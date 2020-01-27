Светлана Максимченко: «Мы не чувствуем особой конкуренции со стороны коммерческих киносетей»

29 декабря 2019 года исполнилось ровно три года, как директором обновленной сети «Москино» стала Светлана Максимченко. При ее руководстве россыпь районных московских кинотеатров, выступавших сетью исключительно на бумаге, превратилась в одного из самых быстрорастущих показчиков с широкой лояльной аудиторией. БК поговорил с руководителем «Москино» об итогах модернизации сети, об увеличивающейся конкуренции на рынке и о ближайших планах.

Вы сообщили о стабильном росте выручки в течение года. Чем он обусловлен? Какова была средняя посещаемость ваших кинотеатров в 2019-м? Какая у нее наблюдалась динамика?

В 2019-м в наши кинотеатры пришло более одного миллиона зрителей, то есть мы достигли поставленной в начале года цели. За год посещаемость выросла на 25 процентов, а за три – вдвое. Я сравниваю с показателями 2016-го, так как три года назад, 29 декабря 2016 года, пришла в «Москино». Что касается средней посещаемости, то она стабильно высокая и в плане динамики показывает приливы и отливы в зависимости от сезонности и наличия сильных релизов. Общий наш рост обусловлен, очевидно, модернизацией, которую мы начали в 2017 году и продолжаем до сих пор. Начиная с ремонта кинотеатров, замены кресел, модернизации кинооборудования, автоматизации кинопоказа, продажи билетов и заканчивая ребрендингом сети, пересмотром репертуарной политики, запуском новых программ специальных показов и фестивалей. Несмотря на весь наш коммерческий рост, я люблю повторять, что мы – не просто сеть кинотеатров, а культурная институция вокруг кино. Так как мы входим в структуру московского департамента культуры и получаем бюджет в том числе на проведение бесплатных мероприятий, то можем себе позволить отказываться от части коммерческого репертуара в пользу тех мероприятий, которые нам представляются культурно значимыми. У нас обширная программа ретроспектив, встреч с режиссерами и кинокритиками, мы реализуем спецпроекты в сотрудничестве с культурными центрами – японским, чешским, австрийским, бразильским и другими. Часть этих проектов платные, часть – бесплатные. Берем фильмы и мультфильмы из нашего московского фильмофонда, который принадлежит «Москино», или просим у Госфильмофонда.

Тревожит ли вас проблема средней цены билета? Какова средняя цена билета в вашей сети? Ждет ли ее какое-нибудь изменение в 2020 году?

Средняя цена билета в нашей сети – 250 рублей, что меньше, чем у коммерческих сетей. При этом у нас есть и, например, специальные утренние показы для «жаворонков», как в том же «Москино Космос» на ВДНХ, где утром билет стоит всего 49–69 рублей, и эксклюзивные сеансы трансляций различных спектаклей, цены на которые могут достигать 600 рублей. Также в наших кинотеатрах есть коммерческий репертуар, цена билета на который может добираться до 380 рублей, но, повторюсь, в среднем она у нас не поднимается выше 250. И менять ее мы пока не планируем, нам такая средняя стоимость представляется оптимальной.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе модернизации кинотеатров. Какие из ваших площадок ремонтируются, что конкретно в них изменится?

