Алексей Рязанцев: «К решению выпускать «Спутник» и «Фею» онлайн я отношусь отрицательно»

БК продолжает серию интервью с лидерами индустрии о текущем состоянии проката, уже непривычно долгое время пребывающего на вынужденной паузе. С генеральным директором компании «Каро Премьер» Алексеем Рязанцевым мы поговорили о судьбе ближайших проектов дистрибьютора, животрепещущем вопросе долгов в эпоху кризиса, онлайн-выходе крупных релизов и специфике отношений с Warner Bros.

Как вы оцениваете перспективы выхода российских релизов на летних датах? Делаете ли ставки на собственные релизы?

У нас на лето назначено два российских релиза – ГУДБАЙ, АМЕРИКА и БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА. Мы на них делали серьезные ставки еще весной. Продолжаем верить, что они сработают и летом, если, конечно, кинотеатры в это время откроются. Первый фильм – комедия с сильным актерским составом. Как известно, комедийные кейсы Сарику Андреасяну удаются очень неплохо. Третья часть БЕЛКИ И СТРЕЛКИ должна продолжить успехи двух предыдущих. Оригинальная БЕЛКА И СТРЕЛКА была, если помните, первым отечественным мультфильмом в формате 3D. Какую-то полиграфию по обоим фильмам мы уже успели отправить на места. Надеюсь, эти заготовки сработают в нужный момент. То же касается и интернет-размещения, здесь мы не теряем связи с нашими партнерами, чтобы при необходимости все сделать быстро. Если вскоре появится хоть какая-то информация, сможем тогда начать выстраивать свое расписание. Но пока мы не можем даже назначить даты старта картин. Запускать рекламные кампании без даты – самоубийство. Это ключевой момент – знать, когда можно стартовать. Вероятность ухода в онлайн не рассматриваем – вместе с продюсерами мы верим в потенциал обеих картин в прокате. Что касается проектов Warner Bros., то пока у нас нет указаний сдвигать куда-то ДОВОД Кристофера Нолана или ЧУДО-ЖЕНЩИНУ, которая теперь стоит на 14 августа. Я не исключаю вероятности, что крупные проекты (речь не только о наших, но и о ФОРСАЖЕ и прочих) будут на разных рынках выходить в разное время. Откроется китайский рынок – фильмы запустятся там. Откроется еще какая-то территория – картины выйдут там. И так далее. В общем, не удивлюсь такому вот постепенному развертыванию мирового проката. Неких единых мировых премьер фильмов после выхода из кризиса может не быть первое время. Главное, чтобы заработал сам глобальный маховик проката.

Ждете ли вы помощи от государства?

Понятно, что поддержка киноотрасли не является первоочередной задачей для правительства на данный момент. Всегда о нас вспоминали в последнюю очередь. Та же проблема пиратства всегда решалась по остаточному принципу. Вместе с тем всегда стоит вопрос трудоустройства десятков тысяч людей, работающих в частной сфере кинопоказа. Если кинотеатры так и не откроются, куда пойдут работать все их бывшие сотрудники? То же самое и с нами, работниками сферы дистрибуции. Пусть нас меньше в процентном отношении, но и без нас тоже ничего в прокате работать не будет. В общем, не хотелось бы, чтобы дошло до тотального обнуления всей отрасли.

Какие изменения коронавирусный кризис может вызвать в системе экономических отношений между смежными игроками рынка – производителями, дистрибьюторами и демонстраторами? Например, может ли изменится распределение кассовых сборов между прокатчиками и кинотеатрами?

Текущая непростая ситуация может вызвать у многих желание что-то изменить. Это желание можно понять, своя рубашка ближе к телу. Но не стоит забывать, что эта самая рубашка – общая, и если у нее появятся длинные рукава, то ее нельзя будет, образно выражаясь, заправить в брюки. Обращу внимание, что в данный кризис государство решило поддержать кинотеатры и кинопроизводителей, в то время как прокатчики пока остались за бортом. Получается, что одни звенья общей цепи поддерживаются, в то время как другие, не менее важные, – нет. К сохранению целостности всей отрасли подобные решения вряд ли приведут. Нельзя также забывать, что кинотеатры освобождены от уплаты НДС. Понятно, что и дистрибьюторы освобождены, когда они прокатывают российское кино, но с голливудской продукции, сборы от которой составляют львиную доходов в том числе и кинотеатров, НДС уже нами уплачивается. Третий момент – это долги кинотеатров перед дистрибьюторами. «Каро Премьер» и «Каропрокату» в этом смысле повезло – у нас не было особо крупных релизов в начале этого года и, соответственно, серьезных затрат на их продвижение и выпуск. Но вот нашим партнерам из «Централ Партнершип», которые отметились отличными результатами своих предновогодних и новогодних релизов, таких как ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ и ХОЛОП, уже в этом смысле не позавидуешь. Если нам за наши сравнительно скромные фильмы должны многомиллионные суммы, то задолженности перед ЦПШ должны быть в разы больше. В общем, я не удивлюсь, если уже у самих дистрибьюторов как у не менее пострадавшей стороны возникнет желание пересмотреть пропорции прокатной платы уже в свою пользу.

В профессиональной среде в последнее время действительно развернулась очень оживленная дискуссия на тему долгов кинотеатров перед дистрибьюторами.

