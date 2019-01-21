Марюс Вайсберг: «Нам сделали предложение, от которого не было смысла отказываться»

Второй год подряд заявленные на Новый год фильмы Марюса Вайсберга меняют дату выхода. Но если в случае с НОЧНОЙ СМЕНОЙ это привело к неудовлетворительному результату, то для комедии БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ новое время выпуска внушает оптимизм. В интервью БК Марюс Вайсберг рассказал о причинах переноса, о том, как переезд скажется на прокатном потенциале картины и как он в целом оценивает проект.

Чьим именно было решение о смене даты выхода и для чего оно было принято? Ожидали ли вы такого развития событий?

Мы договорились с участниками «новогодней битвы» о переносе фильма. Нам сделали хорошее предложение, и мы остались очень довольны результатами переговоров. В итоге БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 не будет мешать другим русским релизам в новогоднем прокате и переходит на новую дату, где фильм сможет полноценно отработать большим количеством сеансов на своем стартовом выходном. Понятно, что в последнее время на Новый год очень тяжело работать по определению – со всех сторон давят конкуренты, идет битва за сеансы и так далее. Мы очень хорошо оценивали свои шансы даже при том, что у нас была не самая широкая роспись на Новый год. Мы рассчитывали, что у фильма будет 2,3–3 тысячи сеансов и наработка 60 миллионов рублей в первый уикенд. По нашим прогнозам, мы должны были выйти с новогодних праздников с 280 миллионами рублей и дальше работать на «сарафане», потому что фильм у нас очень хороший. В итоге после того как все со всеми переговорили, пошли на уступки и навстречу друг другу, как это и должно быть в бизнесе, мы перенесли релиз на выгодных для нас условиях, которые я не могу открыто обсуждать – нам сделали предложение, от которого не было смысла отказываться.

Как в новых условиях вы оцениваете прокатный потенциал картины? Изменились ли ваши эстимейты из-за переноса?

Прогнозы не изменились. Мы, как надеялись на 350–400 миллионов рублей, так и продолжаем рассчитывать на эту сумму. Для нас это хороший уровень сборов. При этом у меня есть подозрение, что бокс-офис может быть выше в зависимости от того, как все сложится и насколько фильм понравится зрителям. Пока сложно говорить. Но по предварительному ощущению есть уверенность, что «сарафан» будет очень хороший, поэтому вполне возможно, что мы соберем больше 350-ти.

Как на проект отреагировали кинопоказчики на Кинорынке?

Крайне позитивно. При том, что я в общем и целом показал только полчаса фильма – картина тогда не была полностью готова, и мы еще работали над компьютерной графикой. Но на то, что я показал, реакция была сумасшедшей, а ведь я даже не выбирал самые смешные отрывки – просто представил большой кусок из фильма, чтобы зрители могли оценить сюжет и юмор в фильме. На мой взгляд, в картине есть гораздо более смешные моменты, чем показанный фрагмент, поэтому в плане комедийной составляющей, я думаю, у нас все хорошо.

Чем в целом сиквел отличается от первой части? Будет ли в фильме что-то кардинально новое?

Вторая часть серьезно отличается от первой: фильм получился более социальный, он стал моложе, острее, смешнее и с большим количеством экшн-сцен. Если у первого фильма, на мой взгляд, было очень много шарма за счет пожилых артистов и общего посыла, чего я на самом деле и пытался добиться, этот фильм жестче, целостнее и масштабнее. Фильм будет точно смешнее, потому что у нас было больше времени на подготовку и развития сценария. Так сложилось, что перед первым фильмом у нас вообще не было времени по-настоящему довести до ума сценарий – мы теряли погоду, нужно было бежать снимать. И сценарий был, конечно, сыроват, при том, что в нем были правильные наметки и понимание того, как это должно быть, но все-таки многое приходилось доводить на площадке. А в связи с тем, что погодные условия были против нас, не все вытягивалось, не все доводилось, было в целом тяжело. Этот фильм гораздо более подготовлен, продуман, и за счет этого получился гораздо более целостным в комедийном смысле. Нам удалось довести шутки, сцены, не снимать лишнего – в этом смысле все правильно сложилось.

К Александру Ревве в касте присоединился Дмитрий Нагиев. Что это даст фильму, на ваш взгляд?

Да, во второй части снимаются Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и Роман Курцын. По-моему, мне удалось настолько точно поместить всех этих звезд в их психотипы, персонажи настолько точно прописаны под харизму каждого актера и их возможности, что, мне кажется, это стало одной из сильных сторон фильма. Все эти звезды оказались на своем месте и играют правильные для себя роли. И поэтому ни разу не возникает ощущения «капустника», какого-то непонятного «голубого огонька», где все намешано, а звезды появляются только ради того, чтобы засветиться. Нагиев играет экзальтированного олигарха, абсолютно циничного и помешанного на истории и деньгах человека – у него это получилось точно и органично. Галустян предстает в образе медвежатника, который три раза отсидел и говорит на таком жаргоне, что мы добавляем титры на его словах, чтобы зрителю было понятно, о чем идет речь. Для Миши роль кавказского криминального авторитета тоже оказалась стопроцентно его. Курцын играет абсолютно сумасшедшего персонажа, известного хоккеиста Харитона Уздечкина, одноклассника героини Глюкозы, который приехал завоевывать ее сердце. Это незатейливый, не самый умный, но безумно энергичный и обаятельный персонаж. Все они играют ключевые роли в драматургии истории.

Как будет проходить продвижение фильма?

