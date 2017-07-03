Владислав Мельников: «ГЛАВКИНО имеет все шансы стать «Сколково» для индустрии»

Осенью прошлого года генеральным директором крупнейшего подмосковного кинотелевизионного комплекса ГЛАВКИНО был назначен старший вице-президент банка ВТБ Владислав Мельников – человек, известный в банковской среде и практически не знакомый до своего назначения российским кинематографистам. Мы поговорили с Владиславом о текущей работе ГЛАВКИНО, о планах по развитию «кинокластера» и совместному с ВТБ участию в программе рибейтов, которая запускается сейчас в тестовом режиме отдельными регионами по инициативе Фонда кино и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также о совместных проектах ГЛАВКИНО с китайскими кинематографистами.

Владислав, вы пришли в кинобизнес из банковской сферы. С какими сложностями вы столкнулись? Что, наоборот, вас приятно удивило?

Если заглянуть в историю кинобизнеса, то он изначально создан варягами – теми людьми, которые не имели ни профессионального образования, ни опыта работы в производстве фильмов. Я говорю сейчас о Голливуде. И те, кто покупают телевизионные студии сегодня, тоже не являются «киношниками». Это бизнес, на котором зарабатывает не тот, кто делает кино, а тот, кто владеет теми, кто делает кино. Причем это же относится к любому виду искусства. Литературный агент зачастую зарабатывает больше писателя. Заказчик художественного произведения впоследствии зарабатывает больше, чем художник, который его создал. О приходе стороннего человека в кинобизнес есть прекрасный фильм ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ с Джоном Траволтой, который, согласно сюжету, приезжает в Голливуд и начинает выстраивать кинокомпанию по своему усмотрению. Там, правда, он, будучи гангстером, изначально должен вернуть деньги мафии, которой задолжал один продюсер, и только потом начинает снимать кино. Для себя я не вижу каких-либо непреодолимых сложностей в кинобизнесе, просто в этом деле (впрочем, как и в любом другом) сначала нужно разобраться. К развитию ГЛАВКИНО, на мой взгляд, применим подход как к развитию инфраструктурного предприятия с четким позиционированием и маркетинговой стратегией – специфика деятельности большого значения не имеет.

Какие на сегодняшний день есть проблемы у студии ГЛАВКИНО?

Если оценивать кинотелевизионный комплекс ГЛАВКИНО сторонним взглядом, то это здание, которое построено под нужды именно киноиндустрии, а не телевидения. Тем не менее производственная загрузка комплекса – сегодня это порядка 80 процентов от общей мощности – обеспечивается именно съемками телевизионных программ. Все шоу снимаются с участием массовки. В наиболее крупных проектах число зрителей может доходить до тысячи человек. Думаю, нетрудно представить, какие даже чисто бытовые сложности возникают, если одновременно ведутся съемки двух больших проектов. Архитекторы кинотелекомплекса и не подразумевали возникновение таких ситуаций. Теперь мы в оперативном режиме решаем логистические проблемы, и делаем это весьма успешно. Что, в принципе, говорит об универсальности нашей площадки и демонстрирует нам потенциал ГЛАВКИНО, о котором никто из нас и не подозревал. Ряд производственных компаний, высоко оценив технические возможности студии, стали нашими флагманскими арендаторами.

Кто входит в их число?

Прежде всего я говорю о Comedy Club Production и «ВайТ Медиа». На определенные даты в году ими уже забронированы крупнейшие наши съемочные площадки, включая павильон номер 4 на 3082 квадратных метра, который является самым большим в России. Конечно, это несколько уменьшает шансы других компаний «зайти» в ГЛАВКИНО. Впрочем, подчеркну, совсем такую возможность не исключает. Например, с 2017 года у нас возобновила работу группа компаний «Красный квадрат». Кино в предыдущие годы на студии снималось действительно немного – отечественные кинематографисты предпочитали «Мосфильм» или выезд на натуру в города типа Ярославля.

