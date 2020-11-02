Яна Макарова: «Давно пора вывести якутское кино из кинопрокатного гетто»

В период локдауна велись разговоры о том, что миссия по спасению кинопоказа в первые недели будет возложена на независимый контент. В сентябре успело выйти два крупных студийных релиза, однако затем началась новая волна переносов – до конца года кинотеатрам, за редким исключением, придется работать только независимыми и российскими проектами. О том, как себя сегодня чувствуют независимые игроки рынка и что они могут предложить показчикам в кризис, мы поговорили с генеральным директором компании «ПРОвзгляд» Яной Макаровой.

Как вы оцениваете итоги проката ПОЕЗДА В ПУСАН 2?

Для нас это невероятно успешный кейс в условиях после локдауна. Мы собрали более 36 миллионов рублей, что превысило наши ожидания в столь непростое время. Это было бы невозможно без поддержки кинотеатров, которые предоставили щедрый объем сеансов. В обычных условиях было бы больше кинотеатров, но меньше сеансов, и мы получили бы примерно такой же итог. Как правило, у нас два-три сеанса, но в этот раз нам давали четыре-пять, причем хороших, рабочих. В кинотеатре «Синема Парк Дыбенко», начавшем работать раньше всех в Санкт-Петербурге, наш фильм стоял сразу девятью сеансами. Впервые независимый прокатчик получил такую «мейджорскую» постановку. И по итогам именно «Синема Парк Дыбенко» показал самые высокие сборы по России у ПОЕЗДА В ПУСАН 2. При этом мы стартовали без ключевых городов, которые обеспечивают сборы, – Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Без них было страшно начинать, но стало спокойнее, когда мы увидели, что даже в небольших городах с населением до 300 тысяч человек посещаемость доходила до 100 зрителей на сеанс. Когда же стали открываться крупные города, наш фильм появился и там, хотя это была уже третья неделя проката. Произошла еще одна крайне редкая для независимого прокатчика история, когда релизу дают себя проявить, когда он работает дольше или у него расширяется постановка после старта. Понятно, что подобное требуется не всем картинам, а только обладающим соответствующим потенциалом к сильному «сарафану». Здесь важно, чтобы кинотеатры доверяли прокатчику, а дистрибьютор честно оценивал собственные релизы. В итоге при старте на 450 площадках в общей сложности ПОЕЗД В ПУСАН 2 вышел в 700 кинотеатрах. Напрашивается вывод, что активная кинотеатральная аудитория заметно соскучилась по большому экрану к концу лета. Помогло и то, что не пришлось соревноваться с ДОВОДОМ. Когда он вышел, мы уже работали на «сарафане». В общем, для успеха сложилось множество факторов.

Можете ли вы сказать, какова доля онлайна и ТВ-прав в текущих доходах? Насколько был успешен на цифровом рынке ПОЕЗД В ПУСАН 2?

У нас в пакете преобладают артовые фильмы, поэтому лучше идут продажи в онлайн. Продажи на ТВ – более мейнстримная история, и в этом смысле значительную часть наших картин мы даже не рассматриваем для ТВ-продаж. Например, ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ мы успешно продали «КиноПоиску», но для телеканалов это не самый подходящий контент. Они существуют за счет рекламодателей, и этот рынок в период пандемии переживает спад. Платформы, в свою очередь, существуют за счет зрителей, и здесь как раз рост. Мы успешно продали ПОЕЗД В ПУСАН 2 на эксклюзив двум площадкам, «КиноПоиску» и ivi. Конкретных данных, как он сейчас работает, пока нет, онлайн-права открылись только 17 сентября. Могу сказать, что ПОЕЗД пробыл некоторое время в топе iTunes, что указывает на интерес к фильму и в части домашнего просмотра. ТВ-продажи пока не начались, у нас есть холдбэк от правообладателя, но ПОЕЗД – тот самый случай, когда ТВ-продажи состоятся.

Расскажите, пожалуйста, о пакете ваших предстоящих фильмов. На какие проекты вы делаете особые ставки?

