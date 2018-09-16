Акан Сатаев: «Основная проблема кинопроката в Казахстане – отсутствие электронного билета»

Киноиндустрия Казахстана набирает обороты, становясь одним из самых интересных и значимых рынков СНГ. В Алма-Ате идет первый международный кинофестиваль – Almata Film Festival, партнером которого стал Российский Кинорынок. Мы поговорили с президентом фестиваля, продюсером и самым кассовым режиссером страны Аканом Сатаевым о проблемах и успехах кинорынка Казахстана, национальном кино и отношениях кинобизнеса с государством.

Пока мы договаривались об интервью, выяснилось, что у вас очень плотное расписание и вы сейчас снимаете фильм. Расскажите, пожалуйста, что это за проект?

Сейчас я работаю над тремя большими, серьезными проектами. Мы уже почти отсняли два – историческую картину про скифскую царицу Томирис и биографический фильм про нашего президента. Также сейчас идет монтаж и постпродакшн картины БИЗНЕСМЕНЫ, на которой я тоже непосредственно занят.

Почему вы решили запустить Almata Film Festival именно сейчас? Для чего фестиваль нужен казахстанской киноиндустрии?

Подобные фестивали в Казахстане были и продолжают существовать. Есть, например, Международный кинофестиваль «Евразия», который курируют министерство культуры Казахстана и национальная киностудия «Казахфильм». Но он переехал из Алма-Аты в Астану, и в нашем городе образовался вакуум. Поэтому мэрия решила организовать свой фестиваль и предложила мне стать его президентом. Для меня это большая честь и ответственность. Мы ставим задачу, чтобы фестиваль оказал максимально позитивное влияние на киноиндустрию Казахстана и копродукцию с другими странами. В Алма-Ате очень красиво – здесь хорошие локации, которые могут заинтересовать любого кинематографиста. В идеале мы хотели бы, чтобы кинопроизводители посмотрели на нашу страну и у них возникло желание снимать свои фильмы в наших локациях. Это шаг по дороге к копродукции. Сейчас у нас есть договоренность с мэрией о том, что будет создана Almaty Film Comission, которая в режиме одного окна будет помогать местным и зарубежным съемочным группам Мы стремимся к тому, чтобы фестиваль стал ежегодным, стабильным, интересным, чтобы у него со временем наработалась хорошая кредитная история и на него приезжали международные звезды. Надеемся в будущем попасть в категорию А.

Много ли фильмов у вас выходит в копродукции? Чем сотрудничество с Казахстаном может быть интересно другим странам?

Не сказать, чтобы много, хотелось бы больше. Если оценивать в процентном соотношении, то, наверное, 30–40 процентов от общего количества картин. В основном мы снимаем фильмы со странами Европы – Францией, Германией. Но это, как правило, артхаус. Коммерческое кино мы создаем своими силами в Казахстане. Совместных съемок с Россией, к сожалению, происходит меньше, но они есть. Это новый опыт, новые возможности и новые локации. Заинтересовать партнеров рынком на данном этапе трудно, потому что он не такой большой и привлекательный, но тем не менее. Если АВАТАР в свое время у нас собирал 3 миллиона долларов, то, в принципе, рынок для студий интересный – полтора миллиона на дороге тоже не валяются.

Государство как-то стимулирует съемки копродукционных проектов в Казахстане?

Для стимулирования копродукции у нас сейчас разрабатывается закон – его планируют принять в 2019 году. В нем будут отрегулированы все важные вопросы для облегчения работы киноиндустрии и партнерства с другими странами. Я очень надеюсь, что он будет помогать нам работать. Я его детально не изучал, но некоторые позитивные моменты, о которых я слышу, меня радуют: например, ввод электронного билета, создание Фонда кино.

Как Российский Кинорынок оказался в партнерах Almaty Film Festival?

Сотрудничество с Кинорынком для нас – большая удача. Наш фонд Astana Film Fund, который мы создали для поддержки молодых кинематографистов, нацелен на сотрудничество с Россией. Имея такого соседа и общую с ним историю, мы планируем этим воспользоваться, хотим найти те тропинки, которые привели бы нас в Россию и помогли стать полноценными участниками российского кинобизнеса. В первую очередь мы рассчитываем на сотрудничество с вашей страной. На наш взгляд, это реальный формат взаимодействия с Россией для нашего старта, чтобы мы могли экспортировать свои картины и окупать их, наращивать объемы рынка и больше снимать. Нам мешает то, что мы не можем делать коммерческие крупнобюджетные фильмы, так как рынок ограничен. Поэтому мы хотим расширять его, чтобы иметь возможность производить более зрелищные проекты.