Как вам кажется, почему такое происходит? Стоит ли перед ГЛАВКИНО задача увеличить количество именно киносъемочных групп, которые готовы пользоваться павильонами студии?

Просто победила более сильная индустрия – выручка по телевизионному производству превышает киновыручку примерно в три раза. Соответственно, финансовые возможности производителей телеконтента выше. Какие ситуации бывают? Кинематографисты хотят арендовать павильон на несколько месяцев, при этом съемки в нем планируется вести не постоянно, а павильон частично используется как склад. Мы не можем снижать ставку аренды павильона до ставки складского помещения – с коммерческой точки зрения ГЛАВКИНО это невыгодно. Тем не менее некорректно говорить, что наши павильоны задействованы исключительно под съемки телепрограмм. Кинематографисты хотят работать в ГЛАВКИНО и работают – те, кто снимает такие блокбастеры, как ЭКИПАЖ или ВИКИНГ… На павильонные съемки производители фильмов в основном выходят тогда, когда у исполнителей главных ролей, если это очень востребованные актеры, по времени нет возможностей выехать на натуру, в экспедицию. Или если важны исторические реалии, которые точно можно воспроизвести только в павильоне. На натуре в кадр обязательно попадает что-то лишнее. Конечно, его можно вычистить на цветокоррекции, но это трудоемкий и дорогостоящий процесс, отнимающий время и деньги кинопродюсера. Даже в самых знаменитых картинах проскакивают лишние элементы. Например, в фильме «Место встречи изменить нельзя» есть сцена, в которой Владимир Шарапов гуляет со

своей девушкой в парке «Сокольники», а на заднем плане проезжает современный для 70-х годов автомобиль, которого в 1945-м просто не было.

Расскажите, пожалуйста, об условиях вашего возможного участия в программе рибейтов. Что вы готовы предложить кинематографистам со стороны собственно площадки ГЛАВКИНО и банка ВТБ, который, как сообщалось, может стать финансовым оператором данной программы?

Речь не идет о налоговых возвратах – той системе рибейтов, которая работает в странах Евросоюза. В нашем случае, с учетом российского законодательства и устройства налоговой системы, правильнее говорить о проекте по поддержке кинематографистов в форме субсидирования из региональных бюджетов. То, что мы применительно к себе называем программой рибейтов, на самом деле не является рибейтами, и кинематографисты это понимают. Для того чтобы шло субсидирование, в этих самых региональных бюджетах должна существовать соответствующая статья расходов. И если в бюджете Московской области она гарантированно будет, то компания ГЛАВКИНО при поддержке банка ВТБ может стать своего рода посредником между правительством региона и производственными кинокомпаниями – финансовым оператором, который производит выплаты сразу, а впоследствии получает возмещение этих средств. Предлагаемая нами схема избавит кинокомпании от длительного ожидания поступления денег напрямую из бюджета, то есть сделает форму поддержки более эффективным инструментом. А ГЛАВКИНО и ВТБ получат тем самым дополнительный источник дохода – в виде небольшого, условно говоря, комиссионного процента. Таким образом банк может взять на себя важнейшую социальную миссию по развитию профессиональной отрасли и повышению оборотов капитала. Отработать эту процедуру можно сначала в Московской области, а затем применять по всей Российской Федерации.

Что еще возможно? Чтобы территория кинотелевизионного комплекса ГЛАВКИНО стала кинокластером, и все зарегистрированные по нашему юридическому адресу компании, которые предоставляют услуги по строительству декораций, пошиву костюмов, аренде съемочного оборудования и так далее, получали налоговые выплаты из регионального бюджета и за счет этого снизили стоимость своих услуг для кинопроизводителей. То есть мы говорим о создании в сфере киноиндустрии своего инновационного кинокластера, как «Сколково». Тем более что в Московской области, кроме ГЛАВКИНО, нет других кинотелекомплексов. Поэтому идея стать кинокластером имеет серьезные перспективы, как коммерческие, так и социальные. Эта концепция будет работать и на развитие самой компании ГЛАВКИНО, и на развитие киноиндустрии в целом.

