Надежда Котова: «В США прямые трансляции из «Метрополитен» смотрят около 70 тысяч зрителей. А мы пока на уровне 3-4 тысяч»

По итогам первого полугодия в топ-15 дистрибьюторов неожиданно попала компания CoolConnections, занимающаяся организацией кинофестивалей и показами на большом экране театральных постановок, оперы, балета, концертов, сериалов. Альтернативный контент все больше занимает умы игроков индустрии по всему миру – одно из самых популярных мероприятий на недавнем CineEurope, например, было посвящено именно этой теме. Российских показчиков в необходимости пристальнее присматриваться к подобному контенту пока убеждают только избранные кейсы – например, январский концерт BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEOUL, собравший в 300 кинотеатрах кассу в 61,8 млн рублей. 7 августа CoolConnections выпустило новый проект с участием южнокорейского бойз-бэнда. Наканун этого события мы поговорили с генеральным директором компании Надеждой Котовой о будущем релизе и текущем состоянии рынка.

По нашим данным, на 30 июня CoolConnections замыкает топ-15 дистрибьюторов России со сборами в 86,8 миллионов рублей и ростом на 123% к показателям прошлого года. При этом в силу специфики нашего издания мы учитываем не весь контент, который вы выпускаете. Какой рост показывает компания за последние годы по вашим собственным подсчетам?

Наши сборы в России за период с января по 30 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 83 процента – почти в два раза. Самый значимый прирост показал уже традиционный для нас контент – балет: почти 25 процентов. Объем показов фестивального кино при этом значительно сократился.

Мощный вклад в кассу компании в этом году внес концерт BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEOUL. Какие проекты в ближайшее время могут повторить этот успех?

Спектакль ГАМЛЕТ: КАМБЕРБАТЧ в ближайшее время перекроет успех BTS, но на то, чтобы собрать аналогичную кассу, ушло гораздо больше времени. Из уже анонсированных проектов нашей компании кассовыми, безусловно, будут новый релиз BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ и новый концерт МИЛЕН ФАРМЕР 2019 В КИНО.

Какие у вас ожидания от бэкстейджа BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ? Как по сравнению с концертом идут предпродажи билетов в кино там, где они уже открылись?

Ожидания более чем оптимистичные. На этом проекте иные правила показа, окно действия прав увеличено. Выбор сеансов для поклонников группы шире, поэтому предпродажи стартовали не так лихо, как в первый раз, но мы уверены, что результаты будут выше. Уже на старте подключилось больше кинотеатров, и переговоры с площадками активно идут.

К выходу BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ вы начали акцию, благодаря которой фанаты коллектива в своих городах могут собираться в группы и запускать процесс вашего взаимодействия с местными кинотеатрами. Как часто вы пользуетесь аналогичным механизмом?

Это наша стандартная практика, которая очень помогает в работе с кинотеатрами. Впервые масштабно мы ее применили, когда букировали показы юбилейной серии «Доктор Кто» в 2013 году. Вся история нашей компании построена на тесном взаимодействии с публикой. Наша политика – не утверждать, что ей не нужно, а удовлетворить ее запросы. В большинстве случаев кинотеатры идут навстречу зрительской активности. Но иногда, правда, возникает ощущение, что ты – старик из сказки Пушкина, и сварливая старуха бесконечно отправляет тебя к синему морю: в нашем случае – за зрителями.

Каково, на ваш взгляд, текущее состояние рынка альтернативного контента в России?

Приятно, что количество альтернативного контента на российском рынке за последний год увеличилось, появляются новые участники, новые направления. Все это помогает развивать показы, особенно в регионах, где кинотеатры открывают для себя новую аудиторию и привлекают новых зрителей. Показ BTS спровоцировал новую волну интереса к альтернативному контенту, в очередной раз доказал, что есть сегменты аудитории, с которыми кинотеатры вообще никогда не пересекались. И теперь они более лояльно относятся к контенту, который им не знаком. Так что мы намерены двигаться дальше и предлагать новое всем партнерским площадкам.

Как вы оцениваете аудиторию альтернативного контента в нашей стране в количественном выражении? Есть ли у такого контента неохваченная публика и перспективы для роста?

Оценить аудиторию альтернативного контента в целом по стране нереально. Концерт BTS посмотрело порядка 150 тысяч зрителей в России. Но по факту фанатов этой группы в разы больше. Не важно, о чем мы будем говорить – опера, балет, театральные постановки, «Золотая маска» в кино» – во всех направлениях есть перспективы для роста. Возможности для этого в данном случае зависят не только от контента, но и от зрительского опыта непосредственно в кинотеатре: качества кинопоказа, транспортной доступности, вежливости персонала, настроек оборудования. К сожалению, есть случаи, когда какие-то технические проблемы с проекцией площадки не могут решить годами. Почему мы об этом знаем? Потому что мы в очень близком контакте с нашими зрителями, во многих городах у нас есть волонтеры. Для нас это довольно трудоемкая задача – решать проблемы на местах. Бывают очень неприятные ситуации с неплатежами кинотеатров, когда мы вынужденно отключаем площадку, при этом фактически лишая зрителей возможности увидеть спектакли сезона в их городе.

