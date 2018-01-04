Тимур Бекмамбетов: «Я устал от неподготовленных кампаний, когда фильмы приходится выпускать прямо с колес»

«Новогодняя битва» в этот раз вновь не обошлась без ЕЛОК, но впервые их автором, а точнее, креативным продюсером выступает стабильный поставщик кассовых хитов «Базелевса» Жора Крыжовников. Что он сделал для перезапуска «вечнозеленой» франшизы, когда выйдет ДНЮХА!, а также как «Вайнштейнгейт» отразился на судьбе ВОЙНЫ ТОКОВ и всей американской индустрии – об этом БК поговорил с продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

ЕЛКИ НОВЫЕ получились интересным сплавом: фирменный стиль и специфический, злой юмор Крыжовникова проступают здесь сквозь волшебный, праздничный калейдоскоп старых добрых ЕЛОК. Сложно ли было органично соединить эти два начала?

Вовсе нет. У Крыжовникова нет злого юмора. Внутри он – очень добрый человек. Он любит всех своих героев, даже отрицательных, и, как я думаю, именно это делает его фильмы такими популярными у зрителей. Возможно, ЕЛКИ НОВЫЕ получились чуть более народными. Их новеллы рассказывают не столько про ситуации, сколько про характеры. Прежние ЕЛКИ были более стилизованные, как конфетти или серпантин. В этот раз все стало чуть приземленнее.

Но разве возможен был в прежних ЕЛКАХ такой неоднозначный финал, как в новелле с Юлией Александровой?

Может быть, именно эта история выглядит чуть острее, чем остальные – но она одна такая, и к тому же не центральная. Мы и раньше касались непростых тем, и не всегда новеллы заканчивались стопроцентным хеппи-эндом. В целом, на мой взгляд, Андрею [Жора Крыжовников – творческий псевдоним Андрея Першина. – Прим. БК] удалось найти правильный баланс, и общее настроение ЕЛОК не изменилось. Он очень бережно отнесся ко всем «елочным» законам и сохранил все лучшее, что есть в нашем традиционном «новогоднем салате».

Какие ингредиенты обязательно должны там быть?

Во-первых, ЕЛКИ – это блокбастер, масштаб которому придает размер нашей страны. «А в это время в Новосибирске…» – это обязательный элемент. Мало кто знает, но у ЕЛОК есть конкретный и очень неожиданный прототип – советский сериал 80-х годов «Противостояние». Там есть идея, которая меня всегда волновала: как, используя жанровое кино, показать жизнь огромной страны. Во-вторых, очень важно, что новеллы снимают разные режиссеры. Это дает ощущение салата оливье, в котором очень разные составляющие создают фирменный вкус. В-третьих, в центре основного сюжета обязательно должна быть судьба человека. В крайнем случае – собаки. Собака – тоже человек. ЕЛКИ 1914 были менее популярны, чем остальные, потому что в основе сценария там не человек, а абстрактная идея сбора петиций за спасение елок. В ЕЛКАХ НОВЫХ герои стараются помочь мальчику найти маму, чтобы она ему спела колыбельную Умки. Не многие замечают, что в «елочных» новеллах часто поднимаются совсем не праздничные проблемы: отношение к сиротам, социальное неравенство, межнациональные конфликты, издевательство над животными – очень важные и сложные общественные вопросы. И решаются они усилиями самого героя, а не благодаря волшебству и новогоднему чуду. Помните «на Деда Мороза надейся, а сам не плошай»? Это важно. Если очень стараться, то в Новый год сбудется то, чего ты хочешь больше всего – вот основной месседж ЕЛОК.

И заправляет этот «салат» креативный продюсер. Как вы разграничиваете функции?

У креативного продюсера достаточно много свободы, это его проект, и он участвует во всех этапах производства, начиная с разработки сценария. Но определяю его кандидатуру я и затем согласовываю центральную сценарную линию, слежу за тем, чтобы она соответствовала духу и стратегии ЕЛОК. Продюсер выбирает, каких режиссеров привлечь, и согласует основной кастинг, я слежу за ключевыми решениями. Иногда снимаю сам, но в этот раз меня не было в Москве. Смотрю монтажи новелл, затем – общую сборку, даю замечания. Практически в каждом фильме у нас есть новелла, которая не входит в финальный монтаж – это всегда болезненное решение, оно стоит денег, но мы идем на него, если видим, что этот сегмент выпадает по стилю или еще по каким-то причинам.

А вы не думали их как-нибудь отдельно выпустить? Сделать, например, ЕЛКИ НЕСНЯТЫЕ…

Можно, да. В целом эти новеллы тоже хорошие, просто по тем или иным причинам не подошли конкретному фильму, не встали в общую структуру. Это происходит в том числе и потому, что мы всегда начинаем снимать без итогового сценария на руках – нет времени его финализировать. На момент съемок есть лишь общий принцип – какая новелла является центральной, как они друг с другом взаимодействуют. Так что монтаж – всегда ключевой момент производства.

