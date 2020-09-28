Дмитрий Якунин: «Питчинги зачастую выступают в качестве биржи труда и ярмарки талантов»

1 и 2 октября в Москве в рамках бизнес-площадки 42-го Московского международного кинофестиваля пройдет ХIV Московский питчинг дебютантов. Это будет уже девятый питчинг в этом году и третий – не в онлайн-формате. Из более чем 950 заявок было отобрано 40 проектов, разделенных на шесть категорий: Work-in-Progress, полнометражное кино, короткометражное кино, телесериалы, веб-сериалы и документальные фильмы. В каждой категории призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин рассказал БК об особенностях конкурса в этом году.

Прошлогодний победитель питчинга дебютантов Work-in-Progress, фильм ХАНДРА Алексея Камынина, в этом году участвует в основном конкурсе «Кинотавра». Какие чувства и эмоции это вызывает лично у вас?

ХАНДРА – это яркое, оригинальное кино. Леша Камынин еще два года назад на стадии написанного сценария питчинговался у нас в конкурсе в номинации «Образ Москвы», получил 50 тысяч рублей (тогда еще был такой приз), техническую поддержку от Canon и диплом лауреата. Признание на питчинге помогло ему и продюсеру картины Екатерине Голубевой-Польди найти инвесторов, привлечь медийных актеров. Весной прошлого года на питчинге в рамках Московского кинофестиваля ребята показали трейлер ХАНДРЫ и победили на питчинге Work-in-Progress. Но это еще не все. В конце 2019-го мы проводили финальный питчинг, где отчитывались перед киносообществом, какие проекты были поддержаны за год. Среди экспертов была и программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Ну а дальше – слава, успех, восторженные отзывы как зрителей, так и критиков, и прокат по всей России с 1 октября. Безусловно, реализация данного проекта – огромная заслуга Леши, Кати и их замечательной команды, но мы тоже чувствуем себя немного причастными к их успеху. Мы рады, что способствовали рождению хорошего кино, у которого есть шансы стать знаковым дебютным фильмом наряду с БЫКОМ и ВИТЬКОЙ ЧЕСНОКОМ.

В то же время 500 тысяч призовых денег – это не так много для съемок фильма, и дебютантам приходится искать дополнительное финансирование. Насколько сложно им это делать после питчинга?

Мы и не утверждаем, что за дебютантов будем «ловить рыбу». Мы им даем удочку, чтобы они сами, используя первичное финансирование, репутацию экспертного совета питчинга, Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России, а также полученные на питчинге знания и связи, искали дополнительные возможности снять кино. Пример того же Леши Камынина это подтверждает. За 500 тысяч рублей можно сделать хороший тизер или пилотную короткометражку. А если речь идет о документальном кино или коротком метре, то 500 тысяч – это как раз та сумма, в рамках которой можно снять качественный продукт.

Помогаете ли вы дебютантам в дальнейшем с продвижением снятых с вашей помощью фильмов?

Мы не вмешиваемся в процесс создания картин. С другой стороны, авторы зачастую сами к нам приходят и консультируются, прежде всего – по юридическим вопросам. Что касается снятых фильмов, то целый ряд картин участвуют в наших программах на кинофестивале «Будем жить!», акции «День короткого метра» или предлагаются нами на дружественные кинофестивали. У нас нет какой-то квоты на проекты – лауреаты питчинга, и они участвуют в отборе на равных правах. Но если фильм получается, то нам приятно показать его на наших и партнерских площадках. Следует отметить, что серьезные денежные призы введены только два года назад, поэтому при помощи питчингов еще не создано большого количества картин. Соответственно, пока рано говорить о какой-то системной поддержке дебютных фильмов, но мы думаем над этим. Cкоро на платформе START при поддержке нашего продюсерского центра MovieStart выйдет линейка региональных полнометражных проектов, где будут представлены в том числе и лауреаты питчингов.

Что происходит сейчас с проектами, поддержанными в прошлом году на Московском кинофестивале? Завершены ли они?