Может ли альтернативный контент стать точкой роста, помочь вернуть зрителей в кинотеатры и привести новую аудиторию? Или же эта история всегда будет нишевой?

Во всем мире к альтернативному контенту относятся как к нормальной современной практике кинопоказа, вопрос to be or not to be? не стоит в принципе, нет такой повестки. В Северной Америке каждую прямую трансляцию из «Метрополитен» смотрит порядка 70 тысяч зрителей, а мы пока на уровне 3-4 тысяч билетов. Точкой роста кинохождения станет уважение к зрителю и его интересам, репертуарное разнообразие и качество услуг, которые публика получает непосредственно в кинотеатре – в процессе выбора проекта и покупки билета.

Оправдываются ли трудозатраты кинотеатров на продвижение альтернативного контента и работу с особенным зрителем?

Конечно, оправдываются, любые усилия дают результат. Есть кинотеатры, где альтернативный контент – очень серьезная часть кинопоказа, и наши сеансы идут практически каждый день. Но таких немного. В настоящее время в постоянном режиме порядка 130 кинотеатров в России показывают театральные постановки.

Трудно ли начинать сотрудничество с новыми площадками?

Трудно начинать работу с кинотеатрами, которые в какой-то момент решают, что теперь альтернативный контент для них – это «точка роста», а после второго показа, сравнивая результаты с Marvel, они заканчивают эксперимент, доказав себе, что были правы все эти годы: «Это никому не нужно в нашем городе». Если в целом говорить о ситуации со зрителями в России, я бы отметила, что основная особенность – это отсутствие у них веры, что кинотеатры покажут им то, что им интересно. В кинотеатры идут за привычным набором, как в фастфуд. Когда альтернативный проект расширяется географически, самая сложная задача – это в кратчайшие сроки выходить на активную целевую аудиторию. Даже в городах-миллионниках зрители не верят, что им это покажут.

Как рынок событийного кинопоказа в России изменился с принятием закона о фестивалях? Как изменился ваш бизнес?

Для нас сам процесс изменения законодательства в прошлом году оказался сродни стихийному бедствию. У нас были запланированы наши ежегодные фестивали, программу которых пришлось сокращать и не вывозить их в города. В этом году мы продолжаем переживать последствия – в первую очередь связанные с недостаточной осведомленностью рынка о сути поправок к закону. Министерство культуры вместо фестивалей ввело новое понятие «межгосударственное сотрудничество», под которое фактически попадают все наши национальные фестивали и отдельные кинособытия. В принципе, нам в реестр с национальными фестивалями попадать вроде и не нужно, но российские дистрибьюторы не готовы теперь давать картины в программу смотров, если они не внесены в реестр. В итоге мы подали документы на все наши фестивали, и в настоящее время реестр уже опубликован, все наши мероприятия в нем. Но теперь уже у дистрибьюторов встал вопрос: правомерно ли продавать билеты на фестивальные фильмы, которые впоследствии окажутся в кинотеатрах, но которые на момент проведения фестиваля еще не получат прокатное удостоверение? К счастью, компаний, юристы которых не видят проблем с продажей билетов, больше. Но нас в данном случае волнует не статистика, а фильмы, которые фестивали теряют в программе. В настоящее время мы готовим запрос в министерство культуры с просьбой прояснить ситуацию для рынка.

Как вы сейчас работаете с театральными показами, с трансляциями – получаете прокатные удостоверения? Как вы, например, показывали фильм ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ?

Для театральных показов, трансляций, концертов получать прокатное удостоверение необходимости нет. Сразу после принятия нового закона, столкнувшись с нежеланием некоторых кинотеатров вникать в нюансы законодательства, мы запросили у министерства культуры разъяснительное письмо, которое и получили. Копию этого письма мы отправляем кинотеатрам в случае возникновения вопросов. Фильм Питера Джексона ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ мы показывали в рамках межгосударственного сотрудничества с посольством Великобритании в России, и для меня это одно из самых ярких событий года. В 2019-м, кстати, мы готовим юбилейный, двадцатый фестиваль «Новое британское кино».

С какими результатами вы закончили театральный сезон? Каковы ваши планы на будущее?

В этом сезоне у нас запустился и успешно прошел цикл оперных и балетных лекций перед показами «Ключ к спектаклю». В репертуаре появилось много постановок известных театральных режиссеров, и зрители очень живо на них отреагировали. Мы продолжаем расширять список театров, с которыми сотрудничаем: в рамках Летнего театрального фестиваля покажем спектакль «Братья Карамазовы» Театра балета Бориса Эйфмана. Планов много, работаем над их реализацией.

12.08.2019 Автор: Анна Багрова