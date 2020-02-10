Надежда Мотина: «У фильмов больше нет возможности дождаться момента, когда начнет работать «сарафан»

За 2019 год Capella Film продемонстрировала фантастический прирост в 300% к предыдущему году и в общем соревновании дистрибьюторов поднялась с тринадцатого места на девятое. Компания выпустила 28 фильмов, совокупные сборы которых составили 786 млн рублей. Во многом прошлогодние результаты обязаны блестящим сборам ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ, но свою лепту внесли и первый мультфильм, расписанный практически на тысячу копий, и комедия 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ. В январе компания выпустила два многообещающих проекта: французскую комедийную драму ОСОБЕННЫЕ с Венсаном Касселем и фантастический экшн ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК. Глава компании Надежда Мотина рассказала БК о результатах прошлого года, планах на будущее и нынешнем состоянии рынка.

С какими главными итогами для Capella Film вы закончили 2019 год?

Мы закончили 2019-й с фантастическими результатами. Компания радикально увеличила все показатели – и бокс-офис, и выручку. О таких цифрах год назад можно было только мечтать. В прошедшем году мы работали со всеми партнерами. Если раньше были компании, с которыми нам не удавалось посотрудничать (я говорю про какие-то единичные кинотеатры, телеканалы или партнеров на территории СНГ), то в 2019-м мы работали со всеми. Нам удалось найти контент, который был интересен каждому.

Есть ли какие-то другие причины роста и уровня сборов, и количества выпускаемых картин, кроме успеха ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ?

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА обеспечила бόльшую часть нашего успеха в прошлом году, но, кроме нее, были и другие релизы. Мы впервые выпустили мультфильм в формате более тысячи копий. КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ собрали свыше 80 миллионов рублей, успешно отработали и другие фильмы. КОД КРАСНЫЙ продемонстрировал высокие результаты на цифровых платформах. КНИГА, конечно, показательна для всего рынка, но остальные релизы тоже проявили себя хорошо.

В прошлом интервью БК вы говорили, что хотели бы, чтобы у Capella было меньше проектов, но чтобы они были больше и хотя бы пара из них собирала свыше 200 миллионов рублей. С тех пор вышла ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, и количество фильмов только увеличилось, но без такого оглушительного успеха. На сегодняшний день как вы для себя определяете стратегию компании?

Честно говоря, сейчас сборы в 200 миллионов рублей кажутся мне довольно амбициозной задачей. 100 миллионов для независимого прокатчика – это уровень хорошего, успешного релиза. В прошлом году мы видели, как многие компании смогли удивить рынок. «Вольга» совершила маленькое чудо со сборами фильма В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА. До этого на рынке существовал стереотип, что кино про умирающих подростков не может собирать больше, чем фильм ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ. ПАРАЗИТЫ поразили всех и доказали, что отметка в 100 миллионов рублей для азиатского кино вполне реальна. У «Экспоненты» прекрасно вышли релизы ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! и ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. Многие прокатчики стремятся к рубежу в 100 миллионов и умудряются достигнуть его. Для нашей компании прошлый год стал насыщенным. Мы выпустили 28 релизов – и это много. Я по-прежнему хочу, чтобы в этом году фильмов выходило меньше и они были бы крупнее. Оптимальный для нас формат – выпускать два проекта в месяц. В 2019-м я увеличила бюджет на закупки и надеюсь, что в 2020-2021 годах мы увидим результаты.

Эта отметка в 100 миллионов рублей возможна без рекламы на телевидении?

Думаю, да. У ПАРАЗИТОВ не было рекламы на телевидении. Если вспомнить другие релизы независимых компаний, которые приближались к этой цифре, думаю, вряд ли у них тоже была ТВ-реклама. Сейчас с каждым днем все больше очевидно, что контент – это настоящий король. Если у тебя есть сильный и яркий контент, он найдет своего зрителя. У фильма В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА была книга, которая легла в его основу, была огромная фан-база исполнителя главной роли и была выбрана очень удачная дата для релиза. Плюс прокатчик качественно поработал с картиной и правильно подготовил все материалы.

