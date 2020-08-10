Андрей Солодовников: «Молодые создатели трейлеров часто нетерпеливы и хотят получить все и сразу»

Как только позволит ситуация с пандемией, в Московской школе кино пройдет интенсив по монтажу трейлеров. Слушатели курса будут разбираться в специфике создания трейлеров для кино, изучат композицию роликов, научатся использовать монтажные приемы, анализировать фильмы и составлять релевантные трейлеры, соответствующие общей концепции продвижения фильма. Один из авторов курса Андрей Солодовников, создавший среди прочего трейлеры к МАЙОРУ ГРОМУ, СТРЕЛЬЦОВУ и СЕРЕБРЯНЫМ КОНЬКАМ, рассказал БК о тонкостях своей профессии и о роли трейлеров в продвижении фильмов.

Расскажите, пожалуйста, о курсе монтажа в МШК? Как он будет проходить и как будет выстроено обучение?

На интенсиве в рамках курса, который продлится шесть дней, мы обсудим, как попасть в индустрию, будем обсуждать последние тренды, как выстроить общение с продюсерами, подвести проект к финализации, сделать профессиональный саунд-дизайн, выбрать правильный музыкальный трек и как вообще пропитчить свою идею продюсерам так, чтобы ее приняли. Я расскажу о том, как выстраивать коммуникацию с индустрией, покажу какие-то фишки и приемы, которые монтажер трейлеров сможет взять себе в арсенал для работы. Поговорим о том, как вообще быть на волне и постоянно прогрессировать в профессии. Вместе со мной будет преподавать мой коллега Александр Сержантов из Trailer Cola. Я проведу первую часть, вторая часть курса под его руководством будет состоять из практического задания – студенты будут работать над созданием своего трейлера и ТВ-спота к предложенному фильму.

Как вы в целом работаете над созданием трейлеров?

Мой подход к работе состоит из нескольких этапов – это в целом базовый способ, который используют все монтажеры. Заказчик передает материал, и я его разбираю. В основном приходится работать с техническими исходниками, фильмами без графики, так как в больших проектах с крупнобюджетными визуальными эффектами она часто не готова, поскольку трейлер делается на начальном этапе постпродакшна. Сначала приходится подбирать сцены с графикой, которые по желанию продюсеров пойдут в окончательный монтаж, и убирать те, которые еще нельзя использовать, так как их просто не успеют подготовить к запланированной дате релиза. На этом этапе я делаю брейкдаун, полный разбор фильма на выбранные продюсерами моменты и наиболее выигрышные и продающие кадры. В первом промоматериале – тизере или трейлере – продюсеры хотят показать в первую очередь общее настроение проекта и стремятся избежать спойлеров. После брейкдауна я подбираю музыку, а это самое главное в трейлере, на мой взгляд. На выбор музыки уходит не один день в зависимости от сложности работы и сложности фильма. Музыка часто бывает из стоковых библиотек, но иногда заказчики просят хорошие дорогие треки – тогда нужно обращаться к более престижным ресурсам, где композиции стоят значительнодороже, чем на стандартных музыкальных сайтах, которыми пользуется вся индустрия. Ценовой диапазон таких композиций может варьироваться в пределах от 2 до 50 тысяч долларов в зависимости от сроков заключения лицензии и области использования (русский интернет-сегмент или весь мир). Иногда на подбор музыки уходит больше времени, чем на саму сборку. Часто продюсеры доверяют моему вкусу или просят подбирать треки вместе с ними. Когда музыкальное решение найдено и утверждено, начинается монтаж первого драфта. В среднем на это уходит два-три дня в зависимости от загруженности. Драфт показывается продюсерам, дальше идет ряд комментариев и правок.

Есть ли какая-то структура трейлера, которой вы придерживаетесь? Должен ли быть в проекте сценарий и драматургия?