В прошлом году был очень успешный конкурс с точки зрения качества проектов. Короткометражный детcкий фильм «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой благодаря гранту завершил постпродакшн. Премьера состоялась на нашем кинофестивале «Будем жить!», где картина стала фильмом открытия, получила главный приз в конкурсе короткого метра и 100 тысяч рублей от Национального фонда поддержки правообладателей. У проекта большой фестивальный потенциал, в том числе и на международной арене. Документальный фильм о легендарном педагоге Владимире Алексеевиче Фенченко ЖИЗНЬ – ЭТО КАЙФ режиссеров Марины Марии Мельник, Юлии Бобковой и Андрея Ананина был недавно показан на закрытии фестиваля «Будем жить!». Зал ревел от восторга, получилось очень хорошее кино, причем понятное не только кинематографической тусовке, но и простому зрителю. Полный метр о девушке-боксере БРЕЙК режиссеров Марии Зырянко и Марии Изюмовой взяла под свое крыло продюсер Екатерина Кононенко, но пока проект не получил господдержку. Детективный сериал «Ищи меня» Анастасии Пашутиной, насколько я знаю, попал в пакет крупной платформы, но еще не снят. Помимо этого, реализовано несколько проектов, не получившие главных призов. Полнометражный фильм ЯРДЫ Андрея Корытко в начале года выходил в прокат, а сейчас представлен на ведущих платформах. Веб-сериал «Ты секс» Кирилла Алехина (сейчас проект называется «Естественный отбор») получил поддержку Института развития Интернета, и скоро мы его увидим в Сети. Силами ребят сняты короткометражный фильм «Горшок» и документальный фильм ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИЛИ. В общем, результативность прошлогоднего московского питчинга оказалась выше, чем у некоторых футбольных клубов.

Как вы оцениваете питчинг в этом году? Есть ли какие-то перспективные проекты в секции Work-in-Progress?

В шорт-лист питчинга, который пройдет 1-2 октября, вошло сорок проектов в шести номинациях. В этом году мы впервые вводим категорию «Веб-сериалы», где представлено много ярких проектов. Будут картины абсолютно разных жанров – от комедии до социальной драмы, в общем-то, как и всегда. Следует сказать, что основной отбор у нас проходил еще в феврале-марте, так как Московский кинофестиваль изначально планировался в апреле, поэтому на нашем питчинге не будет отражена популярная ныне тема «переосмысление ковида». Критерий при отборе – интересная, внятно изложенная история; проработанность темы и материала; актуальность и уникальность проекта. Если в прошлом году у нас было достаточно много проектов семейного кино, то в этот раз наши отборщики, представители ведущих компаний, выбрали немало комедий, а также фильмов о новых технологиях. Что касается Work-in-Progress, то в связи с карантином и приостановленными съемками в этом году, к сожалению, у нас был не такой большой выбор. Но мы с Анисой Казаковой из «Антиподов» в итоге отобрали шесть проектов молодых российских режиссеров, причем два из них снимались за рубежом – в Эквадоре и Испании.

Вы проводили тренинг для участников питчинга дебютантов. Расскажите, пожалуйста, в чем он заключается?

На тренинге я рассказываю ребятам о том, что должно быть в презентации, на чем сделать акцент при выступлении, показываю примеры успешных представлений. Практически у всех проектов есть своя «фишка», свой козырь. Это может быть крутая команда, уникальный герой, качественный мудборд, успешный предыдущий опыт. На тренинге мы с авторами выявляем эти козыри и вытаскиваем их из рукава, делаем на них акцент в презентации. Также с авторами мы пытаемся выстроить драматургию их защиты, сделать так, чтобы их выступление было интересно слушать, думаем над тем, как внятно изложить их историю. Также мы внимательно изучаем смету, чтобы финансовые запросы участников перед экспертами были адекватными. Нам приятно, что целый ряд авторов благодаря тренингам изменили свои презентации и в дальнейшем успешно защитились.

Так как вы ознакомились со множеством проектов, то в целом что можете сказать об уровне дебютного кино в России?

Перефразируя Ломоносова, можно сказать, что могущество нашей киноиндустрии будет прирастать дебютантами. Безусловно, уровень дебютного российского кино растет, мы видим это даже по Каннам, Венеции, Карловым Варам, где нашу страну представляют дебютанты или недавние дебютанты – Кантемир Балагов, Иван Твердовский, Филипп Юрьев, Александр Хант, Борис Акопов. На наших питчингах мы наблюдаем очень классные сценарии, перспективные проекты, талантливые команды. Здорово, что минкульт поддерживает каждый год 20–30 дебютов, а ведь еще в 2017-м было поддержано всего три дебюта. С другой стороны, продюсер, работая с дебютантами, несет риски, прежде всего финансовые. Картины перечисленных мною авторов ведь не собирали в прокате. Между тем неопытный режиссер может выйти за бюджет и не вписаться в планируемую смету. Чтобы стимулировать продюсеров более активно работать с дебютантами, я считаю, нужно подумать над дополнительными мерами господдержки дебютного кино. Например, увеличить количество дебютных киноработ, создаваемых одним человеком, до трех; расширить перечень источников финансирования дебютных кинофильмов, в частности, сформировать условия, повышающие экономический интерес субъектов смежных отраслей (телеканалов, интернет-платформ) к взаимодействию с начинающими режиссерами (это могут быть налоговые льготы и другие формы поощрения); предоставить преимущественное право получения государственных субсидий кинопроектам, создаваемым группой дебютантов, снимающих свои первые фильмы (драматург, режиссер, продюсер, оператор, звукорежиссер).

