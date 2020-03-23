Артем Васильев: «Половина европейских независимых кинопродюсеров активно осваивают производство сериалов»

В январе стало известно, что группа компаний «Метрафильмс», состоящая из анимационной студии и продюсерской компании, запускает производство авторских сериалов, рассчитанных на онлайн-платформы. Один из ее новых проектов, «Пешки» по сценарию Лили и Михаила Идовых, был представлен на питчинге сериальной продукции в Берлине и заинтересовал ряд европейских продюсеров. О новом направлении развития, о совместном с международными компаниями производстве сериалов и фильмов, а также об успехе анимационного сериала «Три кота» БК поговорил с главой «Метрафильмс» Артемом Васильевым.

Сейчас ваш сериал «Три кота» демонстрируется на Netflix и в целом продан в около 170 стран. Но на Netflix представлен только первый сезон. Почему нет остальных? Какие возможности для вас открывает продажа на Netflix?

«Три кота» – это сериал Дмитрия Высоцкого и Андрея Сикорского, который мы производим для «СТС Медиа». Тут необходимо пояснить, что под брендом «Метрафильмс» существуют две компании: анимационная «Студия Метрафильмс», принадлежащая мне и «НМГ Студии», где проектами руководит Карина Кабанова, и продюсерская компания «Метрафильмс», которая занимается кино и сериальными проектами. Что касается анимации, то наша экспертиза – это talent management, то есть мы находим талантливых людей, проекты, разрабатываем их и производим. Мы не занимаемся продвижением, продажами и реализацией прав, это работа наших партнеров, в данном случае – департамента анимации «CТС Медиа». Мы, конечно, тоже много общаемся с различными иностранными партнерами, в частности, с теми, кто продает и продвигает «Трех котов» на многие международные территории – APC Kids. Очевидно, что продажа ими сериала на Netflix – явное свидетельство высокого международного уровня проекта. «Трех котов» уже без сомнения можно назвать мировым брендом, у которого активно развивается международная лицензионная программа.

Насколько вообще лицензионные товары по «Трем котам» востребованы в мире?

В мире востребован качественный детский контент. В России есть анимационные бренды, которые продаются на большом количестве территорий не только как контент, но и в виде лицензий, хотя их и немного. Для развития их лицензирования предпринимаются отдельные немалые усилия. С «Тремя котами» нашим партнерам «СТС Медиа» и APC Kids, ну и нам вместе с ними, удалось убедить рынок, что это очень качественный бренд с точки зрения контента и с серьезной маркетинговой поддержкой. Инвестиции в любой анимационный бренд предполагают длинную дистанцию. Редко бывает, что анимация начинает работать с первой же серии. Надо иметь большой запас терпения и инвестиционной прочности для того, чтобы заниматься коммерческой анимацией. Кроме того, это предполагает огромный объем работы по созданию специальных материалов – стайл-гайдов, участие в международных выставках и шоу и так далее. Вся эта работа лежит на плечах департамента анимации «СТС Медиа». На днях MIPTV отменился, но на осеннем MIPCOM я давал партнерам свои визитки с изображением персонажей сериала и могу сказать, что их теперь сразу узнают. Люди знают бренд, и это очень многое меняет.

В прошлом году «Национальная Медиа Группа» приобрела 25 процентов «Студии Метрафильмс». Какие возможности и перспективы открыло для компании вхождение в ее состав крупного холдинга?

«Национальная Медиа Группа» – ведущий игрок на медийном рынке. Мы – относительно небольшая продюсерская компания. Для нас такое партнерство очевидно интересно, так как мощный стратегический партнер позволяет формировать пакет проектов на длительную перспективу. Нас объединяют сходные цели: и нас, и их интересуют стратегическое развитие анимации, создание анимационной международной копродукции, нацеленной на большое количество рынков. За плечами у нас есть совместный с «СТС Медиа» положительный опыт развития «Трех котов» в течение последних пяти лет. В партнерстве с НМГ мы планируем наращивать объем анимационного производства, одновременно укрепляя «Студию Метрафильмс» как эффективно работающий растущий бизнес.

Можете ли вы рассказать о планах на это развитие и анимационную копродукцию?

