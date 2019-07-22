Лили Шерозия: «Нет никакой необходимости снимать «Гоголь 2» как сериал»

В этом году Московская школа кино запускает новый курс «Маркетинг и дистрибуция в кино и на ТВ», курировать который будет Лили Шерозия, маркетинг-директор телеканала ТВ-3. Она также работает над продвижением кино и сериальных проектов ТВ-3 и ТНТ-Premier Studios: франшиза ГОГОЛЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ с громким успехом отработали в прокате, осенью выйдут еще два больших фантастических проекта – АВАНПОСТ и ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. Мы поговорили с Лили Шерозия о маркетинге фильмов, сериалах студии и о том, чем интересно телевидение современному зрителю.

Расскажите, пожалуйста, о вашей новой программе в Московской школе кино. Ментором там заявлен глава «Двадцатого Века Фокс СНГ» Вадим Смирнов. Что бы вам хотелось передать студентам в первую очередь?

Есть общая большая программа, которую я буду курировать – отвечать за ее целостность, за содержание, за гостей. Вадим усилит и будет вместе со мной отвечать за ту часть, которая относится к кино, включая приглашенных экспертов. У Смирнова уникальный опыт работы с западными компаниями, что ценно для студентов. Мне бы хотелось передать им любовь к продвижению развлекательного контента – эта профессия действительно интересная, и я считаю ее одной из лучших работ в мире. Особенно сейчас, в тот момент, когда наш мир – мир кино, телевидения, потребления развлекательного контента – очень стремительно меняется на глазах. С одной стороны, нужно понимать, каким образом контент становится востребован, а с другой стороны, прямо здесь и сейчас можно писать новую историю. Наши студенты учатся на своих проектах. Вместе с монтажером и дизайнером они создают трейлер и постер своего фильма и разрабатывают маркетинговую стратегию по продвижению реального телевизионного или кинопроекта и продукта для digital media – это является их дипломным проектом.

На какие откровения об индустрии в целом навело вас продвижение ГОГОЛЯ, а потом и ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ в кинотеатральном прокате?

Очень здорово иметь свежий взгляд на то, чем ты занимаешься. У нас не было по 155 кейсов по продвижению кино, мы не были зашорены. ГОГОЛЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ стали нашими первыми фильмами, и у нас была возможность экспериментировать и не бояться этого. Все откровения связаны с тем, что нужно быть рационально смелым. То есть смелым, но не терять голову. Смелость вознаграждается. И важно не действовать по шаблонам – знать их, но не следовать им слепо. Не бояться пробовать что-то новое. Мы действительно во многом ломали стереотипы того, как устроены рекламные кампании и как можно продвигать подобный продукт. Откровением стало то, что российский контент может быть настолько востребован зрителями. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ, над продвижением и маркетингом которого работала огромная команда, стал самой кассовой комедией в истории российского проката, обогнав зарубежные аналоги! Это повод гордиться тем, что наш зритель становится более восприимчивым к тому, что происходит в отечественном кинематографе.

Будет ли промокампания выходящих осенью двух крупных проектов ТВ-3 и TНT-Premier Studios – АВАНПОСТА и ЧЕРНОБЫЛЯ – такой же драйвовой и изобретательной, как у ГОГОЛЯ?

Мы уже работаем над рекламными кампаниями. Во время чемпионата мира по хоккею показали специальный трейлер по АВАНПОСТУ. Мы, конечно же, будем продолжать хулиганить. У нас очень крутой контент, и его должна сопровождать классная рекламная кампания. Рекламная кампания фильма – это не его пересказ, это особое погружение в атмосферу картины, когда ты даешь прочувствовать тот опыт и ощущение, которое будет ждать зрителя в кинотеатре. Мы даем будущим зрителям прикоснуться к атмосфере и ощутить те эмоции, поэтому в рекламных кампаниях стараемся сделать так, чтобы зритель сразу положительно настраивался на наши фильмы. Федеральные телеканалы однозначно будут задействованы в кампании – в первую очередь каналы холдинга «Газпром-медиа».

