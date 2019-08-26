Брет Ким:«Мы предложим зрителям новые форматы, которые российский рынок еще не видел»

После того, как в 2017 году было объявлено о создании в России совместного предприятия девелоперской компании ADG Group и крупнейшей южнокорейской киносети CJ CGV, рынок замер в ожидании прихода нового крупного игрока. Однако открытие первых площадок несколько раз откладывалось – сначала это должно было случиться в конце 2018 года, потом анонсировалась дата в марте 2019-го. Теперь представители компании с уверенностью заявляют: ждать осталось недолго, первый кинотеатр откроется уже скоро. Им станет четырехзальный кинотеатр «Ангара» на Чонгарском бульваре в Москве. В преддверии этого события БК поговорил с исполнительным вице-президентом CJ CGV по глобальному развитию Бретом Кимом о прибыльности кинобизнеса, инвестициях в российское кинопроизводство и новых технологиях, с которыми киносеть планирует познакомить наш рынок.

Первый кинотеатр международной сети, которая заходит на новый рынок, наверное, очень важен, и его будут помнить именно по этой причине. Почему было принято решение начать с «Ангары»? Будет ли этот кинотеатр как-то принципиально отличаться от других ваших площадок?

Мы с нетерпением ждем открытия кинотеатра «Ангара». Он не очень большой, в нем будет всего четыре зала. Это меньше, чем насчитывает среднестатистическая площадка нашей сети в других странах. Но нам кажется, что эта концепция отлично подходит для Москвы. Согласен с вами, что первый кинотеатр важен. Обычно его открытию предшествуют долгие годы планирования. Здесь же у нас несколько другая ситуация. Мы заключили соглашение с девелоперской компанией ADG Group. И так получилось, что «Ангара» станет первой из многих наших площадок, которая увидит свет. Концепции первого кинотеатра как таковой нет, но мы обязательно организуем праздничное мероприятие к его открытию в рамках этого масштабного проекта. Зато могу сказать, что наша вторая площадка, в многофункциональном комплексе «Саларис», будет совершенно особенной. Там запланировано уже восемь залов, а сам кинотеатр предложит зрителям новые форматы, которые российский рынок еще не видел. Подробностей об этом я пока рассказать не могу. Придется подождать несколько недель, и вы сами все узнаете (улыбается).

Каковы ваши ближайшие планы по открытию других площадок в Москве? Будете ли вы следовать заявленному агрессивному плану – запустить больше тридцати объектов в течение двух лет?

Кинотеатр «CGV Саларис» примет первых зрителей, и дальше площадки будут открываться уже с небольшим перерывом, друг за другом. В этом году, помимо уже названых двух, мы планируем открыть еще два-три кинотеатра. По плану ожидается старт трех площадок на севере Москвы и еще двух –

на юге. Но важно отметить, что все зависит от наших партнеров-застройщиков, поэтому конкретного графика по открытиям у нас нет. В настоящее время на девяти объектах почти завершено строительство.

В предыдущем интервью БК вы подчеркивали, что оптимистично настроены по отношению к российскому рынку. Изменилось ли ваше отношение за последний год? 2018-й в России завершился снижением кассовых сборов, да и первое полугодие 2019-го не внушает большого оптимизма.

Показатели бокс-офиса все время меняются, и это нормально. Иногда общая касса растет, иногда падает. Наше присутствие на рынках разных стран помогает обрести баланс. Для примера приведу данные статистики за прошлый год. В Турции и Китае, на наших двух крупнейших рынках, по итогам 2018-го было зафиксировано падение сборов по сравнению с предыдущим годом. Такая же ситуация наблюдалась и в Индонезии. Но при этом рынки в США, Южной Корее, Вьетнаме, Мьянме выросли. Годом ранее в Южной Корее была отрицательная динамика, а в Турции – положительная. Колебания будут всегда. Россия нам очень нравится. Я не экономист, но мне кажется, что с российской экономикой все будет хорошо.

Как, на ваш взгляд, меняется экономическая ситуация в стране? По последним данным Росстата, половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.

Во-первых, мне кажется, что в России люди в целом более состоятельные, чем на других рынках, где присутствует наша сеть, исключая США и Южную Корею. Например, в Мьянме среднестатистический житель тратит не более трех долларов в день. Во-вторых, мы понимаем разницу в доходах между теми, кто живет в Москве и других крупных российских городах, и теми, кто проживает в регионах. Но ведь кино является наиболее доступным видом досуга. А CGV предлагает высокое качество обслуживания вне зависимости от уровня состоятельности клиента. Качество наших услуг одинаково для зрителей в США, Южной Корее, Мьянме и Вьетнаме. И мы рады предложить это качество российскому потребителю.

