Юлия Осетинская: «На «Союзмультфильме» есть сложившиеся команды и подход, поэтому копировать что-то из Riki не нужно»

В середине июня генеральным продюсером «Союзмультфильма» была назначена Юлия Осетинская, до этого возглавлявшая Фонд девелопмента «Рики». БК поговорил с ней о том, как прошел переход из независимой коммерческой студии в государственную структуру, каковы будут ее задачи на «Союзмультфильме», какие перспективы открываются перед ним в связи с модернизацией и как в целом она оценивает состояние российской анимации сейчас.

С какими ожиданиями вы вступили в новую должность? Какие цели и задачи стоят перед вами на этом посту?

Основная задача – развить киностудию «Союзмультфильм» и создать новые успешные проекты. Сделать бренд инвестиционно привлекательным, внедрить новые технологии, освоить их и преуспеть в них. Задачи ставятся масштабные. В первую очередь – возродить «Союзмультфильм» и чтобы он стал киностудией номер один.

Насколько это вам интересно после такой прогрессивной компании, как Riki?

Для меня это, конечно, некий вызов. Во многом это интересно и увлекательно, поскольку мне придется несколько с другой стороны посмотреть на весь процесс. В Riki я не так глубоко была связана с производством, сейчас же больше завязана на студию и на производственные процессы.

Вы продюсировали одну из самых первых коммерчески успешных франшиз – СМЕШАРИКИ. На ваш взгляд, что должно произойти на «Союзмультфильме» и когда, чтобы там тоже стали появляться проекты такого уровня?

Я считаю, что на «Союзмультфильме» уже есть такие проекты. Это золотая коллекция – достояние российской анимации. Чтобы появились новые бренды внутри «Союзмультфильма», такого же уровня, как любимые мной «Смешарики», конечно, нужно время. «Смешарикам» уже шестнадцать лет, на мультфильме выросло не одно поколение, и на новых проектах «Союзмультфильма» тоже должно вырасти поколение. Необходимо создать большое количество серий, потому что у «Смешариков» за это время накопилось много контента, более 500 серий. В этом отношении мы только в начале пути. У «Простоквашино» порядка 20 серий, у «Оранжевой коровы» – 14. На данный момент «Простоквашино» и «Оранжевая корова» – флагманы «Союзмультфильма». Мы на этом не останавливаемся. У нас также есть проекты в продюсировании, такие как «Капитан Кракен и его команда», «Пластилинки», «Приключения Пети и волка», «Пиратская школа», «Монсики». В этих проектах мы не участвуем полным циклом производства, а являемся продюсерами и соинвесторами. В среднем за счет продюсерских партнерств мы выпускаем под брендом «Союзмультфильма» около семи-восьми серий в месяц.

Кроме «Монсиков», будет ли какое-то еще сотрудничество двух студий?

Вполне может быть. Мы рассматриваем разные проекты и в принципе не воспринимаем студии отрасли как конкурентов, а только как партнеров. Конечно, хочется попробовать различные проекты с ведущими российскими студиями.

Есть ли какие-то вещи, которые были реализованы в Riki Group и которые хотелось бы воспроизвести на «Союзмультфильме»?

Riki формировалось по-своему шестнадцать лет. На «Союзмультфильме» уже есть сложившиеся до меня команды и подход, поэтому копировать что-то из Riki и переносить на «Союзмультфильм» не нужно. Определенный подход к развитию бренда в Riki сформирован, частично, естественно, мы будем применять это на «Союзмультфильме».

Над какими полнометражными проектами сейчас работает «Союзмультфильм»?

На этапе девелопмента находятся три полнометражных фильма. Не о всех могу пока говорить, но некоторые будут заявлены на финансирование Фонда кино. Это, в частности, полнометражное продолжение сериала «Детективные истории» по сценарию Дарьи Донцовой. В производстве сейчас находится полнометражный фильм СУВОРОВЪ. Процесс затянулся потому, что сейчас мы его делаем с другой командой, но он обязательно выйдет в прокат в следующем году. Студия ведет переговоры с рядом дистрибьюторов, пока ни один из них не подтвержден.

Поскольку ГОФМАНИАДУ прокатывал Disney, возможен ли он в качестве прокатчика?

