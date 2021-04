Евгения Маркова: «Мы намеренно решили провести Кey Вuyers Еvent за месяц до Канн – это максимально удачное время для российских участников»

С 8 по 10 июня «Роскино» проведет международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital. В этом году особый акцент сделан на копродукцию. Причем свои проекты будут представлять не только российские компании, но и международные – для миноритарной копродукции с российскими продюсерами. Партнером копродукционной секции впервые станет международный форум When East Meets West. Как удалось этого достичь и каким будет Key Buyers Event в этом году, БК рассказала генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Расскажите, пожалуйста, как в этом году пройдет Key Buyers Event?

Key Buyers Event состоится в третий раз и так же, как и в прошлом году, будет виртуальным. Ключевая задача форума – максимально широко представить российскую индустрию международным партнерам. Также каждый год мы формируем большую деловую программу – панельные сессии и круглые столы. Наиболее актуальные темы помогает сформулировать сам рынок – представители компаний принимают в этом активное участие. Вместе с тем будет много нового. Мы планируем масштабно представить российские VoD-платформы, усилить направление копродукции, впервые создадим фестивальную секцию. Как всегда, планируем активное продвижение форума и участников среди разных целевых аудиторий и ключевых международных СМИ.

Рассматривали ли вы возможность проведения мероприятия офлайн?

Да, конечно. Мы до последнего надеялись на то, что удастся провести Key Buyers Event в этом году не в виртуальном формате. Но как бы сильно ни хотелось увидеться лично со всеми российскими и международными партнерами, для многих участников просто нет возможности возобновить деловые поездки в другие страны из-за ковидных ограничений.

Вместе с дистрибуцией в этом году акцент делается на копродукцию. В чем это будет проявляться? Как удалось наладить сотрудничество с международным форумом копродукции When East Meets West?

Опыт прошлого года показал нам, что для успешной интеграции в международное поле необходим знаковый иностранный партнер. Алессандро Гропплеро, глава итальянского копродукционного форума When East Meets West, на протяжении нескольких лет говорил о желании сфокусироваться на работе с Россией. When East Meets West – один из самых релевантных рынков для российских продюсеров. Это замечательная копродукционная площадка, работающая с большим количеством ключевых продюсеров и очень точно выстраивающая B2B-коммуникацию. В этом году впервые в рамках Key Buyers Event питчинг проектов для копродукции пройдет в двустороннем формате: если на форуме 2020 года проекты представляли только российские участники, в этот раз такая возможность будет доступна и международным компаниям – они смогут презентовать свои полнометражные фильмы для миноритарной копродукции. Проекты, которые найдут отклик у российских продюсеров, попадут на конкурс миноритарной копродукции Минкультуры для получения государственной финансовой поддержки. Наше партнерство станет первым шагом в рамках глобального сотрудничества – в 2022 году форум When East Meets West пройдет с фокусом на Россию.

Насколько в целом зарубежным производителям интересно производство кино с российскими продюсерами? «Роскино» представляло копродукцию с Россией в рамках Berlinale Co-Production Market. Как рынок реагирует на это направление?

Заинтересованность зарубежных производителей в сотрудничестве с Россией сейчас очень высока, и у нас есть все основания полагать, что она будет расти – это очень перспективное направление. Большой потенциал российской киноиндустрии в копродукции подтверждают успешные проекты последних лет – KITOBOY, КОНФЕРЕНЦИЯ, АЙКА, ЛЕТО и, конечно, совсем свежий релиз, УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана, снятый c участием России, Германии и Беларуси. Скоро выйдет еще несколько очень интересных копродукционных проектов – ДЖЕТЛАГ, КУПЕ НОМЕР 6 и другие. Что касается Berlinale Co-Production Market, то там состоялся целый ряд встреч. Среди заинтересованных в сотрудничестве стран – Израиль, Франция, Германия, Литва, Латвия и другие. Для многих потенциальных партнеров важной новостью стала возможность получения финансирования на миноритарную копродукцию. Заметна положительная динамика в том, как нас воспринимают в мире, однако нужно продолжать работать над имиджем в целом, становясь еще ближе и понятнее. В этом свете особенно важно привлечение партнера в лице When East Meets West, который выступит неким гарантом, посредником между Россией и международными рынками.

Главным преимуществом копродукции с Россией в презентациях вы называете субсидии государства. Какие есть еще сильные стороны?