У вас в пакете тоже стало больше романтических мелодрам. То есть и вы рассчитываете на их успех у зрителей?

Да, как женщина я люблю романтические мелодрамы. Когда я приглашала новых сотрудников в прошлом году, они все отмечали, что у нас очень много фильмов для женской аудитории, потому что я выбираю кино, которое прежде всего нравится мне. Сейчас зритель меняется, и мы, дистрибьюторы, пытаемся угадать, что же его заинтересует, на что он захочет пойти. Потребность в любви, в сильных эмоциях есть в каждом из нас, поэтому это очень востребованный жанр. Плюс не стоит забывать, что в большинстве случаев именно женщины принимают решение о том, на какой фильм пойти. Хочу вернуться к отметке в 100 миллионов и сказать, что ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ почти добрался до этого уровня, и, насколько я знаю, там тоже не было телевизионной рекламы. Поэтому она – ни в коей мере не панацея, есть другие каналы коммуникации с аудиторией. Телевидение нужно на амбициозных проектах с потенциалом свыше 250 миллионов.

Какие это каналы коммуникации для независимых прокатчиков?

Очень большое значение приобретают Интернет и социальные сети. Мы по-прежнему стараемся активно искать аудиторию, в том числе весомую значимость завоевывают выставки и конвенты. Comic Con растет из года в год, и все больше студий организовывают там презентации. Компании стараются делать кросс-промо с самыми разными партнерами, выходить на аудиторию там, где она может заинтересоваться в контенте.

Говоря о продвижении фильмов на более широкую аудиторию, нет ли у вас впечатления, что если бы больше людей знало, к примеру, о выходе ЭСПЕНА В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА, его сборы оказались бы значительно выше? Потому что сама по себе картина очень интересная для семейной аудитории.

Мы любим этот релиз, некоторые мои коллеги его очень ждали и сходили в кино с детьми. К сожалению, мы выбрали очень неудачную дату для проекта, и он просто умер под ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ II. Но мы делали для ЭСПЕНА интересную рекламную кампанию. К примеру, брендировали школьный дневник, которым пользуются по всей стране. У размещенных в Интернете материалов была очень высокая кликабельность – люди смотрели ролик и переходили по ссылкам. Однако соседство с ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ не оставило фильму никаких шансов. Выпустив первый проект, который продолжил успешно работать на цифровых площадках и был показан на телевидении, мы надеялись, что аудитория расширилась и ей будет интересно посмотреть новый фильм в кинотеатре. И отзывы у него были только положительные. Сейчас, из-за того, что выходит очень много релизов – от четырнадцати до двадцати в месяц, кинотеатры жестко сокращают все, что не пошло в первый четверг. Если ты не демонстрируешь высокую посещаемость, то практически сразу начинаешь терять сеансы. У фильмов больше нет возможности дождаться момента, когда начнет работать «сарафан».

Необходимо делать такую роспись, которая обеспечла бы максимальную заполняемость именно с четверга и пятницы. Тогда есть шанс остаться «в длину». И планка посещаемости все время повышается. Если раньше это было двадцать человек на сеанс, то сейчас кинотеатры ждут пятьдесят – сто. Успех ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ еще связан с тем, что мы изначально писали фильм не широко, то есть очень аккуратно ставили копии, подозревая, что за пределами Москвы и Питера картину могут смотреть хуже. Именно благодаря этому все сеансы КНИГИ, когда она стартовала, были заполнены. У проекта была супервысокая посещаемость, которая позволила второму уикенду стать выше первого, что очень редко случается в кинобизнесе. У нас стартовали ОСОБЕННЫЕ, и мне приятно, что зрителей во вторник пришло больше, чем в стартовый четверг и даже в стартовую пятницу. Мы также расписывали фильм не широко, просили кинотеатры дать нам небольшое количество сеансов, но в правильное время. Таким образом, люди пошли в кино, и «сарафан» начал работать. Кинотеатры видят, что зрители идут, их становится больше, поэтому мы рассчитываем на длительный прокат этой картины. Все, кто ее посмотрел, хвалят и рекомендуют другим.