В настоящий момент я могу рассказать об уже объявленных проектах – это сериал Алексея и Полины Минченок «Лекс и Плу. Космические таксисты», который находится в активном производстве. Сейчас мы работаем над первым сезоном. Есть ряд других проектов, которые мы разрабатываем и о которых я еще не могу говорить. Также мы выиграли конкурс Фонда кино на производство авторского анимационного полнометражного проекта Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого под рабочим названием «Мусор», который сейчас производится «Студией Метрафильмс» совместно с канадскими партнерами. Это уже авторская анимация, но, как нам кажется, с определенными коммерческими перспективами. Проект находится в подготовительном периоде.

В январе стало известно о том, что продюсерская компания «Метрафильмс» теперь будет заниматься разработкой и производством авторских сериалов, в связи с чем нацелена на сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и телеканалами, заинтересованными в соответствующем контенте. Что вы понимаете под авторскими сериалами и почему решили заняться этим направлением?

Это естественный ход развития событий, потому что мы много занимаемся кинопроектами с режиссерами-авторами. Современный кинематографический процесс не ограничивается форматом полутора-двухчасовых фильмов. Уже давно произошла я бы не сказал, что революция, но эволюция кинематографической формы, и всем известно, что наиболее прогрессивные, к примеру, американские, авторы уже задействованы на производстве платформенных сериалов. Этот процесс должен был неминуемо затронуть и нашу индустрию. В нашем понимании авторские сериалы – это те, в которых четко проявлены позиция, стиль и мысли автора, то есть это не усредненные произведения. Авторам, с которыми мы сотрудничаем, интересно развиваться в разных направлениях. С другой стороны, мы общаемся со всеми основными российскими онлайн-платформами, поскольку многие из них являются нашими партнерами по фильмам, и вполне естественно, что нам интересно развивать эти рабочие отношения в сторону и других форматов тоже. Нам также уже очевидно, что наш опыт совместного международного производства в кино может и будет применен также и к сериалам. Об этом говорит тот факт, что около 50 процентов, а возможно, и больше, европейских независимых кинопродюсеров активно осваивают производство сериальных проектов. В какой-то момент все векторы сошлись, и мы поняли, что уже не можем не начать этим заниматься. На самом деле мы запустили этот процесс какое-то время назад, а объявили об этом, когда поняли, что это действительно становится одним из направлений нашего развития.

Показав на питчинге сериальной копродукции в Берлине проект «Пешки», какие итоги вы можете подвести после Кинорынка?

Проект вызвал большой интерес со стороны очень разных игроков, мы провели около 25 встреч после питчинга. Все эти встречи были неформальными и конкретными, мы увидели, что сериал вызвал у коллег неподдельный интерес. К сожалению, фестиваль Series Mania, который должен был пройти в конце марта в Лилле, отменился, а там у меня намечалось большое количество встреч в развитие того, что произошло в Берлине. Но, видимо, эти разговоры состоятся теперь онлайн. По этому проекту мы находимся в переговорах с рядом потенциальных партнеров. Думаю, в ближайшую пару месяцев сформируется окончательная конфигурация по тому, как мы будем дальше его делать. Есть разные варианты развития событий, потому что нас заинтересовали немецкие партнеры, поскольку действие частично происходит в Германии. Но есть и другие европейские предложения, в частности, французские и бельгийские.

Чем, на ваш взгляд, международным кинопроизводителям интересна история советского шахматиста и сотрудника КГБ в разгар холодной войны?

Да, тема холодной войны, 60-х годов, шахмат, КГБ оказалась востребована. Плюс оказался интересен выбранный нашими авторами жанровый и стилистический подход. Сериал рассказывает историю с элементами комедии, а не с серьезным каменным лицом. Это не комедия положений, все происходит по-настоящему, но при этом с чувством юмора, и это, как оказалось, вызвало большой интерес.

При этом у вас уже есть латвийский партнер Tasse Film, с которым вы сотрудничали на ЮМОРИСТЕ. Для чего вам нужны новые сопродюсеры?

80 процентов сериала мы собираемся снимать в Латвии, и Tasse Film обеспечивает производственный сервис и рибейты, возвращение части денег, которые мы собираемся потратить на производство в стране. Но это не закрывает сто процентов производственного бюджета, поэтому нас интересуют новые партнеры, которые привлекли бы часть финансирования.

Говоря о рибейтах, в России эта идея была приторможена в связи со сменой правительства. Как, на ваш взгляд, это повлияет на индустрию?

Насколько я знаю, она не приторможена, а находится в процессе обсуждения. Я бы назвал это перезапуском. Понятно, что в правительство пришли новые люди, и с ними нужно заново обсуждать или даже объяснять им какие-то вещи.

