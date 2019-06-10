Интервью


Екатерина Кононенко: «Наш режиссер исследует тему отношений мужчины и женщины с точки зрения Востока»

Продюсер фильма «Троица» − о своем проекте-участнике «Кинотавра»

Поступая во ВГИК, будущий режиссер и актриса Ян Гэ вряд ли думала, что станет в России известной певицей благодаря шоу «Минута славы» и «Голос». В прошлом году ее режиссерский дебют НЮ вызвал массу похвал со стороны критиков и коллег и даже получил специальный приз жюри Московского кинофестиваля. Действие ее нового фильма ТРОИЦА происходит в неназванном мегаполисе, сплавившем вместе Москву и еще несколько европейских городов. В центре сюжета – взаимоотношения девушки и двух парней, построенные на разнонаправленных векторах любви и непонимания. ТРОИЦА – пересечение восточной, западной и российской культур и еще один повод поговорить о любви, верности и вере в бога. О фильме БК рассказали его продюсеры Екатерина Кононенко и Ольга Леснова.

Когда и как вы решили работать с Ян Гэ?

ЕКАТЕРИНА КОНОНЕНКО: Желание работать с Ян Гэ появилось сразу же, как только я увидела, что она делает. Ее первая картина НЮ подала нам мысль снять следующий фильм вместе. Так и случилось: я узнала, что она ищет продюсера для своего нового проекта. Сценарий уже был написан, мы его прочли и поняли, что в нем очень важно видение режиссера. Многое зависело от того, как она снимет этот материал.

C точки зрения продюсеров как вы оцениваете зрительский потенциал картины?

ОЛЬГА ЛЕСНОВА: Фильм ориентирован на очень узкую аудиторию. Тем не менее он очень глубокий, потому что затрагивает актуальную сейчас тему феминизации, раскрывая ее с новой, неожиданной стороны. Казалось бы, классическая история, в центре которой любовный треугольник, но подана она с очень непривычного ракурса, показывая именно женский взгляд на измену. Поэтому, кроме думающего зрителя, фильм будет интересен широкой женской аудитории.

Любовный треугольник в фильме описан как все время меняющаяся конфигурация «жертва – мучитель – спаситель». Как появилось такое осмысление?

КОНОНЕНКО: Вообще, это очень классическая человеческая история, которая опирается прежде всего на жизненные ситуации. Наверное, каждый второй попадал в такое положение, когда приходится что-то скрывать или раскрывать. Все мы живем, храня какие-то тайны внутри себя. По сути, это и было главным исследованием, воплощенном в сценарии. История была написана человеком, пережившим такую ситуацию, она автобиографическая. Поэтому зрителя она может затронуть тем, что окажется близка его собственному опыту.

Действие происходит в узнаваемой Москве – но в то же время для стороннего зрителя это может быть любой европейский город, так как опознавательных знаков не так уж много. Тем более в какой-то момент появляются пейзажи и из других городов. Действительно ли создавался такой образ абстрактного города?

ЛЕСНОВА: Когда мы задумывали фильм, его концепция подразумевала, что эта история может произойти в любом городе нашей планеты, без привязки к определенной географической точке. Помимо Москвы, мы снимали в таких локациях, как Берлин, Париж, Пекин, что делает картину более размытой, интересной, открепленной от конкретного местоположения, а историю – более универсальной. Одна из задумок фильма в том, что мир глобальный, и общение происходит между людьми самых разных национальностей, которые могли встретиться практически в любом городе на планете.

Какая задача стояла перед актерами? Они из разных стран и тоже играют такие космополитичные образы.

КОНОНЕНКО: Актерская команда интернациональна: американцы, китайцы, французы, русские – самая разнообразная палитра. Коммуникация между этими людьми, опять же, может произойти в любом городе мира, поэтому и выбран состав артистов, совершенно не привязанный к конкретному месту. Мы видим узнаваемые обрывки разных стран – те, кто там бывал, сразу понимают, что мы закладываем некий месседж, код, который зрителю нужно расшифровать. Мы с вами знаем, что эмиграция в наше время – один из самых обсуждаемых вопросов. Как люди, приезжающие в чужую страну, строят свои отношения с коренными жителями? Как они выстраивают коммуникацию, имея совершенно разный менталитет? Ведь понять запросы друг друга, найти общий язык – главная тема в современном мире. И наше кино и об этом тоже.

Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева часто говорит о наступлении женского кино. Считаете ли вы ТРОИЦУ таким кино, это женский взгляд на отношения и мир?

КОНОНЕНКО: Абсолютно согласна с Ситорой. Об этом говорят на международных фестивалях, обсуждают равноправное участие женщин в бизнесе и творчестве, в различные жюри и конкурсы стараются отбирать пятьдесят на пятьдесят. Я абсолютно поддерживаю тему женского кино, и ТРОИЦА – неожиданный, совершенно женский взгляд на тему верности семье на фоне феминизации общества. Я бы даже сказала, противоречащий этому фону взгляд. Именно это меня подкупило в нашей истории.

ЛЕСНОВА: Так случилось, что в команде и на площадке работало большинство именно женщин. Не скажу, что команда полностью состояла из женщин – но все же их было больше, чем во многих других проектах. И практически каждая из них во время работы так или иначе сказала, что эта история ей близка. Я думаю, что тема служения, поднятая нами в фильме, так или иначе затрагивает большое количество женщин не только в России, но и по всей планете. И тут уже не так играют роль Восток или Запад – важна личная, персональная история каждого человека. Зрителю важно увидеть свою личную историю на экране, мы в процессе работы даже не подозревали, что сюжет найдет столько откликов.

Какой опечаток накладывает на этот взгляд происхождение режиссера? Россия в этом понимании – скорее Запад или Восток?

КОНОНЕНКО: Наш режиссер исследует тему с точки зрения Востока. Россия гораздо ближе к Востоку, чем к Западу, поэтому особенно интересно, что в фильме тема отношений между мужчиной и женщиной, принятия решений в семье раскрывается именно с точки зрения национальности. Наша героиня принимает решения, не свойственные взглядам западной аудитории. В Китае есть такая поговорка: девушка, которая вышла замуж – как выплеснутая из ведра вода, ее дом теперь там, где ее муж. Мы много говорили с Ян Гэ о разнице представлений об отношениях между мужчиной и женщиной в мире западном и восточном. Сейчас есть тенденция, чтобы отношения длились ровно столько, сколько люди готовы находиться вместе. Брак уже ничего не значит. Свободные отношения стали очень распространены. Мир в этом смысле сильно изменился. Есть только одно маленькое «но». Когда западные люди рассуждают о несвободе женщин на Востоке, они забывает о вековых традициях, которым подчинено общество. В Китае очень сильна традиция. В этом и есть главный внутренний конфликт нашей героини Марго. Западный образ жизни, которому ей хочется подчиниться, – с одной стороны. И восточные традиции, ее воспитание, которое вступает в противоречие с ее желаниями, – с другой. От этого Марго не чувствует себя счастливой. А она – всего лишь молодая женщина. Она желает независимости.

Наверное, сложно искать финансирование в случае с фильмом, который находится на таком перекрестке культур. Как вам это удалось?

КОНОНЕНКО: С точки зрения финансирования это действительно непростая история для современного мира кино, потому что, как мы упоминали, она предназначена для узкой аудитории. Но иногда для продюсеров важно делать фильмы-высказывания. Здесь нам было важно высказаться. Мы нашли тех, кто поверил в историю – в этом и заключалась основная продюсерская работа. Они пошли на финансовый риск, но наш план снять фильм с минимальными затратами и вернуть инвесторам деньги выглядит вполне реальным.

ЛЕСНОВА: Мы вместе с нашими единомышленниками, которые помогли нам с производством фильма, глубоко в него погрузились, поверили в режиссера, ее творческий талант и дали полную свободу высказаться, не вмешивались в творческую составляющую работы над проектом, но постоянно присутствовали в зоне досягаемости на случай, если потребуется наша помощь. В этом состоит главная задача такого кино – дать возможность режиссеру поговорить со зрителем на своем уникальном, ни на кого не похожем языке. Думаю, мы эту задачу выполнили на пять с плюсом.

10.06.2019 Автор: Макс Туула

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