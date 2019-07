Дмитрий Нартов: «Люди закредитованы с ног до головы. Когда-нибудь произойдет обвал, который скажется на всех нас»

Для сети «Киномакс» последние месяцы 2018 года и первое полугодие 2019-го стали знаковыми. Сначала компания улучшила свои позиции в рейтинге федеральных сетей, затем сменился руководитель отдела репертуарного планирования, а в конце апреля под брендом сети во Владивостоке открылся кинотеатр с премиальным залом IMAX Sapphire – таких в России сейчас всего три. Генеральный директор «Киномакс» Дмитрий Нартов в разговоре с БК обсудил эти новости, непростую ситуацию на рынке, перспективы, а также вопросы развития премиум-форматов.

В прошлом году «Киномакс» по числу кинозалов среди российских сетей вышла на третье место после объединенной сети и «Премьер Зала». Какие у вас сейчас ощущения от этой цифры?

А почему вы считаете, что у нас третье место? «Премьер Зал» – это инжиниринговая компания, которая объединила под собой однозальные кинотеатры за счет оказания услуг по росписи фильмов. Я считаю, что они делают хорошее дело, собирая под единый бренд разрозненные маленькие киноцентры, помогая им, договариваясь об условиях, которые возможны только для больших сетей. Но если рассматривать именно киносети, мы давно уже занимаем устойчивую вторую позицию как по количеству залов, так и по выручке и посещаемости. Если рассматривать объединенную сеть как по сути две сети, то мы не увидели ожидаемого симбиоза. Показатели у нее по доле рынка и по клиентам, разделенные на два, ниже, чем у «Киномакс». Это значит, что с точки зрения эффективности бизнеса мы первые на рынке. Какие тут могут быть ощущения? Чувство гордости. Мы стараемся, работаем. Чтобы обогнать «Синема Парк», нам нужно приобрести несколько сетей, потому что если двигаться интенсивным путем, продолжая открывать кинотеатры, это займет большое количество времени. Но пока эти планы я раскрывать не буду.

При этом многие игроки пытаются привлекать площадки на операционное управление. Мы с вами видим это на примере кинотеатров, ранее принадлежавших сети «Люксор». У вас есть планы по развитию франшизы «Киномакс» в этом направлении?

Мы приостановили развитие франшизы как таковой. Сегодня у нас есть пять франчайзинговых кинотеатров, но дальше эту сетку мы развивать не будем. Услуги по репертуарному планированию мы оказываем только этим компаниям, и все. Нам регулярно поступают предложения о вхождении на площадки, которые занимали кинотеатры других сетей. Не все предложения мы рассматриваем, здесь важны этические аспекты – мы стараемся не перебегать дорогу конкурентам. На протяжении последних пяти-шести лет почти у всех участников рынка складываются непростые взаимоотношения с арендодателями. И если бы каждый из крупных игроков в сложные времена пытался бы вырвать друг у друга площадку, наверное, мы все разругались бы. Есть некие этические нормы, которые необходимо соблюдать, чтобы успешно всем работать. С некоторых площадок кинотеатры уходят сами или их гонит оттуда арендатор. Такие предложения мы рассматриваем, но обязательно просчитываем при этом экономику.

Учитывая рост числа кинозалов, можно ли говорить о росте всех показателей внутри сети, несмотря на кризис? Какова динамика кассовых сборов и посещаемости по итогам первых пяти месяцев 2019-го в сравнении с аналогичными периодами прошлого года?

Смотря о чем мы говорим. Показатели кассовых сборов действительно растут. И мы в этом плане демонстрируем лучшую динамику в сравнении со всеми сетями. Но если говорить о показателе like for like, то у всех кинотеатров он разный. 2018 год был тяжелый, кто-то сохранил показатели, но многие упали. Если сравнивать пять месяцев 2019-го с аналогичным периодом 2018-го, то пока мы в плюсе, хоть и в небольшом. Вообще, мы всегда идем лучше рынка в целом. Хотя это не так просто, если учесть, что в городах присутствия открываются кинотеатры конкурентов. Но мы улучшаем уровень сервиса, обновляем кресельный фонд, в Москве некоторые проекторы заменили на лазерные, открыли лазерный IMAX. То есть мы дружим с инновациями, но не стремимся быть первыми. Стараемся всегда монетизировать все новинки, которые появляются на рынке, а не только использовать их в качестве маркетингового инструмента.

Как сейчас вы оцениваете конкуренцию на рынке? Не вызывает ли у вас опасение развитие объединенной сети, которая осуществляет интеграцию с онлайн-кинотеатром Okko, а также развитие сети «КАРО»?