Фильм СУВОРОВЪ скорее всего выпустит другой прокатчик.

Какие сериалы сейчас снимаются и разрабатываются?

Помимо вышеперечисленных мной проектов, «Союзмультфильм» совместно с компанией «Первый канал. Всемирная сеть» развивает проект «Зебра в клеточку», который уже вот-вот должен быть выпущен в свет. Надеюсь, мы успеем в этом году. В конце декабря должны появиться первые серии «Детективных историй». Дальнейшим развитием проекта станет полный метр. По производству в самом начале пути находится проект для малышей «Енотки». Еще около пяти новых идей разрабатываются на разной стадии девелопмента.

Как вы оцениваете опыт перезапуска «Простоквашино»? Каков зрительский интерес к обновленному сериалу?

Очень удачно. Конечно, мнения аудитории разделились по поводу «Простоквашино». Взрослая аудитория изначально восприняла близко к сердцу перезапуск родного и дорогого мультфильма. А вот дети очень легко и быстро полюбили новых персонажей. У мультфильма сейчас очень хорошие рейтинги. Пришло много партнеров, готовых сотрудничать по «Простоквашино», это очень приятно и показывает, что мы все сделали правильно. Речь идет не только о партнерах внутри проекта, но и о лицензионных и кросс-промо.

Получается, вы стремитесь производить все проекты в партнерстве с кем-нибудь?

Да, потому что госфинансирование – это прекрасно, но профинансировать сериал за счет государства невозможно. Чтобы проект заметили, нужно иметь хотя бы 30–52 серии, для создания которых необходимы партнеры, и все наши проекты мы запускаем с дружественными компаниями. Вместе с «Первым каналом. Всемирная сеть» мы создаем «Зебру в клеточку», «Оранжевую корову» и «Пластилинки». «Капитана Кракена и его команду» продюсируем совместно с X-Media и Rocket Fox, «Монсиков» – с Riki и ООО «Монсики».

В СМИ также появлялись сообщения о Чебурашке и попугае Кеше.

К нам постоянно приходят запросы, когда же будет продолжение Чебурашки, пожелания и просьбы сделать новые серии того или иного мультфильма. Все может быть. Эти идеи пока витают в воздухе. Старые успешные проекты будут иметь жизнь, но в разных формах. В сериалах или как-то иначе – это пока не решенный вопрос.

Выпускать полнометражные фильмы по популярным мультсериалам стало определенной тенденцией в российской анимации. Планируется ли такое с «Простоквашино»?

Когда мы наберем массу по «Простоквашино» или «Оранжевой корове», когда поймем, что уже пора идти в полный метр, тогда придет время об этом задуматься.

«Союзмультфильм» активно монетизирует золотую коллекцию мультфильмов студии, но насколько востребованы эти персонажи у современных детей? Проводите ли вы исследования этого?

Популярны и востребованы, что подтверждают телевизионные рейтинги – каналы их до сих пор транслируют и обращаются к нам за пролонгацией прав. И просмотры в Интернете доказывают, что современным детям это интересно. Другое дело, что количество серий у золотой коллекции не так велико, как у каких-нибудь «Смешариков» или «Фиксиков». Дети их любят, но мир немного изменился, поэтому мультфильмы так и остаются золотой коллекцией. Ежегодный опрос ВЦИОМ в этом году в очередной раз признал, что «Ну, погоди!» до сих пор считается любимым мультфильмом россиян. Количество его просмотров в Интернете сравнимы с ведущими современными брендами.

Учитываете ли вы в создании мультфильмов то, что у нынешних детей меняется восприятие? К примеру, старые советские мультики уже кажутся очень медленными для современных зрителей.

Изменились ритм и темп повествования, естественно, все ускорилось. Появилось четкое разделение на аудиторию. Раньше не было такого, чтобы мультфильм предназначался строго для зрителей 0–3 лет или 5–7 лет. Поскольку возникло узкое сегментирование, мы под каждую аудиторию совместно с психологами, консультантами, сценаристами, редакторами подбираем свой темп, повествование, свое движение, рассказ. Можно выпустить мультфильм для всех, но все равно есть некое ядро. Хотя проекты могут захватить аудиторию в плюс и в минус. К примеру, условное зрительской ядро мультфильма заявлено как 4–6 лет, однако некоторые детки начинают смотреть его в два года, а некоторые – в двенадцать лет.

Как вообще вы выстраиваете маркетинг новых проектов?

Мы сейчас только в начале пути. Конечно, студия задействует все ресурсы – это и офлайн-, и онлайн-продвижение. Также нам помогают телеканалы-партнеры и YouTube-продвижение.

В целом какие еще тренды вы видите в современной анимации?

Основной фокус в анимации делается на историю и визуальные образы персонажей, на уникальность проекта. Сейчас стали еще больше экспериментировать с различными технологиями, что мы тоже пробуем. Внутри «Союзмультфильма» можно найти практически все техники создания мультфильмов – и рисованную, и кукольную, и пластилиновую, и классическую 2D, и перекладку 2D, и 3D, и игровой движок. Мы сейчас пытаемся использовать все существующие технологии и совмещать их в нечто оригинальное и интересное. Мне кажется, в эту сторону двигается вся анимация.

Как вы оцениваете состояние российской анимации сейчас? Какие есть проблемы?

Она очень бурно растет, развивается. Российская анимация уже заметна на мировом рынке, наша цель – еще ярче выступить всей отраслью и громче заявить о себе. Некоторые проекты очень известны, я надеюсь, доля отечественной анимации будет только увеличиваться. Из проблем можно выделить нехватку кадров – слабо развито обучение анимационным специальностям. В первую очередь нужно заниматься подготовкой профессионалов, развитием современных технологий и инвестированием в эту область.

Что сейчас происходит самое интересное в анимационной индустрии?

Развитие. Отрасли, студий, в целом всего. Если несколько лет назад можно было по пальцам пересчитать анимационные студии, то теперь их уже более пятидесяти, не считая каких-нибудь маленьких индивидуальных групп. Потому что все это стало доступно. Технологии позволяют работать онлайн с другими городами и со всем миром. Это здорово. Сейчас совсем не обязательно иметь всех профессионалов в штате, можно сотрудничать и удаленно.

Юлиана Слащева на «Синепозиуме» говорила о том, что российские анимационные студии готовы стать базами для производства зарубежных мультфильмов, чтобы иностранные компании могли участвовать в программе рибейтов. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?

Нам как отрасли интересно, чтобы к нам заходили большие международные партнеры – студии, использовали наши ресурсы, развивая таким образом отрасль и инвестируя в нее. Если иностранные компании производят на территории России порядка 50 процентов проекта с помощью российских студий, то им возвращается до 30 процентов вложений. Только недавно приняли такой закон, возможно, где-то через год будут первые весточки, «пилоты», связанные с этой программой. Думаю, теперь все в отрасли начали общаться со своими международными партнерами. «Союзмультфильм» тоже ведет переговоры, но конкретных договоренностей еще нет.

Как на «Союзмультфильме» развивают авторскую анимацию, которой, в общем-то, студия и была известна в советские годы?

Авторская анимация – обязательное направление для развития, «Союзмультфильм» никуда не планирует уходить от нее. Авторский блок двигает вперед индустрию с художественной точки зрения, изобретает новые приемы, техники, истории. Наши мультфильмы участвуют в престижных международных фестивалях, их авторы получают призы. И потом эти же режиссеры могут работать на сериалах. К примеру, Евгения Жиркова, создатель значимого в международном фестивальном пространстве фильма «Доброе сердце». Кроме того, авторские короткометражки по-прежнему выходят в сборнике «Веселая карусель». В этом году ему исполнилось пятьдесят лет, так же как известнейшим героям: крокодилу Гене, бременским музыкантам, Винни-Пуху, волку и зайцу из «Ну, погоди!», а также Умке. Это был во многом экспериментальный сборник, у его авторов имелась возможность пробовать разные техники, сюжеты, художественные приемы. Многие мультфильмы, которые все обожают, например, «Антошка», были частью этого проекта. Сегодня в сборник входят уникальные работы – из гуаши, песчаные. Авторское кино на студии курируют мэтры отечественной анимации Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. Они сопровождают молодых режиссеров, обучают их, помогают им создавать свои дебютные фильмы. В этом году Алдашин и Ковалев стали членами Американской киноакадемии и теперь участвуют в выборе претендентов на премию «Оскар» и победителей.

В целом «Союзмультфильм» активно развивается в международном направлении – об этом говорят копродукция с Францией и сотрудничество с Китаем. Расскажите, пожалуйста, об этом.

В ближайшее время мы планируем заключить сделку с французской компанией Cyber Group по проекту «Оранжевая корова» и, возможно, другим проектам киностудии. Также совсем недавно мы подписали соглашение с китайской компанией Beijing Joy Culture Media Co о намерениях передать права на дистрибуцию 83 российских авторских фильмов. Китайской стороне интересно дальнейшее сотрудничество с «Союзмультфильмом», но для Китая важен объем. Должно быть не менее тридцати серий, поэтому как только мы нарастим объем, продолжим сотрудничество уже в рамках новых проектов.

Российская анимация за рубежом более востребована, чем художественные фильмы. Как вы думаете, чем иностранцев привлекают наши мультфильмы даже при несопоставимости бюджетов?

Мультфильмы предполагают универсальный формат и язык. Если на художественных фильмах зрители в первую очередь реагируют на игру актеров, то в анимации важнее визуальные образы, симпатичные персонажи, интересные истории и юмор. Кроме того, анимация живет дольше, чем художественные фильмы, проще адаптируется со своим детским подходом или интересной визуальной составляющей. Поскольку мы сильны классической школой, творческим подходом, интересными историями, наши проекты популярны и за рубежом.

МАША И МЕДВЕДЬ недавно вышла в прокат в Великобритании. В чем вы видите причину успеха этого мультфильма в Европе?

Очень симпатичная высококачественная картинка, приятные персонажи, понятный юмор, который не требует особого перевода и дубляжа. Персонажи разговаривают друг с другом, но это минимальное количество диалогов, которые легко адаптируются. Здесь нет каких-то длинных философских фраз, понятных в России, но требующих адаптации на мир.

После первых антикризисных мер, принятых в течение последних двух с половиной лет, какова дальнейшая стратегия по повышению конкурентоспособности «Союзмультфильма»? Планируется ли работа в направлении коммерческих франшиз и мультфильмов? С какими трудностями приходится сталкиваться в процессе?

Сейчас «Союзмультфильм» как раз разрабатывает эту стратегию совместно со Сбербанком. Пока мы в середине пути и еще рано говорить о каких-то конкретных вещах. Но в первую очередь студия будет стремиться выйти на мировой рынок, заявить о себе новыми проектами.

Какие перспективы в целом открывает для студии совместное предприятие со Сбербанком?

В первую очередь это дает финансовое плечо. Возможность развивать новые технологии и техники, привлекать профессионалов как наши проекты, так и в отрасль в целом.

Юлиана Слащева говорила о том, что в сотрудничестве со Сбербанком студия будет переформирована в продюсерский центр. Что подразумевается под этим?

Мы уже переформированы в продюсерский центр. Многие проекты «Союзмультфильма» производятся не на нашей студии, а вместе с партнерами, другими студиями.

Партнеры привлекаются в том числе в рамках технопарка?

Да, это может быть и в рамках технопарка. Вышеупомянутые «Детективные истории» мы делаем совместно с его резидентом. И это может быть совсем сторонняя студия, как Rocket Fox, с которой мы продюсируем проект.

Как сейчас в целом обстоят дела с технопарком? Есть ли спрос со стороны студий на то, чтобы стать резидентами?

Технопарк динамично развивается. По сути, он занимает то здание, куда переехал «Союзмультфильм». Мы являемся ключевой, якорной студией. На сегодняшний день все площади уже разобраны. На базе технопарка сейчас работает четыре арендатора, они стали еще активнее развиваться благодаря проекту. Мы уже даже ведем переговоры, чтобы расширить технопарк, чтобы его развивать. Это очень интересный для современного мира проект.

В целом модернизация студии идет уже несколько лет, в прошлом году Юлиана Слащева говорила о том, что максимум через три года «Союзмультфильм» сможет функционировать без госсубсидий. Какие есть достижения в этом отношении?

Насколько я знаю, до прихода Слащевой на студии практически не было ни оборудования, ни пайплайна, ни новых проектов. А сейчас выпускается около четырех серий в месяц и еще развивается множество партнерских проектов, в работе находится полный метр, действует студия звукозаписи, работают технопарк и детский центр «Союзмультклуб». «Союзмультфильм» сейчас бурно развивается.

Есть ли задача догонять независимые коммерческие студии?

Здесь не совсем корректно говорить, что догонять. Я думаю, мы будем наращивать объем и увеличивать количество проектов внутри «Союзмультфильма». Нет смысла догонять кого-то по одному проекту, поэтому мы лучше будем привлекать независимые студии к партнерству и делать что-то интересное вместе с ними. Хотя планы выйти на лидирующие позиции есть, вернее даже, вернуть их себе.

Сейчас многие компании пробуют запускать свои онлайн-платформы. Есть ли у «Союзмультфильма» такое в планах или вы будете предоставлять контент Сбербанку?

Это обязательно случится, но пока неизвестно, каким образом. Мы активно думаем об этом как о части стратегии развития, которая сейчас разрабатывается. Надеемся, что до конца года стратегия появится.

Государство в этом году выделило Фонду кино дополнительный миллиард на детские и анимационные проекты. Как в целом вы оцениваете систему господдержки анимации сейчас? Как и чем на господдержку претендует «Союзмультфильм»?

Без государственной поддержки развитие анимационной отрасли в принципе невозможно. Хорошо, что появилась дополнительная возможность поддержать анимацию и, в частности, детское кино. «Союзмультфильм» обязательно примет участие и тоже подаст заявки на конкурс, потому что анимационный полный метр – это очень дорогостоящее производство. Мы подаемся на питчинги на равных условиях, вместе с остальными компаниями.

И в то же время государство отдельно выделяет вам финансирование?

Выделяет, но не на проекты, а на жизнеобеспечение студии – ремонт здания, покупку оборудования. Фильмы государство поддерживает на общих основаниях. «Союзмультфильм» участвует во всех конкурсах – питчингах Минкультуры и Фонда кино в категориях детского и семейного кино.

Кроме лицензионной деятельности, «Союзмультфильм» развивает другие пути получения прибыли, в том числе через создание «Союзмультклуба», парков развлечений и проведения различных фестивалей. По словам Юлианы Слащевой, они уже составляют 10 процентов прибыли студии.

Это очень интересное направление, которое сейчас активно развивается. «Союзмультклуб» – многофункциональный обучающий центр, который знакомит детей с процессом создания мультфильмов, погружает их в этот мир. Впоследствии, мы думаем, это принесет большие плоды – через некоторое время будет все больше и больше желающих пойти работать в нашу индустрию. Кроме того, такое обучение позволяет нам продвигать собственные проекты и сериалы.

Сообщалось, что с 2016 года объем производимой на «Союзмультфильме» анимации увеличился в пять раз. Насколько легко было найти кадры для такого прорыва?

В России, конечно, очень сложно с кадрами. Часть приходится полностью выращивать самим, часть берем сразу из выпускников и обучаем их на проектах. До сих пор это сложный и острый вопрос. Все еще нужны квалифицированные специалисты. Профессионалы уже работают на других студиях, поэтому приходится пока больше обучать молодежь. При этом люди приходят разные, это не обязательно выпускники, они могут быть из смежных отраслей – из телевизионной, игровой. Мы буквально выцепляем таланты, а внутри кто-то переучивается, кто-то подстраивается.

Одной из самых главных проблем российского кино продюсеры называют отсутствие сценаристов. Что бы вы могли назвать проблемой в анимации?

Это комплексная проблема – нужны и продюсеры, и сценаристы, и режиссеры, и супервайзеры, и технические специалисты, которые разбираются в современных технологиях и умеют настраивать пайплайны. Мне кажется, у нас не очень хорошо это развито, и везде требуются профессионалы.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева недавно была назначена врио гендиректора Киностудии имени Горького. Какие это открывает перспективы, на ваш взгляд, для «Союзмультфильма»?

Это пока слишком свежие новости, чтобы говорить что-то конкретное. Но будет нечто интересное, потому что студия Горького знаменита своим детско-юношеским кино, с анимацией это смежные области. Партнерство позволит сделать нам интересный совместный проект или фильм. Тем более что в кинопрокате не хватает картин для детей и подростков. Эта ниша пока пустует.

03.12.2019 Автор: Рая Башинская