Вы говорили, что с этого года начинаете активно сотрудничать с онлайн-платформами, которые заинтересованы в новом качественном контенте. Как будет выстраиваться это партнерство?

На Московском питчинге в наш экспертный совет войдут представители практически всех ведущих платформ. Мы надеемся, они оценят и поддержат проекты наших участников. Пока это сотрудничество не носит системный характер, но на следующий год мы планируем более активно работать с одной или несколькими платформами. Также хочу сказать, что лауреат прошлогоднего Челябинского питчинга, документальный проект УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ о взаимоотношениях хоккейных команд «Трактор» и «Магнитка», поддержан ведущей платформой, и в скором времени состоится его онлайн-премьера.

Суммы поддержки не изменились с прошлого года, как можно было бы предположить в связи с коронакризисом. В целом повлияла ли как-то пандемия на проведение питчингов? Часть из них проходила в онлайне. Как вы оцениваете такой формат?

Спасибо нашим партнерам – Фонду президентских грантов и Национальному фонду поддержки правообладателей. Несмотря на кризис, они не снизили бюджет на поддержку питчинга – как на организационные расходы, так и на призы. Действительно, почти все предыдущие питчинги мы провели в онлайн-формате – Казанский, Якутский, Севастопольский, Уральский, Архангельский, Челябинский. Конечно, помимо самих защит, любое деловое мероприятие – это еще и общение, развитие горизонтальных и вертикальных связей. Потому KPI офлайн-питчингов и образовательных программ, проходящих вместе с ними, заметно выше. Однако в новых условиях онлайн-формат проведения – хороший выход из ситуации. У нашей команды на подобных мероприятиях все отработано и отлажено.

Среди партнеров питчинга – только лидеры киноиндустрии. Случается ли так, что между ними и участниками питчингов складывается сотрудничество и они вместе снимают фильмы?

Классический пример одного из первых наших питчингов – Леонид Корин, защищавший проект о чеченской войне, был приглашен Натальей Мокрицкой, членом жюри конкурса, в сценарную группу фильма БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. Таких примеров можно привести множество. Назову еще несколько случаев сотрудничества крупных студий и дебютантов по итогам питчингов этого года. Наталья Иванова из «Хорошо Продакшн» на якутском конкурсе поддержала проект БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой. На выигранные деньги команда сняла тизер, и в настоящее время продюсер готовится представить проект на конкурсе дебютов в Минкультуры. Компания «Военфильм» взяла, что называется, «под ключ» короткометражный проект «Африка» Дарьи Биневской с Архангельского питчинга. Съемки запланированы на зиму, и, возможно, в следующем году картина выйдет в прокат в формате альманаха военных фильмов. Родион Павлючик привлек в свою команду Константина Плохотникова, участника Черноморского питчинга. То есть питчинг зачастую выступает как биржа труда или ярмарка талантов. Безусловно, денежный приз на питчинге стимулирует продюсерские компании браться за картину, однако часто бюджет, который они вкладывают в проект, в том числе и короткого метра, и документального кино, превышает сумму приза.

Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия будут проходить в этом году в рамках бизнес-площадки на Московском кинофестивале?