Я отношу себя к более модерновой школе и работаю на внезапном чувстве порыва – монтирую, как художник. Я стараюсь выстраивать историю, но часто она приходит непосредственно в монтаже. Сначала нужно поймать правильное настроение, чтобы музыка гармонировала с видеорядом. Необходимость в сценарии трейлера зависит от сложности фильма. Бывают стильно сделанные картины с очень сложной структурой, где в ролике уже не нужен сценарий, а зритель хочет посмотреть фильм, потому что он сам по себе отлично смонтирован. А бывают сложные фильмы – триллеры, детективы, либо крупные проекты, – где продюсеры через изложенную в трейлере историю хотят максимально донести понимание того, о чем будет картина. В таком случае необходимо продумывать сценарий. Есть очень много современных трейлеров, где все видео держится на стиле, то есть сценария там шестьсемь строчек. Но все так замиксовано, с интересным саунд-дизайном, звуками, что человек просто получает удовольствие от этого аудиовизуального опыта и уже хочет пойти в кино. Поэтому я практически никогда не придерживался структуры, а работаю на «волне» – как чувствую, так и делаю.

Среди ваших работ у ПАЛЬМЫ есть очевидный сценарий. Почему в этом случае вы решили оттолкнуться от идеи письма мальчика, которое тот пишет хозяину собаки?

Компания «Марс Медиа» попросила меня сделать тизер в таком ключе. Мой первый драфт был вообще без диалогов из фильма, потому что музыкальная композиция показалась мне достаточно классной, чтобы передать нужную драматургию. Они предложили добавить письмо и сами написали текст. Продюсеры хотели, чтобы первое появление проекта на рынке было адресовано целевой аудитории – детям и семьям. В том числе поэтому они стремились максимально задействовать мальчика, так как он играет большую роль в истории. Я поддержал это решение. Считаю, что тизер только выиграл от этого.

Трейлер к МАЙОРУ ГРОМУ собрал на на YouTube очень много восторженных отзывов, что очень редко случается с российским кино. Расскажите, пожалуйста, как к вам попал проект?

На меня вышли ребята из издательства комиксов BUBBLE с предложением создать первый трейлер к проекту. Продюсеры фильма очень хотели сделать что-то свежее и одновременно запоминающееся. Они предложили общую концепцию, а я в свою очередь – варианты решения задач, связанных с построением истории, и другие детали. Отличный фидбэк в сети еще раз доказал, что мы были на правильном пути, и я остался очень доволен результатом. Редко удается удачно соединить воедино столько сложных деталей и не разочаровать фанатов, коих у проекта огромное множество. В этот раз кавертрек на песню «Перемен» Цоя был написан композитором фильма Романом Селиверстовым. Создатели картины предоставили мне эту композицию и, как оказалось в итоге, она сработала – трейлер обрел лицо и форму. Проект оказался довольно сложным и от этого более интересным. Был определенный вызов в том, чтобы впервые показать экранизацию МАЙОРА ГРОМА широкой аудитории и при этом сохранить интригу для дальнейших промоматериалов. Нужно было найти баланс выразительных средств – к примеру, ключевые кадры, дающие репрезентацию главных героев фильма, сопоставить с общей идеей и пропорциями экранного времени. Сделать так, чтобы зритель смог идентифицировать персонажей, сошедших со страниц комикса. Безусловно,для любого промо берутся зрелищные кадры – это закон профессии. В случае с этой экранизацией мне повезло: фильм действительно визуально очень богат и хранит в себе множество приятных и стильных выразительных решений – ребята задают новые отправные точки качества и это воодушевляет.

Вы создавали трейлеры к СТРЕЛЬЦОВУ и СЕРЕБРЯНЫМ КОНЬКАМ. Как проходила работа над материалом, на что приходилось обращать внимание?

Со СТРЕЛЬЦОВЫМ было проще, так как работа проходила над очень хорошо подготовленной версией фильма. Естественно, были сцены с не до конца нарисованной графикой, которая была завершена потом на постпродакшне трейлера. Я хотел использовать в ролике классную зарубежную музыку, но мы немного не сошлись с продюсерами по уровню цен, так как компании не всегда видят стратегически необходимым приобретать лицензию на очень дорогие композиции. Но попробовать предложить всегда стоит. Я бы даже дал такой совет всем трейлермейкерам, стремящимся закрепиться в бизнесе: необходимо экспериментировать, пробовать, стараться удивить своих клиентов. К примеру, трейлер ОТРЯДА САМОУБИЙЦ в свое время произвел на рынке фурор. В одном из трейлерхаусов сделали безумно креативный ролик под «Богемскую рапсодию» Queen – и это во многом изменило курс фильма. Изначально мрачную картину досняли и сделали более цветной и веселой. То есть монтажер трейлера своим видением способствовал изменению тональности картины. СТРЕЛЬЦОВ оказался хорошим проектом с точки зрения драматургии, светлым, добрым и интересным, поэтому работалось с ним легко. Насколько мне известно, композитор картины переписал музыку, добавив драматизма, и она мне в итоге понравилась.

