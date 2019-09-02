Дмитрий Казуто: «Стратегическое партнерство с «Газпром-медиа» – новый этап в развитии «Кино Экспо»

С 17-го по 20 сентября в Санкт-Петербурге пройдут международный контент-форум и XXI форум и вы ставка «Кино Экспо». Мероприятие обещает быть насыщенным и очень интенсивным, особенно с учетом большого перерыва между индустриальными слетами. О новинках в его программе и не только мы поговорили с директором «Кино Экспо» Дмитрием Казуто.

В прошлогоднем интервью БК вы говорили, что форум 2018-го станет самым масштабным за всю историю, и, конечно, так оно и вышло. Чем будете удивлять в этом году?

Надо сказать, что наших участников удивить очень сложно, это серьезные профессионалы. Нам как организаторам как раз лучше ничем их не удивлять (улыбается). Ведь если участники могут фокусироваться исключительно на форуме и выставке, значит, организационная часть работы выполнена хорошо. А вот у наших партнеров будет чем удивить делегатов форума. Участников ждут очень масштабные и продолжительные презентации, большая выставочная экспозиция, технические новинки. Например, Christie привозит на «Кино Экспо» свой новейший лазерный проектор RGB 4330, возможности которого будут продемонстрированы на специальных презентациях в рамках Университета «Кино Экспо». Отмечу также новый интересный проект Disney, но не в сфере контента, а в сфере здорового питания – «Disney Еда». Участники форума смогут увидеть, а главное – попробовать продукцию, которая будет продаваться в кинотеатрах под зонтичным брендом «Disney Еда».

Какие пункты программы уже согласованы?

Уже подтверждены презентации компаний (в порядке проведения) Planeta Inform Film Distribution, «Наше кино», «Централ Партнершип» / Paramount, «Каропрокат», Megogo Distribution, «Каро Премьер» / Warner Bros., Disney/Sony/Fox, «Экспонента Фильм». 17 сентября очень масштабную и самую продолжительную презентацию представит один из главных партнеров форума – компания «Централ Партнершип». После презентации состоится показ фильма от ЦПШ. 19 сентября впервые студии Disney, Sony и 20th Century Fox проведут совместную презентацию, после которой состоится наш ежегодный прием для представителей контент-индустрии, соорганизаторами которого в этом году станут все эти три студии. Мы очень рады вновь объединить усилия с нашими дорогими партнерами, с которыми мы уже несколько раз проводили очень запоминающиеся мероприятия, и нынешний прием будет самым грандиозным. В этом году на нашем форуме мы ожидаем сразу несколько дебютов. Свой контент представят новые компании «СБ Фильм», LOONAFILM и «Кинолэнд». Также с большой радостью констатирую, что вновь одними из главных партнеров форума стали компания «Каро Премьер» и студия Warner Bros. Выражаю искреннюю благодарность руководителю «Каро Премьер» Алексею Рязанцеву и вице-президенту Warner Bros. Жаку Дюбуа за это долгосрочное партнерство! Презентация Warner Bros. пройдет 18 сентября в 17:00. Одно из главных событий форума состоится в последний день, 20 сентября. Впервые в рамках форума будет представлен полнометражный документальный фильм АНДРЕЙ – ГОЛОС ВИНА о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве, ставшем в буквальном смысле отцом калифорнийского виноделия. Фильм лично представит режиссер Марк Челищев, внучатый племянник Андрея. Показ станет одновременно индустриальной и светской российской премьерой. Этот фильм должен увидеть каждый, история Андрея Челищева абсолютно невероятная и очень духоподъемная. Многие слышали о получившей всемирную известность слепой дегустации под названием «Суд Парижа», на которой калифорнийские вина впервые победили лучшие французские вина. Об этом событии сложены легенды и снято несколько художественных фильмов. Но очень мало кто знает, что этой победой калифорнийские виноделы обязаны нашему гениальному соотечественнику Андрею Челищеву. История в фильме рассказывается кадрами, снятыми еще при жизни Челищева, а также виноделами из разных уголков земного шара – от калифорнийских виноградников до Крыма, от живописных и богатых виноделием регионов Франции до Тосканского побережья Италии. Российская премьера фильма станет событием, которое невозможно будет пропустить ни профессионалам контент-индустрии, ни настоящим ценителям вина. Гости мероприятия примут участие в дегустации калифорнийских и российских вин, а также вин из других стран.

Вокруг каких основных тем будет вращаться деловая программа? Каким будет формат конференции Ассоциации владельцев кинотеатров, будет ли затронута, например, громкая тема отношений кинотеатров с РАО?