В прошлом году ваш триллер ОНА выходил в России. Довольны ли вы результатами проката?

Это был серьезный успех для нас, во многом потому, что прокатывать картину взялся «Двадцатый Век Фокс СНГ». Но прокат прошел без чудес. Возможно, мы не попали в аудиторию из-за жанра фильма. Опять же, свою роль сыграла какая-то степень недоверия российского зрителя к казахстанскому кинематографу. В совокупности это дало невысокий результат, но мы не отчаиваемся и идем вперед. Я не припомню, чтобы у какого-нибудь фильма из Казахстана был полноценный успех в российском прокате. Моя первая картина РЭКЕТИР прошла сумбурно, хаотично. Тогда в России еще не было электронных билетов, и мы не смогли полноценно отследить сборы. Но я точно знаю, что проект хорошо продавался на DVD и Blu-ray. РЭКЕТИР вышел в Казахстане в 2007 году и принес нам серьезные деньги. Это был первый коммерческий фильм, который полноценно прокатался в кинотеатрах. До этого казахстанские фильмы в прокате редко зарабатывали. Это был наш дебют, мы поставили рекорд по сборам, и нас это вдохновило снимать кино дальше. А ОНА отработала не так хорошо – триллеры у нас не настолько популярны. Тем не менее производственный бюджет был маленький, картина его окупила, но, конечно, хотелось бы большего. Бокс-офис 15 миллионов тенге – это очень мало.

В России много говорят о начинающемся буме в киноиндустрии Казахстана. Как вы думаете, чем он вызван?

У нас сейчас снимается очень много фильмов. Есть молодые ребята, которые выпускают много комедий. Этот жанр сейчас очень популярен, такие проекты окупаются, а некоторые даже приносят прибыль, очень много талантливых коллег сейчас преуспевают в этом деле. Есть множество частных компаний, которые делают такое кино. И есть большое доверие нашего зрителя к национальным фильмам. Нам очень важно сейчас не растерять это доверие. Два года назад мы основали наш фонд и ищем пути для сотрудничества с молодыми талантами, чтобы поддержать их и работать с ними на взаимовыгодных условиях. Мы хотим делать коммерческие проекты, на которых все зарабатывали бы деньги, создавать фильмы и имена.

Какова общая емкость казахстанского рынка на сегодняшний момент? Как она изменилась за последние годы?

По аналитическим данным российских компаний, на 2016 год емкость рынка составляла 11 миллионов зрителей в год. Нам есть куда расти, потому что еще существуют большие населенные пункты, где нет кинотеатров. Насколько я знаю, в правительстве этот вопрос сейчас серьезно рассматривается. В ближайшее время, наверное, появятся новые кинотеатры и залы, что повлияет на объем рынка. Сейчас их не так много, как нам того хотелось бы. В Казахстане 76 кинотеатров, это примерно 240 залов. Динамика есть, мы прогрессируем – за последние годы увеличилось количество кинотеатров, зрителей, снимаемых фильмов. К сожалению, сами казахстанцы пока не анализируют свой рынок, этим занимаются только российские специалисты. Я очень надеюсь, что в будущем мы будем сами это делать. Наша основная проблема в том, что нет электронных билетов. Проблема прозрачности проката стоит сейчас остро.

Как жители Казахстана воспринимают свое национальное кино? Россияне долгое время относились к своему кинематографу с предубеждением. Есть ли такое в Казахстане?

У нас сейчас идет хорошая тенденция – зрители доверяют отечественному кино, ждут, заполняют залы, в стартовый уикенд быстро раскупаются билеты. Это очень радует, и нам важно удержать это доверие. Своя история, актеры и свои звезды ближе казахстанцам. Сюжеты национальных фильмов и юмор в них более понятны и знакомы. Сейчас в Казахстане как раз формируется здоровая национальная киноиндустрия – появляются звезды со своими фанатами, их светская жизнь начинает интересовать людей. Все это хорошо подогревается СМИ, начинает работать и приносить свои плоды. Проблема только в маленьком объеме рынка.

Какую долю в прокате Казахстана составляет национальное кино?

По данным российских аналитиков, на 2016 год доля национальных фильмов занимала в бокс-офисе Казахстана не более 10 процентов. Но сейчас чуть выше, так как после 2016-го появилось большое количество картин молодых кинематографистов, и прокатчики с удовольствием стали ставить их в расписание кинотеатров, потому как поняли, что такое кино востребовано зрителями. Хороший бокс-офис был у комедий БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ, БРАТ ИЛИ БРАК. В последние годы национальные фильмы уже часто соперничают в топе по сборам с американскими картинами.

