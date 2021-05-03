Юлия Николаева: «С учетом дополнительных выходных дней в мае мы с еще большей верой смотрим на старт нашего проекта»

Группа компаний «Рики» выпустила в прокат три полнометражных фильма о смешариках, а в прошлом году купила студию «Аэроплан» и бренд «Фиксики». С 2021 года «Рики» вместе с кинокомпанией «Пионер» готовит к релизу сборники мультсериалов СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. В рамках проекта, стартующего 6 мая, каждый месяц в кинотеатрах будут показаны новые эпизоды сериалов «Смешарики», «Фиксики», «Тима и Тома» и «Бодо Бородо». Для «Пионера» это уже не первый подобный опыт – последние два года компания занималась дистрибуцией на больших экранах сериалов Nickelodeon. БК поговорил с генеральным продюсером ГК «Рики» Юлией Николаевой о ее ожиданиях от проката, секрете многолетней востребованности «Смешариков» и «Фиксиков», а также о том, как показ в кинотеатрах отразится на сериалах про популярных героев.



Расскажите, пожалуйста, как сложилось ваше сотрудничество с кинокомпанией «Пионер» по выпуску проекта СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО?

Мы достаточно давно начали обсуждать возможное сотрудничество с «Пионером», присматривались друг к другу и думали, какие проекты можем совместно организовать. После пандемии, когда остро встал вопрос нехватки контента в кинотеатрах, мы поняли, что нужно придумать что-то новое и интересное. Сейчас особым спросом в кинотеатрах пользуется детский и семейный контент, а у нас как раз вышли новые сезоны «Смешариков», «Фиксиков», «Тимы и Томы», а также новый проект «Бодо Бородо», уже нашедший своего зрителя. Так что картинка сложилась воедино, и мы начали усиленно готовиться к запуску. Мы покажем самые свежие серии этих мультсериалов. «Смешарикам» в этом году исполняется восемнадцать лет, а «Фиксики» отпраздновали десятилетие, на этих мультфильмах выросло не одно поколение детей. С учетом трансформации рынка выпуск серий в кино – это новый виток и для самих проектов, и для их давних поклонников, и для той аудитории, которая только начинает с ними знакомиться. Принимая во внимание успешный прокат наших полнометражных мультфильмов СМЕШАРИКИ и ФИКСИКИ, а также большую фанатскую базу, мы решили, что будет здорово начать показывать в кино наши сериальные проекты. Большой экран – это совершенно другой эффект от просмотра, другие эмоции и восприятие зрителя.



Как в целом вы оцениваете результаты в прокате полнометражных мультфильмов?

Суммарно пять полнометражных фильмов франшиз про фиксиков и смешариков собрали более 1,5 миллиардов рублей, мы довольны этим результатом. Бренды развиваются, их вселенные разрастаются, позиции на анимационном рынке усиливаются, поэтому мы планируем продолжать работать с полными метрами.



Как на проект отреагировали показчики после форума «Российский кинобизнес», где вы представляли проект?

Реакция была исключительно положительная, чему мы очень рады! На форуме к коллегам из «Пионера» подходили представители кинотеатров и обсуждали договоренности о прокате. Проект впервые был заявлен на Кинорынке, поэтому вдвойне приятно, что коллеги так живо отреагировали и были готовы уже подтверждать прокат у себя в кинотеатрах.



Насколько при выпуске вы ориентируетесь на ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ, который также выпускал «Пионер»?

Благодаря выпуску NICK JR. В КИНО и релизам других детских картин – таких как БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН, МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ – было понятно, что «Пионер» умеет работать с детскими проектами. Ине только с точки зрения коммерции, но и с точки зрения выпуска качественного контента. Для группы компаний «Рики» это было важно при выборе дистрибьютора для совместного запуска проекта СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО.



«Смешарики» и «Фиксики» уникальны тем, что одновременно интересны и детям, и взрослым – и не на уровне юмора, что было бы привычно, а на уровне сюжета и заложенных идей. Это выгодно отличает их от многих других анимационных проектов. Какие есть еще преимущества, на ваш взгляд?

«Фиксики» и «Смешарики» пользуются авторитетом у детей и взрослых, им доверяют, их любят. Герои уникальны, они действительно сильно выделяются в ряду других анимационных персонажей. Им удается в простой и развлекательной форме доносить сложную информацию, а иногда и философские мысли. Это детский, полезный, «правильный» и современный контент, спрос на который продолжает расти, но производить его может не каждый. А кроме того, не будем забывать, что любовь зрителя невозможно просчитать по конкретной формуле. Однажды создатели поверили в идею своих проектов и вложили в них не только ресурсы, но и частичку души. Как известно, animation в переводе с французского и есть «оживление», «одушевление». Значит, все получилось, персонажи живут и радуют аудиторию.