«Премьер Зал» возвращается на «Кино Экспо» с форумом «ВедуКиноБизнес», программа которого уже опубликована и очень актуальна для кинотеатров. Две сессии форума пройдут 17-го и 19 сентября соответственно. Конференция «Бизнес кинотеатров» (18 сентября) в этом году действительно состоится в партнерстве с АВК, программа будет опубликована в ближайшие дни. Конечно же, тема РАО будет обсуждаться, так как многолетняя работа кинотеатров начинает наконец-то приносить результаты. Специалистов по F&B мы ждем на традиционной конференции по увеличению доходности кинотеатров, где будет в том числе представлен уже упомянутый проект «Disney Еда». Во втором тематическом потоке – «Кино / ТВ / Digital» 19 сентября вновь состоится конференция «Digital Media – аудиовизуальный контент в единой цифровой среде: от ТВ и ОТT-медиа до кинотеатров и мобильных устройств. Дистрибуция и доставка, маркетинг, монетизация». Участники обсудят самые актуальные темы в этих сферах. Привлечение к участию в круглых столах игроков онлайн- и телерынков продолжится и в этом году.

С какой интенсивностью?

Не только в круглых столах, но и во всех мероприятиях форума. Количество представителей ТВ- и онлайн-платформ с каждым годом неуклонно растет, и если не в этом году, то в следующем наш форум выйдет в лидеры по количеству представителей этих сфер, если сравнивать со всеми другими мероприятиями в России и странах СНГ.

Как на «Кино Экспо» повлияла отмена летнего Кинорынка?

Пока мы не ощутили каких-либо особых изменений, но посмотрим, как пройдет форум.

Какие новые события запланированы для технических специалистов кинотеатров?

Технические специалисты смогут вновь посетить форум «ВедуКиноБизнес» и Университет «Кино Экспо», программа которого в этом году будет крайне насыщенной. Помимо демонстраций лазерного проекта Christie RGB 4330, запланировано уникальное мероприятие – открытое заседание российской секции SMPTE, посвященное стандартам SMPTE по иммерсивному звуку. В рамках заседания состоится актуальная дискуссия представителей компаний Dolby, Barco, дистрибьюторов и владельцев кинотеатров – «Технологические и юридические вопросы взаимного использования технологий иммерсивного звука Dolby Atmos и Barco AuroMax в кинотеатрах». Также в программе университета запланированы технические семинары компаний Unipolar / «МФТ Рус», OSRAM, «МД Технолоджи», «Азия Синема», «Рамблер.Касса» / «Киноплан», Ticket Soft, «ТОП-Синема» / LW Loudspeakers / Trinnov Audio, «Невафильм», Dolby, «Рамблер» (сеть кинотеатров «Кино ОККО»).

Насыщенная деловая программа «Кино Экспо», в том числе предназначенные для представителей кинотеатров мероприятия, зачастую совпадает с презентациями дистрибьюторов. При этом последний день слета обычно проходит в довольно спокойном режиме. Будет ли программа этого года более равномерной?

Не соглашусь с этим утверждением, так как ни форум «ВедуКиноБизнес», ни конференция «Бизнес кинотеатров» не проходят параллельно презентациям. Программа Университета «Кино Экспо» фокусируется на технических специалистах, и поэтому нет необходимости увязывать ее с графиком презентаций. В этом году в последний день состоятся две презентации и показ трех фильмов, так что программа будет очень насыщенной в течение всего рабочего дня. Вы подписали соглашение о стратегическом партнерстве с «Газпром-медиа».

Что это значит для форума и выставки? Почему было принято решение заключить это соглашение?

Да, читатели БК узнают об этой новости одними из первых. Это действительно новый этап развития нашего форума. Так сложилось, что многие дочерние компании «Газпром-медиа» в течение многих лет активно и эффективно участвуют в нашем форуме. В то же время наша выставочная компания уже много лет является стратегическим партнером «Экспофорума», который также входит в группу «Газпром». Поэтому стратегическое партнерство с «Газпром-медиа» логично и позволяет нам создать новые возможности для продвижения контента для всех платформ. Наше сотрудничество с дочерними структурами «Газпром-медиа» год от года расширяется, и соглашение придаст новый импульс для дальнейшего развития как самого форума, так и российского рынка контента в целом.

«Кино Экспо» является официальным партнером Синепозиума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 13-го по 16 сентября. Аккредитация на него включает пропуск на «Кино Экспо». Будут ли предусмотрены специальные мероприятия совместно с Синепозиумом?

Несколько мероприятий самого Синепозиума пройдут на нашей площадке в день заезда – так называемый нулевой день 16 сентября. В настоящее время мы с коллегами финализируем эту программу и анонсируем ее на неделе.

Рынок контента и способы его демонстрации и монетизации, как мы видим, сейчас меняются с космической скоростью прямо на наших глазах. Какое отражение эти перемены находят на «Кино Экспо»? Меняется ли состав участников форума?

Состав участников изменился уже давно и, как я отмечал выше, включает теперь представителей всех платформ использования контента – кинотеатры, ТВ, «цифра». При этом все эти сегменты фактически интегрировались в единую цифровую среду. Поэтому мы и дополнили «Кино Экспо» еще одним брендом – Санкт-Петербургский международный контент-форум, в рамках которого представляется контент для всех платформ.

Каким вы видите мероприятие в будущем, через несколько лет?

Одним из результатов нашего партнерства с «Газпром-медиа» уже в будущем году станут презентации телевизионных проектов. В перспективе двух-трех лет форум будет главным центром продвижения российского контента на мировые рынки и одним из крупнейших мировых событий в своей области.

02.09.2019 Автор: Аня Корниенко