Особенность наших площадок заключается в том, что все они находятся в отдельно стоящих зданиях или на первых этажах жилых домов, а не в составе торговых центров. Все это старые советские здания 60–80-х годов. Поэтому когда мы приступили к ремонтам, то быстро поняли, что нам будет недостаточно просто поменять кресла и кинопроекционное оборудование. Здания потребовали обновления старых инженерных коммуникаций, электрики, вентиляции, труб. Все это долгая и дорогая история. Также у нас в планах увеличение количества кинозалов. Сейчас у нас 23 зала в тринадцати кинотеатрах. В планах сделать так, чтобы у каждой нашей площадки было по два, три, четыре зала. Пусть небольших, но удобных. Мы обновили фасады зданий и концептуально переосмыслили их внутренние пространства, чтобы они соответствовали актуальным потребностям зрителей. Например, пресловутые советские окошки для касс мы заменили открытой стойкой ресепшна, чтобы у зрителей возникало понимание, что они пришли в современный кинотеатр. Все работы по обновлению выполнялись в едином, специально разработанном фирменном стиле. Последние наши достижения – в конце ноября мы перезапустили после ремонта кинозала и фойе кинотеатр «Москино Молодежный» на улице Люблинской, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Текстильщики». А уже совсем скоро, в начале февраля, откроем «Москино Салют» у метро «Академическая»,

где зрители также уже заждались своего кинотеатра.

Вы продолжаете обновлять дизайн ряда кинотеатров, в том числе переформатировали кинобар и кофейню в кинотеатре «Москино Звезда». Насколько новый формат себя оправдывает? Как там идут продажи?

Да, в конце октября у нас в кинотеатре «Москино Звезда» Александр Сысоев, автор популярного одноименного Telegram-канала, открыл вместе с Rocket Roasters новую кофейню. Мы придерживаемся позиции, что каждый должен заниматься своим делом.Дело «Москино» как киносети – показывать фильмы, дело рестораторов – открывать кофейни. В наших кинотеатрах с авторским репертуаром мы сознательно отказались от попкорна и делаем ставку на кофейни с приятной, неторопливой атмосферой, куда можно прийти просто выпить кофе и посидеть, а не только посмотреть кино. В той же «Звезде» у нас проходят кинобранчи, когда при покупке билета приносят чашку кофе и теплый круассан. Работает книжная лавка с литературой о кино, а в фойе проходят презентации книг, встречи с режиссерами и киноведами. Все это вписывается в нашу концепцию быть не просто кинотеатром, а именно культурной институцией. Особенно это ценно в наших районных кинотеатрах – там вокруг не так много других мест, где можно посидеть с чашкой кофе.

Насколько активно покупают в барах люди, приходящие на бесплатные показы?

Бывает по-разному, зависит от аудитории и специфики сеанса. Если речь о рядовом будничном сеансе или бесплатном ретроспективном показе, то в подобных случаях зрители приходят главным образом смотреть кино. Если речь о событийном показе с участием звездных гостей или фестивальной премьере, то все проходит, разумеется, более оживленно.

Расскажите подробнее о своей репертуарной политике. Чем руководствуются при составлении репертуара в «Москино» в первую очередь?

Репертуарная политика зависит от специфики кинотеатра – авторский он или зрительский. Наши кинотеатры авторского репертуара – «Москино Звезда», «Москино Факел», «Москино Юность» и «Москино Салют», который скоро заново откроется после ремонта. В них мы показываем картины на языке оригинала с субтитрами, проводим фестивальные показы и ретроспективы, встречи с режиссерами, демонстрируем пленочные копии старых фильмов из нашей синематеки. Во всех наших кинотеатрах, кроме одного, осталось оборудование для показа с пленки, и мы не собираемся от него отказываться, так как это наша отличительная особенность. На остальных площадках у нас более зрительский репертуар, те фильмы, которые представлены и в коммерческих сетях. Большинство наших кинотеатров, за исключением «Москино Звезда» и, пожалуй, «Москино Космос», который также можно назвать флагманским, можно считать районными заведениями. Они расположены в различных районах Москвы, удаленных от центра, поэтому в них преобладает семейная аудитория, проживающая поблизости, которая приходит посмотреть мультфильмы, событийные проекты для всей семьи. Но и там у нас проходят спецпрограммы и ретроспективы. Как государственная сеть мы стараемся делать определенный акцент на российском кино. У нас его больше, чем в любой другой коммерческой сети. Отечественные фильмы дают нам до 20 процентов сборов, так что данный подход себя оправдывает. Но если какая-то картина с треском проваливается, мы ее убираем, даже если она российская.