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – очень большой и масштабный проект. На момент создания первого тизера у меня были дейлисы – самые первые отснятые материалы, их присылают в ходе съемок после рабочей смены. Главной проблемой стало огромное количество материала, который пришлось разгребать очень много дней. Много графики не было сделано, нужно было вычислять и выцеплять самые лучшие кадры, которые сработали бы в тизере. У продюсеров были конкретные требования по тому, что они хотят получить. Это классные ребята с большим опытом на рынке, они сделали много отличных фильмов, с ними интересно работать, поэтому здесь я прислушивался к ним. Мы работали в коллаборации – я предлагал свои варианты, они вносили правки, и мы приходили к общему решению.

Оба эти ролика выглядят действительно круто, но есть ощущение, что им не хватает яркого музыкального трека, чтобы зритель легче эмоционально подключался к ролику.

Не соглашусь, на СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКАХ нам удалось использовать, чем я очень горжусь, известный хит прошлых десятилетий Come Sail Away группы Styx. Благодаря усилиям композитора Константина Куприянова, мы переписали и сделали кастомный трек под трейлер, чтобы все звучало по последним законам и трендам индустрии. Я очень доволен полученным результатом, очень многие отметили, что трейлер получился классным из-за того, что мы сделали такой эксперимент с зарубежной музыкой.

Почему продюсеры часто не готовы вкладываться в саундтрек трейлеров?

В разговоре про хиты всегда возникает финансовый вопрос и вопрос прав. Когда ты используешь музыку любого популярного артиста и хочешь сделать подходящую для трейлера кавер-версию, ты должен платить и за авторские права артисту, и за работу тех людей, которые занимаются ремиксом. То есть ты платишь двойные деньги. Зачастую в России тяжело договориться по правам на старые хиты. Когда я делал трейлер к сериалу «Магомаев» с Милошем Биковичем, то изначально планировал использовать оригинальные песни певца. Не то чтобы мне отказали, но сказали, что это будет сложно, так как могут возникнуть проблемы с покупкой лицензии на оригиналы. Иногда бывает тяжело договориться в том числе из-за человеческого фактора, так как продюсерам в моменте может быть не до музыки в трейлере и они не до конца понимают важность саундтрека к видео. В итоге я смог убедить продюсеров в необходимости использовать два конкретных трека – «Королева красоты» и «Лучший город Земли». Я надеюсь, в будущем мы сможем чаще выходить на положительный результат с авторами оригинальных композиций и договариваться с ними на хороших взаимовыгодных условиях, чтобы их старый хит мог быть возрожден в формате трейлерной музыки. И люди при просмотре крутого трейлера слышали бы ремикс на старую песню и вспоминали артиста.

Из звуковых эффектов у вас много ударных на фоне – почти в каждом ролике. Оправдано ли их присутствие в фильмах, где экшн не занимает главной роли?

Это вопрос общемировой, в частности, американской структуры роликов. В Америке каждый трейлер фильма тестируется на фокус-группах. Клиент собирает с маркетинговых агентств (в народе они называются trailer house) десятки версий одного и того же фильма и отсылает на фокус-группы. Обычно зрелищность роликов оценивают люди с улиц, с которыми подписывают NDA. Правильный саунд-дизайн, в том числе удары, hits, обеспечивающие прокачку трека, эффекты типа rise, suckback, отвечающие за нарастание момента и резких остановок, и другие – все это инструменты трейлера, которые усиливают впечатление, расставляют акценты и удерживают внимание зрителя. Если в кадре происходит удар, то звук делает его сильнее. Когда играет ритмичная бодрая музыка и эти вещи подобраны недостаточно стильно или верно, происходит просадка по динамике, а динамика важна, чтобы зритель досмотрел трейлер. Без динамики трейлеры будут производить слабый эффект. Пресловутая «голивудщина» тоже берется отсюда. Если мы говорим о драмах и мелодрамах, то там звук больше строится на лирике и этих ударов меньше. В трейлерах блокбастеров удары необходимы, чтобы поддержать мощь и прокачку, это стандарты индустрии.