Интересно, что «Смешарики» нарисованы то в 2D, то в 3D. От чего это зависит? И в каком формате зрители лучше воспринимают?

Изначально сериал «Смешарики» создавался в формате 2D. Проект зародился в 2003 году, когда российские производственные мощности не позволяли осуществлять большой объем работы. В 3D «Смешарики» появились, когда мы начали работать над первым полнометражным фильмом СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ. Для большого экрана предпочтительна трехмерность, максимальная детализация, чтобы можно было рассмотреть картинку в подробностях. В 2020 году после десятилетнего перерыва мы выпустили на «КиноПоиск HD» новый сезон «Смешариков» в формате 2D. Поклонники на протяжении многих лет просили вернуть «классические» серии. Поскольку в 2D создается эффект ручной работы, персонажи, возможно, выглядят очень обаятельными, трогательными и живыми.



Как вы оцениваете рейтинги просмотров нового сезона? Довольны ли реакцией зрителей?

Перезапуск проекта – это всегда очень сложно и волнительно, ведь, как известно, в одну реку не входят дважды. Должны сойтись и профессионализм, и удачные обстоятельства, и тонкое знание своего зрителя. Судя по количеству позитивных отзывов от посмотревших, реакции очень требовательных поклонников сериала, многочисленным журналистским рецензиям и разборам от популярных блогеров, нам удалось попасть в цель. Мы постарались реализовать в новом сезоне все, что так ценит наша зрительская аудитория: тонкий юмор, важные вопросы о главном, неожиданные сюжетные повороты. Для этого мы собрали бóльшую часть творческой команды, начинавшей создавать сериал еще в 2003 году. Сегодня его рейтинг на «КиноПоиске» составляет 8,9 балла – и это отличный показатель, учитывая, что со дня премьеры прошел почти год.



Когда выйдут новые сезоны сериала и новые полнометражные мультфильмы?

В ближайшие пять лет мы планируем выпустить сразу несколько сезонов «Смешариков». Что касается полных метров, то в данный момент наша команда сосредоточена на запуске двух фильмов, которые находятся на финальной стадии производства – ПЛЮШЕВЫЙ БУМ и ФИННИК, но они не связаны со вселенными «Смешариков» и «Фиксиков». Также к запуску планируется сразу несколько сериальных проектов.



Продюсеры анимационных проектов говорят о том, что зарабатывают не столько на прокате и продаже прав, сколько на лицензировании. Как повлияет прокат на эту область в случае с вашими проектами?

Сегодня существует много форм лицензий и нет четкой границы между продуктовой и вещательной лицензией. Продажа контента – это тоже лицензионный договор. В целом популярность бренда, его заметность всегда оказывают положительное влияние. Когда проект востребован, аудитория хочет окружать себя его присутствием во всем – будь то просмотр новых серий или товар с любимыми персонажами. Кинопрокат – один из эффективных способов встретиться со зрителями и повысить эмоциональную вовлеченность в бренд.



В рамках проекта СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО запланирована премьера нового сериала группы компаний «Рики». Можете ли вы рассказать о нем? Будет ли это российско-китайский проект «Панда и Крош»?

Нет, это другой проект, о котором мы обязательно расскажем чуть позже. Пока могу сказать, что им уже активно интересуются другие страны, а в рамках сборника мы планируем эксклюзивную российскую премьеру.



Кстати, как сериал «Панда и Крош» показал себя в Китае? Будете ли вы и дальше работать над совместными с Китаем проектами?

«Панда и Крош» – сериал совместного производства группы компаний «Рики», FUN Union и CCTV Animation Group, вышедший в Китае в январе 2021 года на детском телеканале CCTV. Первые трансляции прошли, но широкий прокат еще впереди. Мы уже знаем, что сериал выдвинут на премию Asia-Pacific Broadcasting Union.

При этом «Панда и Крош» – не единственный наш проект в Китае. Совместно с компанией Tencent Video, которая специализируется на потоковом видео, мы выпустим в 2021-2022 годах 52 эпизода мультсериала «Фиксики». Он выйдет одновременно на русском и китайском языках. Кроме того, по заказу Tencent специально для зрителей Китая компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу «Фиксилаб» – 26 эпизодов по 15 минут каждый. В совокупности по всем брендам «Рики» мы набрали в Китае уже десятки миллиардов просмотров на всех ключевых платформах распространения видеоконтента. Безусловно, мы не хотим терять такие темпы развития, но с каждым годом в Поднебесной все больше закручиваются гайки для иностранных производителей: например, их контент на телевидении не может занимать больше 30 процентов эфирного времени.

