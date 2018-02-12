Антон Златопольский: «Кино – не наш бизнес, но отрасль, которая создает для нас важный контент»

Интервью впервые было опубликовано в печаном БК №2 (февраль, 2018).

Значимость поддержки российского кино федеральными телеканалами сложно переоценить. 2017 год, богатый на успехи отечественных фильмов с разными ТВ-мощностями, завершился триумфом проектов холдинга ВГТРК. Последний, впрочем, не собирается сдавать обороты и уже в феврале предлагает зрителям новый амбициозный кинорелиз – спортивно-музыкальный ЛЕД. В преддверии этого события на вопросы БК согласился ответить первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский.

Поздравляем вас с феноменальным успехом ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ! В чем, на ваш взгляд, залог таких результатов этой картины?

Мы очень рады, что ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ вызвало такой грандиозный зрительский интерес. После успеха ЛЕГЕНДЫ №17, которая так же, как и ДВИЖЕНИЕ, снималась вместе со студией ТРИТЭ, мы надеялись, что фильм схожей тематики тоже будет интересен публике. Но успех ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ превзошел наши самые смелые ожидания. Наш фильм – это не только история про уникальную спортивную победу. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – это повод для гордости за страну, за людей. И мы предоставили зрителям повод испытать эту гордость. Безусловно, не последнюю роль в рекордных кассовых сборах этой картины сыграла рекламная поддержка ДВИЖЕНИЯ в эфире телеканалов и радиостанций холдинга ВГТРК.

На каком из ваших проектов у ВГТРК была самая масштабная рекламная кампания?

Мы беремся только за те проекты, которые расцениваем как общенациональное событие. Поэтому и рекламные кампании у них одинаково масштабные.

Что вы в принципе вкладываете в понятие «поддержка российского кино»? Какую роль для современного кинематографа играет поддержка телеканалов?

Сегодня ни один фильм не может стать глобальным общественно значимым событием и получить существенную долю в прокате без поддержки общенациональных телеканалов. Поэтому мы, будучи отраслеобразующей корпорацией отечественного телевидения, считаем для себя необходимым поддерживать важные общественные события и проекты в киноиндустрии. Тем более что творческий кадровый ресурс у ТВ и кино во многом общий.

Что вы в целом думаете о текущем формате государственной поддержки кинопроизводства?

Текущий формат несовершенен, пожалуй, только в объеме средств. А в целом именно в результате этого формата мы пришли к тому, что доля российского кино стала увеличиваться огромными темпами, и наши картины смотрят наравне с голливудскими блокбастерами.

В этом году канал обновил целевую аудиторию до 18+ и стал лидером рейтингов смотрения среди общей аудитории 4+. При этом основной публикой «России 1» по-прежнему остается более старшее поколение. Ищете ли вы особые подходы и инструменты при работе с картинами, рассчитанными на молодежь? Согласны ли вы с мнением, что на российское кино ходит преимущественно старшее поколение и, чтобы достичь максимального успеха, нужно заинтересовать именно этот сегмент?

На самом деле все три общенациональных канала имеют примерно одинаковую структуру аудитории. Разница крайне несущественна. Все остальное – мифы для не знакомых с фактическими данными непрофессионалов. Поэтому молодежные картины лучше маркетируются на каналах, которые работают с конкретными нишевыми аудиторными группами – ТНТ, СТС, «Пятница!»… То, что на российское кино ходят зрители старшего поколения, мы считаем заслугой телевидения. Недавно сегмент всей киноходящей аудитории был крайне узок. Что касается молодой аудитории, то мы видим, что и она растет. Хотя еще не так давно молодежь между зарубежным и отечественным кино выбирала западное, даже если последнее было хуже.

Ближайшим новым релизом, который выйдет при поддержке «России 1», станет ЛЕД. Как и ПРИТЯЖЕНИЕ, он ориентирован в первую очередь на молодежь. ПРИТЯЖЕНИЕ привлекало старшую аудиторию участием в проекте Олега Меньшикова, линией взаимоотношений отца и дочери. Что в случае со ЛЬДОМ должно работать на возрастную публику?

В каждом хорошем фильме есть то, что привлекает аудиторию. Например, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Баскетбол – «главный герой» картины – был одним из видов спорта с низкой популярностью. Но этот факт никак не повлиял на качество и интерес к фильму про баскетбол. И ЛЕД тоже, кроме всего прочего, просто хорошее кино: в нем есть и сильные артисты, и драматические ситуации, и захватывающая история.