В связи с этим вспоминается трейлер МАЛЫША НА ДРАЙВЕ с потрясающим звуковым оформлением. Экшн-сцены усилены рычанием пантеры, акценты расставлены репликами персонажей, произносящими в тон музыке «текила». На ваш взгляд, почему такой оригинальный саунд-дизайн редко используется в трейлерах?

Я бы сказал, что должен быть хороший исходник, который вдохновил бы трейлермейкера на эксперименты, и нужна смелость продюсеров. Как и в большом кино, когда продюсеры дают деньги на проекты, которые потенциально могут быть убыточными, но в итоге выстреливают и собирают много денег. То же самое и с трейлерами. Если продюсер верит в тебя и твои умения, ты можешь правильно объяснить ему необходимость какого-то креативного решения. Возможно, сначала это не будет казаться удачным ходом, но молодая аудитория оценит их. Эти клипмейерские фишки (соединить несоединимое, резкая игра на контрастах и настроении музыки) будут вызывать у людей позитивные эмоции. Мы все-таки живем в аудиовизуальном веке и окружены разнообразными креативными видео. Любые интересные звуки всегда остаются на подкорке мозга. Если ты обыгрываешь их в трейлерах, у зрителей возникает ощущение, что кино будет классным и стильным. На рациональном уровне они не могут это объяснить, но им нравится, как смонтирован ролик, и они переносят это впечатление на фильм. Многие трейлеры берут звуки из фильма и обыгрывают их в каких-то сценах. В Голливуде есть ряд специалистов, мастодонты, которые по 10-15 лет работают в индустрии и делали трейлеры еще к ВЛАСТЕЛИНУ КОЛЕЦ и МАТРИЦЕ, и могут позволить себе сделать последний трейлер ДЖОНА УИКА под балетную классику или в трейлере РЕИНКАРНАЦИИ обыграть цокающий звук, издаваемый одной из героинь. То есть они берут фишку из фильма и начинают вокруг нее выстраивать общую идею трейлера. Это один из нынешних основных трендов. Среди голливудских компаний считается, что если ты так не делаешь, то отстаешь от моды. Из последних трейлеров могу привести пример ролика ГРЕЙХАУНДА с Томом Хэнксом, где монтажер усилил момент всплытия подводной лодки агрессивным звуком, состоящим из звука кита и бита, как будто морское чудище поднимается на поверхность. Круто смотрится, когда ночью в бурю поднимается подводная лодка и играет этот мощный рык. В чем выигрыш такого хода? Монтажер умудрился проникнуть внутрь материала и сделать так, чтобы сцены из фильма выглядели стильно, устрашающе и одновременно креативно. Такие трейлеры на вес золота – это настоящие шедевры.

Какие тренды в современном создании трейлеров вы можете еще выделить?

Один из трендов, близких моему сердцу – использование вокальной музыки и ее обработка. Можно привести в пример трейлер ХРАНИТЕЛЕЙ Зака Снайдера, который весь был построен на словах песни The Smashing Pumpkins, только под конец звучала пара фраз одного из персонажей – и все. Мне очень близок такой стиль. Подобный прием используется во многих роликах, в частности, в фильме ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ, ЛОГАН, ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, ТОР: РАГНАРЕК, ЧУДО-ЖЕНЩИНА и последнем ТЕРМИНАТОРЕ, даже учитывая, что в этих фильмах больше диалогов. Часто трейлер делается только на саунд-дизайне, на естественных звуках из фильма, смешанных с сэмплами из библиотек монтажера. Так, мой коллега Вадим Худобец выстроил ритм ТВ-спота к фильму УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ из звуков кликающих револьверов из ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЕРКИ, а тизер фильма КОМАТОЗНИКИ был построен на звуке дыхания. Из интересных приемов могу назвать использование классической музыки, когда берут композиции Чайковского, Моцарта и обрабатывают их в подходящем для трейлеров стиле. Такой ход был использован в трейлере ВТОРЖЕНИЯ, где обыгрывалось «Лебединое озеро». К ЗВЕЗДАМ с Бредом Питтом был построен на композиции «Лунная соната». В сочетании с космосом эта музыка производит крутой эффект и завораживает. Когда монтажер достигает такого уровня подборки музыки к видео, он достоин уважения. Это не просто стандартный прием, а прыжок выше головы.