Будете ли вы разбирать в программе Московской школы кино какие-то самые интересные и удачные кейсы с точки зрения маркетинга?

Да, мы будем разбирать на программе различные кейсы. Будем разбирать продвижение картин разных жанров, каждый из которых требует специфического подхода. Есть известные бренды, становящиеся фильмами, как было в случае с ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУБЛЕВКИ. Есть авторское кино, которое не рассчитано на массового зрителя и требует особого подхода. Такое кино предполагает обеспечение хорошей фестивальной судьбы. Далее на волне фестивального успеха уже можно пытаться донести ценности фильма до узкого круга очень таргетированной аудитории, которая будет готова пойти и посмотреть что-то более сложное, чем ЛЮДИ В ЧЕРНОМ или МСТИТЕЛИ. Это вопрос жанра и качества проекта. Есть потрясающие кейсы по зарубежным картинам, когда Россия становилась для фильма территориальным лидером по кассовым сборам благодаря каким-то уникальным заходам в рекламной кампании. Мы будем смотреть, почему та или иная картина в России сработала лучше, чем в любой другой стране мира, как была адаптирована рекламная кампания, что было добавлено и что стало катализатором успеха.

Понятно, что если позволяет бюджет, необходимо задействовать всевозможные инструменты: идти на телевидение, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, в диджитал за точечным таргетингом и охватом аудитории, не смотрящей ТВ. Но если бюджет ограничен, какие инструменты наиболее эффективны в продвижении фильмов сейчас?

Есть статистика, что 40 процентов людей принимает решение сходить на тот или иной фильм во время просмотра трейлера. Чаще всего этот просмотр происходит непосредственно в кинотеатре. Киноходящая аудитория – это, по сути, одни и те же люди, которые с разной частотой ходят в кино. Это не то чтобы вся Россия, все 150 миллионов человек, распределенные на 365 дней в году. На самом деле «частоходы» – те, кто регулярно посещает кинотеатры, это всего порядка 12 миллионов. И у них разные предпочтения. При этом зарубежное кино все еще смотрят больше, чем российское. Эти люди в первую очередь обращают внимание на трейлеры, которые они смотрят перед фильмом, когда уже пришли в кино. Я в эти выходные дважды была в кинотеатре и, действительно, уже присмотрела себе пару картин на осень. Все это происходит совершенно неосознанно для человека. Причем зрители задолго до премьеры запоминают эти фильмы. Это только начало пути. Есть финальная точка, когда большой процент покупок билетов в кино происходит спонтанно – люди оказываются в торговом центре, доходят до кинотеатра, тут же изучают репертуар и покупают билеты. Это незапланированная покупка, поэтому реклама в кинотеатре, в месте, где человек непосредственно принимает решение, тоже имеет большое значение. Вот эти две точки очень важны. Также есть чудесный, относительно бесплатный ресурс актеров и их социальных сетей. Каждый, кто работает над фильмом, может стать источником информации для зрителей. Далее имеют значение пиар, работа с целевой группой. Как и в любой рекламной кампании, очень важно определить свою аудиторию. Если бюджет ограничен, стоит начать кампанию раньше. Если бюджет ограничен и речь идет об очень крутом кино, его стоит отправлять на фестивали, участие в которых практически не стоит денег, но приносит большие волны пиара. Если бюджет ограничен, стоит заранее привлекать лидеров мнений, они могут разнести славу о фильме, внушить людям желание посмотреть его вместе с семьей и друзьями. Ни для кого не секрет, что кинотеатр – это форма социального досуга, практически никогда человек не ходит в кино в одиночку. Плюс необходимо развивать партнерские отношения. Если мало денег, нужно больше времени, чтобы договориться с бόльшим количеством игроков, площадок о том, чтобы обменяться с ними мощностями. На самом деле очень многие бренды хотят попасть в кино, для них это интересно, красиво и выгодно. В этом отношении вполне можно найти способы сотрудничества с довольно небольшими затратами.

Насколько эффективна сейчас реклама на телевидении?