Можете ли вы рассказать о других сериальных проектах? Об историческом международном?

Это будет проект Кирилла Соколова, режиссера комедии ПАПА, СДОХНИ. С ним мы сейчас делаем фильм БЕЗ ОГЛЯДКИ (продюсеры также Игорь Мишин и Андрей Савельев). Картина находится в активном подготовительном периоде, а съемки начнутся уже в мае. И параллельно обсуждаем большой сериальный проект. Это приключенческая авантюрная сага, действие которой происходит в двадцатом веке в СССР, с 40-х по 80-е годы. Некоторые страны уже выразили интерес к участию в этой истории, например, Финляндия и США. Мы сейчас рассматриваем разные варианты развития событий с этим проектом.

На берлинском Кинорынке вы также представляли ASPIRATION. Как идет работа над этим фильмом?

Это первый англоязычный кинопроект для автора сценария и режиссера Михаила Идова. Он будет сниматься в копродукции с Канадой, Германией и Россией. По нему идет подготовка, если все будет хорошо, мы хотим снять его осенью в Канаде, в Северном Онтарио. Сейчас все на этапе финальных договоренностей, в Лос-Анджелесе начали работать кастинг-директора. В ближайшее время мы планируем выбирать натуру в Канаде.

Вы очевидно стремитесь работать в партнерстве с международными компаниями. Насколько легко находить партнеров за рубежом, какие задачи это позволяет вам решать?

Конечно, не для всех проектов, но для многих нам интересно находить международных партнеров. Если проект органически задуман так, что он может быть снят в совместном производстве, а не искусственно разделен на производство разными странами, то это сильно помогает и находить деньги на съемки, и производить его, и в дальнейшем продвигать на разные рынки. Плюсы очевидны: разделение рисков в производстве и усиление потенциала международных продаж. Проектом занимается не один продюсер, а два-три продюсера заинтересованы в максимальных результатах. То же самое касается производства, когда не один продюсер собирает бюджет, а несколько. И каждый на своей территории пытается максимально эффективно это сделать.

Расскажите, что происходит сейчас с ОБЩАГОЙ, ВОЗДУХОМ и ПОРТРЕТОМ НЕЗНАКОМЦА?

Фильм Романа Васьянова ОБЩАГА (продюсеры также Игорь Мишин и Андрей Савельев) по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови» почти готов. Мы ведем переговоры с потенциальными международными сейлз-компаниями и обсуждаем с дистрибьюторами в России, уже определились с «цифровыми» партнерами, а кинопрокатчиком станет Sony Pictures. Мы надеемся, у картины есть достаточно большой потенциал, так как это очень качественная драма. Алексей Иванов ее видел и очень поддержал нас, что важно, так как он очень требовательный зритель. Сейчас все ежесекундно меняется и непонятно, как будут проходить международные фестивали в этом году в связи с пандемией коронавируса. В том числе и поэтому планы по выходу картины пока не определены на сто процентов. ОБЩАГА – это проект «Метрафильмс», в ВОЗДУХЕ и ПОРТРЕТЕ НЕЗНАКОМЦА мы тоже участвуем, но основные производители там – компания «Сага» Андрея Савельева и Address Film Веты Кречетовой. ВОЗДУХ Алексея Германа сейчас снимается и приближается к экватору съемок. Опять же, погода и рост курса евро вносят свои коррективы, так как предполагались европейские съемки с самолетами. Наш совместный с Ветой Кречетовой проект ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА Сергея Осипьяна находится в монтаже. Им повезло, они не так давно сняли в Италии последний эпизод (смеется).

А в этом году вы снимаете БЕЗ ОГЛЯДКИ?

Да, в этом году пройдут съемки уже упомянутого фильма Кирилла Соколова БЕЗ ОГЛЯДКИ и драмы ПРОДУКТЫ 24, дебюта Михаила Бородина (рабочее название СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ). Если все пойдет как надо, на осень запланирован еще один кинопроект – БЕЛЫЙ СПИСОК Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева.

Несколько лет назад «Метрафильмс» первой на российском рынке стала экспериментировать с новым рекламным форматом – брендированными фильмами, снятыми известными режиссерами: Звягинцевым, Гай Германикой, Германом-младшим, Хлебниковым, Бусловым, Попогребским. Как удается привлекать в рекламу именитых режиссеров? Насколько такие истории интересны рынку?