Как в казахстанском прокате работают российские фильмы?

Очень хорошо, особенно на фильмы последних лет люди приходят с удовольствием, ждут их в прокате. Российские звезды также популярны в Казахстане – их знают и любят. Спортивные российские картины последнего времени сами по себе сделаны хорошо и тоже входят в наш топ по сборам. Я сам был свидетелем того, как после просмотра ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ зал аплодировал. Зрители переживали за героев, а после победного мяча настолько воодушевились, что не смогли сдержать восторга. На САМОМ ЛУЧШЕМ ДНЕ люди подпевали песням прямо в зале, был такой караоке-просмотр. Общая история и соседские взаимоотношения очень серьезно работают в Казахстане.

А люди вообще часто ходят в кино?

Кино – хороший, доступный досуг. Как правило, кинотеатры расположены в ТРЦ, и люди любят там проводить время. Очень активно ходят студенты и в целом молодые люди, но и взрослые тоже, если выходит фильм на хорошую тему или же отечественная картина. Средняя цена билета составляет 3 доллара – это не очень дорого.

Как в Казахстане обстоит дело с авторским кино? Продюсируете ли вы его?

Режиссеры, которые снимают авторское кино, больше сотрудничают с другими странами, выходят на международные фестивали и делают себе имена на зарубежном рынке. Уже есть яркие талантливые коллеги, которых знают и ждут на больших кинофестивалях. Как правило, после участия в престижном смотре легче продавать картину и заработать на сборах. Артхаус в основном снимается небольшими бюджетами. В рамках нашего фонда мы запустили картину Адильхана Ержанова ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА, которая в этом году участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. У артхауса узкая аудитория, но очень преданная.

Каков объем господдержки в Казахстане и с помощью каких механизмов распределяются бюджетные деньги? Насколько это важная для казахских продюсеров история? В России основной инвестор – это государство. А как у вас?

В основном коммерческие частные студии снимают комедии. Когда бюджет фильма переваливает за 300 тысяч долларов – это очень большие риски. Крупнобюджетные исторические картины очень сложно делать без государства. В этом плане нас серьезно поддерживает министерство культуры. Распределение госфинансирования происходит через студию «Казахфильм». В сотрудничестве с ней мы можем снимать фильмы с большим бюджетом. Там есть экспертная комиссия, редколлегия на базе киностудии, которые отбирают картины для запуска. Туда может прийти любой и подать на рассмотрение свой сценарий. Мои большие проекты о Томирис и президенте снимаются при поддержке Минкультуры, а БИЗНЕСМЕНОВ мы сейчас делаем на средства нашего фонда – бюджет составляет порядка 500 тысяч долларов. Основной инвестор для больших фильмов – государство. Но у тех картин, которые снимают частные компании, более высокое КПД: как правило, они гарантированно выходят в прокат. Инвестиции в кино от частных предприятий есть, но они чаще рассматривают кино не как бизнес, а как product placement, спонсорство и помощь. Многие коммерческие структуры, которые вкладываются в кино – это как правило друзья режиссера и продюсера, которые решили помочь.

Пытается ли государство регулировать и контролировать кинопрокат?

Полгода назад у нас состоялось большое совещание в правительстве, когда обсуждалось превращение киноиндустрии в полноценную отрасль экономики для того, чтобы это была не игра в одни ворота, а кино жило само по себе. Собрались кинематографисты, прокатчики, продюсеры и говорили о том, что для этого нужно сделать. Сейчас все это будет оформлено в наш первый закон о кино. Государство серьезно поддерживает киноиндустрию, понимая роль кинематографа в жизни общества. Часто мы берем пример с России, с того, как все устроено в российском кинобизнесе. Мы изучаем опыт вашей страны в области введения электронного билета и работы двух систем – ЕАИС и Rentrack. Со стороны кажется, что у вас все отлично устроено.

Российские прокатчики регулярно при случае с тоской вспоминают легендарное казахстанское прокатное удостоверение, которое дистрибьюторы без проблем получают в Интернете. Действительно ли им так легко обзавестись?

Да, у нас не проблема его получить. Но когда выходят скандальные фильмы, которые задевают идеологию страны, их снимают с проката. Для показа картины нужны прокатное удостоверение и копия фильма на казахском языке, но тут можно обойтись субтитрами.

Как у вас обстоят дела с системой возрастных рейтингов?

Все голливудские фильмы приходят к нам через российских дистрибьюторов, поэтому рейтинги у нас такие же, как и у вас. Возрастные ограничения серьезно работают, на фильмах 18+ нередко требуют показать удостоверение личности.

16.09.2018 Автор: Рая Башинская