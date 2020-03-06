Ольга Данова: «Наше кино – это чистые и глубокие эмоции, а также невероятные подводные съемки»

5 марта на экраны страны вышла спортивная драма ОДИН ВДОХ режиссера Елены Хазановой (ЛЮБОВНИЦЫ). В основе сюжета лежит реальная история Натальи Молчановой, многократной чемпионки мира по фридайвингу, установившей десятки мировых рекордов по спортивному погружению на глубину. В работе над подводными сценами российской группе помогала французская команда во главе с Жюли Готье и Гийомом Нери, ведущими мировыми специалистами по съемкам на открытой воде. БК поговорил с продюсером картины Ольгой Дановой, которая рассказала об истории возникновения и специфике продвижения проекта.

Ваш фильм предлагает интересное сочетание психологической драмы и спортивного фильма. Как именно вы решили позиционировать картину? На какой аспект делаете больший акцент при продвижении?

Для нас какой-то конкретный жанр был вторичен, мы везде подчеркиваем, что это именно история про сильную женщину, которая, так сложилось, разворачивается в прекрасных подводных декорациях. Конкретно фридайвинг – уже некий дополнительный аттракцион, который привлекает широкую аудиторию. У нас, безусловно, получилась драма, но она при этом очень понятная. При словосочетании «психологическая драма» могут возникать ассоциации с чем-то глубоким и тяжелым, но наш фильм касается очень архетипических вещей, которые могут быть близки любому зрителю. Главная тема нашего кино – это борьба с внутренними страхами, про их преодоление, про то, что все ограничения у тебя в голове. Если все-таки определить жанр проекта, то это, безусловно, спортивная драма, так как у нас все ключевые события сюжета происходят на фоне спортивных соревнований.

Как вы считаете, мода на спортивное и духоподъемное кино еще не прошла? Фридайвинг как экзотический вид спорта сможет привлечь широкую аудиторию?

Да, мы делаем на это ставку, но с нашей стороны в этом нет какой-то особой конъюнктуры. История фильма была вдохновлена жизнью Натальи Молчановой, и поэтому в проекте возник фридайвинг, а вовсе не из-за того, что мы хотели найти какой-то неведомый для наших зрителей вид спорта или попасть в актуальный жанровый тренд. Хотя, безусловно, спорт, как и, например, война, – понятная составляющая, которая позволяет победу над чем-либо, над своим, если угодно, внутренним врагом, выразить наиболее наглядным для зрителя образом. Для нас как создателей обратиться к теме фридайвинга было большим вызовом, потому что наш фильм – первый в России, который снимался полностью на открытой воде. Благодаря французским коллегам у нас лучшие подводные съемки, которые только можно вообразить. И их просто необходимо увидеть на большом экране, так как все эти гигантские толщи воды смотрятся в кинозале просто завораживающе. Только киносеанс даст столь необходимый здесь эффект погружения. Нам хочется верить, что наш уникальный фильм повторит судьбу ГОЛУБОЙ БЕЗДНЫ, так как он производит столь же неизгладимое впечатление на аудиторию. Мы это поняли на премьере, когда полуторатысячный зал «Октября» весь сеанс сидел, не шелохнувшись, и потом три раза аплодировал. Я верю, что так же на картину будет реагировать и самая широкая аудитория.

Ваша картина – четкая биографическая история или все же больше художественная фантазия по мотивам реальных событий?

Конечно, это больше художественное произведение. Мы были вдохновлены Молчановой, но нашу героиню зовут не Наталья и нам был нужен весь спектр художественных и драматургических приемов, чтобы вся наша история работала. Мы не хотели быть скованы фактами жизни великой спортсменки. Мы создавали собирательный образ русской женщины, да и вообще женщины. Не было задачи делать именно байопик.

За последнее время в российском прокате довольно успешно выступили сразу два мужских байопика – ЛЕВ ЯШИН и КАЛАШНИКОВ. Как вы считаете, аудитории будет интересен биографический фильм о героине-женщине?

