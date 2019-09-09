Валерий Купеев: «Чтобы наш контент продавался за границу, нужно менять восприятие России»

С 13-го по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Синепозиум AFCI, форум международной ассоциации кинокомиссий. О его впечатляющей программе и значении для индустрии мы поговорили с генеральным директором «Русского Офиса Кинокомиссий», организатором мероприятия Валерием Купеевым.

Расскажите, пожалуйста, о Синепозиуме. Проходили ли в России подобные мероприятия ранее?

Форум впервые проходит в России, и, на мой взгляд, мероприятий такого уровня ранее не проводилось в принципе, потому что у нас на площадке собрались крупные компании со всего мира – HBO, Netflix, Blumhouse Productions, PlayStation Productions и Universal Studios.

Почему AFCI впервые пришла с мероприятием к нам? Gовлиял ли прошлогодний приезд президента организации Джесс Коноплиа на это решение?

Да, безусловно. Международная ассоциация кинокомиссий существует уже давно. Сейчас она активно развивается – у нее новое руководство и новый наблюдательный совет, который состоит из представителей всех крупных мейджорских компаний США, а также платформ. Я хотел бы, чтобы наши кинокомиссии смогли вступить в эту ассоциацию. На данный момент ее членами являются только «Русский Офис Кинокомиссий» и Московская кинокомиссия. Общими усилиями мы активно двигаемся вперед. И несколько поступательных шагов, которые мы делали совместно с ассоциацией, позволили привезти мероприятие в Петербург. В марте 2018 года на Московский культурный форум приезжала Джесс Коноплиа, поздравила столицу России с запуском кинокомиссии. Затем, в сентябре, наша организация проводила бизнес-тур для российских компаний, в котором участвовали «Среда», СТВ, CineLab, «ФМП Групп», КИТ. Мы за тот приезд посетили семь крупных студий. Следующий шаг был в ноябре, когда мы с Российским экспортным центром привозили представителей голливудских студий сюда – приезжали люди из Sony, Warner Bros., независимые продюсеры. Это позволило создать критическую массу доверия между организациями с тем, чтобы AFCI выбрала Россию как следующую точку проведения форума.

Почему городом проведения Синепозиума стал именно Санкт-Петербург?

В Санкт-Петербурге с 9-го по 13 сентября проходит генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ЮНВТО. И администрация города в лице Евгения Панкевича, главы комитета по туризму, обратилась ко мне и сказала, что северной столице нужно важное мероприятие, которое объединит кино и туризм. Учитывая, что кинотуризм – это развивающийся в России тренд, именно проведение Синепозиума на стыке с генеральной ассамблеей позволило обе задачи закрыть. Ну и к тому же Санкт-Петербург – очень кинематографичный город.

Насколько кинокомиссии действительно могут помочь туризму?

Во всех вопросах главное – грамотный менеджмент. Многие страны по крупицам развивают точки притяжения туристов. Мы этого пока не умеем. Съемки «Игры престолов» очень сильно экономически помогли Исландии, стране с населением в 360 тысяч человек. Туда стали приезжать туристы. И, как это ни парадоксально, экономисты связывают увеличение туристического потока с тем, что местная крона укрепилась по отношению к доллару на 15 процентов. Есть избитый пример «Игры престолов» в Хорватии, а съемки в Ирландии – это самый яркий прецедент грамотного подхода к развитию бизнеса и туризма. Об этом нам на Синепозиуме расскажет Эндрю Рид, глава Northern Ireland Screen. Но вы и сами можете вспомнить, почему хотите ехать в Париж или Нью-Йорк – вы видели эти города на фотографиях и в кино. В Россию туристы приезжают в первую очередь ради Кремля, но задача кинотуризма – развить и другие локации. Поэтому кинотуризм – это так называемый soft power, возможность улучшить имидж страны и показать, чтомы многогранны. Это как никогда важно именно сейчас – нешаблонное мышление и представление о России.

Какими мероприятиями вы заполните четыре дня форума?

