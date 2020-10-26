Наталья Мокрицкая: ««Москино» – моя новая точка роста»

В начале октября стало известно, что продюсер Наталья Мокрицкая возглавит сеть кинотеатров «Московское кино». Вступив в должность, она также стала председателем Московской кинокомиссии, так как именно «Москино» является действующим единым городским оператором по взаимодействию с кинематографистами. Данное назначение удивило многих игроков рынка – все-таки независимые продюсеры нечасто переходят на руководящие посты в госструктуры. БК поговорил с Натальей Мокрицкой о ее новой должности, предстоящих задачах и текущей ситуации в кинопоказе.

Расскажите, пожалуйста, как и когда вам поступило предложение занять должность руководителя «Москино»? Было ли это для вас неожиданностью? Почему вы согласились?

Больше тридцати лет назад я прибыла в Москву, чтобы заниматься Кино с большой буквы – это было моей мечтой. Столица и кино были для меня неразрывными понятиями, и так осталось до сих пор. Закончив ВГИК, я работала в компании «Интерфест», которая тогда занималась организацией Московского кинофестиваля, затем – в Киноцентре на Красной Пресне, после чего стала развивать сеть столичных кинотеатров «Пять Звезд», а затем начала делать фильмы как продюсер. Все эти годы я ощущала мощную киноэнергию нашего города и всегда хотела быть к ней причастна. Год назад я участвовала в большом совещании продюсеров кино, которое собрал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Я увидела, что наша отрасль интересна и важна городу. Что мы нужны и нам хотят помогать. Тогда я стала с большим интересом участвовать в совместных мероприятиях, в создании общих индустриальных планов, которые инициировал департамент культуры Москвы. Быть частью большого дела для меня очень важно, это вдохновляет. Не так давно меня пригласили в департамент культуры Москвы и предложили возглавить «Москино».

Какова ваша основная цель на новом посту?

Первое, что требуется сделать – это, конечно, сохранить и развить успехи сети «Москино», одного из старейших кинематографических брендов, основанного еще в 1932 году. Под руководством предыдущей главы сети Светланы Максимченко была проведена очень большая работа по ремонту и возвращению к жизни кинотеатров «Москино». Мы сохраним все сделанное этой замечательной командой. Вторая главная задача – сделать «Москино» настоящим и мощным помощником российской киноотрасли. Здесь, конечно, основную роль должна сыграть кинокомиссия, созданная по инициативе мэра в 2018 году и уже заслужившая у кинематографистов уважение и благодарность. Мы добавим в ее работу много важных функций, будем серьезно заниматься международной деятельностью. Также в наших планах заняться кинообразованием, созданием новой содержательной киноповестки.

Какое из направлений работы «Москино» будет для вас приоритетным?

Все озвученные мной направления работы «Москино» для меня в равной степени приоритетны. Это кинопоказ, культурные события, работа кинокомиссии, развитие кинообразования.

Не будет ли в связи с новым назначением конфликта интересов с вашей продюсерской деятельностью?

Я продолжу заниматься продюсерской деятельностью в творческом и, так сказать, идеологическом направлении. Как говорится, мозги и фантазию не выключишь (смеется). Впрочем, я всю жизнь занималась этим, мне всегда было важнее «что», чем «как». Наша кинокомпания «Новые люди» продолжает успешно работать. На выходе три фильма. Во-первых, зрительская комедия ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА дебютантки Марии Шульгиной. В фильме играют прекрасная Светлана Ходченкова, очень крутой Максим Лагашкин, новый Женя Лукашин Иван Колесников. Во-вторых, фестивальный хит ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА режиссера Семена Серзина, у этого фильма есть все шансы стать культовым. Еще одна наша картина – израильско-французско-российская авторская драма ОСТАВЬ ПЕЧАЛЬ СВОЮ режиссера Тома Шовала, это первый для России миноритарный кинопроект, который в прошлом году инициировала и поддержала нынешний министр культуры Ольга Любимова. Очень интересно проследить за его фестивальной судьбой. Если вы меня спрашиваете о сотрудничестве кинокомиссии с другими продюсерами, то здесь конфликтов тоже не будет. Я хочу, чтобы ситуация со съемками в Москве стала более открытой. Чтобы всем, в том числе иностранным компаниям, которые будут обращаться в Московскую кинокомиссию, было гораздо проще организовать съемки в столице.

Не перестанете ли вы в дальнейшем снимать кино?

Сейчас в производстве компании «Новые люди» большая военная драма о битве за Москву и подвиге фронтовых операторов ПЕРВЫЙ «ОСКАР», новый фильм Ивана Твердовского НАВОДНЕНИЕ, а также еще один режиссерский дебют. Для нас с режиссером Сергеем Мокрицким особенно важен ПЕРВЫЙ «ОСКАР». В истории нашего кино, как ни странно, до сих пор нет игрового фильма о фронтовых операторах Великой Отечественной. Есть картина СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА, но она про кинооператоров Гражданской войны. Поэтому мы считаем своим долгом рассказать о своих учителях – знаменитых фронтовых операторах, которые видели войну, снимали войну. А затем уже как педагоги они создали великую советскую операторскую школу.

Могли бы вы все-таки объяснить, что именно привлекло вас в новом назначении? Рынок был изрядно удивлен новостью о том, что успешный продюсер внезапно переходит в чиновники.

Я прошла два семилетних цикла, начиная с ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ и заканчивая ЧЕЛОВЕКОМ ИЗ ПОДОЛЬСКА и ЛЮБОВЬЮ БЕЗ РАЗМЕРА. Заходить на новый круг уже не так интересно, скучно. Все мы работаем, чтобы отдавать и получать энергию, создавать новое. В «Москино» у меня стартует новая жизнь, здесь для меня начинается новая точка роста. С одной стороны, можно понять тех, кто удивился моему решению. Но в то же время я все-таки не режиссер, а продюсер, эта профессия совмещает творческий и прагматичный функционал. Мне кажется, во мне это есть, а ровно это и требуется на новом посту в «Москино».