Какой объем рекламной поддержки ЛЬДА планируется со стороны ВГТРК?

Можно сказать, что кампания ЛЬДА соответствует нашим общим с «Водородом» и «Арт Пикчерс» ожиданиям от проката.

Для отрасли 2017 год оказался в большей степени Годом российского кино, нежели 2016-й. Как вы оцениваете итоги 2017-го? Что особенно оказалось для вас примечательным? Что, наоборот, разочаровало?

Да, 2017 год для российского кино был прекрасен. Примечательным стал сам факт того, что резко выросла доля отечественных релизов. Поэтому и разочарований нет.

В октябре прошлого года с разницей в две недели в прокат выходили фильмы, заручившиеся поддержкой «России 1» – САЛЮТ-7 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Как вы оцениваете этот довольно уникальный случай для российского кино? Как столь близкая постановка повлияла на промоутирование релизов?

Мы серьезно занимаемся промоутированием фильмов последние пять лет. И даже такой сложный случай, как двухнедельная разница между релизами фильмов, мы не рассматриваем как патовый и точно понимаем, как разделить объемы промо. Результаты проката – тому подтверждение.

Как вы вообще оцениваете сегодняшнюю конкурентную ситуацию с Первым и другими телеканалами (ТНТ, СТС, НТВ) в отношении кинопроизводства и премьерного кинопоказа?

В кино мы не конкуренты. Повторюсь, кино – не наш бизнес, но отрасль, которая создает для нас важный контент. Что и показал пример ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, чья доля телевизионного смотрения составила больше 30 процентов.

Кстати, телевизионная премьера ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ состоялась неожиданно быстро – чуть больше чем через два месяца с даты выхода в кинотеатрах. Разделяете ли вы опасения некоторых представителей отрасли о том, что подобные окна могут повлиять на желание идти в кино, мол, какой смысл, если фильм можно будет посмотреть уже на новогодних праздниках дома?

Опасения разделяю. Именно поэтому мы совместно с главой Disney в России Мариной Жигаловой-Озкан обратились к индустрии накануне премьеры и объяснили причины этого уникального исключения тем, что фильм идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул. Такой прецедент, безусловно, не может стать практикой. Так что случай с ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ – редкое исключение, которое в конечном итоге стратегически сделано не в последнюю очередь и в интересах кинотеатров.

В прошлом году у ВГТРК был другой интересный для отрасли эксперимент, когда АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО вышла в прокат уже после показа восьмисерийного фильма по телевидению. В итоге сборы проекта оказались невысокими. Как вы считаете, был ли оправдан этот эксперимент?

Да, эксперимент был оправдан. Мы с режиссером Кареном Шахназаровым хотели собрать максимальное количество аудитории в целом: не важно, с помощью каких инструментов – экрана голубого или белого. Изначально сценарий и проект были созданы для ТВ, но с учетом качества производства и материала было решено сделать и киноверсию. К слову, «Золотые орлы» обеих версий «Карениной» – тому подтверждение.

Как вы решаете, какие проекты поддерживать? Получает ли ВГТРК долю от сборов? Какова экономическая модель сотрудничества?

Мы обычно входим в кинопроизводство с начального этапа, от идеи, синопсиса, первого драфта сценария. Полноценное партнерство предполагает и экономическое, и содержательное участие в проекте. От сборов мы также получаем достаточную долю. И в целом это направление деятельности ВГТРК высокорентабельно.

Какие у холдинга планы в кино на 2018 год?

Помимо упомянутого уже ЛЬДА, у нас запланировано два крупных релиза. Я говорю о фильме ТРЕНЕР – режиссерском дебюте и новом продюсерском проекте Данилы Козловского. Фильм очень талантливый, зрелый, яркий и зрительский. А также о большом блокбастере – картине Т-34, которую мы совместно с кинокомпанией «Марс Медиа» и режиссером Алексеем Сидоровым (автором сериала «Бригада») готовим к выходу во второй половине года. Уверен, что от этих картин все получат огромное удовольствие. Зрители – эмоциональное, отрасль – материальное.

12.02.2018 Автор: Мария Вогт