По нашим данным, реклама на телевидении очень эффективна. Мы смотрим на предпремьерные бренд-лифты, где видим, как от недели к неделе меняется осведомленность людей о фильме, интерес к нему и готовность пойти в кино именно на него. Так как вся реклама распределена по времени, мы точно знаем, что когда у нас включается реклама на федеральных каналах, происходит скачок по всем параметрам. Интернет, к сожалению, даже близко не дает такого эффекта – только телевизор. Хотя диджитал-продвижение тоже незаменимо в плане доведения зрителя до самого кинотеатра, но эти два источника информации работают не исключая, а только дополняя друг друга. Если убрать хотя бы один из них, то мы уже не сможем добиться заметного результата.

Выпуск ГОГОЛЯ в кино, ЧЕРНОБЫЛЯ в трех версиях – очень необычные кейсы. Запланированы ли у вас на будущее еще какие-то подобные идеи?

Мы всегда находимся в поиске. Но это не поиск ради поиска и желания сделать так, как еще никто не делал. На самом деле мы работаем с тем материалом, который у нас есть, и пытаемся решить, что для него лучше. Это не попытка как-то специально показать язык рынку, а мы действительно всегда отталкиваемся от того, что у нас есть на руках и что с этим можно сделать, как можно прыгнуть выше головы.

В целом с точки зрения канала как вы можете оценить опыт выпуска сериалов в прокат? Как сериал «Гоголь» показал себя в итоге в телеэфире?

Выпуск в прокат позволил нам сделать этот сериал намного популярнее, чем если бы он просто шел на ТВ-3. Не говоря уже о том, сколько мы заработали! (Смеется.) Действительно, очень круто, что этот сериал оказался близок по духу бренду ТВ-3, при этом он классный, более молодежный, он помог каналу стать еще крепче как бренду и обратить на себя внимание новой аудитории. Логотип ТВ-3 был в кинотеатрах, на афишах и везде. Это мощная рекламная кампания канала, которая стала приятным побочным, но вполне ожидаемым и желанным эффектом общего маркетинга фильма. В дальнейшем в телеэфире «Гоголь» показал рекордные для сериалов цифры – в два-три раза выше средней доли канала.

Как вообще показывают себя в телеэфире фильмы, выходившие в прокат?

Наверное, это такой синергетический эффект: когда выходит новая часть ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ, канал, у которого есть права на предыдущие фильмы франшизы, стремится поставить их в эфир. Рекламная кампания новинки подогревает интерес к бренду в целом, информационное поле разогревается, люди начинают искать информацию и в этот момент готовы пересмотреть что-то хорошо знакомое старое перед тем, как пойти на что-то новое. Успешные в прокате фильмы, у которых была громкая, заметная рекламная кампания, конечно же, имеют намного более высокие рейтинги, чем те, которые прошли незаметно или вовсе не выходили в кинотеатрах. Бывают исключения, когда проекты не очень хорошо показали себя в прокате, но вдруг становятся суперрейтинговыми в эфире. Однако таких примеров не очень много.

Когда к громкой премьере в телеэфире повторяют предыдущие фильмы франшизы, это происходит по инициативе канала или это часть промокампании дистрибьютора?

Обычно это инициатива канала, но бывают и встречные пожелания со стороны прокатчиков сделать интересную спонсорскую рекламную интеграцию. Но в принципе за этим следят каналы, потому что это действительно рейтинговый бустер для них.

На питчинге Фонда кино было заявлено, что ГОГОЛЬ 2 уже будет выходить просто как полнометражный фильм. Почему в итоге решили отказаться от сериальной формы?

Изначально мы не снимали сериал, который планировали потом превратить в фильм. Мы снимали полноценный сериал, затем продюсеры увидели материал и приняли решение показать его на большом экране. Теперь, когда мы уже понимаем, что это отлично смотрится на большом экране, что сложилась вселенная наших супергероев-писателей, у которой уже есть свои поклонники, нет никакой необходимости снимать это как сериал, так как проект уже существует как фильм.

Были сообщения, что Александр Петров больше не будет играть Гоголя. Это действительно так или это маркетинговый ход?