26 ноября выходит ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА. Премьера состоялась на «Кинотавре», прошло уже несколько показов на других фестивалях, на Московском международном и во Владивостоке, и везде фильм получал крайне положительные отзывы со стороны как зрителей, так и критиков. 3 декабря мы выпускаем корейскую картину ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО, собравшую на родине даже больше ПОЕЗДА В ПУСАН 2. Этот проект стал номером один по сборам в Южной Корее за текущий год. Его домашняя касса составляет 34 миллиона долларов. На новогодние каникулы мы планируем поставить испанскую картину СОСЕДИ СВЕРХУ, которая должна понравиться всем ценителям арт-мейнстрима. Фильм уже сравнивают с ИДЕАЛЬНЫМИ НЕЗНАКОМЦАМИ. Основная целевая аудитория здесь – семейные и просто романтические пары, которые захотят сходить в кино в новогодние праздники. Вместе с «Искусством кино» 4 февраля мы выпускаем проект ПУГАЛО, победивший на «Кинотавре». Он, безусловно, является фильмом-феноменом, так мы и будем его подавать. Объединение «ПРОвзгляда» и «Искусства кино» должно укрепить событийный статус картины. ПУГАЛО станет первым фильмом из Якутии, который выйдет в широкий российский прокат. Давно пора вывести картины этого региона из кинопрокатного гетто, в котором они сегодня пребывают, и ПУГАЛО – идеальная точка входа в якутское кино для широкого зрителя. Это шаманский, мистический фильм в духе ОСТРОВА Павла Лунгина с Петром Мамоновым. После «Кинотавра» был организован показ в «Гараже», и билеты на него моментально разошлись, даже на дополнительно добавленный сеанс. Дмитрий Давыдов – не дебютант, это его третья работа. Первая картина режиссера КОСТЕР НА ВЕТРУ была отмечена на фестивале кинодебютов «Движение». Также важно, что главную роль в фильме играет потрясающая Виктория Романова-Чыскыырай, известная этно-певица, которая популярна и за пределами Якутии. Мы обязательно будем использовать этот факт в продвижении. В начале марта и с захватом праздничных дней мы выпустим СУПЕРГЕРОЕВ, новый фильм Паоло Дженовезе, автора ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ. На прошлогоднем AFM за него шла серьезная борьба среди прокатчиков. Это идеальная романтическая история для любителей мелодраматического кино. Фильма мы еще не видели, только читали сценарий, но уверены, что он станет зрительским хитом, для этого у него есть все предпосылки. Последний проект, о котором могу рассказать, ФАМИЛЬНЫЙ УЗЕЛ – одна из премьер Венеции, драма в духе БРАЧНОЙ ИСТОРИИ Ноа Баумбаха. Фильм стал одним из лидеров проката в Италии. Это еще один пример абсолютно нашего

контента, кино, которое мы сами очень любим и смотреть, и выпускать.

Как вы собираетесь продвигать ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОДОЛЬСКА?

Веру в народный потенциал проекта нам, среди прочих, придает тот факт, что пьеса-первоисточник была поставлена в нескольких десятках городов России, а не только в Москве и Питере. Ее продолжают ставить новые региональные театры, то есть это вполне понятная региональной публике история. Автор пьесы Дмитрий Данилов был удостоен за нее премии «Золотая маска». Это абсурдистская комедия в духе ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ. По сюжету, главный герой по непонятным причинам задержан полицией. Допрос превращается в сеанс психотерапии, причем органы правопорядка пытаются заставить задержанного увидеть бессмысленность собственной жизни. На текущем рынке сложно прогнозировать сборы, но это безусловно сильный, яркий проект, и сделать так, чтобы он получил должный резонанс, определенно в наших силах. Что касается продвижения, то ожидаются как классический пиар и партнерская поддержка, так и фокусный таргет, трейлеринг, посев вирусных роликов. Делаем ставку на хорошие отзывы с уже прошедших фестивалей и с предстоящей серии спецпоказов. Давно мы не наблюдали такого интереса со стороны прессы, все хотят писать о фильме, поэтому мы подключаем к активному участию в промо и драматурга Дмитрия Данилова, и режиссера Семена Серзина, и лидера музыкальной группы OQJAV Вадика Королева, который дебютировал в главной роли.

Как вам удалось собрать этот пакет в условиях пандемии? Или ваш лайнап был сформирован еще до начала локдауна?

Пока дефицита контента мы не испытываем, но это благодаря закупкам с прошлого AFM и последнего берлинского Кинорынка. Если бы нам требовалось что-то купить на зиму, то возникли бы проблемы, потому что определенно на онлайн-рынках наблюдался дефицит привлекательного контента.

Онлайн-формат Кинорынков вас устраивает? Как я понимаю, традиционных конвентов многим не хватает, а об онлайн-версии Marché du Film были смешанные отзывы.

На Marché du Film просто не было ничего, за что хотелось бы бороться. Когда находишься в Каннах вживую, совершенно по-другому воспринимаешь даже небольшие проекты. Например, прошел какой-то небольшой фильм, после выходят восторженные отзывы критиков, и тебе кажется, что это безумный бестселлер, который нужно брать. Берешь, приезжаешь домой и понимаешь, что виной всему каннский флер. Сейчас эксперты пристальнее оценивают стоимость проектов, тем более произошел рост курса валют. Есть понимание, что если будет второе закрытие, то часть кинотеатров может не выжить. Если мы что-то приобретаем в период пандемии, то подходим к выбору еще более осознанно, чем раньше.

Как еще изменилась ваша закупочная стратегия в связи с кризисом? Есть ли планы по работе с необычным для вас контентом?

