залов осуществлялся в основном на государственные дотации по программе развития кинопоказа в малых городах. Открыли чуть ли не тысячу новых площадок. На бумаге получился рост количества залов около 20 процентов, а по факту они добавили в бокс-офис 2-3 процента выручки. Бизнеса там нет никакого, и непонятно, кто на себе это будет тащить. Модель не «летает» и требует пересмотра. Еще одна проблема, которую надо решить, – консолидация отрасли. Смотрите, в Америке или в Европе на долю трех крупнейших киносетей приходится две трети кассовых сборов. У нас этот показатель почти в три раза ниже. Кинотеатры разрознены, с той же росписью творится непонятно что. Предполагаю, что этот кризис даст хороший импульс для дальнейшей консолидации отрасли, которая вроде началась совсем недавно с объединения двух лидеров, но затихла в последнее время. Не удивлюсь, если в скором времени два нынешних лидера опять объединятся, в смысле КАРО и «Кино Окко». У них одинаковая бизнес-культура, они вместе делят основные рынки Москвы и Питера, и, кстати, менеджмент между собой перемешался. Смотришь – вроде вчера человек числился в «Кино Окко», а сегодня он уже в КАРО, и наоборот. Поэтому как честным людям пора прийти в загс и официально расписаться (смеется).

Есть ли вероятность того, что какая-то часть аудитории уже точно никогда не вернется в кинотеатры?

Я по этой части большой оптимист. Вернутся все. И жизнь вернется в привычное русло. Но это касается западных рынков. Сейчас с вирусом борются с помощью денег. Вирус уйдет, деньги останутся. Поэтому все активы быстро восстановятся и попрут вверх. Голливуд будет снимать еще больше, еще масштабнее, еще лучше. У людей станет больше денег, чтобы всю эту продукцию потреблять как в онлайне, так и в обычных для нас форматах. Кинотеатры никуда не денутся, всем хватит места. У нас, в России, чуть другая ситуация. Разница с Западом в том, что у народа станет меньше денег. Намного меньше. Доходы казны от подешевевшего сырья обмелеют. Для определенной прослойки в радиусе ста метров от Кремля ничего не изменится, их спасут. А у обычного народа доходы сократятся. Поэтому сборы от кино в общей массе будут ниже процентов на 10 в ближайшие несколько лет. Но тут есть и положительный момент. Из-за того, что количество экранов в стране сократится на четверть, сборы на один кинозал скорее всего возрастут. То есть те киносети и отдельные кинотеатры, которые переживут этот кризис, будут чувствовать себя очень здорово. Подчистят балансы, избавятся от шелухи, научатся наконец работать правильно. Вирус не вечен. Все будет прекрасно.

06.04.2020 Автор: Никита Никитин