На слуху только мужчины-монтажеры. Есть ли в профессии женщины?

Возможно, я могу ошибаться, но, по-моему, именно девушка-монтажер делала трейлер ВЕРНОСТИ. В Америке есть как минимум три женщины-монтажера. Одна из них, Дженн Хорват, работает в индустрии лет 15. Она делала ролики к таким жестким фильмам, как БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА, ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ, МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА. А другая девушка, Джен Ип, делала трейлеры к «Игре престолов» и всем фильмам ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. Ее последняя работа – трейлер к новому фильму Кристофера Нолана ДОВОД. Практически каждый год они обе побеждают в премии Golden Trailer Award.

БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА – это тот самый трейлер, где был раскрыт весь сюжет?

Да (смеется). Часто в таких вещах, уверен, нет вины монтажера. За такими крупнобюджетными проектами стоит множество продюсеров, работа проходит под жестким контролем, а потом проводятся фокус-группы. Монтажер делает ролик, отдает продюсеру трейлер-хауса, продюсер несет клиенту, если клиенту все нравится, он проводит фокус-группы. Фокус-группы отсматривают пять-десять вариантов трейлеров одного фильма от разных трейлерхаусов. Финиширует проект, наиболее впечатливший этих первых зрителей. У тебя может быть суперкрутой трейлер, но он может недобрать БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА на фокус-группе один голос, а там, напомню, зачастую оценивают люди с улицы. Иногда фокус-группы не проводятся в зависимости от желания и возможностей клиента. Бывает, что он сам выбирает наиболее привлекательную с его точки зрения версию. В случае с БЭТМЕНОМ ПРОТИВ СУПЕРМЕНА продюсеры Warner Bros., наверное, по какой-то причине посчитали это удачным ходом. Продюсеры всегда перестраховываются, им нужно, чтобы материал был правильно подан, чтобы его купили – все в Америке происходит только из-за денег. И каждый кадр прорабатывается и меняется в зависимости от того, как история воспринимается на фокус-группе. Я конечно могу только предполагать, потому что не нахожусь в продюсерском кресле, хотя и много работаю с разными из них. Все продюсеры работают по-своему. С кем-то тяжело договориться, с кем-то легко и он все сразу понимает, кто-то вообще приходит и сразу предлагает от себя классную идею. В таком случае монтажер просто садится и делает, как его просят, и ролик принимают чуть ли не с первого раза. Это можно назвать лотереей.

А как продюсеры допускают появление роликов с незавершенной графикой, что впоследствии вызывает негативную реакцию зрителей и даже отторжение к проекту?

На мой взгляд, часто дело в сроках. Иногда бывает так, что создатели готовятся к Кинорынку, либо к фестивалю, или ролик подклеивается к какому-то релизу в кинотеатрах, поэтому все торопятся. Продюсеры пробегают по кадрам с графикой, если какую-то графику не успевают сделать на постпродакшне, ее вырезают или заменяют на аналогичный и более дешевый в производстве вариант. Так работают хорошие продюсеры. Не буду говорить, как делают плохие, потому что все мои заказчики были адекватными. Но бывает так, что приходится объяснять, что кадр находится на той стадии подготовки, когда он смотрится не очень хорошо и его лучше не ставить. Конечно, в первом ролике создатели хотят заявить фильм и показать самые крутые жирные моменты, но не стоит оставлять сырые кадры. Во многом это зависит от заинтересованности монтажера: либо он приходит на проект просто сделать трейлер и получить деньги, либо он горит своим делом и тщательно работает над роликом. В своих трейлерах я борюсь за каждую деталь, добиваюсь, чтобы все было максимально приближено к идеалу. Я перфекционист, и мне нравится, когда продюсеры доверяют мне и потом понимают, что мои просьбы были оправданы и результат того стоил. Они могли пропустить, недоглядеть, а я живу этим трейлером и поэтому понимаю, что в нем работает, а что нет. В итоге они часто благодарны за то, что я подсказал им верный путь.

Также часто бывает, что в трейлере используются кадры, которых потом нет в фильме. Как вы оцениваете такие случаи?