У нас запланирована большая промокампания с ivi, ТНТ, нас поддержит ВГТРК, будет большое присутствие на Первом канале, все наши звезды будут участвовать в шоу телеканалов-партнеров. Также ролики фильма будут крутиться на всех каналах холдинга «Газпром-медиа». У нас будет огромное количество кросс-промо. Мне кажется, эта комбинация глобального охвата должна дать серьезный эффект. Актеры будут представлены в Интернете в различных проектах, помимо всего прочего мы готовим вирусные ролики. Рекламное присутствие планируется очень обширное. Учитывая Татьянин день и каникулы студентов, мы хотим вытащить эту аудиторию в кинотеатры. Мы рассчитываем, что у фильма будет очень плотный трейлеринг именно на новогодних праздниках – у нас хардлок к Т-34, трейлер также будет показан перед ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУБЛЕВКИ. Аудиторию русскоязычного кино мы должны покрыть полностью. У нас очень хороший трейлер, который станет одним из заметных и запоминающихся роликов. Это молодежная комедия, на которую, я надеюсь, как и на первый фильм, придет необычно большой процент возрастной аудитории. В актерском составе остались и Елена Валюшкина, и Евгений Герчаков. Посыл и шлейф первого фильма у нас сохранился, поэтому, думаю, лояльная возрастная аудитория, которой первый фильм понравился, тоже придет на сиквел. К тому же фильм привлечет поклонников Дмитрия Нагиева и Александра Реввы.

Промокампания фильма как-то изменилась в связи с переносом даты? На какие инструменты в промо в целом делаете акцент?

Ничего не изменилось. Мы делали все то же самое и плюс прокачивалися через новогодние релизы. В плане рекламной кампании на те же средства мы приобретаем больший объем рекламы – грубо говоря, к 24 января один рубль покупает на 30% больше рекламы, чем в Новый год.

Год назад точно также НОЧНУЮ СМЕНУ перенесли с 4 января. Как, на ваш взгляд, это повлияло на сборы фильма?

С НОЧНОЙ СМЕНОЙ случилась трагедия, потому что тогда нас сдвинули без всякой сделки, просто не выдали прокатное удостоверение. И перенесли релиз без вменяемой даты выхода. В итоге фильм стартовал под чемпионат мира по футболу и совершенно незаслуженно прошел гораздо хуже наших ожиданий. С БАБУШКОЙ ситуация кардинально другая: прокатка у нас была, нам не запрещали выходить, а вели переговоры. Это принципиальная разница, которая, очевидно, скажется на результатах. Прокатчики и продюсеры договорились между собой без вмешательства государства. Это была абсолютная рыночная ситуация, когда все боролись за свои сеансы.

Почему перенос произошел именно сейчас? Если это было решение продюсеров и прокатчиков, то фильм можно было просто изначально не заявлять на дате.

Когда фильм был заявлен на Новый год, ситуация еще не была до конца четкой. Еще в ноябре не было понятно, успеет ли Т-34 закончить графику и выйти. Потом не было ясно, на какой дате выйдет ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ и выйдет ли вообще. БАБУШКА стояла 3 января уже давно, а окружение вокруг очень сильно менялось, все фильмы двигались. БАМБЛБИ и ГРИНЧ подвинулись на 13 декабря чуть ли не в последний момент. Весь Голливуд ушел на середину декабря. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ решил все-таки выходить, и у них очень хороший фильм, рассчитанный на ту же самую аудиторию. Когда все утряслось, мы были готовы побороться, взять все риски с росписью и со всем на себя без проблем. Но на БАБУШКУ посмотрели на рынке, оценили, сколько нам кинотеатры дадут сеансов – и поняли, что с нами надо договариваться. Мы бы реально отобрали большой кусок новогоднего пирога. Я считаю, что это абсолютно нормально и правильно, и только так и должно быть. Это бизнес и свободный рынок, здесь нельзя отжимать, а надо договариваться. Если бы в свое время договорились с НОЧНОЙ СМЕНОЙ, то у фильма были бы совершенно другие результаты. 3 января мы бы помешали Т-34 и, конечно, ПОЛИЦЕЙСКОМУ. Но в первую очередь помешали бы Т-34, так как фильм выходил 1 января, а мы бы вышли через два дня, тем более у нас один и тот же прокатчик.

Есть мнение, что для БАБУШКИ перенос будет к лучшему, так как она бы не выдержала конкуренции с ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ?

Конкуренцию на Новый год мы бы вполне выдержали. Мы бы вполне работали параллельно с ним. Вполне возможно, что перенос фильма принесет более высокие результаты. Во всяком случае мы на это будем надеяться.

Над какими проектами вы сейчас работаете?

Я сейчас как раз запускаю психологический триллер, идею которого давно вынашивал. Это фильм на троих – там есть взрослый мужчина, которого будет играть Дмитрий Нагиев, и молодая пара. Я поработал с Нагиевым и понял, что это талантливый и объемный артист, который спокойно и хорошо сыграет сложную роль. С актерами на роль пары я разруливаю расписание, смотрю на варианты и пока еще не утвердил их окончательно. Молодого парня предположительно должен был сыграть Александр Петров, а девушку – Александра Бортич. Им обоим очень нравится сценарий, но для того, чтобы срастить расписания всех троих, приходится поломать голову. Я могу сказать, что точно будет Нагиев – для меня это самое главное, а кто будет играть молодую пару пока точно неизвестно. Снимать планирую в апреле. Фильм будет о том, как молодая пара буквально на наших глазах женится, собирается ехать в путешествие на медовый месяц, но застревает в лифте одной из башен Сити со странным мужчиной. Сначала все кажется смешным и нелепым, все думают, что сейчас их вытащат. Но понемногу все перерастает в напряженный хоррор-триллер, такой страшный сон. И, конечно, в лифте эти персонажи застряли не случайно.

21.01.2019 Автор: Рая Башинская