Среди независимых компаний у вас действительно одна из самых высоких наработок. Получается, то, как внимательно и необычно вы работаете с росписью, дает свои результаты?

Да. Я не поддерживаю стратегию некоторых компаний, которые любят «ковровое покрытие» и уверены, что необходимо охватить все кинотеатры в каждом городе и получить как можно больше сеансов. Мы никогда не просим партнеров предоставить нам какие-то безумные условия, просто потому что нам важна заполняемость. Когда вы смотрите фильм в полном зале, это рождает совсем другие ощущения, вы действительно переживаете эмоции вместе с другими, и это очень круто. Мы стараемся, чтобы фильм был представлен максимально широко с точки зрения географии, но нам не нужно, чтобы в каком-то городе было несколько Площадок. Пусть будет одна, зато она привлечет всю аудиторию и станет долго работать.

Вернемся к ОСОБЕННЫМ. В декабре вы привезли съемочную группу фильма и Венсана Касселя. Это чуть ли не первый ваш опыт привоза звезды. Насколько такая пиар-активность эффективна для независимого прокатчика?

Для меня это не первый опыт. Я привозила Арнольда Шварценеггера с его первым после политической карьеры фильмом ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ. Он прилетел на частном самолете в компании девяти сопровождающих. Это был очень сложный визит с точки зрения коммуникации, так как его команда активно вмешивалась в уже согласованные планы. Я привозила Джеки Чана, который прилетал всего на один день, но фантастически отработал каждую минуту. Поэтому, готовясь к релизу ОСОБЕННЫХ, я представляла, что нас ждет. Плюс режиссеры приезжали ко мне, когда выходил фильм ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Они замечательные, очень активно работают с аудиторией и благожелательно относятся ко всем запросам. Делегация состояла из пяти человек: режиссеров, Венсана Касселя, Реды Катеба и представителя компании Gaumont. Гости дали более пятидесяти интервью, мы получили солидное пиар-покрытие, появилось много публикаций о фильме. Нам важно было заранее показать картину, чтобы люди узнали о ней и начали обсуждать. На этом релизе мы сотрудничаем с благотворительными фондами «Выход» и «Антон тут рядом». Нам было важно, чтобы они также пригласили своих гостей и посмотрели фильм на премьере.

Как вы вообще оцениваете старт ОСОБЕННЫХ?

Оцениваю как положительный. Конечно, всегда хочется большего, но сейчас растет посещаемость, мы видим «сарафан» в действии. Я надеюсь, фильм будет работать в длину и сможет раскрыть весь свой потенциал. Во Франции его посмотрело более 2 миллионов человек, по результатам зрительского голосования он стал главным фильмом 2019 года. Он никого не оставляет равнодушным. Мы со своей стороны делаем все, чтобы поддержать картину. Очень много знаменитостей посмотрели и смотрят ее, делятся в соцсетях отзывами. По ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ было интересно, когда Навальный посмотрел фильм на третьей неделе проката и написал про него пост. Сейчас люди приходят в кино в разное время. Нам важно оставить картину в кинотеатрах, чтобы все, кто хочет ее посмотреть, смогли бы дойти и сделать это.

С чем связано то, что по отношению к фильму ОСОБЕННЫЕ вы всячески избегаете упоминания, что он рассказывает об аутистах?

Не соглашусь с вами. Фильм рассказывает о двух реально существующих во Франции людях – это главные герои и они изображены на постере. Проект об особенных, о том, что они делают. Они работают не только с людьми с расстройством аутистического спектра, но и с подростками из сложных семей, у которых есть все шансы попасть в криминальную среду. Они помогают им найти себя и обрести смысл жизни. Герои фильма воспринимают людей с расстройством аутистического спектра как любых других. ОСОБЕННЫЕ – это кино о человеческих историях и отношениях, а не о диагнозах.