Можно привести в пример ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИЗГОЙ, где в конце первого трейлера над главной героиней поднимался крутой корабль, но в самом фильме такого кадра не было. На момент выхода трейлера этот шот стоял в текущей версии монтажной сборки фильма, потом его убрали по общему решению продюсеров. Такое часто происходит. Я бы не стал сильно возмущаться, когда в ролике используются кадры, которых потом нет в картине. Трейлер – это маркетинговый инструмент, который продает фильм. Он должен быть классным, красочным, крутым и мощным. Если для этих задач нужно что-то доснять или докупить какие-то кадры, например, футаж пролета над городом, то это распространенная практика, которую используют все. Если на съемках фильма ты не снял город с коптера, то эти кадры нужно потом купить. Так делают все – вплоть до Marvel. Это будни работы над трейлерами, потому что в ролике миллиард вещей, которых зритель никогда не поймет и не увидит, а монтажер все эти вещи должен проработать и придумать. К примеру, в фильме может не быть реплики, которая тебе нужна для трейлера, чтобы раскрыть смысл и чтобы целевой зритель понял, что ты хочешь донести. Эти фразы добавляются и их озвучивают. Возможно, в фильме их не будет, но я бы не считал это обманом и предательством, а необходимостью, чтобы материал работал. Поэтому здесь не должно быть какой-то обиды. Я в кинематографе еще не видел каких-то вопиющих случаев, чтобы 30-40% материала в трейлере был, а потом его вообще не было в фильме. Обычно то, что есть в фильме, есть и в трейлере. За исключением открывающих кадров пролета над городом.

Какую роль, на ваш взгляд, трейлеры играют в маркетинговой кампании фильмов? Что в трейлере имеет решающее значение?

Так как кинематографисты, которые сняли фильм, хотят, чтобы у проекта была крутая, правильно построенная маркетинговая кампания – с тизером и двумя трейлерами, рассчитанными на разные аудитории, – они изначально продумывают, как сделать крутой трейлер, Instagram-рекламу, отличный ТВ-спот. Это люди, которые горят своей профессией, снимают фильмы и хотят, чтобы их проекты были правильно сделаны в рамках мировых трендов. Другие продюсеры идут по более простому пути, им не нужен пафос и дорогая музыка, они снимают скромное, любимое ими кино и просто хотят хороший, уютный, ламповый трейлер, чтобы собрать свою определенную аудиторию. Такое бывает в авторском кино. Ты можешь предложить им купить дорогой роскошный кадр, но им это не нужно в силу ограниченности бюджета и не такого размаха марке инговой кампании. Им нужно что-то более простое и аккуратное. С такими людьми тоже нужно уметь договариваться. К примеру, на проекте СПИТАК Александра Котта про землетрясение в Армении мы брали музыку Сержа Танкяна из System Of A Down по рекомендации продюсеров. Они сразу заявили, что у них есть поддержка Сержа, у него классная музыка и он известен на весь мир, поэтому лучше взять его музыку в трейлер. На мой взгляд, трек подошел и не было смысла искать чего-то другое. Это авторская суровая жизненная драма без масштабной компьютерной графики, просто интересная человеческая история. И ей не нужна пафосная дорогая музыка, все и так хорошо работает. А для трейлеров фильмов мейджоров, которые стремятся к миллиардным сборам, ставки повышаются и им нужно метить высоко.

Отличаются ли трейлеры для фильмов, выходящих онлайн, от трейлеров для большого экрана? Есть ли у них какая-то специфика?