Да, и это как в бондиане – Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время. Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется (смеется).

После «Кинотавра» стало известно, что ВЕРНОСТЬ и ГРОЗА, сопродюсерами которых стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, после традиционного проката будут эксклюзивно показаны видеосервисом TНT-Premier. На пресс-конференции Федорович говорил о том, что у ВЕРНОСТИ планируется масштабная промокампания фильма как уникальной эротической драмы. Есть ли планы на картину, договоренности с прокатчиком?

По рекламной кампании уже есть планы, мы действительно хотим продвигать ВЕРНОСТЬ как самый откровенный российский фильм об отношениях в семье. У нас есть крутой пикантный трейлер, мы думаем, как бы сделать так, чтобы его увидели зрители, потому что red band у нас как-то не очень работает. По всем проектам мы скоро объявим дату проката. По каждому из фильмов у нас есть интересные идеи. Мы планируем выпустить ГРОЗУ к дате, приуроченной к творчеству Островского. Более того, мы хотим сделать необычный прокат – не только в кинотеатрах.

ТВ-3 в начале июня исполнилось 25 лет. Как вы оцениваете позиции канала сейчас?

ТВ-3 – без преувеличения единственный канал на рынке, который растет восьмой год подряд. Удержать, а тем более приумножить зрителя на любом телеканале в 2019 году – скажу вам прямо, задача не из легких, но нам это удается. Мы закрыли весенний сезон с рекордной долей, более того, в мае показали очередной рекорд по доле, который даже позволил ТВ-3 переместиться в рейтинге всех каналов с восьмого на шестое место. Я говорю про нашу целевую аудиторию 14–44 лет. Также мы растем по женской аудитории. Мы чувствуем себя уверенно в будние дни в предпрайме, мы рекордсмены по рейтингу среди женщин с 17 до 19 часов каждый будний день. В этом слоте мы держимся в лидерах на протяжении многих лет. На ТВ-3 лучше всех каналов смотрят зарубежные сериалы – особенно молодая аудитория. Есть определенные киты, на которых ТВ-3 стоит и растет. И есть новые вещи, то, что мы делаем в последние годы, что позволяет привлекать к каналу внимание новых зрителей.

Канал уже не раз менял свою концепцию. Какой контентной стратегии вы придерживаетесь в рамках новой идеи «Нет форматов. Нет границ»? Как сохраняете баланс между мистическими сериалами и драматическими?

Конечно, прежде всего мы ориентируемся на то, каким нас видит и воспринимает зритель. Нам интересны истории, в которых есть какой-то необычный элемент, где есть твист, где есть место для воображения и пространство для чего-то невозможного. В этом смысле драматические сериалы для нас стали тем самым полем для экспериментов, когда мы пытаемся понять, насколько эта история может быть интересна нашему зрителю, насколько он готов проследовать за нами как за каналом в эту часть человеческих переживаний. Зрители нас любят за необычные истории, в которых происходит то, что делает нашу жизнь более объемной и выпуклой, что помогает перестать чувствовать, будто жизнь исчерпывается формулой «дом – работа, работа – дом», что в этом мире есть нечто большее. Это то зерно, которое мы пытаемся заложить в наши проекты. В этом в году в дневном эфире у нас очень хорошо прошел проект «Чудо» – вертикальный сериал, где каждая серия была посвящена невероятным событиям в жизни героев, помогавшим им в самый сложный момент. На нашем телевидении не так много проектов, где у тебя есть не то чтобы гарантированный катарсис, но гарантированный хеппи-энд. Это очень душевно, трогательно и эмоционально – хочется видеть истории, трогающие зрителя. Мне кажется, канал ТВ-3 для тех, кто хочет верить. Мне в этом смысле очень нравится слоган «Секретных материалов» «Я хочу верить». Для людей, которые хотят верить, что в этом мире есть место для чуда, для неопознанного, для путешествий во времени, что можно выйти из дома и попасть в самое удивительное приключение в жизни. Поэтому фильм ГОГОЛЬ абсолютно наш, АВАНПОСТ стопроцентно наш и ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ, который рассказывает о ребятах, просто решивших затусить в квартире, а потом оказавшихся в Чернобыле. Это про тот невероятный жизненный трип, который вырывает тебя из обыденности и поднимает над ней, наполняет жизнь невероятными эмоциями. «Нет форматов. Нет границ» – это скорее наше внутреннее мотто, это то, как мы живем, работаем, принимаем сериалы, то, как мы смотрим на наши рекламные кампании, но наш текущий слоган – «Включи воображение. Включи ТВ-3». Мне кажется, он очень четко описывает, что мы хотим подарить зрителю в качестве эмоции.