Вы также говорили, что на сборы АРАХИСОВОГО СОКОЛА повлияла неготовность российского зрителя смотреть кино с участием актера с синдромом Дауна. Неужели это действительно так?

В Америке АРАХИСОВОГО СОКОЛА посмотрело 2 миллиона человек, а у нас в кинотеатрах – к сожалению, чуть более 50 тысяч. Я влюбилась в этот фильм, когда посмотрела его в Каннах, это светлое, солнечное кино, наполненное любовью и человеколюбием. То, что в нем снимается настоящий артист с синдромом Дауна, в сюжете никак не выделяется, к нему относятся так же, как и к любому другому персонажу картины. Для меня этот фильм очень похож на истории Марка Твена о путешествиях, обретении себя и любви. Но во многих рецензиях упор почему-то делался именно на синдроме Дауна, хотя кино, опять-таки, было не про диагнозы, а про людей. Мне очень нравится цитата из ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ о том, что требуется большое мужество, чтобы менять сердца людей. Capella Film выпускает фильмы, которые вдохновляют людей быть лучше. Это и ОСОБЕННЫЕ, и ЛЕВ, и ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, и БОЛЬШАЯ ИГРА. Это тот контент, с которым нам хочется работать, потому что мир разный, сложный, и хочется дарить людям радость, уверенность, перспективу, надежду. Я никогда не буду, к примеру, выпускать торч-порн или фильмы, в которых зрители получают удовольствие от каких-то вещей, которые противоречат базовым потребностям человека. В принципе, весь наш каталог, а в данный момент у нас около трехсот фильмов, отличается достаточно высоким качеством. Если посмотреть рейтинги на «КиноПоиске», то у наших проектов высокие оценки. И когда мы обсуждаем свой каталог с телевизионными партнерами или с онлайн-площадками, все отмечают, что он в целом очень качественный, фильмы там зрительские, с большим количеством положительных отзывов.

Независимые компании пробуют разные стратегии – запускают собственное кинопроизводство, больше показывают зрительские проекты, увеличивают количество релизов, начинают работать с российскими кино или мультфильмами. Если раньше можно было говорить о какой-то специфике фильмов каждого независимого дистрибьютора, то теперь они пробуют разные жанры. Вы также стремитесь варьировать контент – в вашем пакете в этом году появилось несколько мультфильмов, фильм-катастрофа и даже российское кино. Как вы оцениваете такие эксперименты коллег и свои?

Мы все ищем зрителя, пытаемся предугадать, что он будет смотреть. Сейчас рынок на территории СНГ достаточно конкурентный. После кризиса 2014 года он практически полностью восстановился, и проекты приходится покупать уже на стадии сценария, то есть с момента закупки фильма до его выпуска в прокат иногда проходит несколько лет. Всем хочется понять, что же будут смотреть через пару лет зрители в кинотеатрах. Каждый прокатчик изучает потребности аудитории и пытается диверсифицировать риски.

Видите ли вы еще такие восходящие, неожиданно популярные жанры, как романтические мелодрамы про умирающих подростков?

В прошлом году прекрасно прошла киноверсия концерта Аллы Пугачевой. Это тоже новый формат, на который раньше не делали ставку. Я подозреваю, что сейчас многие компании будут экспериментировать с фильмами-концертами. Всем хочется найти тот волшебный проект, который «выстрелит», но никто не знает, каким он должен быть. Никто не мог предположить, что ЗЕЛЕНАЯ КНИГА соберет более 570 миллионов рублей. У меня были эстимейты, я повышала их, когда мы начали проводить рекламную кампанию и становилось видно, как хорошо реагирует аудитория на рекламные материалы, как растет ожидание фильма, но такой успешный прокат никто не мог предугадать. И приятно, что наша индустрия удивляет, случаются вот такие чудеса, как СУМЕРКИ, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, ДЖОКЕР, ХОЛОП. Ради них мы все в этом бизнесе, несмотря на его сложности и риски.

