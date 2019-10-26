Ольга Леснова: «Мы хотели, чтобы для прокатчика наш проект был на первом месте, а не затерялся в числе больших релизов»

24 октября в прокат вышел участник «Кинотавра», драма ТРОИЦА. БК поговорил с продюсером фильма Ольгой Лесновой о том, как после зарубежных проектов ПОВАР НА КОЛЕСАХ и ИЗ ТЕНЕЙ она обратилась к российскому кино, почему выбрала фильм Ян Гэ и что значит для нее это кино.

ТРОИЦА стала вашим первым российским полнометражным проектом. Как вы оцениваете этот опыт?

Это очень интересный и важный для меня опыт. ТРОИЦА – мой первый фильм в сегменте авторского кино, играющего важную роль в развитии киноиндустрии. Выбирая проекты для продюсирования я разделяю их на две большие категории – коммерческое кино для зрительского проката и искусство, которое потом попадает на фестивали и спецпоказы. Фильм ТРОИЦА относится ко второму направлению. Для меня лично это важный имиджевый проект, несущий в себе эстетику и глубину. И интерес к затронутой в фильме теме подтвержден еще и тем фактом, что, стартовав на Кинотавре, картина участвует в огромном количестве фестивалей как российских, так и международных.

Почему после таких зрительских проектов, как комедия ПОВАР НА КОЛЕСАХ и триллер ИЗ ТЕНЕЙ, вы перешли к авторскому кино?

Часть моих проектов можно отнести к зрительским, а другую часть – к авторским. Сейчас у меня в работе находятся два зрительских фильма. Поэтому я никуда не ухожу от зрительского коммерческого кино, а кино категории арт-мейнстрим – просто дополнительное направление. В будущем я планирую делать несколько проектов параллельно.

Пришлось ли столкнуться с какими-то трудностями при продюсировании в России?

С учетом того, что режиссер и сценарист фильма не граждане России, классическая для подобного жанра фильмов схема госфинансирования была невозможна изначальна. Когда ищешь средства на коммерческие проекты, инвестору обычно хватает бизнес-плана и финансовых показателей. Здесь нужно было найти таких партнеров, которых бы интересовал сегмент арт-мейнстрима и которые ценили бы качественное кино. Таких инвесторов намного меньше. Но несмотря на это, я достаточно быстро нашла инвестора для этого проекта, однако, дальше при общении с коллегами поняла, что это редкий и уникальный случай. При производстве сложностей не возникало, все было четко организовано, съемочная группа работала очень слаженно, и мы довольны работой на площадке. Конечно, не обошлось без нескольких кризисных ситуаций. В частности, режиссер во время съемок попала в больницу из-за перенапряжения и переохлаждения (снимали в октябрьский холод, когда уже холодно, но снега еще нет). А у нас все объекты были спланированы четко по дням, и все было так построено, что изменение расписания было бы нежелательно, но Ян Гэ успела прийти в себя за два выходных дня, и мы не сбились с графика. Хотя, конечно, вариант переноса съемок обсуждался, так как здоровье и комфортное рабочее состояние членов съемочной группы стоит на первом месте.

Да, Ян Гэ особенно гордится тем, что на съемках не было переработок, несмотря на то, что это второй ее фильм и первый большой.

Переработок действительно не было и это заслуга всей команды, в том числе второго режиссера Андрея Иванова, который профессионально рассчитал КПП и графики съемок. Поскольку до этого я снимала в США и Австралии, переработок у меня не было и раньше, поэтому съемки без переработок для меня это норма и мне удивительно, что в России это то, чем принято гордиться. В России это так активно подчеркивается, что становится понятно, что здесь переработки на площадках – нормальное явление. В Штатах, если случаются не согласованные заранее с продюсерами переработки, режиссера увольняют, поэтому их стараются не допускать в принципе.

Два ваших проекта, о которых вы упомянули, русские или зарубежные? Как там с дисциплиной на площадке?

В настоящий момент у меня нет проектов на производственной стадии, но три фильма находятся в разработке. Два из них на русском языке и ориентированы на российскую аудиторию. Это семейно-фантастическая комедия РОДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ по сценарию Александра Талала, автора сценария фильмов ДНЕВНОЙ ДОЗОР, МЫ, БЕЛКА И СТРЕЛКА. Кстати, на мой взгляд, это один из лучших сценаристов в стране. Второй проект – исторический фильм. Не могу раскрывать подробностей, поскольку сейчас на согласовании находятся некоторые условия по нему. Съемки пройдут в мае, так как проект исторический, он требует тщательной и длительной подготовки. Еще один проект – международный. Это романтическая комедия ЛЮБОВНЫЙ КОНТРАКТ про юристов в Нью-Йорке. Съемки планируются на весну.

