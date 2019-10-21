Евгения Маркова: «Россию воспринимают как перспективный рынок»

С 25 по 27 октября в Москве пройдет Key Buyers Event – в российскую столицу приедут крупнейшие зарубежные закупщики кино, анимации и телесериалов. Об этом событии в интервью БК рассказала Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент».

Расскажите, пожалуйста, о Key Buyers Event, который пройдет в Москве этой осенью. Кто организует это мероприятие? Кто приедет из зарубежных байеров?

Это знаковое событие для российской киноиндустрии и имиджа страны на мировом рынке контента. Мы собираем в России ведущих закупщиков кино, анимационной и сериальной продукции на смотр новых российских проектов. Главная цель – показать международным партнерам профессиональный уровень российской индустрии и все разнообразие контента, который она может предложить. Российские участники смогут презентовать как готовые проекты, так и находящиеся на стадии разработки и производства. В Москву приедут главы компаний и директора по закупкам крупнейших международных телеканалов, медиахолдингов, дистрибьюторов и сейлз-хаусов: французского Canal+, немецких KochMedia, Wild Bunch и Beta Film, итальянской Mediaset, китайской Tencent, чилийской BFdistribution и др. Свое участие подтвердили более 40 компаний из Европы, Азии и Латинской Америки. Сегодня они проявляют наибольший интерес к продукции из России, многие уже сотрудничали с российскими производителями кино, сериалов и анимации и с успехом показывали российский контент в своих странах. С российской стороны будут участвовать все ключевые продавцы контента – студии и дистрибьюторы – от крупнейших холдингов до нишевых игроков. Поддержку в организации форума нам оказывает Министерство культуры.

Как возникла идея проведения этого форума?

Мы много и часто обсуждали с ключевыми игроками рынка сегодняшние насущные потребности индустрии. Из этих обсуждений стало понятно, что одна из самых важных проблем – отсутствие регулярного домашнего мероприятия, где все представители индустрии будут общаться с международными закупщиками и продюсерами. Речь идет о взаимодействии с представителями мировой медиаиндустрии именно на уровне страны, а не точечных партнерств. Ведь только так можно сформировать комплексное представление о положении дел. В России организовывались мероприятия такого плана ранее, 5–7 лет назад. Но сегодня назрела реальная необходимость – без этого индустрии сложно двигаться дальше и развиваться на зарубежных рынках. В Министерстве культуры прислушались к мнению игроков рынка и поддержали эту идею. В ведомстве четко понимают, что сейчас нужно очень быстро развиваться на международном уровне, чтобы как минимум догнать ведущих мировых игроков, а в перспективе – оказаться в числе лидеров. Это необходимо и для наращивания коммерческого потенциала индустрии, и для формирования достойного образа страны в мире. О необходимости такого форума говорит и международный опыт. Подобные ивенты проводятся в странах, давно ориентированных на экспорт и успешных на мировом рынке: UniFrance и France Television в совокупности ежегодно приглашают во Францию более 600 кино- и телевизионных закупщиков. Такая же практика существует в Германии, Великобритании, Корее, а также в тех странах, где существует перспективный и быстро растущий локальный рынок. Как, например, в Китае, где проводится MIPChina, или в Латинской Америке, где организован Ventana Sur.

В каком формате будут происходить встречи? Какова программа мероприятий?

Форум подразумевает максимально рабочие форматы: двусторонние встречи, скрининги, эксклюзивные презентации контента на разных стадиях производства, несколько премьер проектов, которые еще не демонстрировались на зарубежных рынках. Помимо показов и переговоров готовится и неформальная программа: посещение офисов московских компаний, осмотр достопримечательностей, гала-ужины – мы постараемся максимально погрузить зарубежных гостей не только в российский рынок контента, но и в атмосферу города, в нашу культуру – во все то, что является частью нашего ДНК и влияет на тематику и содержание фильмов, мультфильмов и сериалов, сделанных в России.

Какие цели и задачи вы ставите перед собой? Насколько такие события эффективнее деловых встреч на кинорынках?