С ЧЕРНОБЫЛЕМ у вас не было желания присоединиться в рекламной кампании ко всеобщему обсуждению сериала HBO «Чернобыль»?

Наша история – про дружбу и приключения, сериал HBO – про 1986 год. А наши герои живут сегодня, в 2018-2019 годах. Они – те самые люди, которые смотрят сериал HBO. Некоторые наши фанаты сделали на YouTube обзоры со сравнением двух сериалов, но, мне кажется, их невозможно сравнивать – это разные жанры. Одно название, один катализатор, но в эти проекты заложены абсолютно разные идеи.

Изменилась ли аудитория канала со сменой руководства?

Мы растем по всей аудитории в категории 14–44 лет. Аудитория канала увеличилась, но радикальных изменений в ней нет. Мы по-прежнему канал, который чуть больше предпочитают женщины, чем мужчины. Мы по-прежнему канал, который по-разному смотрят в разное время дня. Днем ТВ-3 привлекает большое количество женщин, для них у нас есть уникальный контент, который они не встретят ни на одном другом канале. Когда эти женщины вечером отвлекаются на свои заботы, у нас меняется аудитория, и канал смотрят молодые пары. Это время, когда идут классные американские сериалы – «Хороший доктор», «Кости», «Касл». Когда заканчивается эта линейка сериалов, у экранов остается чуть больше мужчин, они смотрят нашу постоянную линейку «кино за час до полуночи». В выходные у нас тоже достаточно много кино, и аудитория чуть более мужская. Сетка выстроена с учетом ритмов жизни человека.

При том, что вы практикуете вертикальное программирование, драматические сериалы демонстрируются в горизонтальном формате. Как зрители их воспринимают, не теряют ли интереса?

Сериалы достаточно короткие, сложно потерять интерес, потому что в них размещены мощные клиффхангеры, и мы тоже стараемся как-то нестандартно подходить к программированию. Например, тот же «Чернобыль» мы показывали в формате крупного прямоэфирного события, то есть он параллельно транслировался в пятницу вечером на все «стволы», как будто это финал чемпионата мира по футболу. И люди во Владивостоке смотрели его в 4-5 утра по местному времени. Это обусловлено большой фанатской базой сериала и нашим стремлением избежать спойлеров, каких-то несинхронизированных обсуждений проекта, в том числе пиратства. Это был интересный опыт, при котором мы получили высокие доли просмотров. В этом смысле мы экспериментируем, пробуем разное, пытаемся понять, когда зрители того или иного продукта будут доступны у экранов.

«Обычная женщина» стала одним из самых громких событий в прошлом году. Оправдал ли сериал ваши ожидания в плане рейтингов на телеканале?