Фильмы о сильных женщинах – это тренд, как мировой, так и российский. Пусть таких героинь пока немного, но их появляется все больше, и они востребованы широкой аудиторией. Если говорить о жанре биографии как элементе коммерческой конфигурации фильма, да и других элементах, как то тема сильной женщины, фридайвинг, подводные съемки, участие великолепной Виктории Исаковой, которая была единственной, кто мог воплотить наш замысел на экране, – это все отдельные ингредиенты, из которых еще требовалось собрать нечто целое, некий сложный узор, который называется «кино». Единое произведение, которое через визуальное восприятие захватит зрителя, произведет на него мощное впечатление. Всегда важно, чтобы получилось кино. У нас, мне кажется, оно получилось.

Насколько вам важна в продвижении и самом фильме феминистская повестка?

Не важна. Выезжать на этой волне и этой повестке мы не хотим. Роли мужчины и женщины в современном мире очень размыты, традиционные гендерные роли уже не так сегодня значимы, мир бесконечно разнообразен и многогранен, чтобы фокусироваться исключительно на этом. Я надеюсь, у нас получился разговор о современности, о современном герое или героине. Вот вы вспомнили о Калашникове и Яшине – сегодня все ищут героев в прошлом, но не в настоящем. Нам хотелось сказать: ребята, поверните голову. Про ту же Молчанову массово написали и рассказали о ее жизни, когда она уже пропала без вести при очередном погружении. Это было в 2015 году. Собственно, ее исчезновение и послужило для меня мотивацией изучить историю этой женщины. Как это так: сорок мировых рекордов, девять минут задерживать дыхание, погружаться на сто метров на задержке дыхания – и мы ничего о ней не знаем!

В чем для вас главный посыл фильма?

Иногда человеку требуется какая-то очень незначительная вещь, чтобы обрести в жизни точку опоры. Например, с кем-то поговорить, получить какую-то эмоцию, обратную связь. Порой мы не замечаем рядом людей, которые могут такой опорой для нас стать, послужить важным примером. Мы хотели предложить зрителям такой пример. Современные люди очень уязвимы, через нас проходит гигантский поток пустой информации, а действительно важных смыслов до нас доходит мало. Кино как особый инструмент позволяет передать человеку чистую эмоцию через визуальное. Вода, разумеется, есть некий символ внутреннего мира, и когда наша героиня погружается в глубь за очередным рекордом, она погружается также и в себя. Я убеждена, что та эмоция, которую мы сообщим зрителю, не пройдет через полчаса, она останется с ним после сеанса. Это будет важная вещь, которая может повлиять на жизненные решения. Наш фильм – для людей, которые стоят на пороге чего-то важного, которые хотят изменить свою жизнь. Как это сделала Молчанова.

Почему вы решили выходить именно на 8 Марта? Как правило, этот уикенд бывает перегружен различными крупными голливудскими проектами.

Глубина нашей истории не отменяет прямолинейных посылов. Есть женщина, она главный герой, а есть даты, посвященные женщинам. Я сама не люблю гендерные праздники, но это прекрасная возможность для человека дать понять своей близкой женщине, как ты ее любишь. Так что здесь, мне кажется, может получиться очень полезный эффект, когда мужчина увидит свою женщину другими глазами, посмотрев наш фильм.

Как вы оцениваете конкурентное окружение на выбранной вами дате?

Праздничный период подразумевает в первую очередь ощущение легкости, поэтому комедийный ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» обещает быть первым выбором на дате и должен, по идее, забрать основную аудиторию. Безусловно, есть массовый зритель, который делает кассу условному ХОЛОПУ, в этом мы себе отчет отдаем. Но в то же время и у нашего фильма есть своя аудитория. Это, например, зрители ТЕКСТА. Эта аудитория немаленькая, и я не стала бы ее недооценивать. Сегодня очень много людей хотят чего-то, кроме простого развлечения. Что касается западных релизов, то мы так сильно расходимся со всеми по жанрам, что я понимаю: при всей «нерезиновости» рынка прямых конкурентов по факту у нас нет. Так что при правильной и грамотной работе кинотеатров у фильма все будет хорошо.