Безусловно, это российские таланты! Режиссеры, продюсеры, актеры, проекты, замеченные международной аудиторией. Их круг быстро расширяется. Что касается субсидий, то в России очень мягкие условия их реализации. Например, отсутствует обязательство потратить все деньги внутри страны. Плюс у нас очень выгодные условия в плане стоимости съемок из-за разницы курса и прекрасные локации.

В прошлом году вы говорили о том, что ведете переговоры по проведению ивентов для стимулирования копродукции с различными странами – назывались Великобритания, Испания, Бразилия, Греция, Мексика. На каком этапе находится эта инициатива?

Да, мы придерживаемся этой тактики, и она дает результаты. Инициатива активно развивается в том числе благодаря проекту Russian Film Festival. Это международные фестивали российского кино, которые позволяют нам не только взаимодействовать с локальной аудиторией, но и налаживать партнерства с профильными институциями. В прошлом году такие переговоры прошли между продюсерами из России, Израиля, Казахстана. Сейчас мы находимся на стадии переговоров сразу с несколькими странами – Израилем, Эстонией и другими – и планируем целый ряд мероприятий.

В каком формате в Key Buyers Event будут участвовать российские VoD-платформы?

Этот блок появился не случайно – количество платформ растет, что феноменально не только для России, но и в общемировом контексте. На сегодняшний день у нас более двадцати платформ, что сопоставимо с Индией – при том, что население этой страны превышает 1,5 миллиарда человек. Российские платформы тоже вышли на новый уровень, и им важно заявить о себе как о новом поставщике оригинальных проектов на международный рынок наряду с телеканалами. Расширять свои продуктовые линейки качественным зарубежным контентом по аналогии с Netflix. В бизнес-программе Key Buyers Event запланированы презентации, на которых мы представим сильные стороны каждой платформы и расскажем об их возможностях взаимодействия с международным сообществом. На Key Buyers Event будет представлен фестивальный контент кураторам фестивалей и дистрибьюторам независимого кино.

Значит ли это, что «Роскино» теперь будет заниматься продвижением проектов на фестивали?

В течение года было много запросов от российских продюсеров, поэтому на Key Buyers Event мы решили сделать первый шаг и посмотреть, что мы можем осуществить в этом направлении.

Также заявлено участие сервисных компаний. Но насколько это направление будет востребовано зарубежными партнерами, если учесть, что финансирование программы рибейтов было сильно сокращено?

Действительно, это довольно сложное направление для сервисных компаний в силу сложившихся на сегодня обстоятельств. С другой стороны, ситуация может измениться, и работу можно и нужно начинать заранее. Хорошим примером является Грузия, которая начала вести деятельность по продвижению рибейта и сервисов за два года до того, как система была введена в стране. Мы уверены, что продвижение сервисных компаний необходимо и очень важно. Уровень качества их продукта очень высок, и об этом нужно рассказывать. Кроме того, в связи с тем, что съемочный процесс во многих странах приостановлен из-за пандемии, Москва и российские регионы являются привлекательной и конкурентоспособной локацией для съемок, в том числе и по цене. К сервисным также относятся компании постпродакшна, и у нас есть ряд сильных игроков, занимающихся спецэффектами (VFX, CGI), способных получать заказы и развиваться независимо от наличия или отсутствия рибейта. Возможно, они смогут стать тем локомотивом, который покажет зарубежным компаниям, что работать с Россией можно быстро, качественно и эффективно.

По итогам двух Key Buyers Event вы говорили о средней конкурентоспособности российского продукта в целом, за исключением нескольких игроков: слабый маркетинг, сценарий, неизвестные актеры, недостаточная осведомленность зарубежных игроков о российских проектах. Какие меры принимает «Роскино» для преодоления этих проблем?

Мы занимаемся маркетингом на уровне страны, впервые делая национальную индустрию видимой в таких масштабах, в которых Россия никогда не была представлена раньше. Теперь в международном сообществе знают, что российское кино – это не пара-тройка фестивальных режиссеров, а целая индустрия, проекты которой могут быть коммерчески успешными и востребованными зрителями на мировом уровне. Если говорить про цеховые проблемы, то самый эффективный способ – учиться у лучших. В прошлом году «Роскино» впервые организовало образовательные программы для молодых российских продюсеров совместно с ведущей европейской организацией, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов European Audiovisual Entrepreneurs. При поддержке Минкультуры мы создали обучающую программу для российских продюсеров, которые хотят работать на международных рынках. А весной этого года совместно с ВШЭ провели программу повышения квалификации

«Международная копродукция на телевидении и в кино».