Основные мероприятия бизнес-площадки пройдут 1 и 2 октября в кинотеатре «Октябрь». Я благодарю руководство Московского кинофестиваля – Никиту Сергеевича Михалкова и Леонида Эмильевича Верещагина – за то, что уже третий год подряд нашей команде доверятся организация этого престижного и важного мероприятия. Помимо самого питчинга, у нас пройдет дискуссия с участием регионов «Презентация региональных кинокластеров». На площадке фестиваля региональные власти, а также представители киносообществ представят свои программы по созданию и развитию кинокластеров, которые включают в себя сервисы для приезжих групп (кинокомиссии), программы по кинообразованию, поддержку местных продакшнов, фестивальные проекты и так далее. На данный момент идет согласование с регионами деталей мероприятия, но могу сказать, что в рамках дискуссии пройдет презентация 10–12 регионов. Модерировать эту дискуссию будет Мария Лемешева. Помимо этого, на нашей площадке пройдет презентация новой образовательной программы «Роскино» Eave on Demand Russia, направленной на обучение российских специалистов, работающих в сегменте копродукции. Кинокритик Егор Москвитин станет модератором open-talk «Как 2020 год изменил кино и сериалы» с участием представителей ведущих платформ и киностудий. В этом году впервые на площадке нашего образовательного партнера, Московской школы кино, мы проведем one-on-one meetings, где эксперты питчинга в формате «один на один» по заранее спланированному графику смогут пообщаться с участниками, дать расширенную обратную связь по проектам, обсудить возможное будущее сотрудничество. Кроме того, ведущие продюсерские компании, члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения, смогут более подробно пообщаться с представителями регионов. Также в рамках бизнес-площадки состоится презентация платформы веб-сериалов CHILL.

В этом году Всероссийский питчинг дебютантов вошел в топ-100 проектов Фонда президентских грантов. Как вы оцениваете такой результат и какие это открывает перспективы в дальнейшем для вас?

Безусловно, это большое признание работы всей нашей команды, причем не только московской, но и наших региональных коллег. Всероссийский питчинг дебютантов стал брендом и знаковым событием не только для его участников, но и для ведущих продюсерских компаний. В ближайшее время мы поймем, какие новые горизонты и возможности для нас открываются благодаря вхождению в топ-100. Однако со следующего года мы планируем изменить формат нашего проекта, масштабировать его. Пока не могу раскрыть все детали этого преобразования, но на площадке Московского кинофестиваля мы представим новую концепцию.

Недавно вы открыли продюсерский центр MovieStart. Какие проекты вам интересны прежде всего? Расскажите, пожалуйста, о ближайших фильмах. Какие задачи вы ставите перед собой?

Полтора года назад я перезапустил продюсерскую карьеру и создал компанию MovieStart. Концепция продюсерского центра состоит в открытии новых для киноиндустрии ниш, форматов и тем. Мы пытаемся быть полезными киноиндустрии, но занимая при этом свое место и системно работая в каждом из заявленных направлений. Безусловно, опыт в организации питчингов помогает мне в продюсерской деятельности, но сразу скажу, что практически все проекты в нашем пакете не имеют отношения к питчингу дебютантов. В прошлом году для нас оказался успешным дебютный проект Дарьи Иванковой АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ... о легенде русского рока 80–90-х годов. Фильм завоевал кучу призов, в том числе на Московском кинофестивале и «Окне в Европу», и представлен сейчас практически на всех ведущих платформах. Мы продолжаем работать с Дашей и недавно успешно защитили в Минкульте в категории «Спецпроекты» фильм ХОЧУ ОСТАТЬСЯ, КАКИМ Я БЫЛ о лидере группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе. Мы будем развивать тему исследования русского рока и вообще молодежных субкультур.

В нашем пакете есть ряд проектов, посвященных как легендарным, так и молодым музыкантам. В этом году на питчинге Минкультуры мы также презентовали проект БАЙКАЛЬСКАЯ РУСАЛКА бурятского режиссера Баира Дышенова, лауреата Берлинского кинофестиваля с коротким метром «Улыбка Будды», участником смотра в Монреале и Шанхае. Вдохновением для автора при написании сценария явились красота его родного края, озера Байкал, удивительная атмосфера этих мест. К сожалению, картина не получила поддержку минкульта, но мы ищем другие источники финансирования и хотим снять этот фильм, который, я уверен, станет еще одним важным проектом для развития регионального кинематографа. В дальнейшем мы планируем поддерживать подобные ленты, рассказывающие о культуре, традициях, атмосфере регионов, и системно работать с региональными авторами. Еще один проект, который мы планируем в дальнейшем превратить во франшизу – документальный альманах ВЫ ИЗ БУДУЩЕГО, снимаемый нами совместно с компанией Life is Short Кирилла Алехина при поддержке Института развития Интернета. Это цикл неигровых фильмов о профессиях и людях будущего на пять тем: искусственный интеллект, отношения будущего, экосистемы, медицина и геймификация. С нами работает команда молодых режиссеров, а среди экспертов – ведущие специалисты IT-индустрии, разработчики программ, молодые ученые.

28.09.2020 Автор: Рая Башинская