Основная деловая программа пройдет 13-го и 14 сентября. В ней будет затронут широкий круг тем: это и европейские копродакшны вне международных конвенций, и гендерный баланс в кинопроизводстве, две панели по теме бума производства контента – HBO и Legendary расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются крупные студии и платформы в связи с возросшим запросом на создание контента. Вторая панель будет посвящена тому, как сама индустрия справляется с запросом на контент, как местные студии и кинокомиссии отрабатывают увеличение запроса на производство и урывают лакомые кусочки этого торта. Еще мы поговорим о том, как работать с азиатским рынком. Очень интересная панель по игровой индустрии – на стыке кино и игр. У нас заявлено участие руководителя Sony PlayStation Productions. Он впервые выступит за пределами США в новой должности главы компании, которая будет заниматься экранизацией игровых франшиз PlayStation, расскажет про планы организации. Будет и глава Ukie, британской Торговой палаты по игровой индустрии Джо Туист, она расскажет, как развивать игровые и интерактивные индустрии. 15 сентября пройдет обзорная экскурсия для делегатов и иностранных VIP-гостей, мы покажем им город во всем его великолепии. 16 сентября состоится традиционная закрытая встреча AFCI, на ней всегда обсуждаются инсайдерские вещи – в организацию и стоит вступать, чтобы получать такую информацию первыми. Представители крупных компаний будут в первую очередь спикерами на наших мероприятиях. Также у нас есть несколько специальных встреч один на один с представителями российской индустрии, в середине дня 14 сентября пройдет нетворкинг-ланч, будут и вечерние приемы.

Каков состав участников Синепозиума?

Количество участников еще уточняется. В основной массе это представители кинокомиссий со всего мира, от Новой Зеландии до США. Это и удивительно, и приятно – получается, наша программа и спикеры настолько сильны, что и американские кинокомиссии тоже проявили интерес и захотели проделать долгий путь, чтобы пообщаться с коллегами и с самими спикерами. В целом нас посетят представители более чем тридцати стран.

Ваш официальный партнер – форум и выставка «Кино Экспо». Как будет организовано сотрудничество с ним?

Благодаря близости по датам у нас получается некая неделя контента, где мы покрываем вопрос производства, а «Кино Экспо» – дистрибуции. «ЭкспоФоруму» также интересно заявлять о себе за границей, и они заинтересовались Синепозиумом. Поэтому наш Meet the Execs как раз будет проходить на площадке «Кино Экспо». Также именно там мы планируем организовать дополнительную миксовую панель 16 сентября – тему объявим позднее. Думаю, на этой панели у нас будут очень интересные спикеры.

Какой выхлоп вы ждете по итогам Синепозиума?

Моя задача в том, чтобы в Питере увидели новую сторону российской индустрии, наши компании, ресурсы, локации и прочее. Тем более что сейчас активно стоит вопрос о рибейтах. Надеемся, что на мероприятии мы кое-что расскажем и об этом. И я бы хотел, чтобы наша индустрия понимала: для того, чтобы наш контент производился в копродукции с другими странами или продавался за границу, нужно, чтобы восприятие России сильно изменилось. И начинать надо с производства, показывать наш уровень, так называемый physical production. К нам едут представители студий, в том числе старшие вице-президенты из направления physical production. Это люди, которые определяют, где будут проходить съемки проекта. Если, как говорится, театр начинается с вешалки, то здесь взаимодействие начинается с понимания уровня производственных мощностей, развитости индустрии. Сейчас мышление очень стереотипное – студии спрашивают, можно ли получить разрешение снимать на частной собственности, как обстоят дела с безопасностью, с питанием. Когда студийные боссы высокого ранга видят, что проблем по сути не так много, они делятся своими впечатлениями с коллегами, становятся нашими амбассадорами по продвижению России внутри индустрии. Поэтому очень важно красиво и правильно преподнести страну, чтобы в дальнейшем к нам приезжали на съемки, развивались совместные проекты.

Как обстоят дела с кинокомиссиями в России?