Вы говорите, что коллеги называли ТРОИЦУ редким и уникальным случаем, почему?

Возможно, они имели в виду то, что мы вообще за него взялись, так как коллеги понимают, что найти финансирование на такой проект довольно сложно. Это зрительское кино, но мы понимаем, что рассчитан он на интеллектуального зрителя и выходит не в широкий прокат, а ограниченный. В любом случае это очень хорошо для такого фильма, поскольку зритель, который любит интеллектуальное, эстетически красивое кино, получит шанс его увидеть. Государство точно не поддерживает такое кино и точно его не поддерживают инвесторы, которые гонятся за получением сверхприбыли.

Почему вы занялись таким рискованным проектом?

Для меня это вклад в искусство. Между собой мы называем его a piece of art. Кроме того, я уже упоминала, что это имиджевый проект, который предполагает фестивальную жизнь. Как и две мои предыдущие картины, фильм ТРОИЦА снимался на английском языке с последующим дубляжом. Снимая на английском, мы закладывали возможность международных продаж.

Как вы оцениваете опыт сотрудничества с режиссером с собственным видением? Насколько Ян Гэ была готова прислушиваться к мнениям продюсеров?

Когда я первый раз пообщалась с Ян Гэ, я поняла, что у нее есть собственное видение. Поэтому изначально было принято решение довериться ей с точки зрения художественного оформления, изображения и самой истории. Гэша является зрелым и состоявшимся режиссером, несмотря на то, что это всего лишь вторая ее картина и первая, можно сказать, настоящая, снятая с продюсерами, а не «на коленках». Процесс съемок, исключая несколько моментов, прошел довольно гладко. На постпродакшне же возникло много вопросов с монтажом, так как требовалось больше опыта, чем на данный момент имелся у Гэши. Хронометраж первого варианта составил 1 час 50 минут, мы урезали его сначала до 1 часа 40 минут, а уже потом – до окончательного 1 часа 21 минуты. На мой взгляд, фильм жанра драма не может быть длиннее, чем 1 час 20-25 минут. Даже полтора часа – это сложно для такого фильма. Для режиссера самая трудная задача – вырезать куски из готового фильма, потому что он считает его идеальным и завершенным. Здесь Гэша очень серьезно прислушалась к нашему мнению. Кроме того, были переставлены местами некоторые сцены, заменено музыкальное сопровождение. На этапе монтажа и постпродакшна мы принимали значительное участие – раз 20 пересмотрели фильм, и всегда что-то меняли, урезали, переставляли местами.

Была вырезана большая часть хронометража, что это были за моменты?

Мы сократили некоторые сцены. В фильме было больше массовых клубных сцен, тусовок, где Марго проводила время со своим любовником Антоном. Сцена с психологом, звездой которой стал великолепный Один Байрон (помните Фила из «Интернов»?), очень полюбилась зрителям и вызывает у них только позитивный отклик, тоже изначально была немного длиннее. И сейчас она занимает весомую роль в фильме, но меньшую по продолжительности. Также стало меньше сцен о взаимоотношениях героини с окружающими людьми. С монтажом фильма нам помогал Кирилл Серебренников, так как он является наставником Гэши по «Гоголь-центру». Мы благодарны ему за участие и помощь в финальном монтаже.

Смогли бы эти вырезанные тусовочные сцены, на ваш взгляд, привлечь дополнительную молодежную аудиторию?

Мы думали об этом, но сейчас структура фильма такова, что он идет по нарастающей – от меньшего к большему. Он начинается медленно и, можно даже сказать, на грани абсурда, но постепенно наращивает интенсивность, и в конце мы приходим к яркой сцене в клубе, которая наполнена музыкой и энергией. Сейчас я точно могу сказать, что вырезанные сцены были уже лишними, так как не говорили ничего нового. Они чуть больше раскрывали персонажа Антона, но главный персонаж фильма – Марго, поэтому мы предпочли сконцентрироваться на ее истории.

При просмотре немного непонятно, за что Марго любила своего мужа. У вас не было стремления больше раскрыть этого персонажа или их историю, чтобы зритель мог подключиться и к нему?

