Александра Геллер: «До того, как мы начали работать с европейским семейным кино, на него никто не обращал внимания»

Летом компания «Пионер» пережила серьезные кадровые изменения. Сначала в конце мая пост генерального директора оставила Мэри Назари, а следом за ней компанию покинула директор по маркетингу Катерина Назарова. Но говорить о каком-то кризисе в стане дистрибьютора не приходится – в августе «Пионер» успел выпустить в прокат уже три фильма. БК поговорил с новым генеральным директором «Кинокомпании Пионер» Александрой Геллер, чтобы узнать, в каком направлении прокатчик будет развиваться в дальнейшем.

Как ваша компания пережила период самоизоляции?

Пережила, наверное, как и все – не падая духом, готовя новые релизы. Это очень напряженное время, но хорошо, что у нас был давно сформированный крепкий пакет на ближайшие полгода. Мы изучали рынок, собирали информацию, поддерживали связь с иностранными партнерами и представителями кинотеатров. Мы не стали ничего выпускать онлайн, так как мы сторонники того, что хорошее кино достойно представления на большом экране. Хочу сказать отдельное спасибо команде «Пионера» за то, что в период самоизоляции все крайне самоотверженно работали и продолжают работать в усиленном режиме до сих пор. Это безусловная заслуга Мэри Назари, которая эту команду собрала. Она заложила в нас, что главное в работе – небезразличие и вовлеченность в процесс. Мэри – выдающийся профессионал и наставник, она очень многому научила меня и коллег, развила искренний интерес к кино и работе.

Какие изменения ждут «Пионер» после ухода Мэри Назари? Какова новая стратегия развития компании и какие задачи вы ставите перед собой в данный момент?

Мы продолжаем развивать «Кинокомпанию Пионер» в том виде, в котором ее запустила Мэри. Я работала в компании с момента ее основания в должности заместителя генерального директора, поэтому можно говорить о естественной, прямой преемственности. Так что каких-то кардинальных изменений курса не планируется. Мы продолжим выпускать детско-семейный контент, работать с высококлассным разножанровым кино, в чем мы видим свою особую миссию.

В самом начале перезапуска проката Вы уже успели выпустить картины – ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!, ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ и BANKSY.

В нынешней постковидной ситуации мы вполне довольны результатом ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!. Учитывая, что мы готовили этот релиз к апрелю и значительная часть маркетинговой кампании у нас прошла в марте, фильм в итоге выступил даже сильнее наших пессимистичных ожиданий. Сначала был план выпустить его 6 августа сразу в полноценный прокат, но нам показалось важным поддержать старт работы кинотеатров с 1 августа. И в итоге у фильма было превью с 30 июля. Что касается ВЕЧНОСТИ МЕЖДУ НАМИ, то этот проект вынужденно стал жертвой постковидной обстановки в прокате и он соберет значительно меньше, чем мог бы. Но мы его хорошо расписали, как, впрочем, и документальный фильм про Бэнкси.

Как в вашем пакете появилась российская комедия ХАНДРА и как вы планируете работать с этим релизом?

ХАНДРА появилась в нашем пакете еще в конце прошлого года после фестиваля в Таллине. Этот фильм не похож ни на что из того, что было раньше не только в нашем пакете, но и на российском рынке в целом. Это прекрасное молодежное кино в жанре городской комедии, сделанное классными и смелыми ребятами, которое уже вызвало оживленную реакцию публики и прессы. Мы верим в этот фильм, потому что он про всех нас – про молодых людей, которые живут в большом городе, вместе снимают квартиры, начинают строить карьеру, находят новых друзей и первую любовь. У нас очень много планов по предстоящим промоактивностям вокруг данного проекта. Запланирована масштабная кампания в диджитале, скоро мы расскажем о крупных партнерах, которые будут помогать нам с выпуском. ХАНДРА стартует 1 октября, но при этом фильм дарит настроение, диаметрально противоположное своему названию. Мы очень ждем показа на «Кинотавре», который состоится 12 сентября. Нам нравится фильм своей универсальностью – это одновременно и очень умная картина, и очень смешная, и при этом под нее очень легко расслабляешься. Хотя это крепкое зрительское кино, ХАНДРА затрагивает довольно острые темы и предлагает совершенно новый взгляд на российскую комедию. Она смотрится настолько новой и свежей для отечественного кино, что я даже не рискну назвать подходящие референсы. В общем, картина может найти отклик и у молодежи, и у чуть более старшей аудитории. Мы всегда считали важным продвижение молодого, в том числе самобытного дебютного кино. Все наверняка помнят, что одним из первых наших проектов была ТЕСНОТА Кантемира Балагова, которая стала этапным фильмом и для самого Кантемира, и для нас как прокатчика. Мы также выпускали картину МАЛЬЧИК РУССКИЙ – дебютную работу Александра Золотухина, другого ученика Александра Николаевича Сокурова.

Почему дата выхода проекта ДЕДУШКА (НЕ)ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (бывш. ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК) была перенесена с сентября на 29 октября?

Здесь решение зависело главным образом от даты выпуска в США, где фильм будет выходить на максимальном количестве копий. Мы очень долго шли к этому релизу, он обещает стать нашим главным проектом и, безусловно, главным фильмом уикенда. Это большое американское кино с блестящим актерским составом, легким юмором и бесспорным голливудским качеством. После такого долгого нахождения в самоизоляции и всевозможных ограничениях самое время для душевного и смешного кино. И, кстати, в фильме напрямую затрагивается столь актуальная сейчас тема вынужденного длительного нахождения с родственниками в одном пространстве. В общем, такого кино давно не было на больших экранах, мы сейчас готовим масштабную рекламную кампанию и совсем скоро ее начнем.