Я бы не стала сравнивать форум с общением на кинорынках, где график байеров расписан поминутно, а количество и продолжительность встреч очень ограничены. Да, закупщики встречаются с российскими игроками рынка, но далеко не со всеми – и, как правило, не имеют представления о рынке и его возможностях в целом. На международных мероприятиях им просто не до этого. Собирая этот форум, мы хотим показать российскую индустрию как единую силу, как экономически значимый рынок, как новую точку роста на мировой арене производства аудиовизуальной продукции. Помимо укрепления деловых связей между российскими студиями и иностранными дистрибьюторами нам важны и долгосрочные имиджевые задачи. Речь идет о развитии бренда контента, произведенного в России в целом. Мы хотим, чтобы в списках обязательных к посещению международных мероприятий появился и форум в России, потому что наша страна может многое предложить. Россия уже вошла в десятку главных стран-экспортеров сценарных форматов по версии международной исследовательской компании TheWit, об этом было объявлено на прошлом MIPTV. Российский рынок контента растет ежегодно более, чем на 20% – и не только количественно. Появляются проекты, способные конкурировать с западными, российская индустрия к этому стремится. Кроме того, мы хотим показать зарубежным гостям Москву – город, где не просто потрясающие места для съемок, но и выгодные условия – благодаря работе Московской кинокомиссии и системе рибейтов. Выстраивать имидж города, государства, поддерживать репутацию кинокомпаний, формировать позитивное и заинтересованное отношение со стороны зарубежных гостей – часть той «мягкой силы», которая в современном мире главенствует и многое определяет. Спектр задач, которые стоят сейчас перед индустрией, намного шире, чем участие в кинорынках. Необходимо проводить исследования на тему того, где и как российский контент смотрят в мире и что о нем думают, работать с международной прессой, выстраивать правильные отношения между индустрией и государством, формировать единую стратегию развития российской индустрии за рубежом. Именно в этом списке одна из задач – привоз зарубежных байеров и продюсеров в Россию, во время которого можно продемонстрировать, кто мы такие, что снимаем, в какие коллаборации с нами можно вступать – не через призму зарубежных СМИ, а в личном общении.

Почему организовывать Key Buyers Event понадобилось именно сейчас?

Потому что на нас обратили внимание – наши проекты забирают крупнейшие международные дистрибьюторы, мы снимаем достаточное количество качественного контента, чтобы его было интересно и экономически целесообразно закупать крупным международным участникам рынка. За последние 3–4 года появились масштабные проекты из России, изменившие ее международную репутацию на рынке кино и сериалов. И если интерес к авторскому кино из России традиционен, то сейчас за рубежом популярны и жанровые картины. Это, например, военная драма СТАЛИНГРАД Федора Бондарчука, собравшая $67,1 млн, его же масштабный сай-фай ПРИТЯЖЕНИЕ, хорроры ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, спортивные драмы ЛЕД и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Последний фильм, например, собрал рекордную для российского проекта кассу в Китае, заработав там $12,3 млн. Картина вообще стала самым кассовым российским фильмом в международном прокате благодаря общемировым сборам в $68,5. Если говорить о сериалах, то среди последних проектов, прозвучавших на мировом рынке, «Троцкий», «Хождение по мукам», «Обычная женщина», «Эпидемия». Много успешных кейсов в анимации: четыре части франшизы «Снежная королева» заработали более $100 млн. Мультфильм был продан в 150 государств, где его посмотрели 17 млн зрителей. «Смешариков» смотрят в 70 странах, сериал «Маша и Медведь» популярен по всему миру – его смотрят более чем в 120 странах. У этих анимационных проектов миллиарды просмотров онлайн и любовь юного зрителя.

Как, по-вашему, за последние годы изменился имидж российской киноиндустрии за рубежом?

Россию воспринимают как перспективный рынок. Возьмем кино в качестве примера. По данным Фонда кино, количество российских картин, вышедших в прокат за рубежом, с 2015 по 2018 годы увеличилось в два раза – с 44 до 87 фильмов. А их совокупные кассовые сборы выросли в три раза – с $15 млн до $41,2 млн. В 2018 году российские фильмы увидели в 60 странах мира – из года в год их зарубежная аудитория растет. Сейчас уходит привязка к англоязычным проектам, внимание уделяется именно региональным рынкам, где могут снимать свежие, небанальные и при этом интересные всему миру истории на своем языке. Пример тому – сериал «Лучше, чем люди» – проект Yellow, Black and White и «Спутник Восток Продакшн», снятый на русском языке, с российскими актерами, российской командой. Это первый сериал из России, который вышел под брендом Netflix Originals и стал самым популярным российским сериалом по числу запросов на IMDb. Также он вошел в топ аналогичных рейтингов на французском Allocine и немецком Filmstarts. При этом о нас пока мало знают – некоторые достойные проекты остаются незамеченными на кинорынках, продюсеры слабо себе представляют возможности для совместного производства с российскими компаниями. Но все понимают, что они тут есть и будут только расширяться. Именно сейчас возник этот запрос – ваш рынок интересен, но не очень знаком. А мы прислушиваемся к тому, что происходит в индустрии – российской и мировой. И отвечаем на этот запрос.

21.10.2019 Автор: БК