Артем Виткин и Руслан Сорокин: «Бег» – это следующая ступень развития триллера в России»

19 ноября в прокат выходит триллер БЕГ – фильм режиссера-дебютанта Андрея Загидуллина c Евгением Романцовым и Полиной Максимовой в главных ролях. По сюжету, бывший чемпион по легкой атлетике открывает в себе невероятную способность – во время бега он погружается в события из прошлого. С этого момента герой оказывается втянут в поиски жестокого маньяка, нападающего на женщин. В текущих условиях значимость для кинопоказа потенциально успешных отечественных фильмов растет с каждым днем – прокату требуется как можно больше «сарафанных» хитов. БК поговорил с продюсерами фильма БЕГ Артемом Виткиным и Русланом Сорокиным, которые рассказали об истории создания и специфике продвижения проекта.

Расскажите, пожалуйста, историю возникновения проекта. Что вас как продюсера привлекло в этой истории?

РУСЛАН СОРОКИН: БЕГ принесла к нам с Сашей Кесселем в компанию редактор Александра Виноградова. Хороший редактор чувствует потенциал. Так вышло и с этим проектом. Я не умею и не хочу отстраняться от сценария. Я всегда стараюсь в истории увидеть что-то личное. И в БЕГЕ меня привлекла, как мне кажется, важная тема для любого мужчины – умение признавать свои ошибки. Фильм об этом отчасти. Когда мы подавали проект на поддержку министерства культуры, было немного волнительно. С таким названием можно и привлечь внимание, и потерять его – ведь нашу историю с великим Булгаковым ничего не связывает. Однако мы решили оставить название БЕГ. Сильное слово. Мы всю жизнь куда-то бежим. Название сразу было у автора сценария Юлии Идлис. Она очаровательная и трудолюбивая девушка. Честно проживала все чувства, в том числе и неприязнь к продюсерам, которые говорили, что в истории нужно менять финал. Я рад, что предложенный мной финал Юля подхватила и развила в интересное высказывание. Кино – дело командное.

АРТЕМ ВИТКИН: Я познакомился с этим проектом, когда Руслан Сорокин, продюсер и мой друг, предложил почитать сценарий. Присылаемые нам сценарии я редко читаю дальше первой страницы. Не только потому, что так советуют американские продюсеры (по первой странице должно быть сразу понятно, имеет ли смысл читать дальше или нет), а еще потому, что я сам по образованию сценарист. Так происходит в девяти сценариях из десяти. Но в этот раз я открыл файл и не смог его закрыть, пока не дочитал до конца. Было понятно, что это прекрасная жанровая история, крайне редкая для нашего рынка. Редкая в том смысле, что жанровые игры у нас нечасто получаются аутентично, а эта история не выглядела подделкой. Сценаристка Юлия Идлис зашла на территорию триллера и обнаружила там крайне интересный прием, оригинальную драматургическую находку, о которой я, разумеется, не буду говорить. Могу лишь сказать, что на премьере ДОВОДА я с огромным удивлением понял, что последние два года мы вместе с маэстро Ноланом двигались в одном направлении. После публикации трейлера в Сети уже появились комментарии, что наш фильм – это ДОВОД по-русски. Поначалу я настроился на определенную волну скептических отзывов, что, мол, наши ничего своего не могут придумать. Но по реакции на трейлер я увидел, что аудитория, наоборот, голосует за наше кино. Думаю, аналогии с ДОВОДОМ даже работают нам в плюс. У тех зрителей, которым фильм Нолана показался слишком сложным, замороченным, БЕГ уже не вызовет негатива. Но обыгрывать мотивы ДОВОДА в нашей рекламной кампании мы, конечно, не будем. Хватит того, что у нас практически один прокатчик (смеется).

Как вы собирали творческую команду для фильма?

АРТЕМ ВИТКИН: Я был рад поработать со сценаристкой Юлией Идлис, она замечательный профессионал. Также достаточно рано к проекту подключился режиссер Андрей Загидуллин, для которого БЕГ стал полнометражным дебютом. До этого он работал над сериалом «Квест», а после нашего фильма, который снимался два года назад, поставил остросюжетный сериал «Водоворот» для «КиноПоиск HD», ставший заметным событием на рынке. Его Руслану Сорокину подсказали продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Мы выходим в довольно удачное время, когда все участники проекта находятся на волне медийной востребованности. Актера Евгения Романцова, приятного во всех отношениях, зрители приметили после недавнего ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ, а Полина Максимова только что получила на MIPCOM Online+ приз за роль в сериале «257 причин, чтобы жить».

РУСЛАН СОРОКИН: Мы долго выбирали героя. Нам сразу понравился Женя, я знаю его по актерской мастерской Германа Сидакова. Там я наблюдал за ним, за его внутренней свободой. Женя с Полиной создали интересный союз. Я очень рад, что у нас такой актерский состав.

Вас не смущает, что из-за нейминга часть зрителей будет считать, что ваш фильм – экранизация Булгакова?