На какие кассовые референсы вы ориентировались при работе над фильмом?

Для меня ориентиром в жанре спортивной драмы, которая при этом одновременно была историей про современного уязвимого человека, стал фильм ТРЕНЕР, где достаточно сложный герой Козловского. Мы планируем работать в долгую, поэтому показательным примером хорошего кино здесь также служит ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, которая очень спокойно собирала свою кассу на протяжении четырех месяцев. Понятно, что дело было также в «Оскаре» и других факторах, но я искренне верю, что в итоге много зарабатывает именно хорошее кино. А оно у нас как раз есть.

Насколько случайно, как вам кажется, вышло так, что в прокат с коротким перерывом выходит сразу два спортивных фильма с женскими персонажами в центре истории – ОДИН ВДОХ и НА ОСТРИЕ?

Наверное, можно усмотреть в этом совпадении определенную тенденцию. Не исключаю, что у зрителей может возникнуть ощущение, что мы с коллегами метим в один тренд, в общую моду на спортивное кино, но, повторюсь, мы не делали фильм про спорт и соперничество. Мы делали фильм про человека и его легенду, и по нашим рекламным материалам можно понять, что мы стараемся уйти от спортивной специфики картины.

Какие инструменты в рекламной кампании вы будете использовать в первую очередь? Насколько активно задействуете ТВ? Какие партнеры есть у фильма в плане маркетинга?

Мы работаем с тремя телеканалами. Первый – «Пятница!» и его передачи «Орел и решка» и «Мир наизнанку», которые нацелены на людей, любящих путешествовать. Плюс СТС и ТНТ, где у нас стоят ролики на сериале «Домашний арест» – именно там мы попадем в нашу аудиторию. У нас беспрецедентный объем наружной рекламы, в том числе на специальных цифровых поверхностях, которые привлекают внимание к невероятной красоте и синеве воды, это наше ноу-хау. Всего у нас не менее 350 поверхностей по всей стране. Мы развернули невероятную по масштабам паблисити-активность. Виктория Исакова, кажется, впервые в своей карьере сходила на все возможные интервью, в том числе к Ирине Шихман в «А поговорить?..», которое с понедельника уже набрало 450 тысяч просмотров. Все значимые издания отметились, что неудивительно – нам есть что рассказать через пиар. Нам было важно создать связку между реальной героиней Натальей Молчановой и нашим кино, чтобы зацепить этим зрителя. Кажется, нам это удалось. Также хотелось бы отметить, что наш основной трейлер имеет досматриваемость в 40 процентов, что очень много в современных онлайн-реалиях. Также наши партнеры – «Русское радио», «Одноклассники», журнал «Вокруг света».

Как вы собираетесь привлекать на фильм мужскую аудиторию?

Получаемая нами аналитика показывает, что интерес к нашему проекту женщины и мужчины проявляют примерно в равных пропорциях. Мужчины до 25 лет – один из основных наших сегментов. Нам еще предстоит понять, как это можно использовать. Виды стихии и красивые женщины на их фоне – крайне привлекательные моменты для мужчин. Так что у нас нет проблем с мобилизацией мужской аудитории.

Почему вы решили сотрудничать по выпуску фильма именно с компанией «Каропрокат»?

В нашем сложном бизнесе особенно важно найти партнеров, которые полюбят твое кино столь же сильно, как ты сам. Чтобы сама собой возникала ситуация, когда все вокруг, что называется, «топят» за твое кино. Когда коллеги из «Каропроката» после просмотра нашего фильма пришли на встречу с горящими глазами, я поняла, что мы будем сотрудничать. В нашем деле важна вовлеченность, и я вижу, как они включились в наш маркетинг и роспись.