Интересуют ли вас перевыпуски, которые сейчас тоже начали набирать обороты?

В какой-то момент я пожалела, что не стала заниматься перевыпусками, потому что сети предлагали мне еще три года назад сделать линейку перевыпусков – план на год из фильмов с высоким зрительским рейтингом, которые возвращаются на большой экран. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, МАТРИЦА и другие картины показывают прекрасные результаты, но сейчас уже есть компания, работающая в этой нише, и я не думаю, что стоит туда заходить.

Второй российский фильм в вашем пакете – альманах ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ – совсем не похож на ХРУСТАЛЬ, который был первым. Какое российское кино вы в целом готовы прокатывать?

Я готова прокатывать интересное российское кино и работать с российскими продюсерами, которые доверяют дистрибьютору. Часто российские продюсеры считают, что они гораздо лучше знают, в какие даты нужно выпускать фильмы, в каком формате, и не дают возможности дистрибьютору создавать маркетинговые материалы так, как он считает нужным. Поэтому у меня в пакете немного российских картин. Я горжусь тем, что мы выпустили ХРУСТАЛЬ. Режиссер Даша Жук – современный, суперпрофессиональный человек, который очень помогал нам на релизе. Продюсер ОЧЕНЬ ЖЕНСКИХ ИСТОРИЙ Юлия Мишкинене выпускала ИНТИМНЫЕ МЕСТА и работала на САЛЮТЕ-7, и она тоже понимает специфику дистрибуции и доверяет нам в принятии креативных решений. Так что с российским контентом нужно учитывать два фактора – качество фильма и готовность продюсера слушать дистрибьютора.

В последнюю пару лет наметилась тенденция, что Каждый четверг в прокат выходит как никогда много фильмов. Особенно это удивительно на фоне сообщений закупщиков о том, что доступных на международных Кинорынках проектов стало меньше, а их цена – выше. С чем это связано, на ваш взгляд, и как влияет на работу? Возникают ли проблемы с росписью в связи с увеличением количества релизов?

Обилие релизов никому не идет на пользу, иногда выходят фильмы, которые можно было бы не выпускать в прокат. Я знаю, что есть компании, рассматривающие кинопрокат просто как часть рекламной кампании для цифрового релиза. Если проект вышел в прокат, его потенциал на цифровых площадках становится выше, что позволяет обсуждать более интересные условия. Мне хотелось бы, чтобы таких релизов не было. Но это чистая экономика: пока бюджет компаний позволяет выпускать подобные фильмы в прокат, они будут продолжать это делать. Как только выпуск станет слишком дорогим и не будет окупаться за счет доходов от цифровых видов прав, такие релизы уйдут из графика. Конечно, у всех в связи с этим возникают проблемы с росписью, потому что фильмов много, а количество залов и слотов для показа ограничено. Наше единственное оружие в этой борьбе – высокая посещаемость. Если ее обеспечить, кинотеатры сами будут добавлять сеансы и удерживать фильм.

Как в целом вы оцениваете конкуренцию на рынке независимого кино в российском прокате? И каким видите его будущее?

Она сейчас довольно высока. На последнем рынке в Лос-Анджелесе было мало больших проектов, за них велась жесткая борьба. Думаю, тем компаниям, которые в итоге купили эти фильмы, было не вполне комфортно заплатить эти суммы, учитывая курсовые и политические риски. Я хотела бы верить, что независимый прокат будет укрупняться. Те компании, которые тщательно отбирают контент, огромное внимание уделяют маркетингу и рекламе, будут расти, а те, которые больше выпускают фильмы для того, чтобы заработать на цифровых площадках, начнут терять свои позиции. При этом останутся игроки, работающие в своей нише, как, например, CoolConnections и «Иноекино», у которых есть четкая стратегия и своя аудитория. Когда ты выпускаешь узкоспециализированный контент, аудитория небольшая, но зато она невероятно лояльна и поддерживает все твои новые релизы.