АРТЕМ ВИТКИН: Я считаю, что название, отсылающее к чему-то знакомому, лучше, чем абстрактное. А уж отсылкой к Булгакову, думаю, можно гордиться. Это не манипулятивное название. Именно слово «бег» максимально точно, честно и многопланово говорит о нашем фильме. Имеется в виду бег во времени, бег на скорости сердца, как гласит наш слоган, бег за преступником, бег от подозрений. В общем, это бег в самом широком смысле. Надеюсь, поклонников Булгакова зацепит название, они посмотрят трейлер, поймут, что мы не покушаемся на классику, и пойдут с интересом в кино. В это смысле нейминг нам должен помочь расширить потенциальную аудиторию.

Какие у вас ожидания от проката?

АРТЕМ ВИТКИН: До ковида речь шла о сборах в 80–100 миллионов рублей. Сколько мы соберем сейчас, в коронавирусных условиях, я не знаю. Жизнь покажет.

Насколько высокими были производственные затраты?

РУСЛАН СОРОКИН: Бюджет фильма относительно скромный, однако это никак не повлияло на его зрелищность. Сценарий локальный: все происходит за короткое время, вокруг городского парка, где случаются загадочные убийства, и еще небольшое количество мест, где все это снималось. 25 миллионов рублей мы получили от министерства культуры, остальные средства были предоставлены компанией «Революция Фильм». Мы так и договорились. Их деньги, на мне – производство фильма. В итоге мы с Артемом создавали проект вместе до самой последней буквы на постере. Мне импонирует такой подход. Ведь сценарий, съемки – это только часть процесса. Дальше начинается монтаж, и вот тут ты обязан перестать быть продюсером и стать опытным зрителем. Монтаж был долгим. Искали ритм, течение времени. И, как показали первые тест-просмотры, у нас получилось.

На какую аудиторию вы планируете нацеливать фильм?

АРТЕМ ВИТКИН: Поначалу мы думали, что наша целевая аудитория – люди в возрасте 25–34 лет, наиболее активная киноходящая публика, с перевесом девушек и женщин, так как именно они главным образом смотрят триллеры. Однако первые показы неожиданно продемонстрировали, что на фильм также очень позитивно реагируют более молодые зрители – вчерашние школьники и студенты, то есть публика 16–24 лет.

Почему вы встали именно на дату 19 ноября? Она кажется перегруженной релизами.

АРТЕМ ВИТКИН: Когда мы вставали на нее, релизов было гораздо меньше, дата была «вкусной». Теперь прыгать с кочки на кочку нет смысла, скоро Новый год и «новогодняя битва». Мы верим в фильм и в эту дату. Верим, что наши промоматериалы убедят зрителей прийти именно на нашу картину. Проект достаточно уникален, прямых конкурентов у него нет. Вообще, за годы работы в индустрии я заметил, что фильм важно не передержать на полке. Не стану называть некоторые работы наших коллег, но иногда приходишь на премьеру, смотришь и вздыхаешь: ребят, вы опоздали с этим фильмом лет на пять. В нашем случае картина готова, зритель готов, и мы стартуем.

Какие инструменты в рекламной кампании вы будете использовать? Какие партнеры у фильма?

АРТЕМ ВИТКИН: Будем делать акцент на диджитал − соцсети, блогеров и YouTube. Одну из ролей в фильме сыграла Мария Миногарова, одна из популярнейших блогерш России. Мы также рассчитываем на соцсети Полины Максимовой, у которой также миллионы подписчиков. Трейлеринг у нас уже начался – мы прикрепились к проекту ГУДБАЙ, АМЕРИКА. Он будет нарастать по мере приближения даты релиза. Будет также телевизионная реклама. Как и с нашим предыдущим проектом, ЛЮБОВНИЦЫ, мы ожидаем поддержку ТНТ Music, которая стала возможной благодаря нашему сопродюсеру Михаилу Дворковичу, имеющему отношение к этому музыкальному телеканалу. Наши основные партнеры – Like FM и Cosmopolitan.

Почему вы решили сотрудничать по выпуску картины с компанией «Каропрокат»?

АРТЕМ ВИТКИН: Главный критерий выбора дистрибьютора для нас – это вера прокатчика в проект. Когда мы показали наш фильм команде Алексея Рязанцева, то, кроме профессиональной оценки, она чисто по-зрительски им загорелась. Так что мы охотно заключили соглашение с одним из самых крупных дистрибьюторов.

Был ли соблазн в разгар режима самоизоляции продать фильм какому-нибудь онлайн-сервису, как это сделали некоторые ваши коллеги?

АРТЕМ ВИТКИН: В самую трудную минуту такой соблазн был, но мы этот период миновали благодаря вере «Каропроката» в наше кино.

Как вы оцениваете состояние остросюжетного жанрового кино в России?

АРТЕМ ВИТКИН: Жанровое кино у нас прошло определенный путь развития. Если говорить о триллерах, то можно вспомнить ДОМОВОГО Карена Оганесяна или СЕЛФИ Николая Хомерики. Это качественные триллеры в финчеровском духе, которые оценил зритель. Убежден, что наш БЕГ является следующей ступенью развития триллера в России.

