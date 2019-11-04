Ксения Леонтьева: «Нехватка мультиплексов тормозит развитие рынка в Беларуси»

Компания «Невафильм» выпустила годовой отчет о четвертом по размерам рынке СНГ – Беларуси. В исследовании представлены его особенности, эксклюзивная информация о прокатчиках, киносетях, распределение сборов и кинотеатров по регионам, а также топ-100 фильмов белорусского проката за последние два года. Один из авторов отчета, ведущий аналитик «Невафильм Research» Ксения Леонтьева рассказала БК о специфике рынка соседней страны, его достижениях и проблемах.

Как вы в целом оцениваете современный белорусский рынок кинопроката? В частности, если сравнивать с другими рынками СНГ?

Этот рынок традиционно занимает третье место среди изучаемых нами территорий после России и Казахстана. Если добавить Украину, то четвертое. Традиционно эти рынки располагаются друг за другом со значительным сокращением объема: Казахстан в два раза меньше Украины, а Белоруссия в два раза меньше Казахстана. По итогам 2018 года объем рынка Белоруссии составил 21 миллион долларов, посещаемость достигла 7 миллионов. Этот рынок весьма специфический из-за преобладания в сфере кинопоказа государственного сектора. Речь идет о кинотеатрах, которые сохранились еще с советских времен и работают примерно по тем же самым принципам, так как ежегодно получают госсубсидии на закупку фильмов. Для белорусского рынка очень характерен выкуп картин у дистрибьюторов за фиксированную цену, особенно это развито в регионах. Минск работает более или менее на процентовке. У государственных кинотеатров есть цель освоить бюджет, чтобы в следующем году им его снова выделили. При этом у них нет особой задачи окупить его. Главная характеристика, которая интересует органы, раздающие субсидии, – количество посещений. В связи с этим государственная статистика отличается от той, которую фиксируем мы, потому что эти кинотеатры привыкли отчитываться по числу посещений. А поскольку этот показатель целевой, то его стараются всячески увеличивать. В частности, если фильм слишком длинный, количество зрителей умножают на два. Считается, что это две серии и в два раза больше посетителей. Поэтому по официальной статистике в прошлом году было 8,6 миллиона посещений, а у нас – около 7 миллионов. Средняя цена билета в Белоруссии ниже, чем в России или Казахстане: в Белоруссии это 3 доллара, в России – 4 доллара. Также специфику рынка составляет то, что в государственных кинотеатрах, как правило, один-два зала – они большие, с высокой пропускной способностью, но понятно, что далеко не всегда бывают заполнены. Таким образом, при показе блокбастеров белорусский рынок может выиграть у каких-то других, так как эти залы на несколько сотен мест заполняются полностью. При этом мультиплексы характерны только для Минска, где первые восьмизальники открылись только в 2015-2016 годах. Это приводит к тому, что в государственных кинотеатрах в регионах показывают очень мало фильмов. Только с ростом киносети Минска и появлением мультиплексов стало резко увеличиваться число картин на экранах страны. Но они доступны ограниченному количеству людей, по сути, только жителям столицы. Динамика кинорынка Беларуси разительно отличается от того, что мы наблюдаем в России или Казахстане – там был очень хороший 2017 год, в Беларуси в это время наблюдалось падение, при этом в 2018-м, наоборот, выросла посещаемость, хотя у всех остальных стран она упала. Мы объясняем это тем, что в регионах выходят только крупные релизы и получается более стабильная ситуация, так как нет зависимости от кинотеатрального репертуара, а за счет блокбастеров добивается ровная посещаемость. Нет такого разнообразия, которое в других регионах вызвало бы эти колебания.

Как «Невафильм» получает свою статистику?

Мы обращаемся ко всем работающим на рынке дистрибьюторам, и они присылают нам данные по сборам. Есть ряд компаний, которые с нами не сотрудничают. В том числе и по объективным причинам, потому что они, например, получают фиксированную сумму от региональных кинотеатров, и у них просто нет доступа к данным о том, сколько там реально было посетителей. В таком случае мы используем данные comScore, потому что туда отчитываются многие белорусские кинотеатры. Но мы не берем эти цифры в чистом виде, а оцениваем их относительно тех данных, которые есть, вычисляя процент, который может корректировать сведения comScore. В большинстве случаев у нас есть настоящие показатели – все мейджоры предоставляют эту информацию.