Насколько успешно у вас проходят различные спецпоказы с обсуждениями и фестивали авторского кино? После закрытия «Соловья» сеть «КАРО» объявила о возвращении на экран части репертуара данного кинотеатра. Также недавно в «КАРО 11 Октябрь» начали проводить показы различной киноклассики за 150 рублей. Не оттягивает ли этот ход конкурентов вашу аудиторию?

У «Москино» есть три основных направления деятельности. Первое – собственно кинопоказ, управление сетью кинотеатров. Второе – создание и кураторство кинособытий, организация фестивалей, специальных показов, встреч и лекций, просветительских программ и выставок вокруг кино. Третье – поддержка кинопроизводства, в том числе организация деятельности Московской кинокомиссии по содействию киносъемкам в Москве. Возвращаясь к организации специальных показов, при всей активности, направленной на повышение культурного уровня зрителей, мы не чувствуем особой конкуренции со стороны коммерческих киносетей. Более того, мы иногда проводим свои мероприятия в том же «Октябре» как на главной премьерной площадке города или в «Иллюзионе», чтобы выходить за рамки собственной сети и охватывать ту аудиторию, которая до этого не знала о наших кинотеатрах. Мы стараемся их развивать как точки культурного притяжения, в которые хочется вернуться, чтобы вдумчиво посмотреть кино и обсудить его. Стараемся делать так, чтобы «Москино» воспринималось местом, где можно посмотреть эксклюзивные фильмы. Только что у нас с успехом прошел показ ОТЕЛЯ «ГРАНД БУДАПЕШТ» Уэса Андерсона, а на планируемый в конце января сеанс ОБЩЕСТВА МЕРТВЫХ ПОЭТОВ с Робином Уильямсом уже продано более половины билетов. 24 января у нас стартует второй международный зрительский фестиваль авторского кино

«Искусства кино» и «Москино». Мы покажем лучшие фильмы 2019 года, отобранные авторами журнала, фестивальные новинки и современную классику азиатского кино.

Расскажите, пожалуйста, как у вас проходят сеансы для слабослышащих и слабовидящих людей?

Во всех наших кинотеатрах установлено оборудование для тифлокомментирования для людей с ограничениями по зрению. Также мы проводим показы с субтитрами для глухих и слабослышащих. Совсем недавно у нас высокий интерес вызвали показы фильмов ОДЕССА Валерия Тородовского и ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой. Нигина сама присутствовала на кинопоказе, представляла картину и отвечала на вопросы гостей. Зрители с нарушением слуха ходят к нам и на фильмы с обычными субтитрами, хотя им требуются специальные версии. Такие копии мы тоже показываем. Мы регулярно запрашиваем их у дистрибьюторов, однако кинопроизводители не всегда предоставляют копии с тифлокомментариями и субтитрами для слабослышащих, даже при их наличии. Несмотря на введение закона, демонстрация таких версий фильмов осуществляется далеко не везде. Приходится дополнительно работать и в этом направлении.

Каковы ваши глобальные планы на 2020 год?

24 января у нас стартует второй международный зрительский фестиваль авторского кино «Москино» и «Искусства кино», открывается долгожданный кинотеатр «Москино Салют». Главный проект весны – это книга об истории кинофикации Москвы, презентация которой, я надеюсь, пройдет у нас в марте. Мы обнаружили, что до сих пор нет ни одного подробного исследования о том, как с начала прошлого века развивались те или иные кинотеатральные площадки города. Какие кинотеатры были в столице в начале века, как они строились, потом перестраивались, исчезали. Поэтому по нашей инициативе несколько киноведов и исследователей в данный момент собирают в архивах информацию о том, как развивалась кинотеатральная Москва. Летом мы возобновим наши проекты с «Москвой глазами киноинженера» и, разумеется, «Ночь кино».

27.01.2020 Автор: Никита Никитин