Альманах ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ в 2019 году превратился для «Пионера» в одного из главных и бесперебойных поставщиков кассы. Как в вашем пакете появился этот проект? Будете ли вы и дальше развивать направление анимационных альманахов?

Проект NICK JR В КИНО стал для нас и всей индустрии крайне важной историей, поэтому, конечно, мы продолжим с ним работать. Соглашение по ЩЕНЯЧЬЕМУ ПАТРУЛЮ и другим сериалам, которые входят в этот проект, с каналом Nickelodeon «Пионеру» удалось достичь более года назад. Выпуск NICK JR В КИНО представляется нам крайне удачным форматом во всех отношениях, в чем с нами согласны кинотеатры. Это очень узнаваемый бренд, который отличается завидным уровнем качества, у серий очень удобный хронометраж, они выходят регулярно, раз в месяц, при этом обязательно раньше, чем те же серии будут показаны самим телеканалом. За счет такого удачного программирования у каждого выпуска очень высокие наработки. Поэтому мы хотим расширять и количество сеансов, и количество задействованных площадок, так как потенциал проекта явно еще не выработан. Мы получаем от кинотеатров очень много запросов по возобновлению показов, и мы их обязательно возобновим – скорее всего уже осенью.

Будет ли как-то изменена закупочная стратегия компании в связи с кризисом?

Пока сложно говорить о каких-то изменениях. На ближайшее время у нас пакет полностью укомплектован. Конечно, мы ждем Торонто и AFM, которые дадут представление о том, что вообще вокруг происходит. Могу только сказать, что мы не будем сдавать наработанные позиции и планируем только расширять имеющийся пакет. Продолжим закупки с уклоном в семейно-детское кино, но специально себя както ограничивать не станем. Снижать планку качества выбираемых проектов точно не будем. До того, как мы начали работать с европейским семейным кино, на него никто не обращал внимания. Та же трилогия БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН до нас несколько лет пролежала никому не нужная в Интернете. В итоге после трех лет упорной работы эти и другие похожие фильмы обрели своего зрителя в России. Нам представляется важным предлагать зрителю не только картины, которые будут его развлекать, но и проекты с сильным гуманистическим посылом. Как бы высокопарно это ни звучало, но мы действительно хотим повлиять на воспитание будущего поколения. Сейчас на рынке крайне мало качественного детского кино, где добро борется со злом и в итоге побеждает, а его должно быть, на мой взгляд, сильно больше – чему мы и способствуем.

Можете ли вы сказать, какова доля онлайна и ТВ-прав в общих доходах картин? Насколько увеличилась эта доля за время карантина?

Разные фильмы работают по-разному. Есть картины, которые собирают в онлайне в несколько раз больше, чем в кинотеатрах, а есть те, которые собирают в стандартной пропорции. Например, мы были приятно удивлены результатами проекта БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН и его продолжений, хотя до легального появления в онлайн-кинотеатрах первая часть трилогии пять лет была доступна для пиратского скачивания. Конечно, нам пришлось «поубивать» много нелегальных ссылок, но трилогия показала просто невероятные сборы на онлайн-площадках. Вообще, на протяжении всех трех лет нашего существования мы наблюдаем постоянный рост доходов в онлайн-сегменте.

Как вы оцениваете то странное положение, в котором сейчас находятся кинотеатры? По всей стране люди давно не соблюдают правила социального дистанцирования, но во многих регионах кинотеатрам по-прежнему запрещают работать.

Безусловно, оцениваю крайне отрицательно, все это действительно очень странно. Не понимаю, в чем принципиальная разница между торговым центром, кафе и кинотеатром. При этом первые два вида общественных заведений работают, а кинотеатры – нет. Объяснить это логически мне не представляется возможным. Страшно обидно за коллег в регионах, у которых в торговом центре расположенный по соседству ресторан работает, а их кинотеатр – нет. Понятно, что это крайне негативно скажется на кинопоказе. Удручающе, что запустили кинотеатры в Москве и еще нескольких регионах, но оставили закрытыми залы в Питере, Новосибирске, Краснодарском крае. Досадно, что открытие кинотеатров в столице не было широко освещено и многие люди об этом узнавали случайно, когда уже гуляли по торговому центру.

Какие уроки можно извлечь из текущего кризиса?

Мне кажется важным сейчас подчеркнуть, что для восстановления отрасли все игроки индустрии должны действовать сообща. Как в любом масштабном проекте, действия должны быть централизованными и взвешенными. У всех чудовищные убытки – и у кинотеатров, и у дистрибьюторов, и у студий. Пострадали все. Ужасна ситуация с торможением открытия кинотеатров, не менее ужасна ситуация с дебиторской задолженностью кинотеатров перед дистрибьюторами, ужасна ситуация с отсутствием студийного контента и отсутствием полномасштабной федеральной поддержки. Понятно, что индустрия уже не будет прежней. Речь не о том, лучше или хуже, она будет просто другой. Работать, как раньше, не получится. На мой взгляд, эта ситуация должна привести к изменению стандартов нашей работы – и с маркетинговыми кампаниями, и с репертуарным планированием, и с контентной политикой, и с отношением друг к другу. Но не нужно сейчас, по моему мнению, никому из игроков перетягивать одеяло на себя. Проблема общая, и решать ее можно только вместе и активной профессиональной работой, не забывая про компромиссы и отношения с партнерами.

14.09.2020 Автор: Никита Никитин