Насколько вам кажутся оправданными разговоры о кризисе независимого контента и ожиданиях массового банкротства независимых компаний, особенно на фоне закрытия дистрибуционного отдела Bazelevs?

Отдел Bazelevs, мне кажется, закрылся логично, потому что у компании довольно долгое время не было релизов, а ЕЛКИ закончились. Я не разделяю общего пессимистического настроения. На мой взгляд, в прошлом году у многих компаний были успехи, которые позволят им хорошо войти в этот год. Дальше он покажет, что нас ждет. Опять же, все зависит от политической ситуации в стране, насколько крепка будет национальная валюта. В прошлом году рубль укреплялся, и это позитивный знак. Также очень важно, насколько независимых прокатчиков будут поддерживать интернет-площадки, закупать права и бороться за эксклюзивный контент.

С развитием цифровых платформ насколько вам интересен онлайн-рынок? Увеличилась ли его доля в общих доходах от фильмов?

Этот рынок растет. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА в прошлом году стала самым успешным цифровым релизом, она побила все рекорды на площадках. И это, конечно, очень приятно. Но все равно сборы ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ в «цифре» несопоставимы с ее сборами в прокате. Да, приятно видеть положительную динамику этого рынка, но если речь идет не о знаковом релизе, то все равно есть определенный потолок дохода от цифровых прав. И это не очень большие показатели.

Согласны ли вы с наблюдением, что зрители стали приходить в кинотеатры только на те фильмы, которые стоит увидеть на большом экране, а остальной контент смотрят дома в онлайн-кинотеатрах?

Сейчас кинотеатры жестко конкурируют с онлайн-площадками, потому что смотреть кино дома на диване очень удобно. К тому же современные сериалы очень высокого качества, они затягивают зрителя и не отпускают его неделями. И вырвать человека из его сложного графика, где у него работа, семья и удовольствия дома, сложно. Поэтому да, люди будут идти в кино на знаковые проекты, то есть контент должен быть особенным, уникальным. Когда ты покупаешь фильм, тебе необходимо понимать, почему человек должен захотеть посмотреть именно его в кинотеатре.

При этом есть мнение, что аудитория онлайн-кинотеатров не пересекается с кинотеатральной.

Это интересное мнение. Мы открыли цифровые права на ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ достаточно быстро – под «Оскар», через месяц после кинотеатрального релиза. И даже несмотря на наличие фильма на онлайн-площадках, прокат продолжался – и посещаемость не падала. Можно сказать, что аудитория пересекается, но процентов на 30–40.

Не было ли слишком рискованно так рано показывать ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ?

Это был интересный эксперимент, и я им довольна. Мы анализировали показатели и увидели, что посещаемость не снизилась, несмотря на цифровой релиз. А за счет того, что у фильма был очень сильный «сарафан», посмотревшие проект в онлайне продолжали его рекомендовать, и люди шли второй раз, вели родителей и детей. То есть онлайн, наоборот, усилил прокат.

Каким вы видите будущее компании в этих условиях?

Я смотрю с оптимизмом в наше будущее. Конечно, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА была фантастическим успехом, но даже без КНИГИ рентабельность компании каждый год превышает 20 процентов. Это очень хороший показатель, который свидетельствует о том, что я выбираю правильное кино, с которым мы правильно работаем, хорошо его продаем, и оно вызывает интерес зрителей. Планирую продолжать в том же духе.

Прошлогодний мегауспех ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ спустя время помогает работе или, наоборот, довлеет?

Конечно, довлеет, хочется, чтобы 2020 год был таким же фантастическим и чтобы показатели были такими же высокими. Я понимаю, что это очень сложно, но почему бы и не поставить перед собой такую амбициозную цель.

В прошлом году в компании было несколько важных назначений. Как вы оцениваете работу новой команды?

Мне очень приятно, что к нам присоединились новые сотрудники. Наша работа благодаря им стала лучше. Самое главное, что они так же, как и я, увлечены кино и получают удовольствие от работы с фильмами. Этот бизнес как наркотик – ты не можешь оторваться, потому что эмоционально привязан если не к одному проекту, то к другому. В нашем пакете каждый сотрудник находит для себя любимое кино, за которое лично болеет.