Конкуренция достаточно высокая. Вы же сами понимаете, что бизнес не стоит на месте и ниша заполняется достаточно быстро. Сегодня в городе с населением в 100 тысяч человек, к примеру, два кинотеатра, а завтра их будет уже три. Нас пока нет в Новосибирске и Санкт-Петербурге, не знаю, плохо это или хорошо, но конкуренция там тоже высокая. В Москве мы расширяемся, отъедаем свою долю рынка благодаря хорошему операционному управлению и тому, что строим новые кинотеатры и оказываем услуги соответствующего качества. Конечно, нас не может не беспокоить присутствие такого сильного конкурента, как объединенная сеть. Я нахожусь в конкурентной среде и стараюсь все держать под контролем.

Существует мнение, что рядовой зритель не отличает одну киносеть от другой, а ходит в первую очередь в торговый центр или в кинотеатр рядом с домом. Вы согласны с таким утверждением?

Есть доля правды в таких словах. Но чаще всего на выбор посетителя кинотеатра влияет целая совокупность факторов. Если человек живет в районе МКАД на юге Москвы, у него с одной стороны торговый центр «Колумбус», с другой – «МЕГА Белая Дача». А если проехать несколько станций на метро, то будет уже Бутово с «Формулой Кино» и «Синема Парком». Куда этот человек пойдет? Сложный вопрос, поэтому должен быть многофакторный анализ.

В связи с этим вы, наверное, задавали себе вопрос, в чем принципиальное отличие «Киномакс» от других крупных сетей?

Мы стараемся донести до покупателя экоплатформу завершенного сервиса. Чтобы покупатель не ломал голову, попадет он на сеанс или нет. Мы разработали собственную онлайн-платформу, помимо того, что работаем с агрегаторами. Но при этом порядка 80 процентов продаж идет с нашего сайта, а это говорит о том, что зрители привержены именно к нашему бренду. У нас одна из самых больших групп в социальных сетях. Это все определенным образом идентифицирует то, куда идет наш зритель. Не буду все рассказывать, но мы стараемся сейчас дать посетителю еще больше идентификации, общаясь с ним внутри кинотеатра, напоминая ему, что он пришел именно в «Киномакс», а не куда-то еще. Ранее основные силы были направлены на масштабирование сети, но сейчас мы стараемся усиливать пиар бренда. Именно поэтому мы развиваем программу лояльности, разыгрываем призы в социальных сетях и так далее. Рекламная кампания должна быть направлена на бренд «Киномакс», а не на торговый центр, в котором он находится.

В начале этого года «Киномакс» покинула Елена Захарова, перешедшая на работу в объединенную сеть. Насколько мы помним, о том, кто занял ее должность, официально объявлено не было. Кто сейчас занимается репертуарным планированием сети? Поменялся ли вектор развития этого направления с уходом Елены? Насколько темпы роста могли замедлиться в связи с этими кадровыми изменениями в сети?

Должность руководителя отдела кинопроката на сегодняшний день занимает Татьяна Емельянова, которая проработала в «Киномакс» около семи лет. Начиная с 2017 года, с приходом Елены, мы стали более динамичны в части общения с прокатными компаниями. Так что ее опыт пошел компании на пользу. Тем не менее мы всегда отличались корректным планированием, и здесь как раз основная заслуга Татьяны, которая занимала должность заместителя руководителя отдела все эти годы. За маркетинг сейчас отвечает Юлия Серебрякова, которая пришла в компанию не так давно, порядка четырех месяцев назад. Она тоже отлаживает взаимоотношения с теми же прокатными компаниями, только в части маркетинга. Вместе все сотрудники дают синергетический эффект. Никаких изменений в негативную сторону в связи с кадровыми изменениями не происходит. В мае мы выполнили план на 100,5 процента, что говорит об очень точном планировании.

В конце лета прошлого года несколько крупных сетей кинотеатров, в том числе и «Киномакс», накопили серьезные долги перед дистрибьюторами. Тогда это объяснялось низкими сборами в летний сезон. Как ситуация с долгами изменилась с учетом разнообразных показателей в этом году? Вообще насколько подобные проблемы поддаются прогнозированию, существуют ли резервы, способные обезопасить киносеть?