РУСЛАН СОРОКИН: Давайте разберем понятие «остросюжетное». Острее, чем наша жизнь сегодня, вряд ли что-то найдется. Думаю, поэтому в современной России нет страсти к остросюжетному кино у массового зрителя. Как говорил мой дедушка, глядя фильмы про войну: «Ты, внучек, думаешь, это кровь? Нет, это краска». Удивить, захватить зрителя лихим сюжетом – дело непростое. Думаю, должно стать поспокойней за окном. Стабильнее. Тогда за этими эмоциями зритель пойдет в кино. Вместе с тем людям всегда хочется отвлечься, попасть в опасный водоворот чьей-то жизни, а остросюжетное кино как раз для этого.

Почему, по-вашему, российские жанровые сериалы пользуются успехом у международной аудитории, а про кино так сказать нельзя?

АРТЕМ ВИТКИН: Платформы могут позволить себе больше свободы и чаще экспериментировать с жанром. Что касается международных продаж, то БЕГ еще на стадии проекта был представлен на нескольких международных Кинорынках, включая Канны, AFM и Берлин. В итоге у нас есть контракты по ряду стран и с еще бόльшим количеством территорий мы ведем переговоры в данный момент. При всей оригинальности сюжета фильм абсолютно универсален и лишен узкороссийской специфики. В этом смысле наше кино говорит с аудиторией на международном языке. Языке лихого триллера.

Есть мнение, что среднебюджетное жанровое кино доживает последние дни на больших экранах. Какие жанры, по вашему мнению, в будущем выживут для кинотеатрального проката?

АРТЕМ ВИТКИН: Правда в этом есть, но все будет зависеть от судьбы кинотеатрального проката в целом. Имеется радикальное мнение, что кинотеатры скоро умрут, и все кино уйдет в онлайн. Я лично эту точку зрения не разделяю – то, что дает зрителю просмотр на большом экране, вообще кинотеатр как вид досуга, «цифра» не даст никогда. В конце концов, кинотеатральному показу свыше ста лет, и человечество к нему привыкло. Поэтому кино все равно останется на больших экранах.

Какие вы видите перспективы для российского контента ввиду ухода Голливуда на следующий год? Не является ли это шансом для нашего кино вновь попытаться завоевать доверие зрителей?

АРТЕМ ВИТКИН: Уход американских фильмов может сыграть на руку в том смысле, что теперь у больших прокатчиков есть время и возможности, чтобы заниматься отечественными проектами. Они могут выйти на первый план и привлечь к себе заслуженное внимание. Свой вклад в рост доверия вносят те же онлайн-платформы, которые продвигают у себя проекты с участием наших артистов и вообще российское кино. Главную женскую роль в фильме БЕГ играет Полина Максимова, которая только что получила награду на MIPCOM Online+, как я уже упоминал, за сериал, вышедший на START. Эта новость, да и вообще то, что зритель хорошо принял этот проект, повышает интерес к Максимовой, а заодно и к нашему фильму, который выходит на волне публикаций об этом престижном призе. Полагаю, видя все более качественный российский контент в онлайне, зритель понимает, что у нас в принципе научились делать хорошее кино, и поэтому охотнее пойдет смотреть его и в кинотеатре.

Как вы оцениваете перспективы кинопроизводства в России в ближайшие годы? Будет рост, падение или стагнация?

АРТЕМ ВИТКИН: Пандемия не может не повлиять, но по количеству запусков, которые я вижу вокруг, я склоняюсь к тому, что наша индустрия выживет. Особенно радует, что многие наши коллеги решили не переключаться полностью на онлайн, а собираются и дальше работать над кинопрокатным кино. Мы в их числе.

РУСЛАН СОРОКИН: Ситуация с ограничениями в киноотрасли – моя боль. Кино нужно смотреть на экране, желательно – большом. Со зрителями, которые разделяют с тобой это таинство. Понятно, что жизнь становится более технологичной: платформы приносят кино в дом. Однако я бы очень хотел, чтобы не только вернулось все на свои места, но и появилось в разы больше новых кинозалов. Даже несмотря на консервацию Голливуда, я могу отметить рост российского контента. И по качеству изображения, и по содержательной части. Нас смотрят, нас любят, нас ждут, нас рекомендует Кинг. Все потому, что мы – тщательные. Умеем делать выводы и учиться на ошибках. А еще – мы вместе. Индустрия не разрозненная. Каждый на своем фронте работы делает честно то, чтобы побеждало российское кино. И в сборах, и в имидже. Площадка «Роскино» и Евгения Маркова, опытнейший менеджер, открывают двери нашему кинематографу. Вскоре, надеюсь, на рынках за российские фильмы будет борьба. Не думаю, что весь мир бросится смотреть русское кино, потому что американского нет. Но я верю и уже наблюдаю, как шаг за шагом мы пишем новую страницу истории.

16.11.2020 Автор: Никита Никитин