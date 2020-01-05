Эдуард Илоян: «Через несколько лет «Холоп» станет такой же новогодней традицией, как шампанское, оливье и «Ирония судьбы»»

4 января сборы ХОЛОПА преодолели планку 1 млрд рублей. Уже после стартового уикенда было очевидно, что комедия Клима Шипенко станет одним из самых успешных российских фильмов последних лет. Своим мнением о кассовых результатах картины с БК поделился генпродюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Как вы оцениваете стартовые результаты ХОЛОПА? Ожидали ли вы таких сборов, особенно учитывая конкурентное окружение на дате?

Конечно, я слукавлю, если скажу, что мы ожидали столь уверенного лидерства и такого не свойственного для последнего уикенда года бокс-офиса. Вот такой неожиданный сюрприз ждал нас под новогодней елкой (смеется).

В чем вы видите причины успеха проекта? Чем, на ваш взгляд, зрителей привлек сюжет об исправлении героя?

На наш взгляд, в этом фильме сошлись все составляющие успеха – талантливый сценарий с оригинальным хай-концептом, великолепный каст, а также один из лучших и, что немаловажно, кассовых режиссеров в нашей стране на сегодняшний день. В итоге получилось легкое, доброе семейное кино в духе классических советских комедий, которое, безусловно, должно было понравиться зрителям, особенно в Новый год.

Эта «новогодняя битва» интересна в силу беспрецедентной взаимоподдержки трех российских картин – начиная от трейлеринга и заканчивая допуском в телеэфир партнерских телеканалов друг друга. Насколько, на ваш взгляд, такой обмен промо в итоге поможет проектам?

Для киноиндустрии одновременный выход в прокат нескольких сильных российских фильмов – большая редкость. С другой стороны, в новогодние праздники зрителю будет предложен широкий ассортимент разножанрового российского кино: масштабная историческая драма, фантастический блокбастер и семейная комедия. Причем такую ситуацию нельзя назвать прямой конкуренцией, так как каждый фильм приведет в кинотеатры свою аудиторию. Как отразится такая ситуация на сборах, покажет новогодний прокат. Но, мне кажется, зритель останется доволен предложенным нами новогодним репертуаром.

Какой маркетинговый ход в продвижении фильма вызывает у вас наибольшую гордость?

Я в целом доволен нашей маркетинговой кампанией, которая стартовала еще в начале прошлого года. Я считаю, что мы очень хорошо потрудились – наша команда, команды ЦПШ, телеканала «Супер» и холдинга ВГТРК проделали колоссальную работу как по созданию креативов, так и по реализации маркетингового плана. Для меня изюминкой кампании стал оригинальный ход с использованием в промо саундтрека из легендарной комедии ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, что, безусловно, дало зрителю прямую ассоциацию со старыми любимыми советскими картинами. Мы уверены, что спустя несколько лет ХОЛОП станет такой же хорошей новогодней традицией, как шампанское, оливье и ИРОНИЯ СУДЬБЫ.

Как вы будете поддерживать проект на новогодних праздниках?

Наша рекламная кампания не заканчивается, фильм будет широко представлен как на ТВ, так и в Интернете, но в первую очередь мы, конечно, рассчитываем на положительный зрительский «сарафан».

Премьера ТЕКСТА в онлайн-кинотеатре START прошла через восемь недель после выхода фильма в прокат. Насколько такое короткое окно оправдывает себя, на ваш взгляд? Будет ли такое же окно у ХОЛОПА?

Кейс ТЕКСТА был нестандартным, в итоге мы остались очень довольны и кинотеатральным прокатом, и премьерой на нашей видеоплатформе Start. Что касается ХОЛОПА, то мы искренне верим в длинный прокат, до завершения которого фильм больше нигде не появится.

Учитывая сборы ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ в прошлом году и старт ХОЛОПА, есть ли у вас ощущение, что на Новый год зрители предпочитают смотреть комедии, а не сложные драмы?

Основная компетенция Yellow, Black and White – это качественные семейные комедии. На мой взгляд, это один из самых востребованных жанров, а Новый год – большой семейный праздник, когда люди в первую очередь ждут положительных эмоций. Мы очень рады, что у нас получается им их доставлять.

05.01.2020 Автор: Рая Башинская