Какие проблемы вы видите в современном кинопрокате Беларуси?

Все основное развитие, особенно приход частных компаний, сосредоточено в столице. В других городах возникают какие-то административные препятствия по открытию новых залов. В частности, второй по численности населения город Гомель колоссально недозаполнен залами. Сейчас там есть только государственная киносеть. Ранее предпринималось несколько попыток открыть частные площадки, однако все они заканчивались фиаско. При этом государственная сеть тоже не стремится открывать новые залы – в отличие от Минска. Тот же Мингорисполком начал открывать в столице многозальники. Они полностью снесли кинотеатр «Беларусь» в центре города и построили пятизальник, то есть пошли по тому же пути, что и частные компании. В Гомеле такого не происходит, и потенциал этого города остается нераскрытым. Конечно, хотелось бы, чтобы развитие рынка двинулось в эту сторону.

Административные препятствия существуют на муниципальном уровне или на республиканском? Есть ли такие препятствия в других городах?

Судя по тому, что было несколько частных инициатив по открытию залов, возникает подозрение, что, возможно, есть какое-то противодействие со стороны властей. Это в целом не крупные города с гораздо меньшим количеством населения. Численность жителей в Минске составляет почти 2 миллиона человек, в Гомеле – 535 тысяч, остальные на порядок меньше – 340–380 тысяч. На вместе взятые Брест, Витебск, Гродно и Могилев – один частный кинотеатр, да и тот однозальник. В России в городах с численностью населения 300 тысяч человек часто есть площадки крупных киносетей, в том числе заходят федеральные. Теоретически развитие рынка возможно. Частных инвесторов сдерживает еще и то, что у государственных кинотеатров есть конкурентное преимущество в общении с дистрибьюторами – они выплачивают за фильмы фиксированную цену, которую им выделяет государство, а частным кинотеатрам в любом случае приходится рассчитывать на себя и работать 50 на 50.

Какие дистрибьюторы работают в Беларуси?

Если брать компании, работающие только там, то это «Нью Арт Синема», «Интерфильм Дистрибьюшн Беларусь», «БелИнФильм», «Медиа Контакт», «Арт Корпорейшн». Студия «Беларусьфильм» прокатывает свое кино. И компания «Амик», сотрудничающая с «Первой Киновидеокомпанией», тоже выпускает белорусские фильмы. В топ-10 входят также работающие в Беларуси российские прокатчики. Еще какое-то количество картин прокатывает сеть частных кинотеатров Silver Screen. Много фильмов выходит только в этой сети, и поэтому дистрибьюторы называют ее своим представителем в Беларуси. Часть прокатчиков работает напрямую из московских офисов. Большинство мейджоров имеет белорусское представительство. В частности, Disney работает через компанию «Нью Арт Синема», «Интерфильм Дистрибьюшн Беларусь» представляет Universal. «БелИнФильм» выпускает проекты «Централ Партнершип». «Двадцатый Век Фокс СНГ» работает напрямую из Москвы, как и «Каро Премьер». Еще есть такая специфика, что многие прокатчики напрямую взаимодействуют с минскими кинотеатрами 50 на 50, а на региональный рынок продают права своим партнерам за фиксированную стоимость. Так особенно пышно расцвела в прошлом году компания «Кинофабрика». Она работала давно, но в 2018-м стала партнером «Каро Премьер» по региональному рынку, в результате чего вошла в топ-5 дистрибьюторов. Также она работает большим количеством пакетов независимых прокатчиков. Еще можно отметить двух местных дистрибьюторов, набирающих обороты, – компании «Медиа Контакт», у которой несколько партнеров из российских независимых прокатчиков (некоторые релизы «Парадиза» и «Вольги» идут через них), и «Арт Корпорейшн», которая занимается организацией крупнейшего фестиваля «Лiстапад». Причем она специализируется на независимом кино и альтернативном контенте. Ключевыми партнерами компании является CoolConnections. В прошлом году у них вышло более 60 релизов, по количеству проектов прокатчик уступает только «Кинофабрике», у которой их было 77 (и это без учета альтернативного контента).

Чем интересен белорусский рынок российским дистрибьюторам?

Это дополнительная территория с доходом в 21 миллион долларов. При этом местный кинорынок идет вразрез с динамикой остального рынка – он достаточно стабилен, там нет резких скачков и падений. Для многих дистрибьюторов это гарантированные деньги, которые можно получить в виде фиксированной суммы.