Уже сейчас российские производители начали говорить о том, что доля онлайна и международных продаж в структуре доходов некоторых проектов стала настолько велика, что выходом в прокат в России можно пренебречь, чтобы не нести дополнительные расходы на рекламу. Как вы оцениваете такие изменения в структуре доходов кинопроизводителей?

Американские и британские проекты собирают около 80 процентов прибыли на зарубежных рынках и только 20 процентов – на внутренних. В конечном итоге это и является целью развития отрасли – ее международная экспансия. На данный момент Россия занимает девятое место по объему международных релизов, вышедших в кино, что в целом неплохо – страна уже вошла в топ-10. Однако мы понимаем, что с увеличением инвестиций, ростом качества продукта и более сильным его продвижением на международных рынках прибыль может расти кратно. Но, безусловно, и национальный прокат крайне важен – успех на домашнем рынке часто убеждает зарубежных байеров сильнее, чем все «продающие» презентации.

Сообщают ли компании «Роскино» суммы заключенных сделок? В каких пределах находится цена покупки тех же СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ и ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ?

Нет, это коммерческая информация, которая не разглашается компаниями. Но я знаю, что суммы сделок с международными игроками – особенно с платформами – выросли по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Российские продюсеры сейчас ведут переговоры с Netflix, Amazon и другими площадками – и это не отдельные игроки, поэтому можно говорить, что мы как индустрия интересны крупнейшим мировым стримингам.

Это будет уже третий конвент. Анализируете ли вы, как изменяется со временем восприятие рынка зарубежными партнерами?

Да, Key Buyers Event пройдет в третий раз, но второй год подряд мы вынуждены проводить его в онлайн-формате, и фактически из-за этого пока не успели приучить зарубежных партнеров к такому системному «физическому» мероприятию, как это годами делает, например, UniFrance. Зато за это время нам удалось показать, что это реальный рынок, на котором они могут увидеть весь российский контент, заключить сделки, установить партнерства, договориться о будущих проектах. Поэтому наше мероприятие встало в календарь международных отраслевых событий. Сейчас идет активная регистрация зарубежных участников, 30 процентов из которых пришли к нам по рекомендации коллег, работавших на Key Buyers Event в 2020-м. Для нас это очень важный фактор и, пожалуй, главный критерий того, что мы все делаем правильно.

Перед EFM вы создали отдельную визуальную линейку для российского присутствия. Повлияло ли это как-то на зарубежных байеров, по вашим данным?

Любое действие, которое мы предпринимаем на международном поле, направлено на то, чтобы сделать российскую индустрию более привлекательной и современной с маркетинговой точки зрения. Новая визуальная линейка дала более свежее и актуальное восприятие российского продукта. Нам было важно показать, что мы в одном контексте с европейскими коллегами. Россию часто воспринимают консервативной, слишком классической, вокруг нас много стереотипов. И часто самый простой способ показать коллегам, что у нас современный контент, что мы про массового зрителя и про популярную у публики продукцию – через визуальную коммуникацию. У нашей страны сложный имидж, поэтому мы постарались снять эту настороженность визуальными средствами, через дизайн, потому что на уровне контента этот диалог установить уже проще.

Какие у вас в целом ожидания от Key Buyers Event в этом году?

Мы очень хотим, чтобы, помимо продажи прав на контент за рубежом, мы привлекали бы иностранных партнеров в Россию – на копродукцию, сервис, чтобы наше кино на фестивалях было представлено мощнее, как того заслуживает масштаб российской индустрии. Мы надеемся, что усиление нашего рынка с помощью такого партнера, как When East Meets West, а также сотрудничество с профильными международными изданиями сделают наше мероприятие более заметным и значимым для иностранных коллег. И как следствие – дадут российским участникам новые возможности, новые контакты и новые проекты в перспективе.

Форум пройдет за месяц до Каннского кинофестиваля и Marche du Film. Насколько возможно их проведение офлайн с учетом текущей эпидемиологической обстановки в Европе?

Все будет зависеть от ситуации в мире. Уверена, что организаторы в первую очередь будут руководствоваться здравым смыслом и заботой о безопасности. Мы намеренно решили провести Key Buyers Event за месяц до Канн. Опыт прошлого года показал нам, что это максимально удачное время: российские участники, которые начали переговоры на нашем мероприятии, смогут продолжить их в ходе Кинорынка в Каннах.

26.04.2021 Автор: Рая Башинская