У всех игроков рынка сейчас разная ситуация с долгами. Кто-то, как, например, «Люксор», не смог из них выкарабкаться. Есть определенная отсрочка платежей, прописанная в договоре, есть партнерские отношения. Если все клиенты придут в банк и попросят выдать им все деньги, банк просто умрет, и не важно, что ранее это было большое и стабильное учреждение. Точно такая же ситуация в любой коммерческой организации. Денежные средства находятся в работе, поэтому у кого-то кредиторская задолженность чуть меньше, у кого-то – чуть больше. Все это регулируется взаимоотношениями с партнерами. У нас сейчас такой ситуации с долгами, как в прошлом году, конечно, нет. Но надо понимать, что есть определенные законы экономики. Мы работаем по определенному плану, но если заложенный в нем денежный поток не получен из-за того, что два крупных релиза отработали хуже эстимейтов, мы остаемся с некоторой прорехой в cash flow. Соответственно, возникают сложности. Их можно решить различными способами, например, через кредитование. Главное, чтобы риски были вовремя обнаружены. Но мы – стабильная и устойчивая компания, поэтому я считаю, что у нас сейчас все хорошо.

Как вы оцениваете ситуацию на рынке с точки зрения строительства новых площадок? Много ли проектов, которые были в последние годы заморожены по тем или иным причинам, сейчас реанимируется?

Действительно, проекты, которые ранее находились в непонятной стадии, сейчас оживают. У нас сформирован план по открытию площадок на ближайшие год-два. Таких проектов, наверное, не настолько много, как раньше, но они появляются. Опять же, сейчас насыщенная конкурентная среда – на одном перекрестке может стоять по несколько торговых центров. Одновременно очень сильно падает потребительский рынок. Люди закредитованы с ног до головы, и когда-нибудь произойдет обвал, который скажется на всех нас – и на тех, кто эти кредиты брал, и на тех, кто их давал. Пока что народ пытается жить так, как он жил несколько лет назад, все глубже и глубже залезая в кредитную историю. Но все это имеет определенный конец, и он будет не очень радужный. Хорошо, что кино продолжает оставаться одним из самых доступных видов досуга. Конечно, парки вне конкуренции, поход туда не требует таких затрат. Но мы надеемся, что на кино у людей будет хватать денег. Главное, чтобы выходили сильные релизы.

Если говорить о стоимости билетов в сети, вы и сами подчеркивали, что «Киномакс» подходит к вопросу о дифференциации цен очень скрупулезно, при этом не демпингуя. Планируете ли вы менять ценовую политику, подстраиваясь под сегодняшние реалии, когда статистика о размерах реальных доходов населения не радует? Насколько чувствительным для современного зрителя стал вопрос цен на билеты?

Мы по-прежнему не демпингуем, но страдаем от демпинга партнеров, которые находятся с нами в городах присутствия. При этом мы используем различные маркетинговые инструменты, чтобы сделать предложение привлекательным для потребителя. У нас есть программа лояльности, которую мы применяем не только при покупке билета в кино, но и в кинобарах. Для определенных групп зрителей действуют скидки на билеты. В общем, ничего нового. Мы стараемся понять портрет целевой аудитории, которая ходит к нам в определенном городе, проводя соответствующие исследования. И на основании этого формируем ценовую политику. Для россиян сейчас чувствителен вопрос цен на все. Надеюсь, не дойдет до такого, когда человек будет выбирать между покупкой колбасы и походом в кино. Мы не повышаем стоимость билетов, но и не снижаем ее. Мы вынуждены повышать цены на продукты питания в барах и кофейнях, потому что растут закупочные цены. Но при этом в полной мере фактически не закладываем инфляционные процессы, которые происходят в стране. Хотя это нужно делать. Иногда мы просто компенсируем этот момент за счет собственной доходности, замедляя процесс увеличения. Также есть индексация арендных платежей, заработных плат. Все это приводит к росту затрат в компании.

Какие вообще изменения сейчас происходят по линии кинобаров? Меняются ли здесь предпочтения посетителей кинотеатров? Насколько нам известно, «Киномакс» планировала внедрение баров самообслуживания, которые получили популярность на некоторых московских площадках. Как сейчас вы относитесь к этому направлению концешна?

Собственных кинобаров у нас на самом деле не так много, но в одном из кинотеатров, в Пушкино, уже появился бар самообслуживания. Мы довольны этой кооперацией. Пытаемся сейчас понять все тонкости таких сервисов и двигаться дальше. Думаю, до конца следующего года бары самообслуживания появятся и на других площадках. Но не во всех городах и не на всех площадках это работает. А там, где такое может быть более эффективно, мы должны это делать. Важно понимать, что сам по себе кинопоказ в чистом виде низкорентабелен. А остальные источники дохода претерпевают различные трансформации. Люди сейчас стараются покупать порции поменьше, а мы стараемся предложить им порции побольше за меньшие деньги. Таким образом, растет средний чек. Но это общемировая практика.