Да, различия есть и часто зависят от конкретного случая. К примеру, бывает так, что один и тот же трейлер нужно сократить в хронометраже. Это делается для того, чтобы в кинотеатрах была показана та версия трейлера, которая встает в общий рекламный блок, выставленный кинотеатром. Часто в таких блоках слоты ограничены по времени, поэтому появляются строгие рамки длины роликов, и под них приходится подстраиваться. С интернет-релизами все, как правило, прозрачнее и проще. Обычно предел хронометража версии выставляет заказчик, и часто это максимальная длина – в этом случае пресловутая свобода Интернета играет только на руку. Рейтинговая сторона тоже интересна для понимания работы трейлеров в онлайне. На Западе существует понятие Red Band Trailer. Если дать самое простое объяснение – это версия трейлера без цензуры (18+, R). В него часто вставляют ненормативную лексику, сверхбрутальные кадры драк или другого вида насилия, если это работает на общую продающую концепцию. Один из последних ярких примеров таких трейлеров – версия без цензуры к фильму АПГРЕЙД (2018). Бывает, что фильм может отлично продать себя именно с некой брутальной, агрессивной стороны и поэтому мы можем наблюдать такие маркетинговые ходы в кинобизнесе. Некий пул «запретных кадров» также присутствует – обнаженка или чрезмерная жестокость. В целом эксперименты с подобного рода форматом имеют место быть, но зачастую это индивидуальная инициатива кинокомпании или прокатчика. В любом случае все, что сделано креативно, толкает вперед создание трейлеров – и это отлично.

Есть ли специфика у трейлеров сериалов?

Сериалы отличаются от полных метров объемом работы. В них приходится больше проводить время, изучая проект, расставляя приоритеты по сюжетным линиям, которые следует показать в первую очередь и сделать заглавными для трейлера. Выверять и находить нужные драматургические акценты шоу, показывать его стиль, отличительные идеи и концепции. Основная специфика – показать центральную линию сюжета и снабдить все это ансамблем героев шоу. Сериалы как менее бюджетный формат требует более точечного подхода к деталям, выверенным кадрам, которые продавали бы его зрителю как нечто уникальное и новое. Одноиз основных различий между сериалом и кино в разрезе работы над трейлером – это длина маркетинговой кампании. В то время, как к полному метру зачастую необходимо подготовить целый блок рекламных видео (тизеры, трейлеры, ТВ-споты), к сериалу, порой, достаточно сделать только один большой и запоминающийся трейлер. Таковы реалии сегодняшнего дня.

Вы рассказали отличную историю про ОТРЯД САМОУБИЙЦ и трек Queen. Можете ли вспомнить еще примеры, когда трейлер сыграл решающую или интересную роль в маркетинге проекта?

На ум приходят примеры, когда все настолько круто сделано в трейлере, что лучше не сделать и, наверное, даже не стоит. Трейлер ТИХОГО МЕСТА эффектно работал с тишиной и сам был практически беззвучным. Это настолько отвечало задачам фильма и было так гармонично, что этот эффект гробовой тишины создавал непередаваемое ощущение. По сути, фильм зрителям продавала тишина. Это было просто и одновременно очень креативно. В трейлере третьего сезона сериала «Очень странные дела» прием с использованием музыки из 80-х с ее последующей обработкой реально работал и был сделан в рамках супертренда. Музыку в трейлере ДОВОДА в индустрии все обсуждали и хотели узнать имя композитора, потому что он задал новый тренд такого даркового, глубокого, пульсирующего звучания и сейчас все хотят это повторить. Примерами такого стиля еще служат трейлеры к фильмам КРЕДО УБИЙЦЫ и НЕОГРАНЕННЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ.

Интересно, что после трейлера НАЧАЛА Нолана во многих трейлерах стал тиражироваться фирменный звук BRAAAM из его видео. То есть он все время задает тренды.

Есть трейлеры, где монтажер придумывает какой-то ход, это signature, авторский прием. Как в том же ГРЕЙХАУНДЕ, где в материале использован звук животного. В МИССИИ НЕВЫПОЛНИМА в моменты, когда Генри Кавилл бьет руками, звучит мощный звук, как будто машина пробуксовывает. Монтажер этим механическим звуком показывает, что персонаж настолько жесткий, что действует, как машина смерти. Внедрение природных звуков в саунд-дизайн – несомненный авторский прием. Такие ходы очень привлекательны, но их можно применять не во всех фильмах. Нужно, чтобы все совпало. Бывает, что крутая идея не совпадает с материалом, и тогда от нее нужно отказываться. Клиентам такие эксперименты часто нравятся. Но, опять же, нужно уметь правильно защищать свои решения.

А у вас есть какие-то авторские приемы?

Я бы назвал своей signature любовь к использованию вокальных треков в трейлерах. Я очень люблю делать так, чтобы последние 15 секунд играла музыка на разрыв без реплик персонажей, чтобы зрителя ничего не отвлекало от видеоряда и музыки. Мне очень нравится делать такие концовки.