У нас сейчас есть тренд на их развитие. Но для меня важнее, чтобы количество перерастало в качество. Честно говоря, некоторые кинокомиссии по факту таковыми не являются, потому что не хватает знаний о том, как работать. Деятельность кинокомиссий – это в первую очередь правильный менеджмент и знание иностранных языков, потому как это миф, что все происходит только в Москве и Санкт-Петербурге. Да, основная часть съемок проходит там, но мне периодически поступают запросы от иностранных компаний и на другие регионы, и я хотел бы быть уверен, что регионы способны отработать эти запросы и предоставить необходимый сервис. Важно понимать, что кинокомиссия – некоммерческая организация, потому что некоторые пытаются создать кинокомиссии в регионах, чтобы заработать. Это неправильно. Кинокомиссия должна работать на регион и на государство. Я бы сказал, что кинокомиссии в России появляются и развиваются, это, безусловно, интересно регионам, но важно учиться и узнавать. И возможность это сделать сейчас будет. Надеемся, что у нас на Синепозиуме появятся новости по кинокомиссии Санкт-Петербурга. Парадоксально, но ее покане существует в полном понимании этого слова.

Как кинокомиссии соотносятся с рибейтами, где грань между этими понятиями?

Темы близкие, но грань между ними очень четкая. К сожалению, у нас все мешают в кучу, и я надеюсь, что Синепозиум поможет разделить понятия. По идее, кинокомиссии должны на месте рассказывать компаниям четко от и до, как работает система рибейтов, информация должна быть на сайте. Организация, претендующая на получение возврата, должна четко понимать, как будет проходить процесс. Тогда регион станет интересен. Но скажу вам честно: пока мы не можем заявлять о системах рибейтов в регионах для иностранцев, потому что они им недоступны и пока недостаточно прозрачны. Еще есть над чем работать. Рибейты, которые появляются в регионах, доступны только для российских компаний. Я думаю, что мы должны несколько менять психологию и учиться у других. Не нужно быть вещью в себе и запускать систему рибейтов, просто чтобы заявить об этом в новостях. Интересно создавать что-то качественное и перенимать опыт Италии, США, Венгрии, Великобритании. Сейчас мы плотно работаем с министерством экономического развития, министерством культуры и РЭЦ над созданием федеральной системы рибейтов, привлекли иностранных специалистов, очень плотно погрузились в вопрос. Еще я хотел бы добавить, что у нас в России почему-то прижилось слово «рибейт», хотя во всем мире используют термин incentives, который по сути в переводе означает «мотивация» или «поощрение». Нужно правильно воспринимать рибейты. Их задача – помочь индустрии. Не просто выделить иностранцам денег, чтобы они сняли здесь огромный проект Marvel, а мотивировать использовать наши ресурсы более качественно, нанимать больше людей из местной индустрии. Мы этот мировой опыт тоже учли, надеемся, что федеральные рибейты будут работать по лучшим стандартам.

Каковы главные успехи российских кинокомиссий на сегодняшний день, какие проекты сняты?

Пока достаточно ярко себя проявляют Москва и Приморский край, но я очень надеюсь, что это изменится, есть хороший плацдарм – Калининградская область, наш самый западный регион, который может стать отличной точкой притяжения, особенно учитывая введение электронных виз для иностранцев. Интерес к стране есть. В частности, активно обращаются небольшие иностранные съемочные группы. На данный момент самые заметные проекты – телесериал «Джек Райан» от Amazon, над которым здесь работал Bazelevs, совсем немного «Чернобыль» (в России – совместно с кинокомпанией «Водород»), но тут важен сам факт, потому что если студия уехала довольной, значит, она обязательно приедет еще раз. Еще в России снимали фильм Дэнни Бойла YESTERDAY. На Дальнем Востоке снимается много крупных китайских и корейских проектов. В Приморском крае действительно очень качественные, знающие специалисты, люди, понимающие, как работает кинокомиссия, и благодаря их деятельности интерес к региону растет. И, кстати, подтверждение, что Санкт-Петербург интересен для иностранных студий – совместный проект HBO и Sky «Екатерина», который приезжал туда на съемки на две недели. Вообще русская тематика сейчас в тренде.

В чем конкретно заключается преимущество России перед соседними странами, где рибейты больше, а условия понятнее?