Я уже знаю эту историю настолько хорошо, что мне кажется, образ мужа раскрыт. Лично мне предельно понятно, почему она его любит, но, возможно, зрителю действительно не хватит этого в фильме. У героев долгие отношения, которые тоже изначально были основаны на страсти. Тогда муж ушел к ней из своей первой семьи. В фильме показано, что все повторяется по кругу – случившись однажды, проблема снова появляется. Он покинул ради Марго свою семью, и теперь Марго уходит от него ради кого-то другого. В финале не сказано, что будет дальше – может быть, она будет с Антоном, а Антон потом от нее тоже уйдет. Ситуации цикличны. Я вижу много положительных качеств в характере персонаже мужа главной героини. Они на одной волне, занимаются одним делом – изучением восточной культуры, языками, преподаванием. У них долгосрочный, интеллектуальный союз. Часто в жизни в таких парах недостает страсти, огня, и со временем отношения превращается в рутину. Именно так и произошло с ними. Марго не хватало внимания от ее такого хорошего, но предсказуемого мужа, каких-то эмоций и ощущения, что ее любят. Она находит выход этой энергии в виде любовника.

По поводу фильма Ян Гэ часто говорит, что каждый найдет в картине что-то свое и по-своему ее поймет. Также зрители часто ассоциируют себя с одним из героев. На ваш взгляд, о чем картина? Какие точки соприкосновения вы находите с ней?

Это очень понятная мне ситуация безысходности выбора главной героини. Она действительно не знает, что ей делать. С одной стороны, Марго уважает и принимает мужа как своего близкого человека, а с другой стороны, понимает, что не может быть полноценно счастлива, так как не чувствует себя желанной. Возможно, потому что у них очень долгие отношения или из-за своего темперамента, муж не может дать ей того, чего ей не хватает. Эта картина рассказывает о стремлении человека обрести полноценные отношения. Если развить историю дальше, я уверена, что, останься она с любовником, их отношения не продлились бы долго, потому что ей не хватало бы в Антоне тех качеств, которые есть в муже. Эта картина о любви, поиске себя, обретении своей полноценности в жизни и в отношениях. Речь ни в коем случае не идет о предательстве и обмане, героиня действительно разрывается внутри себя, пытаясь принять правильное решение, которого нет, пытаясь понять, что же будет правильно, как жить дальше, как не причинить боль любимым людям, но в то же время стать счастливой самой.

Насколько в целом в картине был необходим религиозный подтекст?

Персонаж мужа выбран не просто так. Сюжет фильма частично переплетается с жизнью самой Ян Гэ и с жизнью автора сценария Греты Шушчевичюте. Гэша несколько лет назад приняла христианство, поэтому для нее религия имеет большое значение. Хотя она выросла в стране, в которой 60 лет официально вообще не было религии. В целом для сюжета это было не принципиально – любовный треугольник мог быть и без этого подтекста. Но для главной героини это серьезная вещь в жизни. Она попала в настолько тяжелую морально ситуацию, настолько запутанную, где нет ответа и никто не может помочь – ни психолог, ни священник, ни мама, ни подруга. В таких случаях ответ уже есть в человеке, а он может его понять только с помощью высшей силы. Когда она в конце приходит к Богу, то приходит прежде всего к себе, к пониманию, кто она есть на самом деле, получая ответ свыше, который на самом деле все это время был в ней самой.

Это сложная личная история, основанная на реальных событиях, то есть у персонажей есть прототипы, возникали ли сложности с этим?

Наоборот, реальные люди очень хотели, чтобы эта история была снята. Сценаристка писала историю про себя, частично добавляя про Гэшу и вплетая придуманные элементы. Прототипы на самом деле ходили к психологу и в церковь. Придуманные элементы касаются взаимоотношений мужа и Марго, в частности, его сумасшествия. Когда он сходит с ума, это уже гротеск. Изначально, когда мы читали и обсуждали сценарий, не было такого образа мужа, выходящего из себя по нарастающей. Это уже получилось во время работы на площадке. С одной стороны, меня это радует, так как получился яркий образ с другой, с другой стороны расстраивает, потому что муж перестал вызывать сочувствие. На уровне сценария я больше сочувствовала ему. И для меня вообще не стоял вопрос, почему она полюбила мужа. Он был заботливый, хороший, любящий ее и делавший все для семьи. В фильме он действительно стал более странным и даже сумасшедшим, и у зрителей часто возникает вопрос, почему она не сбежала от него сразу. При этом я искренне впечатлена актерской игрой Андрея Курганова, сыгравшего мужа. Каждый раз пересматривая фильм, я восхищаюсь, как он тонко раскрыл персонажа. Я считаю, что у Андрея большой актерский потенциал, который еще будет открываться.