Вы сказали, что посещаемость кинотеатров составила 7 миллионов зрителей. Насколько это большая цифра, если учесть, что население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек?

Есть показатель кинопотребления – количество купленных билетов на душу населения в год. Если смотреть по всему населению страны, то оно достаточно низкое – 0,7 раза на человека. А если рассматривать города с кинотеатрами, то получается, что 1,1 раза в год каждый житель ходит в кино. Этот показатель уже можно сравнивать с Россией и Казахстаном, где по числу жителей, охваченных кинопоказом, кинопотребление равно двум – оно сравнялось в 2018 году. В Беларуси этот показатель ниже, потому что киносеть там очень маленькая, просто не вмещает всех зрителей, и не все в итоге и рвутся в кинотеатры, потому что доступность кинозалов низкая. Когда у вас один зал в городе или пять, как в Гомеле на 536 тысяч зрителей, это печально.

Насколько прозрачен рынок Беларуси?

Там нет ЕАИС. Есть государственная статистика, которая собирает данные, очевидно преследуя свои интересы, увеличивая посещаемость некоторых фильмов вдвое. При этом большинство кинотеатров отчитывается в comScore, и расхождения с фактическими данными там не очень существенные. Этому рынку дистрибьюторы доверяют гораздо больше, так как сложилась система фиксированных платежей, которые в большинстве своем идут в пользу дистрибьютора. В целом с этим рынком все в порядке. Если работает процентовка, то это 50 на 50, в отличие от Казахстана, где по-прежнему 60 на 40 в пользу дистрибьютора.

В 2018 году количество фильмов в прокате Беларуси значительно увеличилось по сравнению с 2017-м. За счет каких фильмов произошел этот прирост?

Это происходит за счет независимых картин. Мы тут даже не учитывали альтернативный контент, которого тоже становится все больше и больше. И проиcходит это благодаря тому, что в Минске открываются экраны в многозальных кинотеатрах, им нужно разнообразить репертуар, и они очень жестко между собой конкурируют именно на уровне репертуарной политики.

Как обстоит дело с премиальными форматами?

Премиальные форматы тоже понемногу развиваются, но не самые-самые. IMAX в Беларуси до сих пор нет. Зато уже есть иммерсивный звук, D-BOX, широкий формат ScreenX – но тоже преимущественно в Минске. Там же развивается интересная история с VIP-залами. Кинотеатр Falcon Club Cinema, например, проводит в премиальном сегменте VIP-обслуживание в шести залах из восьми, что достаточно популярно среди зрителей. Они показывают эксклюзивный контент, а высокая цена билета предусматривает бокал вина.

Вмешивается ли государство в репертуарную политику своих кинотеатров?

На самом деле такого мы не замечали. Более того, в Беларуси совершенно спокойно, в отличие от России, вышел в прокат фильм СМЕРТЬ СТАЛИНА. В этом отношении белорусская практика благоприятнее. Если сравнивать возрастные рейтинги, то тут есть тенденция повторения российского пути, но все равно в более мягкой форме. Количество фильмов 18+ в Беларуси все-таки ниже, чем в России: в 2018 году у нас было 37 процентов таких релизов, а там – 33 процента. Главное ограничение в государственных кинотеатрах – они предпочитают прокатывать блокбастеры из-за меньшего количества кинозалов и необходимости обеспечивать посещаемость. В их репертуаре в целом меньше разнообразия.

В прошлом году в Беларуси вышло тринадцать национальных фильмов. Как вы оцениваете кинопроизводство в стране?

Оно не очень большое. Производственные мощности достаточно ограниченные, прежде всего из-за инвестиций. Но правительство страны каждый год стремится выделять средства на производство в государственной киностудии. В 2018 году «Беларусьфильм» выпустил целых четыре картины. ХРУСТАЛЬ был самым крупным релизом, большим копродукционным проектом, снятым на частные инвестиции. Но если оценивать по посещаемости, то на первых местах три ленты «Беларусьфильма» – ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА, НЕ ИГРА и детское кино ТУМ-ПАБИ-ДУМ. ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА посмотрело 74 тысячи зрителей, что для страны очень неплохой результат. Кроме того, там есть такой сегмент рынка, как партизанское кино. Прежде всего это комедии. Они не очень много собирают в прокате, но то, что кинематографисты к этому стремятся и работают в этом направлении, внушает оптимизм. Это не поддерживается государством, люди снимают своими силами, порой не совсем профессионально, собирая средства с помощью краудфандинга, при этом такие фильмы все же доходят до кинотеатрального проката.