То есть вы не отказываетесь от плана стать киносетью номер один в России? Почему для вас это так важно?

Нет, от такого плана мы не отказываемся. Наша компания является стратегическим инвестором. Нас не интересуют краткосрочные перспективы, мы пришли на российский рынок, чтобы остаться здесь навсегда. В одном из интервью вы говорили, что вместе с кинотеатрами готовы развивать и локальное кинопроизводство, в том числе вкладываться в российские фильмы.

Это действительно так? Есть ли у вас уже конкретные планы в этом направлении?

Для нас очень важно, чтобы российское кинопроизводство развивалось и было успешным. Ведь это означает, что зрители будут приходить в наши кинотеатры. Опыт работы на разных рынках показал нам, что люди хотят видеть на большом экране истории о себе, о похожих на себя людях. Поддержка локального кино может осуществляться двумя способами. Во-первых, мы, собственно, можем показывать хорошее национальное кино у себя в кинотеатрах. И мы, безусловно, будем это делать (улыбается). А во-вторых, мы хотим вкладывать в производство локального кино. И у нас есть такая возможность. Киносеть CGV является частью большой корпорации CJ, в которую также входит и E&M, крупнейшая продюсерская кинокомпания в Азии. Такое партнерство может давать плоды очень быстро. Например, в Турцию киносеть CGV зашла в 2016 году, и уже в 2017-м E&M выпустила там первую копродукцию, снятую на национальном языке. Представители этой кинокомпании заинтересованы в присутствии в России, и я думаю, что мы поможем им инвестировать в ваш рынок. Когда это произойдет, я не знаю. Но мы точно ждем их здесь.

Есть ли другие варианты развития киноотрасли в РФ вашими силами?

На других рынках у нас есть опыт открытия киношкол. Например, такие проекты есть в Китае, Вьетнаме и Индонезии. В этих киношколах преподают корейские актеры, режиссеры и продюсеры, которые помогают студентам понять, как написать сценарий, как снять кино, как его смонтировать. Думаю, что и в вашей стране мы могли бы осуществить такой проект. Кроме того, у нас есть глобальный бренд CGV Arthouse, который специализируется на выпуске высококачественных арт-проектов. Думаю, через какое-то время мы начали бы производство фильмов в России и под этим брендом.

Какие работы планируются в направлении пиара бренда CGV? Как вы намереваетесь знакомить с ним российскую публику? Считается, что рядовой зритель не отличает киносети друг от друга. Вы уже сформулировали для себя ключевое отличие CGV от других игроков, представленных на рынке России?

CGV на всех международных рынках позиционируется как бренд премиум-класса. Это высокий уровень качества услуг. Другой дизайн, другая среда. В этом наше отличие от остальных российских киносетей. Придя в кинотеатр CGV, вы увидите, что это нечто совершенно иное. Второе наше преимущество связано с грамотным управлением. Мы следим за тем, чтобы в наших кинотеатрах была приятная атмосфера, чтобы персонал был вежливым и улыбчивым, а клиенты всегда были довольны. У нас не случается ситуаций, чтобы кассир нагрубил посетителю, будто бы ему не рады. Мы предъявляем очень высокие требования к сотрудникам. И третий момент – это синергия контента. Люди привыкли рассматривать кинотеатр как место только для просмотра кино, но мы хотим стать чем-то бόльшим – местом, где можно приятно провести время в течение 3–5 часов, обогатиться культурно, повеселиться, пообщаться с друзьями. Это наша стратегия, которой мы будем придерживаться и в России. Мы планируем не только показывать кино, но и проводить концерты, устраивать шоу, давать людям различный контент. Что касается маркетинговых стратегий, то мы собираемся не говорить что-то людям, а слушать их, анализировать их потребности. Мы всегда исходим из этого. У нас будет разработана программа лояльности, с помощью которой мы изучим интересы аудитории, и уже после этого модифицируем и репертуар, и наполнение кинобаров, и развлекательную программу.

Как вы планируете выстраивать ценовую политику в кинотеатрах? Российский потребитель в последнее время стал более чувствительным к ценам на все товары. Будете ли вы применять гибкий подход к ценообразованию или же намерены ориентироваться на средние показатели по Москве?

Как я уже говорил, кино является одним из самых дешевых видов досуга. И мы уверены, что так и должно быть. Цены на билеты на наших площадках будут разные. Например, в «Ангаре» и «Саларисе» они станут различаться просто потому, что кинотеатры находятся в разных районах города. Но стоимость в любом случае будет невысокой. Не так давно я посетил кинотеатр «Москва» в отеле Four Seasons недалеко от Красной площади. Он очень красивый, но цены там достаточно высокие. Наши площадки тоже красивые, но мы не хотим, чтобы к нам приходила узкая прослойка людей, потому что у нас высокие цены. Стоимость билетов будет доступна для всех, и она будет конкурентоспособной по отношению к соседним кинотеатрам.