Говоря о фильме как искусстве, какие у вас ожидания накануне выхода фильма в прокат?

У фильма была хорошая рекламная кампания. В прессе была масса публикаций. «Серебряный дождь» стал нашим информационным партнером, на радио сейчас идут шикарнейшие заставки про ТРОИЦУ. Это как раз попадает в нашего зрителя – интеллектуальную публику, которая любит сложное, вдумчивое, эстетически красивое кино. В Москве фильм будет показан в 34 кинотеатрах, в Питере – в 13. По стране это примерно 150 экранов, что для подобного фильма – оптимальное количество.

Как в целом на фильм реагировали зрители «Кинотавра», «Горький Фест», «Восток-Запад», «Киношок», «Хрустального источника» и остальных спецпоказах?

Каждый раз после показа к нам подходили и говорили много хорошего о фильме. Люди рассказывали, что они и плакали, и смеялись, и благодарили за фильм. Очень часто женщины замечали, что это история прямо про них. «Откуда вы знаете мою историю?» – так говорили чаще всего. Мне доставляет большое удовольствие быть в зале и отмечать для себя, как зрители реагируют и на каких моментах. Я заметила, что залы смеются на разных сценах. Есть определенные сцены, на которых ждешь определенную реакцию, но каждый зал живой и немного по-разному воспринимает шутки и сентиментальные моменты. Сцена с психологом всегда вызывает много смеха. Когда я сама смотрела фильм в первые разы, то плакала несколько раз, но много раз ко мне подходили зрители и говорили, что плакали на том моменте, когда Марго ест пирожок в парке. У меня же эта сцена не вызывала такой реакции.

Насколько легко было найти прокатчика для картины?

У нас не было сложностей с поиском прокатчика. Изначально мы планировали сотрудничать с Bazelevs, так как работали с ними раньше. На «Кинотавре» мы объявили их дистрибьюторами, тогда договор был практически подписан. Но потом мы поняли, что фильм не совсем из той категории, что обычно прокатывает Bazelevs, поэтому ушли к другому прокатчику, который специализируется в том числе на этом сегменте фильмов. Мы хотели, чтобы для прокатчика наш проект был на первом месте, а не затерялся в числе больших релизов, поэтому довольны сотрудничеством с «Планетой Информ».

Это уже не первый фильм из программы «Кинотавра» в прокате, где события развиваются вокруг измен в семье. Уже через неделю выходит ВЕРНОСТЬ. На ваш взгляд, почему эта тема стала так актуальна?

Эта тема будет актуальна столько, сколько существует институт брака. Тема любви, верности и измены возникает абсолютно в каждой семье в мире. В фильме Нигины взят совершенно другой срез измены, нежели в нашем фильме. Эту тему можно рассматривать с разных позиций. В нашем фильме это изучение героини самой себя с точки зрения полноценности счастья внутри себя и ощущения себя гармоничной личностью. В ВЕРНОСТИ же недоверие к партнеру толкает героиню на определенные действия, такую своеобразную месть партнеру.

Фильм выходит на дате с большим количеством арт-мейнстрима, как вы оцениваете прокатное окружение?

Несмотря на множество фильмов, уверена, что все они найдут своего зрителя. Наш зритель – интеллектуальный и вдумчивый, обладающий глубоким эстетическим вкусом, а не тот, который идет в кино за развлечением и аттракционом, как ходят на выходных на блокбастеры. К нам придут поклонники творчества Ян Гэ, те, кто видел ее первую картину, либо ценители художественной ценности фильмов, почитавшие отзывы и посмотревшие трейлер. Нам часто говорят о том, что фильм совершенно не похож на российскую картину, так как полон эстетики европейского кино. В России как-то принято снимать драмы и мелодрамы с темной стороны, показывая какими-то серыми тонами, как герои плачут, льет дождь и они утопают в депрессии. Каждый кадр нашего фильма построен как эстетически насыщенная красивая картинка, это кино с большим количеством художественных элементов и прекрасного музыкального наполнения. Звучат романсы в исполнении Ян Гэ – «Не спеши», «Ночной разговор», «Сумерки». Яркие кадры и чувственная музыка передают тяжелое эмоциональное состояние героини. Так что могу сказать, что ТРОИЦА очень выделяется среди других картин российского производства этого сегмента тем, что фильм не депрессивный, а, наоборот, позитивный, там много юмора, ярких красок, которые заставляют зрителя то смеяться, то плакать.