На новогодних датах стоял еще один ваш проект – ДНЮХА! режиссера Романа Каримова. Фильм поменял дату.

Да, мы искали правильный день, чтобы ДНЮХА! не утонула в плотном графике традиционного кино. Это очень специфический проект, рассчитанный на молодежную аудиторию, которой нравятся предыдущие фильмы Каримова и ГОРЬКО! Мы отступили, чтобы дать себе время провести грамотную рекламную кампанию. Я очень устал от неподготовленных кампаний, когда фильмы приходится выпускать прямо с колес, как было с ВРЕМЕНЕМ ПЕРВЫХ, например.

Почему это произошло с космической драмой?

Это связано с тем, что мы – компания, которая управляется творческими людьми, а не менеджерами. У этого есть свои плюсы, и каждый наш фильм – событие, он не похож на предыдущий. Но есть и минусы. Каждый раз мы до последнего стараемся сделать картину лучше и в итоге срываем сроки. У нас просто некому вырвать ее из рук!

Может быть, тогда стоило уступить дату в апреле САЛЮТУ-7 и лучше подготовиться к выпуску релиза?

Я до сих пор считаю, что мы должны были выходить 12 апреля, в День космонавтики. Так это виделось мне с самого начала, мы пообещали это Алексею Леонову. Мы специально пересняли фильм, потратив в два раза больше денег, чтобы он был таким, как надо. А ФОРСАЖ 8 должен был выйти позже – ему все равно, когда выходить. Но попытки урегулировать это внесли неразбериху, не получилось организовать все по-человечески, процесс пошел неправильно. Мы сдвинулись на неделю раньше, не смогли поменять стратегию. Все рекламные материалы, все телевизионные активности назначались на 12 апреля, то есть случились уже после старта. Мы вышли на неделю раньше и просели, а 9 апреля стартовал ФОРСАЖ – и все. Что касается того, кто должен быть первым, САЛЮТ-7 или ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, то мне кажется, что САЛЮТ надо было выпускать вторым. Хотя бы даже из-за хронологии: подвиг Леонова случился раньше. И, по-моему, САЛЮТ от такого расклада только выиграл. Если бы мы выходили позже, то собрали бы больше.

Хочется спросить еще об одном проекте – ВОЙНА ТОКОВ, который планировался на февраль, но, очевидно, появится в прокате позже. Это так?

Да, ВОЙНА ТОКОВ попала под трактор борьбы за чистоту нравов в Америке. Мой партнер и сопродюсер оказался в тяжелом положении, его отстранили от работы, компания Вайнштейна продается. Дата старта проекта пока не определена, все ждут, кто станет новым владельцем студии. В любом случае выпускать фильм в такой обстановке, как сейчас, было бы неправильно. Все должно улечься и успокоиться. При этом мировые права уже все проданы. Фильм интересный, Камбербатч замечательный, Майкл Шеннон – еще лучше. Так что, я думаю, в любом случае премьера фильма, когда бы она ни состоялась, станет событием. Вместе с Харви уходит эпоха, и это печально. Случилось давно прогнозировавшееся обрушение вавилонской башни под названием Голливуд, и символично, что оно оказалось связано со скандалом вокруг Харви Вайнштейна. Теперь начнется новая жизнь по новым правилам. Фильмы, конечно, будут сниматься, но определять стратегии станут компании, которые занимаются не только кино, а всем медиаконтентом – новые большие игроки. С ними эра кино уйдет окончательно и придет эра мультиплатформ.

В недрах «Базелевса» уже давно зреет фильм, посвященный Резо Габриадзе. Он был показан на фестивале документального кино в Амстердаме. Выйдет ли этот проект в российский прокат?

Да, мы думаем выпустить его в следующем году 9 мая, ко Дню Победы. Фильм РЕЗО связан с войной, он вспоминает трагедию тех лет. Резо был тогда еще совсем мальчиком, но и он соприкоснулся с ней. Это трогательная и очень искренняя история, рассказанная самым невероятным способом – языком анимационного кино. И дистрибуция этой картины тоже будет осуществляться необычно: это будет прокат по всей стране, но по уникальной технологии, так как мы собираемся сделать акцент на театральной аудитории. Она хорошо знает Резо Габриадзе, а мы постараемся до нее достучаться, чтобы привести из театров в кинотеатры. В театрах фильм показывать, наверное, неправильно, но рекламировать его мы будем там.

Еще о ваших планах на следующий год. Седьмые ЕЛКИ сниматься будут? Работа над ними уже начата?

Сценарий уже пишется и, пока холодно, будут съемки. Я приглашаю всех поучаствовать в этой работе. Присылайте свои истории, и, как это уже часто случалось, они могут лечь в основу наших следующих фильмов.

А что с названием?

Не знаю, посмотрим. Может быть, ЕЛКИ НОВЫЕ 2. Это будет зависеть от того, как зрители примут предстоящую картину.

04.01.2018 Автор: Павел Гайков