Многие кинотеатры при этом любят применять демпинговые схемы, хоть и не всегда в этом признаются.

Это нормально, так происходит повсюду. Мы не планируем концентрироваться на ценах и постоянно предоставлять клиентам скидки, проседая в стоимости. Но при этом мы станем следить за рынком, чтобы цена билета была конкурентоспособной. Мы не хотим, чтобы люди, приходя в наши кинотеатры, говорили: «О, мне нравится CGV, но это слишком дорого». Мы хотим, чтобы они говорили: «Мне нравится CGV и цена меня устраивает». У нас кинотеатры премиум-класса, но услуги будут доступны для каждой российской семьи.

Как вы планируете строить репертуарную политику? Будет ли особый подход? Собираетесь ли вы уделять внимание альтернативному контенту, проводить спецпоказы? Или же сделаете акцент на наиболее массовых релизах?

Мы планируем показывать контент, который захотят посмотреть наши клиенты. Предыдущий опыт работы на других рынках показал нам, что сейчас очень важно разнообразие в репертуаре, будь то голливудские блокбастеры, локальные фильмы, альтернативные материалы, такие как концерты или спортивные мероприятия. Мы будем стремиться понять, что наши клиенты требуют с точки зрения хорошего контента, и собираемся усердно работать, чтобы каждый наш посетитель находил то, что ему нравится. Кроме того, мы считаем, что будущий рост кинематографического рынка вашей

страны будет обусловлен увеличением количества высококачественных российских фильмов. По мере роста нашего бизнеса мы начнем сотрудничать с местными производственными компаниями для поддержки национальной киноиндустрии.

Как известно, сам по себе кинопоказ балансирует на нулевой отметке рентабельности. Как вы планируете зарабатывать на площадках, помимо собственно продажи кинобилетов?

Конечно, бизнесу важно быть прибыльным. Но если концентрироваться только на необходимости получить прибыль, вы не выживете в нынешних условиях. В первую очередь мы ориентированы на клиентов и на то, чтобы удовлетворить их потребности. Поэтому не фокусируемся на том, как бы нам побольше заработать. Для нас главное, чтобы люди получили высокое качество услуг и были довольны. Если это произойдет, деньги придут сами. Традиционно кинотеатры зарабатывают тремя способами: с помощью продажи кинобилетов, продукции в кинобаре и рекламы. Мы хотим, чтобы этих способов стало больше. Чтобы в кинотеатрах было много услуг, которые могли бы удовлетворить клиентов, будь то развлекательные шоу, VR и AR или что-то другое. Плюс продажа сопутствующей продукции и необычной еды в кафе. Наша задача – сделать так, чтобы человек провел у нас как можно больше времени. Отлично, если это будет три раза в неделю по 3–5 часов.

Что вы могли бы рассказать о кинобарах на ваших площадках? Будут ли они чем-то отличаться от представленных сейчас на нашем рынке?

Предпочтения в еде в кинобарах различаются у жителей разных стран. Поэтому различаются и предложения. На наших первых двух площадках, в «Ангаре» и «Саларисе», меню будет достаточно простое и понятное зрителям: попкорн, сладкие газированные напитки, пиво и чипсы начос. Поначалу мы сделаем ставку не на разнообразие предложений, а на высокое качество продукта. Но в дальнейшем, конечно, планируем расширять линейку и вводить новые позиции. Нужно немного времени, чтобы протестировать меню и понять потребности клиентов. Вкусы у всех разные. Если мы предложим зрителям сразу много вариантов, а потом от чего-то откажемся, это будет бессмысленная трата денег. Даже такой простой продукт, как попкорн, требует тщательного подхода. На случай приготовления попкорна у нас есть специальные инструкции для работников, и эти инструкции представляют собой увесистую книгу. Уже сейчас сотрудники кинобаров проходят обучение, где им рассказывают нюансы приготовления воздушной кукурузы. Повторюсь: нам важнее качество продукции, а не вариация. При этом не должно быть ситуаций, когда в одном и том же кинотеатре у попкорна утром один вкус, а вечером – другой. Уровень качества всегда будет одинаковый.

Планируются ли какие-то необычные вкусы попкорна?

В Южной Корее в наших кинотеатрах есть различные вкусы: гурмэ, острый соус чили, клубничный, шоколадный, луковый. При этом иногда люди приходят в кинотеатр, чтобы просто купить попкорн, даже если они не будут смотреть кино. Мы планируем вводить подобные вкусы и в России. Кроме того, в Корее мы осуществляем коллаборации с различными брендами из фуд-индустрии, так появляются новые продукты в меню. Может быть, в России будут такие же сотрудничества. Может показаться, что мы слишком много рассказываем конкурентам о наших планах (смеется). Но в этом нет ничего плохого, мы за развитие рынка. Я бы хотел, чтобы люди приходили в другие кинотеатры и говорили: «О, тут хорошо», а потом шли к нам и, сравнивая, говорили: «Вау, здесь еще лучше!». Будет намного хуже, если им не понравится в других кинотеатрах и после этого они не пойдут и к нам.