Поскольку мы давно работаем, нас неплохо знает рекламный рынок и хорошо знает кинематографический. Естественно, для этих двух рынков мы являемся взаимным гарантом. Для режиссеров мы являемся гарантом творческой свободы (безусловно, в определенных рамках), а для рекламщиков – гарантом того, что их интересы также будут соблюдены. Мы как люди, которые делают и то, и другое, понимаем интересы обеих сторон. К тому же, пользуясь своими личными отношениями с авторами, я иногда вовлекаю их в какие-то проекты. Вот не так давно вовлек Петра Федорова, например, в результате чего появился короткометражный фильм LastQuest, который делался совместно с изданием Lenta. Как показывает практика, рынку такие истории интересны, сложность в том, что они возникают как отдельные проекты, и только на таком формате продюсерской компании сложно строить бизнес. Хотя какие-то прецеденты есть. Основной способ распространения таких фильмов – это Интернет, но они могутбыть показаны и в оффлайне, иногда даже возможен какой-то прокат, какие-то минимальные специальные акции.

Также вы, судя по сообщению в «Фейсбуке», собираетесь заниматься интеграцией брендов в контентные проекты (игровые и документальные сериалы). Что это значит и как это будет происходить? Чем рекламные интеграции отличаются от продакт-плейсмента?

В принципе, это уже происходит. Очевидно, что многие бренды, помимо рекламы, ищут изящные способы присутствовать в творческих проектах, нежели просто в виде продакт-плейсмента. Мы видим в этом один из источников частичного финансирования таких сериалов, особенно учитывая, что они предназначены для платформ, где все еще не совсем зарегулировано, как на телевидении. Конечно, такого рода интеграции нас интересуют, и мы обсуждаем их с рядом брендов. Это способ, с одной стороны, решить вопросы с бюджетом, иногда недостающим, а с другой – предложить брендам более творческое и интересное присутствие в кадре. Ничего революционного в этом нет, просто мы в этом смысле можем быть интересны, поскольку понимаем, как это сделать достаточно эффективно с точки зрения творческой ткани.

Вы говорили, что при поддержке министерства культуры и Фонда кино у вас нет необходимости окупать производство фильма, а лишь часть бюджета, причем небольшую и не только за счет кинопроката в России. За счет чего еще удается окупать бюджет?

Вы сейчас частично цитируете одно из моих интервью по поводу фильма ЮМОРИСТ в прошлом году. Я тогда объяснял, что наше министерство культуры, например, профинансировало чуть больше 30 процентов бюджета проекта, остальное было собрано за счет совместного производства и частных инвестиций. А инвесторам нам нужно возвращать не такую уж крупную сумму, так как бÓльшая часть бюджета является невозвратной. Министерство культуры и Фонд кино осущест вляют государственную поддержку в форме субсидий, то есть это невозвратные деньги. Как раз их наличие в бюджете проектов и позволяет идти на определенные творческие эксперименты – делать дебюты, авторские фильмы или экспериментировать с точки зрения формы. А также привлекать частные инвестиции. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы картины окупались и приносили прибыль. Но, к сожалению, если говорить про кинопрокат, то все мы знаем цифры и понимаем, что степень риска высока. И поэтому наличие среди финансирующих сторон министерства культуры и Фонда кино снижает эти риски. Но у нас нет проектов, которые на сто процентов поддерживались бы государством, мы всегда привлекаем и другие источники финансирования – даже если говорим про дебютные работы в нашем случае. Конечно, мы стараемся не зависеть только от российского рынка. Это не всегда получается, так как не все отечественные фильмы востребованы на других территориях. Но по каждому из наших проектов мы пытаемся сделать так, чтобы они продавались в какое-то количество стран. Еще вопрос в том, что эффективность этих продаж может быть разной и зависит от жанра, а также степени фестивальной раскрученности проекта. Нам интересно, чтобы картины попадали на фестивали, потому что по большому счету это дает маркетинговую маркировку и помогает их продавать. Понятно, что режиссеру интересно получать какие-то призы и быть первым среди прочих, а нам интересно, чтобы это в первую очередь помогало продвигать фильмы. Успех в прокате некоторых проектов коллег в прошлом году продолжает внушать сдержанный оптимизм, что качественные проекты из зоны арт-мейнстрима при определенных условиях могут неплохо сработать в кинотеатральном прокате.

23.03.2020 Автор: Рая Башинская