Есть ли в связи с этими целями необходимость расширять рабочие площади, строить новые павильоны, или пока их количество соответствует текущей загрузке?

В годовом календаре есть месяцы, в которые комплекс ГЛАВКИНО не может вместить всех желающих в нем работать – программы, схожие по формату, на разных каналах выходят примерно в одни и те же временные периоды, и сроки их производства зачастую пересекаются. А в летний период, наоборот, число вакантных площадей возрастает. Это дает нам возможности для реализации массовых развлекательных мероприятий, то есть для использования площадки ГЛАВКИНО в социальных и образовательных целях. Летом мы планируем провести на базе комплекса фестиваль музыки и света с применением сложных технологических решений и 3D-проекций. Технически ГЛАВКИНО с имеющимся у него оборудованием может служить универсальной площадкой для демонстрации передовых технологий на стыке нескольких научных областей. Этот проект мы намерены реализовать совместно с компанией «Артнови», команда которой в данный момент разрабатывает концепцию ГЛАВКИНО.ЛАБ – Лаборатории технологий будущего. Однако с учетом того, что общая площадь земельного участка, на котором построен наш кинотелекомплекс, составляет 10 гектар, а занимает он всего 5, здесь в том числе могут появиться новые объекты. К слову, изначально проектом была предусмотрена реализация второй очереди. Она включала в себя строительство двух отдельно стоящих павильонов на 2 тысячи квадратных метров, редакционного комплекса на 4,8 тысяч квадратных метров, складских помещений на 1,8 тысяч квадратных метров, студийного центра на 2,1 тысячи квадратных метров и даже гостиницы на 1,3 тысяч квадратных метров. Но мы отложили возведение данных объектов и сосредоточились на выводе на самоокупаемость первой очереди комплекса. К реализации этих планов мы вернемся, когда в ГЛАВКИНО, уже как в кинокластер, придут частные инвесторы. Первая сделка в рамках этой концепции должна состояться в июне этого года.

У вас есть кинопроизводственные планы? В каких проектах студия выступит полноценным производителем и продюсером?

С текущего года компания ГЛАВКИНО намерена активно развивать направление собственного кинопроизводства. В марте на телеканале НТВ уже вышел документальный проект Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье» в рамках цикла передач «НТВ-видение» – это первый неигровой фильм производства компании ГЛАВКИНО. Осенью в прокат выйдет художественный фильм ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ Карена Оганесяна – картина совместного производства ГЛАВКИНО и компании «Карго». Также есть ряд проектов, которые мы планируем запустить в рамках совместного предприятия с нашими китайскими партнерами – уже разработан синопсис сериала «Семнадцать мгновений лета» для проката на территории КНР (римейк знаменитого советского исторического сериала «Семнадцать мгновений весны»).

Во время Санкт-Петербургского культурного форума было объявлено о том, что ГЛАВКИНО также будет одним из производителей российско-китайского римейка ЧЕЛОВЕКА-АМФИБИИ для проката в КНР. Какова судьба этого проекта?

Сейчас идет работа над подготовкой сценарного конкурса. Конкурсная комиссия, состав которой на данный момент определяется, примет к рассмотрению несколько работ. У нас есть особые требования со стороны китайских партнеров, которые считают, что персонажи фильма должны выглядеть принципиально иначе, чем в советском ЧЕЛОВЕКЕ-АМФИБИИ – чтобы они могли быть понятны китайскому зрителю с учетом особенностей его восприятия. Например, рыбак не может быть мужчиной, подводный оборотень вообще не должен быть определенного пола и так далее. Кроме того, в стадии учреждения наше совместное предприятие – продюсерский центр с Русско-китайским фондом развития культуры и образования, а также на этапе разработки находится еще ряд проектов, о которых мы пока не будем раскрывать информацию.

03.07.2017 Автор: Мария Токмашева