Рассматривали ли вы вариант внедрения баров самообслуживания, которые набирают популярность среди московских кинотеатров?

Мне нравится эта концепция, я думаю, что она очень привлекательна для клиентов. И российские кинотеатры научились применять эту идею очень успешно. Пока мы изучаем возможность внедрения таких кинобаров на своих площадках, конкретных решений не принято.

Какие технологии вы планируете применять в кинотеатрах? Анализировали ли вы спрос на те или иные форматы? В частности, как планируете использовать 3D с учетом угасающего интереса к нему? Уже известно, будут ли применяться на ваших площадках технологии 4DX и ScreenX, разработчиком которых является CGV?

CGV – одна из самых инновационных киносетей в мире. Как вы сказали, мы являемся разработчиками 4DX и ScreenX. На наших площадках в России мы планируем применять все имеющиеся технологии. Я пока не могу раскрыть все секреты. Но однозначно будут сюрпризы – то, чего российский рынок еще не видел. Что касается 3D, то интерес к нему зависит от рынка. В Южной Корее мы почти перестали использовать его из-за невостребованности. Во Вьетнаме он популярен. В России не так давно людям нравился этот формат, но сейчас интерес к нему действительно угасает, вы правы. Мы будем отталкиваться от потребности аудитории. И поскольку мы являемся пятой киносетью в мире по количеству залов, то сможем легко отказаться от 3D для того или иного фильма, даже если на этом будет настаивать дистрибьютор. С помощью исследований мы узнали, что российские потребители любят технологии и новые концепции. Также они очень культурные люди, соответственно, любят различный контент. Но немаловажно, что зритель ждет не только технологий кинопоказа, но и высокое качество обслуживания, красивый дизайн. Эти моменты упущены на многих площадках в Москве и других городах. При этом интересно, что по сравнению с другими странами в России предпочитают дублированный перевод показу с субтитрами. В этом смысле мы схожи с американским зрителем, который тоже предпочитает дубляж. Но в Америке выходит не так много иностранных фильмов, поэтому эта тема там не так актуальна. Вот в Южной Корее, Китае, Вьетнаме и Индонезии все картины в кинотеатрах демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Любопытна ситуация в Турции. До того, как мы туда пришли, там кино показывали с субтитрами. Но после того, как мы попробовали показывать фильмы с дубляжом, это стало очень востребованным форматом. В Москве, насколько я знаю, дублированный перевод более востребован, но есть и любители смотреть кино в оригинале. Мы попробуем оба формата, посмотрим, какой пойдет лучше.

Интересен вопрос расположения ваших кинотеатров в районных центрах. Многие площадки строятся на последних этажах, но, например, «Саяны» будут на втором этаже трехэтажного здания. Как такие решения можно оценить с точки зрения удобства возведения и соблюдения пожарной безопасности? После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» было предложение о том, чтобы перенести кинотеатры с последних этажей на первые. Такой вариант вы рассматривали?

Безопасность для нас превыше всего. Но нам на самом деле не важно, где будет располагаться кинотеатр – на последнем этаже, на первом или в цокольном помещении. Главное, чтобы это было хорошее и удобное пространство, где будут соблюдаться все нормы безопасности. Мы рассматриваем любой вариант, который предлагают арендодатели. Но если мы поймем, что строить площадку на последнем этаже здания небезопасно, то не будем этого делать. И важно заметить, что за все время существования сети ни в одном нашем кинотеатре не случалось инцидентов с безопасностью. И это как раз касается того, какой уровень качества предлагают наши площадки – он высокий во всем. Наш персонал постоянно проходит инструктаж, и коллеги из HQ ежемесячно будут проверять все кинотеатры на соблюдение норм безопасности.

Расскажите, пожалуйста, про дальнейшие планы развития. Вы говорили, что встречались со многими игроками и рассматривали все варианты развития – как покупку существующих сетей, так и строительство собственных площадок. Есть ли уже какие-то договоренности в этом направлении?

Мы действительно хотим стать игроком номер один в России, и прийти к этой цели можно разными путями: строить новые кинотеатры или покупать уже существующие. Мы будем использовать разные методы. Я пока не могу сказать, есть ли какие-то договоренности с игроками. В английском языке есть пословица: для танго нужны двое. Так вот, я готов танцевать.

26.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов