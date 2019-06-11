Интервью


Александр Лунгин: «Искать поэзию в стихах – это как искать любовь в стриптиз-баре»

Режиссер фильма «Большая поэзия» − о своем проекте-участнике «Кинотавра»

Режиссер и сценарист Александр Лунгин принадлежит к одной из выдающихся российских кинематографических династий – однако как режиссеру ему пока не то чтобы везло. Его дебют ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ (совместный с Сергеем Осипьяном) вышел еще в 2010 году и стал одним из самых интересных событий «Кинотавра», наградившего фильм за операторскую работу Романа Васьянова. За прошедшие годы Лунгин был больше известен как талантливый сценарист, написавший, к примеру, сценарии ЧЕРНОЙ ВОДЫ, снятой Романом Каримовым, и недавнего БРАТСТВА Лунгина-старшего. БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ – его первая полноценная режиссерская работа со времен дебюта, сделанная также в условиях крайне стесненного бюджета. Ее герои, Виктор и Леха, некогда прошедшие войну в Донбассе, сегодня работают инкассаторами и пытаются обрести свое место в огромной Москве, где случаются и петушиные бои, и поэтические слэмы, и ограбления банков.

Когда я прочел сначала сценарий, а потом увидел, как он выглядит на экране, то был удивлен, насколько герои отличаются от того, как я их представлял. В сценарии они кажутся куда старше – пожившими, уставшими людьми.

Мы с Сергеем Осипьяном написали этот сценарий 8–10 лет назад, и он был совсем другой – веселый, потому что и мы были веселыми. Он долго лежал, так что о нем все почти забыли, пока не подали его в министерство культуры – и неожиданно получили деньги. Полгода я сидел и думал, что мне с этим сценарием делать: и он сам устарел, и я изменился, и вообще не очень было понятно, зачем его нужно снимать. Мне было бы сподручнее рассказывать о людях моих лет, но тогда бы получился совсем угрюмый фильм, а я уже пытался такое делать – понимания это не находит. Я стал переделывать сценарий. К тому времени я уже познакомился с Александром Кузнецовым и держал его в голове. Так что я изначально рассчитывал, что им будет около тридцати. Алексей Филимонов, который играет второго героя, на самом деле старше – просто он выглядит так, что этого не заметно. Поэтому фильм получился про молодых людей, около тридцати. Хотя тридцать лет – это уже немало.

Именно тогда в сценарии появилась тема войны в Луганске? Почему именно Луганск?

Ни по каким особенным причинам, это фильм не про Луганск, не о какой-то особой правде про Луганск. Здесь могла быть упомянута любая другая малая война. Например, Сирия. Просто эта вписалась самым естественным образом. В изначальном сценарии герои вообще отслужили в двухсотой дивизии в Таджикистане. Такие вялотекущие войны сопровождают мир всегда, они как городской шум, если живешь где-нибудь на Садовом кольце. Может быть, только первая чеченская стоит здесь особняком – она была слишком интенсивной.

Вас интересует тема посттравматического синдрома, связанного с войной?

Да, это интересная тема. Но фильм не про ПСР и не про войну. Это фильм про человека, который увидел какую-то страшную правду, и про то, что она с ним сделала. Здесь война – универсальный и понятный способ это донести.

А история с ограблением инкассаторской машины реальна?

Нет, никакой конкретной истории из газеты я не брал, но похожее происходит довольно часто. Насколько я знаю, в последнее время большинство ограблений инкассаторских машин совершено самими инкассаторами.

Очень любопытно, что в фильме показана некая невидимая для нас, но настоящая Москва: вездесущие чоповцы, гастарбайтеры, петушиные бои…

Это парадокс современной Москвы: мы по-прежнему считаем, что она заключена в пределы Садового кольца, и настоящую Москву видим только из машины, когда едем на дачу или из аэроэкспресса по дороге в Шереметьево. Я тоже ничего не знал о такой Москве, и нам пришлось много поездить, чтобы найти место для съемок. В районе Некрасовка, где по большей части снимался фильм, живет 300 тысяч человек – больше, чем в пределах Садового кольца. На самом деле теперь настоящая Москва выглядит именно так. Хотя она и невидимая, держится в тени Тверской улицы. Но бόльшая часть москвичей живет именно там – в этих новых районах. Что касается гастарбайтеров, то уже сложились даже своего рода этнические деревни, которые тоже выглядят не так, как я представлял: они не похожи на привычный нам образ гетто. Это довольно чистые, опрятные районы, в которых нет ни одного человека, который не был бы с Кавказа или из Средней Азии – может быть, за исключением чьих-то жен. При этом рядом живут и парни, которые ездят на «Рейндж Роверах», и дворники из Таджикистана. В фильм это, к сожалению, не вошло – в силу бюджетных соображений.

Но выходит, что у этой Москвы нет пока никакого голоса в кино. Может быть, ее голос – это рэп, который тоже присутствует в фильме?

Мне сложно сказать, я так и не смог сблизиться с русским рэпом. Наверное, в силу своего возраста. В сценарии есть фраза, которая в фильм не вошла. Ротный говорит: «Не понимаю такой музыки. Мы в молодости Егора Летова слушали». Он – человек моего возраста, и про себя я могу сказать то же самое. На Егоре Летове я и остановился. Но рэп не мог не возникнуть в фильме, потому что эта культура значима для людей, про которых мы рассказываем. Одного из гэбэшников играет рэпер Obe 1 Kanobe, и когда он приехал на съемку, я его даже не узнал. Мне показалось, что это какой-то местный парень из подъезда вышел. А все подростки из окружающих домов хотели с ним сфотографироваться. Мы стремились, чтобы в фильме было побольше настоящих лиц и людей. Даже поэты у нас настоящие – из группы Андрея Родионова. Поэтическая тусовка тоже была для меня чем-то новым, незнакомым – не буду врать, я не знаю современную поэзию. Андрей Родионов и Федор Сваровский нам очень помогли, они написали стихи для нашего фильма, хотя мне пришлось их немного переделывать, огрублять. А Родионов еще и сыграл одного из персонажей.

Но в итоге актом большой поэзии становятся не собственно стихи, а поступок.

Ну конечно, искать поэзию в стихах – это как искать любовь в стриптиз-баре.

Почему у вас так много продюсеров?

Так всегда у фильмов, где нет денег. Деньги в министерстве культуры получал мой отец, Вета Кречетова была исполнительным продюсером, и основная тяжесть съемки легла на ее плечи. Двое моих друзей – Сергей Штерн и Митя Горелик – добавили нам денег. А потом в постпрдакшн вложилось Okko.

От чего-то пришлось отказаться из-за недостатка бюджета?

Конечно, пришлось. Мы с Ветой договорились, что если деньги закончатся, она тем же вечером мне сообщит. Я ждал этого каждый день, но каким-то чудом они не закончились. Не знаю, каких нервных усилий ей это стоило. Это большой сценарий, его сложно снять за 23 дня. Изначально история развивалась более гармонично, и отчуждение главного героя не было таким скачкообразным, как в итоге получилось. Я допустил ошибку: заложил несколько каскадерских сцен, которые в таких финансовых условиях лучше не снимать – лучше рассчитывать на то, что ты можешь снять сам, своими силами. Еще я хотел снимать не летом, а в октябре или в начале ноября – это больше отвечало настроению фильма, но в нашем климате для съемок картин такого типа есть всего два с половиной месяца, потому что в остальное время короткие смены, дождь или снег. Мы с оператором Севой Каптуром не могли позволить себе снимать с запасом, с разных точек, чтобы потом посмотреть, как все это можно смонтировать. У нас не было права на ошибку. Но Сева – мой друг, единомышленник, мне не нужно было долго ему что-то объяснять. Конечно, нам не хватало тщательности. Если бы у меня была хотя бы еще неделя, я подошел бы к работе более кропотливо. Но в итоге у нас получился такой скандинавский постнуар.

11.06.2019 Автор: Макс Туула

Самое читаемое

Среди прочего его смутило, что фильмы компании снимаются на английском языке

Депутат попросил проверить правомерность господдержки проектов Kinodanz

Подробнее
Вручение наград состоится 27 октября

Стали известны обладатели почетных «Оскаров» этого года

Подробнее
«Рокетмен» стартует плохо

Предварительная касса четверга: «Люди Икс» идут хуже предшественника

Подробнее
Такая опасность существует в случае удовлетворения иска компании Kinodanz

Евгений Баженов заявил, что может закрыть канал BadComedian

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 