В предыдущих интервью БК вы не раз подчеркивали растущий интерес сети к IMAX. Не так давно «Киномакс» открыла новый кинотеатр с IMAX во Владивостоке. Чем вас привлек этот рынок? Были ли сложности при согласовании и открытии данной площадки? По данным comScore, Владивосток является одним из немногих российских городов, демонстрирующих стабильный рост кассовых сборов и посещаемости кинотеатров. Как вы считаете, с чем это связано? И насколько, на ваш взгляд, увеличатся показатели города с приходом туда «Киномакс»?

Владивосток – большой город, который с недавнего времени получил статус столицы Дальнего Востока. Туда идут определенные инвестиции. Город, на мой взгляд, очень перспективный. А возможность войти на тот рынок появилась благодаря строительству нового торгового комплекса. Мы посчитали, что это хороший вариант. Вообще там очень своеобразная аудитория, даже своеобразные люди, которые отличаются от жителей других городов. С одной стороны, это вызывает перспективу развития бизнеса, но с другой – вызывает определенные опасения с точки зрения управления штатом сотрудников. Например, для них в норме уволиться на следующий день из-за большого количества работы. Стабильный рост кассовых сборов во Владивостоке, наверное, можно объяснить ростом зарплат. Видимо, люди там стали жить лучше, появилось больше рабочих мест. После открытия Дальневосточного федерального университета на Русском острове туда приехало много студентов, видимо, не самых бедных. Растет уровень потребления продукции. Саммиты, которые там проходят регулярно, тоже развивают инфраструктуру города. Я думаю, что есть и миграция из других городов Дальнего Востока непосредственно во Владивосток. Плюс там развиваются новые услуги. В частности, мы открыли зал IMAX Sapphire, которого не было на рынке. Есть определенная аудитория, которая этого ждала. Может быть, тот, кто никогда не ходил в кино, заинтересовался и пошел. Наша задача – не просто отъесть часть рынка у конкурентов, это не самый лучший вариант. Я считаю, что нужно качественными услугами привлекать в кинотеатры новую аудиторию, которая по каким-то причинам ранее не находила времени, чтобы прийти в кино. Как правило, вхождение в новый город подразумевает определенные акционные процессы в первый месяц. Это стандартная маркетинговая практика. Так вот во Владивостоке мы этого не делали, вошли сразу с базовыми ценами и до сегодняшнего дня практически их не меняли. Возможно, своим приходом мы кого-то напугали. Но мне кажется, это хороший повод для наших конкурентов немного подтянуться, усилить развитие.

Как вы планируете развивать IMAX в ближайшем будущем? Оправдывают ли себя другие премиум-форматы: LUXE, D-BOX, 4DX?

Мы планируем открыть кинотеатр с IMAX в Казани, это будет уже либо в конце следующего года, либо еще через год. Дальнейшие планы по этому формату пока не анонсируем. Формата 4DX у нас нет, о чем я сейчас нисколько не жалею. Мы – одни из главных партнеров компании D-BOX на рынке, у нас порядка семнадцати таких залов. Этот формат работает. Мы научились работать с Dolby Atmos. На мой взгляд, это самый сложный для монетизации формат, очень важна маркетинговая составляющая. Далеко не многие зрители могут понять нюансы звука. Если в заставке это чувствуют все, то, погружаясь в фильм, многие теряются и вспоминают о том, что смотрели картину в Atmos, только уже на выходе из кинотеатра. В этом есть определенный минус. Но мы научились его подавать и продавать. LUXE, как любой формат big screen, постепенно теряет свои позиции, его поддерживают только прокатчики, иногда давая превью в данном формате. Просто он не обладает теми возможностями маркетингового продвижения, которые есть у IMAX.

А VR еще пользуется спросом у посетителей?

Направление VR у нас как-то не пошло. IMAX его рекламировал, и мы даже планировали определенные площадки под VR IMAX, но постепенно это как-то затихло. Возможно, спрос не оправдал предложение, и люди думают, что данный формат вреден для глаз и вестибулярного аппарата.

Про 3D тоже так говорили.

Ну вот 3D сильно упал. Детей на него уже почти не водят, хотя современное 3D стало на два порядка безопаснее, чем раньше. Произошел некий спад интереса к формату, народ насытился, в том числе это случилось из-за некачественных 3D-релизов. Стоит зрителю пару раз разочароваться, он уже не пойдет на 3D. А родители считают, что трехмерный формат вреден для детей. Что касается его перспектив, то все зависит от релизов. Качественно сделанный именно в 3D проект всегда будет работать. С другой стороны, достаточно вспомнить, что очень большие ожидания у нас были от АЛИТЫ, ее называли новым АВАТАРОМ. А результат разочаровал. Так что как бы мы заранее не перехвалили АВАТАР 2…