Да, фильм очень кинематографичный и не выглядит русским, это впечатление усиливает дубляж. На ваш взгляд, как его воспримет зритель?

По просмотрам стало понятно, что зрителю нелегко смотреть первые десять минут, так как за это время он привыкает к акцентам героев. В этом отношении у нас были споры. Я выступала за то, чтобы переозвучить актеров без акцентов, а акцент, может быть, оставить только Ян Гэ, потому что она китаянка. Но по результатам общей дискуссии в итоге дублировали персонажей сами актеры, игравшие их. Так как это все иностранцы, живущие в Москве, то все говорят с акцентом. Режиссер настаивала на этом, так как она считает, что важнее интонации – не что они говорят, а как. Это, конечно, немного странно воспринимается для зрительского уха, однако глубже погружает зрителей в историю и в суть переживаний персонажей.

То, что фильм снят на английском языке предполагает фокус на международных рынках, есть ли какие-то договоренности? Выйдет ли он в Китае?

В течение года-полутора фильм будет выставляться на международных фестивалях и параллельно будут происходить продажи. С Китаем есть несколько моментов. Так как там действуют квоты на зарубежное кино, в число этих фильмов трудно попасть. Вторая тонкость связана с тем, что в фильме затронута священная для китайцев тема семьи, а именно женской измены в браке, которой в Китае вообще не может существовать. Эта тема табуирована и ее обходят стороной. Поэтому фильм будет сложно выпустить в Китае, но мы попытаемся организовать какой-то ограниченный прокат. У сейлз-агентов есть такая задача.

И даже не поможет то, что режиссер – китаянка?

Это только усложняет, потому что в Китае невозможно допустить возможность того, чтобы жена-китаянка была в принципе способна на измену. Но у нас в фильме действие происходит не в Китае, а скорее в каком-то европейском городе, поэтому я исхожу из того, что наша героиня давно не живет в своей родной стране.

У вас большой международный опыт работы со студиями в Голливуде, Австралии, Германии, Италии. Есть ли в планах копродукционные проекты?

У меня есть копродукционный проект с Италией. Мы разрабатываем совместно с департаментом культуры округа Венеция романтическую комедию, разворачивающаяся по время Венецианского фестиваля. Это будет очень яркая, милая история, наполненная юмором и любовью. Сейчас пишется сценарий. В целом я люблю сотрудничать с разными странами. Если говорить о моем опыте работы в Америке, это была не копродукция, а американское производство. Фильм ИЗ ТЕНЕЙ был целиком произведен в Австралии, иностранным было только финансирование – ну, и я (улыбается).

Насколько сложно российским компаниям найти зарубежных партнеров?

Дело не в компаниях, а в личных связях продюсера. Если продюсер работает на международном рынке, то это вообще не сложно. Мой австралийский фильм мог быть снят в любой стране, но я рассчитала бюджет при производстве в Европе, России и США и еще нескольких местах, и по итогам выяснилось, что из всего мира выгоднее всего снимать в Австралии. Так и сделали. К тому же некоторые страны предоставляют очень выгодные условия для производства на их территории. Налоговые возвраты могут достигать 40 и даже 50 процентов от потраченных на этих территориях средств.

Каковы ваши амбиции в сфере продюсирования?

После долгих поисков «своего пути» сейчас я могу сказать, что я нашла свое призвание. Кино для меня никогда не было «работой», скорее это моя жизнь. Я не планирую менять направление своего дела, мне комфортно в том, что я делаю. У меня есть стратегия моей линии продюсирования, которую я веду на 15 лет вперед, и есть понимание этапов и шагов на нем. Сейчас я нацелена на то, чтобы сделать несколько качественных проектов с Россией, параллельно в копродукции, и постепенно перейти к международному продюсированию. Возможно когда-нибудь позже я вернусь к своим «истокам» – продюсированию в Голливуде, но уже в более мощном статусе. Наличие большего опыта за спиной позволит делать более качественный кинопродукт. А вот чего уж я точно не собираюсь делать, так это останавливаться, но, найдя себя в любимом деле, это и не представляется мне возможным.

26.10.2019 Автор: Рая Башинская