Фильмы каких жанров в основном снимают в Беларуси? Вряд ли это блокбастеры.

Порой там все же снимают блокбастеры. К примеру, пару лет назад выходил фильм КОД КАИНА с Эриком Робертсом в одной из ролей. Проект был снят с гигантскими государственными инвестициями, но, к сожалению, провалился практически везде, что потом долго обсуждалось в прессе. В Беларуси в основном снимаются либо детские картины, либо фильмы патриотической направленности. Это в целом характерно для многих аспектов культуры республики. У страны остается большая рана, вызванная Второй мировой войной. Эти картины действительно актуальны, и вообще, силен культ народа-победителя и всего того, что пережила страна в этот период. Патриотическое кино находит большой отклик со стороны государства и со стороны зрителя. Также очень востребованы зрителями детские проекты. Если говорить про независимый кинематограф, то это комедии и даже какие-то драмы о текущей ситуации в стране.

Как белорусы воспринимают свое кино?

Национальному кино очень благоволят государственные кинотеатры, они даже в обязательном порядке показывают 40-минутные эпизоды сериала «Государственная граница» – каждый год выходят одна-две серии, они попадают на экраны кинотеатров. Поскольку есть добрая воля по постановке этих фильмов в репертуар, то у них есть зритель. Это не формальное требование от министерства культуры. Никаких квот не выставляется, так как объективно недостаточно фильмов, чтобы их запустить. Доля национального кино не превышает 3 процентов посещений и около 1 процента кассовых сборов. Плюс кинотеатры делают гораздо ниже цену билета на отечественные фильмы, в частности, на те проекты, которые выпускает «Беларусьфильм», что тоже привлекает определенную аудиторию. Только на ХРУСТАЛЬ была рыночная цена билета, на все остальное – в два раза ниже.

Как в Беларуси чувствуют себя российские кассовые хиты?

Это болезненная тема, потому как мы наблюдаем, что кассовые хиты российского проката, которые у нас вовсю поддерживаются федеральными телеканалами, по сути, проваливаются и в Беларуси, и в Казахстане. К примеру, в 2017 году ВИКИНГ в России занял седьмое место, в Беларуси – 63-е. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ у нас на первом месте, в Беларуси – на третьем. У фильма ЛЕД пятое место в России и одиннадцатое – в белорусском прокате. При этом менталитет наших стран достаточно близкий, поэтому наши комедии довольно популярны в республике. К примеру, проект Я ХУДЕЮ 23-й в России и 17-й в Беларуси. Российское кино собирает меньше, потому как у них нет рекламы на республиканских телеканалах, это свидетельствует о том, что в России посещаемость этих фильмов спровоцирована исключительно маркетингом. Никто не вкладывает таких бюджетов в продвижение российских фильмов на телевидении, никому не нужно накачивать телеканалы Беларуси ради нашего кино, которое собрало всю кассу на родине.

Проводятся ли какие-то активности по продвижению кинематографа в Беларуси?

Там проходит один из крупнейших на постсоветском пространстве фестивалей – «Лiстапад». У него есть подразделение детских фильмов «Лiстападзик». Это уважаемый смотр, который давно проводится. Компания «Арт Корпорейшн» была основана для того, чтобы прокатывать фильмы этого фестиваля, а потом уже занялась альтернативным контентом и арт-кино, став одним из крупных игроков сейчас.

Чего с точки зрения аналитика не хватает белорусскому рынку?

Любому рынку так или иначе не хватает ЕАИС (смеется). Не хватает, конечно, развитой киносети – особенно в регионах. Это могло бы очень сильно продвинуть рынок вверх. Развитию киносети мешает невыгодное положение частных кинотеатров по отношению к государственным. При этом нужно отметить, что кинотеатры расположены по всей стране и покрывают бόльшую часть населения кинопоказом. Даже если число залов в принципе незначительно, зато они есть много где. 67 процентов населения обеспечено кинопоказом – это цифра, о которой другим странам остается только мечтать. Даже России.

04.11.2019 Автор: Рая Башинская