Нет, в полной мере не оправдал. Для нас это был эксперимент, первый опыт показа подобного сериала на канале. «Обычная женщина» прошла хорошо, но не феноменально – не так, как «Последний герой» или «Чернобыль». Мы понимали, что, наверное, это не совсем наш жанр, мы экспериментировали и продолжаем экспериментировать. 20 июня на ТНТ-Premier вышла новая версия «Обычной женщины». Борис Хлебников уступил натиску своей сценаристки и доснял линию Светы, героини Аглаи Тарасовой, с историей о том, как она дошла до такой жизни. Ничего удивительного – в ее судьбе тоже был не очень классный мужчина, как и у всех женщин в этом сериале. История Светы будет добавлена в каждую серию флешбэками, и будет изменена структура сериала. Пообщавшись со зрителями, мы поняли, что многие не смогли эмоционально подключиться к главной героине и начать ей сопереживать, потому что мы слишком поздно рассказали, как героиня Анны Михалковой стала такой, какой она стала. Многим не хватило терпения, не удалось ее полюбить и оправдать, она уже была слишком жесткой и отталкивающей для них. Благодаря тому, что это не ТВ, а онлайн-платформа, новая версия будет 18+, более откровенной даже не в плане секса, а более правдивой, резкой, честной. Здорово, что есть возможность показать сериал в таком формате зрителям, которые хотят посмотреть его без цензуры. Количество шума и обсуждений вокруг «Обычной женщины» в соцсетях, а так бывает только с мегауспешными проектами, подтолкнуло нас к мысли, что ее либо посмотрели люди, у которых нет пиплметров, либо скачали с пиратских сайтов. Теперь нам интересно, как сложится судьба сериала с его переносом в Интернет. Даже по «Кинотавру» видно, что сериал оказал влияние на то, что происходит сейчас в кино и на ТВ. Проект к тому же оказался универсальным с точки зрения киноязыка – его хорошо воспринимают во всех странах несмотря на то, что Борис Хлебников тщательно вырисовывает российскую действительность.

Сериалы TНT-Premier Studios все чаще и громче заявляют о себе на международных рынках. Как их в целом воспринимают зарубежные зрители?

На показе «Эпидемии» в Каннах был полный зал, а туда приходят люди, которые сами покупают билеты. Значит, нам удалось заинтересовать их темой. После просмотра зрители, с которыми мне удалось поговорить, были впечатлены качеством, драйвом и экшном. Многие говорили, что не ожидали такого уровня от российского сериала. Я сама заметила, что после пятого просмотра фильма на ММКФ все еще сижу, впившись в ручки кресел, – меня все еще впечатляет этот аттракцион, та плотность действия, которой удалось добиться Павлу Костомарову. Что касается «Идентификации», то в сериале создана интересная атмосфера, проделана особая работа с фактурой, этническими группами. История не то чтобы более сложная, чем «Обычная женщина», но точно менее феминистическая. Там женщина оказывается в таком непривычном для современного мира состоянии, который сейчас требует свободы и раскрепощения. В этом смысле проекты про феминизм и про женщин, борющихся, а не страдающих, лучше котируются на зарубежных фестивалях, чем история про женщину, которая, наоборот, закрыта от мира. Но после Series Mania и показов на ММКФ режиссеру сериала Владлене Санду в личных сообщениях отправляли поздравления и хвалили ее работу, игру актеров и визуальный стиль Ким Ки Дук и Жиль Банньер, режиссер «Стальной звезды». Для меня тоже «Идентификация» – настоящее пиршество для глаз.

Как вообще происходит распределение контента TНT-Premier Studios: что выходит на платформе, что попадает на ТНТ, а что – на ТВ-3?

На ТВ-3 попадают проекты в нашем жанре. Такие фильмы и сериалы, в которых есть что-то загадочное, мистическое, странное, необычное. Осенью у нас выйдет классный сериал «Документалист» по сценарию Ильи Куликова про молодого парня, который работает документалистом и хочет стать знаменитым, как Майкл Мур. Он задает в «Яндексе» запрос «существует ли» и дальше находит, какие вопросы интересуют пользователей. Герой решает снять цикл фильмов о паранормальном, начинает исследовать эту тему, она его глубоко заводит. Выясняется, что это не он прощупывает эту тему, а тема прощупывает его, и с его памятью начинают происходить невероятные вещи. В последней серии люди получат исчерпывающий ответ от Ильи Куликова, существует ли на самом деле паранормальное или нет и в чем природа всех этих вещей.

Над какими еще проектами сейчас работает TНT-Premier Studios?