Мы продолжаем придерживаться основных принципов своего программинга – наше кино должно иметь событийный характер. Мы приобретаем фильмы и отвечаем на вопрос: почему зритель захочет это посмотреть, почему кинотеатр должен это взять? «Это хорошее кино» – сегодня уже не ответ. У фильма должна быть понятная рынку коммерческая привлекательность. Думаю, к числу необычного контента можно отнести ПУГАЛО. За якутское кино до этого никто не брался. Хотя у якутов уже были локальные хиты, но за пределы республики они не выбирались. Нам безумно интересно, как это сработает. Мы присматриваемся к различным другим интересным проектам, но пока я не могу озвучивать конкретные предложения. Но да, мы присматриваемся не только к игровому кино.

ПАРАЗИТЫ были куплены вами еще на этапе сценария. Сохранилась ли сейчас эта практика?

Да, у нас в команде есть Марк Губаренко, который вычитывает множество сценариев и дает им свою оценку. Если мы видим потенциал, то тоже исследуем проект и начинаем переговоры. Так что зачастую первичный отбор идет через него. Его работа – искать те бриллианты, которые могут стать хитами.

Можно ли утверждать, что у вас случилась переориентация на корейское кино?

Очень важно, как происходит отбор этого кино. Мы постфактум узнали, что из топ-5 корейских фильмов по сборам на родине три – в нашем пакете. Но приобрели мы их еще до того, как они стали хитами. Кроме отбора, важны своевременный выпуск и правильная подача – баланс этих факторов обуславливает успех.

Наблюдаете ли вы по итогам всех пертурбаций, привнесенных в мир коронавирусом, изменение характера потребительского спроса?

Зритель стал более избирательным. Многие распробовали просмотр в онлайн-кинотеатрах. Лишний раз не рискуют идти в кино из-за коронавируса. Сейчас показчикам все сложнее объяснить, почему надо пойти именно в кинотеатр, а не подождать пару недель и не посмотреть фильм в подписке. В первое время после возобновления работы кинотеатров все побежали смотреть кино, но сейчас мы наблюдаем определенный спад зрительского интереса. Видимо, это закономерно.

Возможны ли в текущих условиях проката спящие хиты вроде АРИТМИИ и ПАРАЗИТОВ?

Если раньше многое зависело от самого контента, работал сам фильм, то в текущих условиях возросла роль именно кинотеатра. Если площадка возьмет фильм, хорошо распишет его, включит свои ресурсы по донесению информации о нем до зрителя, то все случится. Именно это произошло с ПОЕЗДОМ В ПУСАН 2 – кинотеатры пошли навстречу, дали много сеансов, фильм стал хитом и долго держался в топ-3 по сборам.

Как вы оцениваете конкуренцию в текущих условиях проката? Ждать ли ухода с рынка независимых игроков?

Не будет откровением, что прокатчикам независимого кино никогда не жилось легко. Это довольно закаленные люди, которые должны верить в свою миссию, понимать свои преимущества и уметь идти на осознанные риски. Когда на Кинорынках после просмотра промо слышишь, что у этого проекта уже есть предложения, то по фильму обычно догадываешься, какие именно компании им интересуются. Сейчас независимым игрокам важно понимать, с какими жанрами и фильмами ты работаешь лучше остальных, и усиливать себя в этом направлении. Если ты никогда не занимался анимацией, то в кризис не самое лучшее время начинать. Прибыльность от бизнеса снижается, так что да, для независимых игроков увеличиваются риски. Сейчас можно перераспределить часть финансовых потоков в направлении онлайна, но если платформы начнут больше закупать контент сами, напрямую у производителей, это создаст на рынке дополнительное напряжение. Пока онлайн-кинотеатры утверждают, что не планируют обзаводится байерами, но неизвестно же, что будет дальше. Многое зависит от действий всего рынка. К примеру, как показчики будут выплачивать долги. Мы очень благодарны региональным площадкам, которые в срок переводят оплаты по ПОЛУОСТРОВУ. Мы получили уже 40 процентов от общей суммы выручки. Это очень хорошие цифры для периода пандемии, и это обнадеживает.

Как вы оцениваете новости о том, что Disney планирует сконцентрироваться на стриминге? Как, по-вашему, такие глобальные изменения отразятся на нашем рынке?

Для независимого прокатчика из этого может выйти позитивная история – будет меньше конкуренции на рынке. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы кинотеатры продолжали существовать и зарабатывать, а зарабатывают они больше с мейджорского контента. На одном арт-мейнстриме им не выжить, нет достаточного объема аудитории. Хочется надеяться, со временем люди будут больше ходить на арт-мейнстрим, и там будут суммы, скажем, как у ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ или хотя бы как у ПАРАЗИТОВ. Но на это нужно время. Разумеется, все участники дистрибьюторского рынка заинтересованы в процветании кинотеатров, а это невозможно без сильного контента.

02.11.2020 Автор: Никита Никитин