Нам повезло, что в Китае у нас есть своя команда, привлекающая местных партнеров на ранних этапах. Лучше, чтобы продукт выходил в форме копродукции, как это произошло с проектом «Панда и Крош», это позволяет показывать сериал в прайм-тайм. Для китайцев важно договариваться о сотрудничестве на самых ранних стадиях – если проект уже готов, они вряд ли захотят в него вступать.



Если «Смешарики» и «Фиксики» – давно знакомые и любимые бренды, то «Бодо Бородо» – новый, да еще и образовательный проект. Насколько он будет интересен зрителям, на ваш взгляд?

Наш совместный с IVI проект «Бодо Бородо» за три месяца собрал 4 миллиона просмотров. Для развивающегося рынка VoD в России это очень высокие показатели – учитывая, что вышло 26 серий, доступных только на платной платформе и не имеющих поддержки в виде показов на ТВ и YouTube. Мы наблюдаем, как популярность проекта растет с каждым днем. Надо признать, что далеко не каждый детский образовательный сериал интересно смотреть и детям, и родителям. Главный герой Бодо Бородо – самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач, в интерактивном формате познающий мир вместе со зрителями. В сериале нет назидательности, каких-то строгих рамок, напротив, там есть юмор, игра и познавательный элемент. Мы считаем «Бодо Бородо» уникальным проектом, заметно выделяющимся в линейке edutainment-брендов группы компаний «Рики» и анимационного рынка в целом. По реакции зрителей мы видим, что нам удалось почувствовать потребности аудитории и предложить нужный контент.



Расскажите, пожалуйста, как будет проходить промокампания сборника СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО? Как в продвижении будет участвовать «Пионер» и как – «Рики»?

Мы работаем в очень тесном сотрудничестве с «Пионером» и привлекаем как наши собственные ресурсы, так и сторонние. На нашем YouTube-канале вышел трейлер, который сейчас активно продвигается, в том числе и через наши аккаунты в TikTok, «ВКонтакте», Instagram с большой базой подписчиков. Буквально на днях стартовала федеральная кампания на телеканале «Карусель», а в Интернете уже полным ходом идет промокампания. Задействованы социальные сети, афишные сайты, онлайн-кассы и кинотеатральные площадки. Нас поддерживает «Детское радио» рекламными роликами, розыгрышами, анонсами. Подготовлены прекрасные яркие стенди сразу на несколько выпусков, уже представленные в кинотеатрах, а также брендированные стаканы для попкорна.

В целом мы максимально усилили свое присутствие на площадках: уже третий уикенд наш проморолик крутится перед семейными и детскими фильмами, а также перед большими зрелищными картинами апреля и мая. Мы сознательно брали самые разные по жанру проекты, чтобы охватить всех родственников и близких наших потенциальных маленьких зрителей.



Каковы ваши ожидания от проката сборника? Какую аудиторию вы ждете в кинотеатрах?

Мы верим в этот проект и рассчитываем, что совместными усилиями с кинотеатрами сможем добиться отличного результата. С учетом объявления дополнительных выходных дней между майскими праздниками мы с еще большей верой смотрим на старт нашего проекта. Основной упор мы делаем на семьи с детьми 4–8 лет, именно поэтому выбрали такой формат выпуска – не более 60 минут, чтобы даже самым маленьким было легко и комфортно, и их внимание не рассеивалось.

Наш проект – это отличная возможность для первого похода с малышом в кино. Мы также ожидаем среди зрителей детей постарше, 10–14 лет, уже самостоятельно ходящих в кинотеатры. Это любители «Смешариков», они внимательно следят за развитием проекта, поддерживают активности бренда, предлагают новые идеи. С более взрослой аудиторией мы поддерживаем связь в основном через TikTok, где «Смешарики» собрали 1,5 миллиона подписчиков за восемь месяцев и продолжают расти. Зрители мультсериала сильно повзрослели, многие из них как раз сейчас стали тиктокерами, но очень ностальгируют по бренду. Мы также запустили через эту платформу специальный магазин с фирменной продукцией бренда, предназначенной именно для этого сегмента аудитории, – толстовками, свитшотами и футболками.

03.05.2021 Автор: Рая Башинская