У России есть сразу несколько преимуществ. В первую очередь это экономическая составляющая – курс рубля к иностранным валютам за последние несколько лет снизился, мы теперь намного дешевле, чем Европа и, очевидно, США и Великобритания. Мы разнообразны с точки зрения локаций как на микро-, так и макроуровне. Если брать Россию в целом, то у нас одиннадцать часовых поясов, пять климатических зон, множество различных природных зон – от гор до пустынь и морей, холодных и теплых, при должной инфраструктуре есть где разойтись. У нас разнообразные города, где можно найти разную архитектуру. Что касается инфраструктуры, то в больших городах она позволяет разместить съемочную группу в хороших отелях и кормить ее в ресторанах. Наша инфраструктура с точки зрения развитости, особенно после чемпионата мира по футболу, точно не хуже, чем в соседних странах – той же Венгрии или Чехии. Опять же, сравните Санкт-Петербург и Москву с городами Восточной Европы, и вы поймете, в чью пользу будет сравнение. Да, нам есть над чем работать. В частности, остро стоит вопрос с визами и НДС для иностранцев, но, похоже, государство это понимает. Думаю, через пару лет с этим точно станет проще.

В каком состоянии находятся мировые кинокомиссии? Какие из них наиболее загружены?

Кинокомиссии в разных странах появились намного раньше, чем у нас, и функционал там намного шире. Очень интересный горячий пример – это, на удивление, кинокомиссия Апулии, маленького региона в Италии, который крайне эффективно распоряжается теми ресурсами, что у него есть. Warner Bros. там активно снимает ЧУДО-ЖЕНЩИНУ, там работает Кристофер Нолан. И это не случайность и не природные красоты региона, а именно менеджмент. В Апулии нет крупных студий, но есть небольшие студийные пространства. Все сделано так, чтобы снимать там было удобно. Если проект приезжает в регион, то офисные помещения для администрации иностранного продакшна предоставляются бесплатно. При кинокомиссии Апулии есть фонд, который отвечает за региональные рибейты и очень эффективно занимается менеджментом в этом ключе. Вся эта система прозрачна и понятна. Мы брали их пример за основу при разработке федеральных рибейтов. Также некий эталон – Британская кинокомиссия, которая существует не первый десяток лет. Великобритания сейчас – основной европейский продакшн-центр. Все понимают важность кинокомиссии в индустрии, это не бедный родственник, а имиджевый проект и мощный инструмент, лоббирующий интересы страны и городов как за рубежом, так и внутри. Главами кинокомиссий и наблюдательных советов становятся весомые люди из индустрии. Это тоже отличная ролевая модель для нас.

Сейчас действие блокбастеров все чаще происходит не только в США, но и в других странах, порой довольно необычных. Понятно, что таким образом продюсеры стараются расширить аудиторию фильма, но как еще вы можете объяснить этот тренд?

Вообще это объясняется, с одной стороны, рибейтами, а с другой – качеством и комфортностью работы в той или иной стране. Если в стране есть рибейты, но они работают непонятно как, это сразу вызывает вопросы и привлекает меньше иностранцев. Если рибейты есть, но нет инфраструктуры, или, что еще хуже, она плохая, то компаний тоже приезжает меньше. Порой даже если в стране нет рибейтов, но развитая инфраструктура, это привлекает крупные компании, хорошие европейские проекты. Но, конечно, лучший вариант – когда есть и то, и другое. Так качественно система рибейтов выполнена в наиболее развитых странах, и мы видим их на экранах. Если вы обратите внимание, то сейчас много говорят о том, как часто Marvel снимает в Лондоне, а Netflix – в Венгрии, подспудно продвигая образы стран. Это происходит благодаря тому, что там есть рибейты и есть студийная инфраструктура. Компании приезжают на долгие периоды снимать в павильонах и часть проекта, зачастую меньшую, снимают на натуре. Таким образом развиваются экономика, индустрия и имидж. Нам надо задуматься над тем, чтобы к нам приезжали не на три-четыре дня, а на студийные съемки. И мы убьем сразу двух зайцев – съемочные группы будут заняты долго, и при этом обязательно иностранцы станут снимать на натуре, потому что это одно из условий получения рибейтов. Поэтому я и говорю, что главная задача этих возвратов – мотивировать, чтобы снимали и в студии, и на натуре, и чтобы все развивалось равномерно.

09.09.2019 Автор: Аня Корниенко