В работе находится множество проектов – и исторические, и фантастические. У нас более пятнадцати проектов в разработке, мы их так или иначе презентуем на различных фестивалях и рынках. Сейчас идут съемки сериалов «Перевал Дятлова», «Карамора», «Шаман», «Полет». «Колл-центр» перешел на этап постпродакшна. На ТВ-3 будет представлен второй сезон «Этой реальной истории», первый был очень заметен в инфополе. Это беспристрастный, объективный взгляд на самые громкие преступления современной России, в которых не все так однозначно, как казалось бы. В этих делах до сих пор слишком много непонятного.

В начале июня ТВ-3 получил две золотые статуэтки Promax Global Exellence Awards, престижной мировой награды в области промоушна, дизайна и маркетинга, за сайт телесериала «Обычная женщина» и за лучшее оформление мероприятия, презентацию нового телесезона. Насколько в деятельности канала сейчас важно выходить за рамки телеэфира и проводить интеграции с Интернетом?

Интернет дает пользователю возможность взаимодействовать, прочувствовать продукт, попробовать его, пожить в его мире. Мы сейчас живем во множестве вселенных вымышленных персонажей, и нам нравится переходить из одной вселенной в другую: где-то у нас герои наших игр, где-то – сериалов, где-то – фильмов. Мы даем возможность зрителю получать такой опыт.

К вопросу о взаимодействии. У вас был проект «Быть или не быть», когда зрители голосовали за пилот сериала, а в мае прошло новое голосование по поводу дальнейшего производства аниме «Первый отряд».

Да, зрители в итоге не проголосовали за его продолжение. Они голосуют своим смотрением, рейтинг «Первого отряда» оказался недостаточным для продолжения. А сериал «Детки» Нигины Сайфуллаевой, пилот которого победил в «Быть или не быть», находится в производстве. Он на время уступил ВЕРНОСТИ, которая уже снята и наделала много шума.

Насколько эффективны премьеры первых эпизодов в соцсетях?

Это интересный опыт, позволяющий расширить аудиторию и перекинуть мостик к людям, которые не смотрят телевизор и им сложнее узнать о премьерах. Таким образом мы доносим продукт до новых зрителей. Я – один из тех людей, у кого дома нет телевизора, и мне очень удобно пользоваться таким семплингом, чтобы понимать, интересен мне тот или иной сериал, и дальше переходить на ту площадку, где этот контент доступен целиком.

Какие тренды в ТВ-индустрии сейчас вы можете выделить?

Недавно я была на конференции Promax, и там как никогда много внимания уделялось OTT-платформам и диджитал-площадкам. Я думаю, основной тренд заключается в том, что телевизор теперь у человека на ладони – и с этим просто надо жить.

Как вообще можно удержать на телевидении зрителя, все больше уходящего в Интернет?

Я сегодня как раз об этом тоже думала и поняла, что на телевидении удержать зрителя можно интересным контентом, который четко спрограммирован под его ожидания. У зрителя должны быть определенные ожидания от той или иной кнопки, он нажимает на нее и понимает, что сейчас не нужно ничего искать, не нужно напрягаться. Он получает нечто ожидаемое, в удобном формате, на большом экране, то, что можно смотреть вместе с кем-то. В меньшей степени, чем кино, но тем не менее телевизор – это такой же объект социального переживания, когда ты можешь посмотреть и обсудить контент. Мне кажется, телевизор очень сильно спасает, когда семья уже какое-то время живет вместе и ей нужен совместный досуг, при котором можно просто помолчать – и это будет комфортно. Телевизор выполняет функцию социального клея в отличие от смартфона, который все-таки является средством индивидуального удовлетворения запросов. Как человек с большим количеством подписок на различные платформы я могу сказать, что нет ничего утомительнее, чем искать новый контент, выбирать его и разочаровываться. Это как раз тот случай, когда много всего, а надеть-то нечего. Хороший контент, его правильное программирование и прикольное общение со зрителем в рамках этого контента (тут я имею в виду дизайн канала, анонсы, то есть определенные эмоции, которые транслирует канал) – все это по-прежнему помогает удерживать зрителей у экрана, и думаю, еще много лет будет работать. Люди устают выбирать, они не очень хотят постоянно принимать решения.

22.07.2019 Автор: Рая Башинская