В производстве фильма вам помогала компания ivi. Какие у вас есть договоренности по релизу фильма в онлайне?

ivi – один из наших основных партнеров, они вложились в фильм значительными средствами, так что, я уверена, в дальнейшем они реализуют возможности проекта на полную мощь.

На каких условиях вы получили поддержку Фонда кино?

Нам удалось должным образом убедить Фонд кино, несмотря на все их сомнения, сможем ли мы сделать все обещанное и снять столь сложнопостановочное кино. В итоге нам сначала доверили 55 миллионов рублей, а потом еще 25 миллионов на завершение работ.

Кого вы искали на главную роль в первую очередь – звезду или хорошую актрису? Рассматривались ли на эту роль другие топовые актрисы – Светлана Ходченкова, Ирина Горбачева?

Нет. Никто, кроме Виктории Исаковой, мне кажется, не смог бы сделать и сыграть то, что нам требовалось. Нам очень помогли ее невероятный драматический талант и сила характера. Они позволили ей принять этот вызов. Одно дело, когда красивая женщина снимается в вечернем платье в знакомых ей интерьерах, и совсем другое – когда не самому спортивному человеку требуется плавать двенадцать часов в открытом море, понимая, что под ним – самая настоящая бездна. Вика нашла в себе внутренние силы, необходимые для этого испытания. Подобно прототипу своей героини Натальи Молчановой она вышла навстречу своим страхам и победила. Так что, мне кажется, у Виктории уникальная роль во многих смыслах.

Почему в качестве режиссера фильма была выбрана именно Елена Хазанова?

Я искала режиссера, меня познакомили с Еленой, и тут выяснилось, что она разрабатывает ровно ту же тему. Она параллельно шла аналогичным путем, поэтому мы сразу поняли, что говорим на одном языке. Но не менее важным было также участие французов Жюли Готье и Гийома Нери, которые должны были обеспечить подводные съемки. Так что нам особенно помогло, что Хазанова как жительница франкоговорящей части Швейцарии (для нее французский – второй родной язык) сразу договорилась с Нери о принципиальных рабочих моментах. В итоге у нас на площадке с самого начала не было никакого творческого и языкового барьера. Наоборот, внутри съемочной группы возникла столь необходимая в подобных случаях невербальная связь. Вместе с Жюли они смогли не просто провести подводные съемки, но снять невероятно сложные драматические сцены под водой, наполненные саспенсом и актерской игрой. К тому же Хазанова оказалась самым насмотренным человеком, которого я в жизни встречала. Она воспитана на лучших образцах западного, преимущественно европейского кино. Она смогла снять фильм без какой-либо совковости, присущей многим нашим даже современным картинам. Так что, обращаясь к хейтерам русского кино, хочу подчеркнуть, что у нас не совсем русское кино.

Какие еще эксперты из мира фридайвинга, кроме Жюли Готье и Гийома Нери, вам помогали?

То, что для нас сделала Жюли Готье-Нери, а именно – провела очень сложные съемки на глубине, никто, кроме нее, сделать фактически и не смог бы. Подобные съемки требуют определенных профессиональных действий под водой, в том числе той же продолжительной задержки дыхания. Жюли – настоящая звезда в мире подводных съемок, так что нам очень повезло, что они с мужем согласились сотрудничать. Перед началом съемок для нас сам мир фридайвинга был полной загадкой. Как эти соревнования проводятся, по каким правилам, как это все выглядит – нас консультировали и иностранные эксперты, и основанная Натальей Молчановой российская ассоциация фридайвинга, которой сейчас управляет ее сын Алексей, также большой чемпион. Нам была очень важна его реакция на фильм как самого главного зрителя. И мы счастливы, что он тоже влюбился в картину.

06.03.2020 Автор: Никита Никитин