У каждого сейчас свои проблемы, и оплата даже небольшого долга служит палочкой-выручалочкой для любой компании. Например, мы на текущий момент сократили объем зарплат сотрудникам и ведем непростые переговоры с арендодателем нашего офиса. Как я уже отметил, у нас не было особо крупных релизов в начале этого года. ХАРЛИ КВИНН собрала неплохо, хотя мы, конечно, рассчитывали на большее. Но все же по-настоящему больших долгов перед нами у кинотеатров нет. С другой стороны, мы продолжаем ждать отчислений от некоторых демонстраторов еще за новогодний мультфильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ. Можно понять Олега Станиславовича Березина, который любит отмечать, что дистрибьюторы, которые продолжают давать фильмы кинотеатрам, несмотря на их долги, виноваты сами. Также можно понять надежду на то, что в условиях кризиса какие-то задолженности, говоря модным языком, постигнет обнуление. Финансовые затруднения, которые возникли у кинотеатров в связи с кризисом, обсуждаемы, но что касается долгов демонстраторов, накопившихся, например, до 1 марта – тут нечего обсуждать. Есть договор и его нужно придерживаться. Крупные сети свои задержки по выплатам дистрибьюторам нередко мотивируют тем, что им нужны средства на развитие – на выплаты по кредитам и создание новых залов. Дескать, это вклад в общее дело. Чем больше будет залов, в том числе в местах, где до этого ни разу не ступала нога кинофикатора, тем лучше будет для всех. И в то же время среди самих сетей существует собственное капсоревнование, менее заметное стороннему наблюдателю, чем капсоревнование дистрибьюторов, которое ведется в том числе и у вас, в БК. И чем круче та или иная сеть согласно этой внутренней табели о рангах, тем больше у нее стόит реклама, за которую платит дистрибьютор, когда ему приходится прокатывать фильм с неочевидным коммерческим потенциалом. Это служит заметным дополнительным доходом для кинотеатров. В общем, в данном щекотливом вопросе всегда есть довольно много нюансов. Долги имеют свойства накапливаться – и вот уже мы наблюдаем кейс сети АМС, которая находится на грани коллапса после всего нескольких недель вынужденного простоя. Чтобы избежать этих и других проблем, нужно всем вместе сесть за стол переговоров и выработать программу действий, которая будет учитывать интересы всех сторон отрасли. Здесь невозможен какой-то централизованный монополизм.

Готовы ли мейджоры разработать масштабную систему скидок для всех посетителей кинотеатров в первые месяцы работы после снятия ограничений?

Этот вопрос может обсуждаться. Очевидно, что платежеспособность населения в первые месяцы после перезапуска будет снижена. К тому же при всех преимуществах кинопросмотра он не будет являться острой необходимостью. Также сложно не согласиться с тем, что на первых порах пострадает именно семейный просмотр. В кризис 2008 года я сам наблюдал, как родители покупали уже не два попкорна для каждого ребенка, а одно ведро на двоих, и дети протягивали в него ручки по очереди. Мне кажется правильным, что дистрибьютор не диктует кинотеатру цену билета. Понятно, что ни один демонстратор не будет действовать в ущерб самому себе. И если кинотеатр внесет какое-то разумное предложение, исходя из текущей ситуации и интенсивности своего зрительского потока, с этим можно будет работать. Важно, чтобы был сам спрос.

Как вы оцениваете решения продюсеров СПУТНИКА и ФЕИ выпускать свои фильмы сразу онлайн?

Если отвечать односложно, то отношусь отрицательно. Подобное решение кажется логичным для фильмов, на которых нет особых ставок, когда требуемые затраты на выпуск и продвижение могут не дать желаемой отдачи в прокате. Собрать даже 100–120 миллионов в кинотеатрах – трудная и рискованная задача, особенно когда вкладываешься в выпуск из собственных средств, а обратно получаешь не больше 50 миллионов. Поэтому проще сразу получить желаемые суммы от онлайн-сервиса и не заморачиваться с прокатом. В общем, столь резкий переход в онлайн мне представляется крайней мерой. В то же время некоторое сокращение кинотеатрального окна кажется мне вполне возможным, ведь редкий фильм в нашем прокате держится в кинотеатрах дольше четырех недель. Опять же, давайте не забывать и о потенциальной аудитории, которая могла бы прийти в кино, но не приходит по тем или иным причинам, это тоже важно.

В марте было объявлено, что новым вице-президентом Warner Bros. по дистрибуции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке назначен Тоби Тэннант. Как эти перемены скажутся на «Каро Премьер»?

В прошлом году мы отметили 20-летие нашего партнерства со студией Warner Bros. Мы постоянно находимся среди лидеров на нашем рынке. В плане рентабельности «Каро Премьер» занимает одно из ведущих мест в списке представителей студии в Европе. Хотелось бы отметить, что нашего бывшего супервайзера Жака Дюбуа, с которым мы прошли бόльшую часть пути, мы не забываем и по-прежнему любим. Он часто приезжал к нам, активно участвовал в жизни Кинорынков, всегда давал очень полезные и правильные советы. Мы чувствовали, что с нами работает не просто представитель студии, но верный друг и союзник. Вместе с ним мы росли, эволюционировали и создали тот запас прочности, который до сих пор позволяет нам успешно работать. На продолжение подобного сотрудничества мы рассчитываем и в будущем. Приезд Тоби Тэннанта еще совсем недавно входил в наши планы, однако коронавирус понятным образом внес в это свои коррективы. Россия остается одной из ключевых территорий для студии, и сочетание наших надежности и опыта с креативом и смелостью западного топ-менеджмента, убежден, даст свои результаты. Охотно верим, что пандемия поспособствует нашему быстрому сплочению и переходу на максимально эффективный режим работы. Пакет на ближайшее время у Warner Bros. крайне разнообразный. Есть в нем и крупная анимация, и продолжение суперуспешных франшиз вроде ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ, и новые фильмы культовых режиссеров вроде Нолана и Вильнева. Так что в этом плане нам беспокоиться не о чем.

11.05.2020 Автор: Никита Никитин