В чем вы видите преимущества Москвы перед другими мировыми киностолицами? Какие их плюсы вы хотите перенять?

Я бы хотела, чтобы Москва стала киностолицей мира, чтобы снимать и производить кино в ней стало так же удобно, как в Будапеште и Праге. Конечно, Москва – огромный рабочий мегаполис. Чтобы перекрыть здесь движение или завезти тяжелую кинотехнику на центральные улицы города, требуется гораздо больше усилий и согласований, чем в практически безлюдном Таллине. Но мы будем решать эти сложные задачи, сейчас в Москве под руководством департамента культуры реализуется большой проект по строительству целого киногорода натурных площадок. Но об этом пока рано рассказывать. Чтобы к нам приезжали международные съемочные группы, у нас должен быть молодой, высокопрофессиональный, говорящий по-английски персонал. Нам требуются специалисты по бюджетированию и другим задачам, которые входят в функции кинокомиссии. Иностранная съемочная группа не повезет в другую страну осветителей, скрипт-супервайзеров и других специалистов. Значит, нам нужно обеспечить ими зарубежных коллег.

Как вы считаете, надо ли фильтровать иностранные проекты по политическим критериям? Станете ли вы, грубо говоря, одобрять съемки тех проектов, где будут действовать «плохие русские»?

Если русские будут просто «плохими» (то есть в сценарии будут задействованы отрицательные персонажи, бандиты и так далее) – будем разрешать. Какое кино без драматургического конфликта? Но если в фильме будут порочить нашу историю, издевательски показывать наш менталитет, наши обычаи – лично я буду фильтровать. Русофобии у нас не место.

Насколько сеть «Москино» интересна вам как культурная институция? Как вы оцениваете ситуацию с событийным кинопоказом в городе?

Сегодня в Москве каждый может найти кино на свой вкус. Мне кажется, «Москино» уже играет здесь очень важную роль. Перед нами поставлена задача увеличить узнаваемость бренда как сети для москвичей всех возрастов, чтобы наши площадки стали настоящими Домами кино, центром притяжения для разных категорий кинозрителей. После исчезновения Киноцентра на Красной Пресне публика начала перераспределяться между другими площадками, этот процесс еще не закончен, нам предстоит вернуть зрителей в залы. Для этого будем расширять деятельность «Москино» как площадки для ретроспектив, делать больше просветительских показов. Люди слышали про французскую «новую волну», итальянский неореализм, но на самом деле не понимают, что это такое, а это должен знать каждый культурный человек. Сделаем авторские программы ведущих кинокритиков, дадим площадку молодым именам, от Гордея Петрика до Зинаиды Пронченко, у которых есть свой взгляд, свое видение кинопроцесса. Мне очень важна киноведческая составляющая кинопроцесса, киноведческий круг – это мой круг. Будем продолжать работать с кинопленкой, сохранять пленочный кинопоказ в Москве. Почти во всех кинотеатрах «Москино» есть пленочные проекторы, будем показывать хорошее старое кино 60–70-х годов. Мне как киноведу важно сохранить такие ретроспективы.

Как вы оцениваете текущую ситуацию в кинопрокате?

Ситуация очень непростая, но мы должны поддерживать российское кино, для него наступает момент истины, голливудских конкурентов на экранах нет. Это вызов для российской индустрии. Благодарим кинотеатры за самоотверженную работу. Очень жаль, конечно, что западные студии не захотели выпустить хотя бы часть проектов осенью, у нас такие картины, как СМЕРТЬ НА НИЛЕ, совершенно точно сработали бы очень хорошо. Но я верю, что даже после продолжительной паузы зрители вернутся в кинотеатры. Люди 50+ и так в кино не ходят или ходят крайне редко, а молодежь вернется в кинотеатры с вероятностью сто процентов, ДОВОД это показал. Вся надежда на то, что будут работать на длинной дистанции российские релизы, тот же СТРЕЛЬЦОВ. Это такая советская сказка, вполне рабочий проект. Понятно, что в первый уикенд фильму не хватило старшей аудитории, она попросту боится идти в кинотеатры.

Можно ли говорить о консолидации индустрии перед лицом общей угрозы?

Нет, масштабной консолидации я не наблюдаю. Можно найти отдельные проявления, когда, например, ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ продвигали сразу три телеканала, или усилия Олега Березина и Ассоциации владельцев кинотеатров, или усилия Сергея Сельянова и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Но российский кинематограф нужно поддерживать больше. Пока продвигают только блокбастеры, но и другим отечественным проектам требуется поддержка, ведь все они выходят практически без бюджета. Сейчас начинают появляться в прокате участники «Кинотавра». Замечательные

дебюты KITOBOY и ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА, интеллектуальная комедия ГЛУБЖЕ! Михаила Сегала или жанровые фильмы вроде нашей со студией Горького комедии ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА. Это вполне конкурентоспособная зрительская комедия, но без поддержки в прокате подобным фильмам будет очень непросто.

Как вы сами пережили карантин?

Непросто, в марте в США были заморожены съемки фильма ПЕРВЫЙ «ОСКАР», его американская часть. С апреля мы работали с редакторами над развитием нескольких кинопроектов, некоторые из них сейчас запущены в производство.

На ваш взгляд, изменит ли коронакризис расстановку сил в индустрии?

Нет, не изменит. Сильные станут сильнее, слабые – слабее.

26.10.2020 Автор: Никита Никитин