В ролике НА ОСТРИЕ так было? Это действительно впечатляющий ход.

Да, спасибо.

Какие трейлеры вам действительно понравились в последнее время, кроме тех, что вы уже назвали?

Сейчас выходит так много крутых трейлеров, что буквально каждый второй впечатляет. В Голливуде огромная конкуренция среди монтажеров трейлеров, поэтому нельзя позволить себе создать ничем не примечательный ролик и все стараются подходить к делу креативно. Очень круто наблюдать за всем этим развитием индустрии. Для меня второй трейлер К ЗВЕЗДАМ, где видеоряд идет под спокойную инструментальную музыку, стал чуть ли не лучшим трейлером года, потому что это дало такую глубину, что я его постоянно пересматриваю и каждый раз вжимаюсь в кресло, настолько это сочетание инструментальной музыки и космоса идеально подходит друг другу и заставляет о многом задуматься. Как можно одно соединить с другим и получить нечто третье, рождающее совсем другое чувство? А из российских я отмечу первый ролик ВТОРЖЕНИЯ под «Лебединое озеро», это аранжировка моего коллеги, Миши Афанасьева, с которым мы работали не на одном проекте. Один из моих любимых российских роликов – ТРЕНЕР Вадима Худобца, работающего в американском трейлерхаусе и сделавшего трейлер второго УБИЙЦЫ, пару ТВ-спотов к РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, К ЗВЕЗДАМ, к сериалу Netflix «Вампирские войны», в России он делал все промовидео к ДУХLESS и МАТИЛЬДЕ. Еще мне понравился финальный трейлер РОБО – легкий, классный, профессионально сделанный. Также могу выделить видео ТЕКСТА и СОЮЗ СПАСЕНИЯ, БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА и НА РАЙОНЕ.

Вы говорите, что за рубежом большое значение имеют фокус-группы. В России при создании трейлеров они используются?

Да, проводятся. Возможно, они работают не так активно или закрыто, но точно знаю, что на ряде проектов они есть. Одна из версий трейлера НА ОСТРИЕ была показана на Кинорынке или на ComicCon, потом ее протестировали на фокус-группе, где опрошенные люди рассказывали, какие части ролика им понравились. На основании этого я получил некоторый отчет по маркетингу о том, какие вещи в трейлере классные, какие не работают, что лучше заменить.

Какова в целом разница подходов в российском трейлермейкинге и зарубежном?

В первую очередь разница в масштабе и объеме. За рубежом у клиентов очень много ресурсов на маркетинговую кампанию. Они могут себе позволить заказать производство трейлеров у четырех-пяти агентств, каждому из них заплатить и получить свою версию трейлера. Получается своего рода тендер. В России такое тоже возможно, но практикуется менее активно, потому что дело в бюджетах, либо в том, что продюсеры работают непосредственно с проверенными людьми, с которыми им удобно работать, кому они доверяют и чей вкус им нравится. Но бывают и тендеры, я сам пару раз на них попадал, и мой трейлер конкурировал с роликами моих коллег.

Бывает ли так, что желания продюсеров и дистрибьюторов противоречат друг другу?

В моей практике они не противоречили. Они могли быть спорными по каким-то определенным частям трейлера. Часто возникают сомнения по поводу того, стоит ли использовать трек с англоязычным вокалом в российском фильме, потому что в нашей стране это воспринимают неоднозначно. Трейлер – это инструмент креатива на острие маркетинга, поэтому он должен быть смелым, динамичным и разнообразным в своих идеях. Здесь нужно экспериментировать, а не бояться ошибиться. Люди сейчас много смотрят, любят разные фишки, смотрят блоги, стримы, видео – потребляют огромное количество контента. Если позволяет жанр и вы договорились с продюсером, то лучше придумывать что-то новое, подходить креативно в плане музыки, стремиться привлечь внимание зрителей, а не делать стандартно, чтобы люди посмотрели ролик как рядовой трейлер и ни за что не зацепились. Было так, что на мои предложения продюсеры говорили, что это чересчур, броско и агрессивно для нашего материала, мы хотим что-то попроще. Были варианты, когда я делал как раз-таки агрессивно и броско, и продюсеры только приветствовали это. Поэтому нужно быть смелым.

10.08.2020 Автор: Рая Башинская