Почему вы прекратили сотрудничать с мейджорами хотя бы в продвижении крупных проектов – невыгодно экономически или мейджоры не заинтересованы в партнерстве?

Мы не прекратили. У студий достаточно плотный график, и им важно получить релиз заранее, как минимум за полгода. А для независимых прокатчиков показать кино за полгода до релиза – очень сложная задача. Я не исключаю, что в какой-то момент мы снова будем сотрудничать. С другой стороны, мне интересно, чтобы моя команда продолжала развиваться и работала со все более и более крупными релизами. В прошлом году мы выпустили суммарно около шести тысяч копий, в этом году можем сделать больше.

А с «Пионером» вы будете продолжать сотрудничество?

С «Пионером» был очень интересный опыт сотрудничества. Тогда он только начинал свою кинопрокатную деятельность и было интересно поработать с партнером. Сейчас он чувствует себя уверенно как независимый прокатчик и самостоятельно выпускает фильмы. Поэтому я думаю, что сейчас им это не так интересно, но если им захочется, мы всегда открыты для предложений.

Какие у вас ожидания на этот год и какие задачи вы ставите перед собой в дальнейшем?

У нас есть несколько интересных релизов, которые я посмотрю в Берлине. Прежде всего это фильм с Джудом Лоу ГНЕЗДО – его премьера пройдет на фестивале «Сандэнс». Я очень жду эту картину, потому что популярность актера после сериала «Молодой папа» очень сильно возросла. В фильме он играет невероятно обаятельного лжеца, который готов на все, чтобы сохранить свое положение, богатство и роскошь вокруг. Эта роль, на мой взгляд, ему очень подходит. Также в Берлине покажут СОЗДАТЕЛЯ – фантастический боевик с Тео Джеймсом про мир будущего, где его герой в секретной лаборатории создает искусственный интеллект, а корпорации за ним охотятся. Также в Берлине будет показан наш первый фильм от компании STX КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ? Это история про две пары, которые сняли на Airbnb романтический особняк на берегу океана, но все пошло не так, как планировалось. Я жду еще несколько проектов, которые, возможно, покажут в Берлине. Пока правообладатели мне это не подтвердили. Также я надеюсь, что в этом году у нас еще будет ряд интересных закупок, но мы пока не можем их анонсировать.

А как возможна покупка фильма STX, если компания эксклюзивно сотрудничает с Megogo?

Думаю, это зависит от продюсеров. Есть продюсеры, не связанные контрактом с Megogo.

Какие ваши фильмы в этом году представляются вам наиболее перспективными?

У нас есть очень интересный проект с рабочим названием ПРИНЦ ДАРКНЕТА про знаменитую площадку в Интернете, продававшую наркотики и все нелегальные товары, которые только можно себе представить. Это был мегауспешный стартап, созданный молодым человеком. Конечно же, ФБР не могло пройти мимо. За главным героем начинается охота, в конце концов его ловят и разоблачают. У нас в офисе все ждут ЕЩЕ ПО ОДНОЙ с Мадсом Миккельсеном, герой которого тестирует теорию о том, что человеку для того, чтобы быть счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Фильм еще не готов, его скорее всего покажут на фестивале в Торонто. Томас Винтерберг делает качественное кино, поэтому я не сомневаюсь, что это будет по-настоящему смешная комедия. Учитывая, насколько Мадса любят у нас в стране и как тепло принимают в каждый приезд, мне хотелось бы пригласить его в Москву. В этом году я задумала организовать три визита: кроме Мадса, привезти кого-нибудь из актерского состава фильма ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ – Джейми Дорнана, Себастиана Стэна или Шейлин Вудли, и еще одного актера, которого пока не буду называть. Это желание, которое я загадала Деду Морозу.

10.02.2020 Автор: Рая Башинская